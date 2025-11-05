Російський порт Туапсе зупинив експорт палива після атаки БпЛА, - Reuters

Російський чорноморський порт Туапсе призупинив експорт палива, а місцевий нафтопереробний завод припинив переробку сирої нафти після атак українських безпілотників 2 листопада.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Переробку нафти зупинено

Співрозмовники зазначили, що підконтрольний "Роснафті" НПЗ, який експортує більшу частину своєї продукції, наступного дня зупинив переробку через пошкодження портової інфраструктури.

До атаки БпЛА очікувалося, що Туапсе збільшить експорт нафтопродуктів у листопаді. Аналітики оцінили, що під час атаки в порту стояли три танкери для завантаження нафти, дизельного палива та мазуту.

Станом на 5 листопада всі судна були відведені від причалів та кинуті на якір поблизу порту.

Що відомо про підприємство?

Туапсинський завод орієнтований на експорт, має потужність переробки 240 тис. барелів нафти на добу. Підприємство виробляє нафту, мазут, вакуумний газойль та високосірчисте дизельне паливо.

Нафтопереробний завод, який кілька разів ставав мішенню для дронів, постачає продукцію переважно Китаю, Малайзії, Сінгапуру та Туреччині

Атака на Туапсе

У ніч на неділю, 2 листопада, безпілотники атакували Краснодарський край РФ. Під атакою опинилося портове місто Туапсе. Безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ у взаємодії з іншими Силами безпеки та оборони вразили танкер і навантажувальну інфраструктуру нафтового термінала.

За даними спецслужб, зафіксовано п’ять влучань безпілотників. Унаслідок прильотів загорівся танкер та виведено з ладу щонайменше чотири нафтоналивні стендери, що здійснюють завантаження та розвантаження танкерів. Пошкоджено також портові будівлі.

За інформацією речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, на момент удару в терміналі перебували щонайменше три судна.

