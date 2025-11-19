Количество жертв российских обстрелов в Тернополе возросло до 26 (обновлено)

До 26 человек возросло число погибших в Тернополе в результате российского ракетного удара 19 ноября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Телеграме сообщила Национальная полиция Украины. По состоянию на 20:30 известно о гибели 26 человек, среди которых - трое детей. Травмированы 93 человека, в том числе - 18 детей.

Ранее мы сообщали, что спасатели извлекли живым еще одного пострадавшего из-под завалов многоэтажки, разрушенной российским ракетным ударом.

Об этом сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал.

"Из-под завалов достали пострадавшего. Он - жив", - написал Надал.

Обстрел 19 ноября

