Поражены Волгоградский НПЗ, база хранения "шахедов" в Донецке и три объекта ГСМ в оккупированном Крыму, - Генштаб
Силы обороны поразили ряд важных объектов российских захватчиков, как на территории РФ, так и на ТОТ.
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Донецк
Поражена база хранения, комплектования и запуска БПЛА типа "Shahed" во временно оккупированном Донецке (территория Донецкого аэропорта).
"По данным объективного контроля, на территории объекта зафиксированы взрывы и мощная вторичная детонация. Задание выполняли подразделения ракетных войск и артиллерии, Сил беспилотных систем (414 бригада) и Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.
Волгоградская область
Поражен Волгоградский НПЗ.
Годовой объем переработки нефтепродуктов этого завода составляет 15,7 млн тонн (5,6% от всей переработки в РФ). Зафиксированы взрывы и пожар в районе цели.
Крым
Поражены три объекта горюче-смазочных материалов.
"Так, на нефтебазе в населенном пункте Гвардейское зафиксировано успешное попадание в резервуар и цистерны с ГММ на сливной эстакаде. На двух базах ППМ в Симферополе поражены резервуарные парки. Зафиксировано возгорание резервуаров с топливом", - отметили там.
