Уражено Саратовський НПЗ, нафтовий термінал у Феодосії, ворожий склад та скупчення окупантів на Донеччині, - Генштаб

В рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 11 листопада підрозділи Сил оборони України уразили Саратовський НПЗ у Саратовській області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Обсяги виробництва

Підприємство випускає понад 20 видів нафтопродуктів - бензини, мазут, дизельне пальне, вакуумний газойль, сірку технічну і т.і. Задіяне у забезпеченні потреб російської окупаційної армії.

Зафіксовано серію вибухів, після яких у районі цілі спостерігалась масивна пожежа. Результати влучань уточнюються.

Удар по нафтовому терміналу у Криму

Також, за даними Генштабу, уражено АТ "Морський нафтовий термінал" (ФЕОДОСІЯ, АР Крим, ТОТ) - ключовий вузол постачання ПММ морським шляхом на Кримський півострів та тимчасово окуповані території півдня України.

Зафіксовано влучання в резервуари на території об'єкту. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Уражено ворожий склад на Донеччині

⚡️Окрім того, на ТОТ Донецької області, завдано ураження по складу матеріально-технічних засобів російських загарбників у Донецьку та зосередження живої сили у районі Очеретиного. Ударні БпЛА досягли районів цілей. Результати уточнюються.

Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів і змусити рф припинити збройну агресію проти України.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у ніч проти 11 листопада безпілотники атакували нафтопереробний завод у Саратові, фіксується масштабне загоряння.

