Российский порт Туапсе остановил экспорт топлива после атаки БПЛА, - Reuters

Российский черноморский порт Туапсе приостановил экспорт топлива, а местный нефтеперерабатывающий завод прекратил переработку сырой нефти после атак украинских беспилотников 2 ноября.

Переработка нефти остановлена

Собеседники отметили, что подконтрольный "Роснефти" НПЗ, который экспортирует большую часть своей продукции, на следующий день остановил переработку из-за повреждения портовой инфраструктуры.

До атаки БПЛА ожидалось, что Туапсе увеличит экспорт нефтепродуктов в ноябре. Аналитики оценили, что во время атаки в порту стояли три танкера для загрузки нефти, дизельного топлива и мазута.

По состоянию на 5 ноября все суда были отведены от причалов и брошены на якорь вблизи порта.

Что известно о предприятии?

Туапсинский завод ориентирован на экспорт, имеет мощность переработки 240 тыс. баррелей нефти в сутки. Предприятие производит нефть, мазут, вакуумный газойль и высокосернистое дизельное топливо.

Нефтеперерабатывающий завод, который несколько раз становился мишенью для дронов, поставляет продукцию преимущественно в Китай, Малайзию, Сингапур и Турцию.

Атака на Туапсе

В ночь на воскресенье, 2 ноября, беспилотники атаковали Краснодарский край РФ. Под атакой оказался портовый город Туапсе. Беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ во взаимодействии с другими Силами безопасности и обороны поразили танкер и погрузочную инфраструктуру нефтяного терминала.

По данным спецслужб, зафиксировано пять попаданий беспилотников. В результате прилетов загорелся танкер и выведены из строя по меньшей мере четыре нефтеналивных стендера, осуществляющих погрузку и разгрузку танкеров. Повреждены также портовые здания.

По информации спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, на момент удара в терминале находились по меньшей мере три судна.

