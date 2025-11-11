Поражены Саратовский НПЗ, нефтяной терминал в Феодосии, вражеский склад и скопление оккупантов на Донетчине, - Генштаб

В рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 11 ноября подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по Саратовскому НПЗ в Саратовской области РФ.

Объемы производства

Предприятие выпускает более 20 видов нефтепродуктов - бензины, мазут, дизельное топливо, вакуумный газойль, серу техническую и т.д. Задействовано в обеспечении потребностей российской оккупационной армии.

Зафиксирована серия взрывов, после которых в районе цели наблюдался массивный пожар. Результаты попаданий уточняются.

Удар по нефтяному терминалу в Крыму

Также, по данным Генштаба, поражено АО "Морской нефтяной терминал" (ФЕОДОСИЯ, АР Крым, ТОТ) - ключевой узел поставки ГСМ морским путем на Крымский полуостров и временно оккупированные территории юга Украины.

Зафиксировано попадание в резервуары на территории объекта. Степень нанесенного ущерба уточняется.

Поражен вражеский склад в Донецкой области

⚡️Кроме того, на ВОТ Донецкой области нанесен удар по складу материально-технических средств российских захватчиков в Донецке и сосредоточению живой силы в районе Очеретиного. Ударные БПЛА достигли районов целей. Результаты уточняются.

Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 11 ноября беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Саратове, фиксируется масштабное возгорание.

