Поражены Волгоградский НПЗ, база хранения "шахедов" в Донецке и три объекта ГСМ в оккупированном Крыму, - Генштаб

Удары по объектам РФ. Что поразили ВСУ 5 ноября?

Силы обороны поразили ряд важных объектов российских захватчиков, как на территории РФ, так и на ТОТ.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Донецк

Поражена база хранения, комплектования и запуска БПЛА типа "Shahed" во временно оккупированном Донецке (территория Донецкого аэропорта).

"По данным объективного контроля, на территории объекта зафиксированы взрывы и мощная вторичная детонация. Задание выполняли подразделения ракетных войск и артиллерии, Сил беспилотных систем (414 бригада) и Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Читайте также: Российский порт Туапсе остановил экспорт топлива после атаки БПЛА, - Reuters

Волгоградская область

Поражен Волгоградский НПЗ.

Годовой объем переработки нефтепродуктов этого завода составляет 15,7 млн тонн (5,6% от всей переработки в РФ). Зафиксированы взрывы и пожар в районе цели.

Читайте также: Третья по мощности тепловая электростанция РФ поражена в Костромской области. ФОТО

Крым

Поражены три объекта горюче-смазочных материалов.

"Так, на нефтебазе в населенном пункте Гвардейское зафиксировано успешное попадание в резервуар и цистерны с ГММ на сливной эстакаде. На двух базах ППМ в Симферополе поражены резервуарные парки. Зафиксировано возгорание резервуаров с топливом", - отметили там.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

