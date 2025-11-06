Уражено Волгоградський НПЗ, базу зберігання "шахедів" у Донецьку та три об’єкти ПММ в окупованому Криму, - Генштаб
Сили оборони уразили низку важливих об'єктів російських загарбників, як на території РФ, так і на ТОТ.
Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Донецьк
Уражено базу зберігання, комплектування та запуску БпЛА типу "Shahed" в тимчасово окупованому Донецьку (територія Донецького аеропорту).
"За даними об'єктивного контролю, на території об’єкта зафіксовано вибухи та потужну вторинну детонацію. Завдання виконували підрозділи ракетних військ і артилерії, Сил безпілотних систем (414 бригада) та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.
Волгоградська область
Уражено Волгоградський НПЗ.
Річний об’єм переробки нафтопродуктів цього заводу складає 15,7 млн тонн (5.6% від всієї переробки в РФ). Зафіксовано вибухи та пожежу в районі цілі.
Крим
Уражено три об'єкти паливно-мастильних матеріалів.
"Так, на нафтобазі в населеному пункті Гвардійське зафіксовано успішне влучання в резервуар та цистерни з ПММ на зливо-наливній естакаді. На двох базах ППМ в Сімферополі уражено резервуарні парки. Зафіксовано загорання резервуарів з паливом", - зазначили там.
