РУС
Новости Обстрел Тернополя
6 488 18

Количество жертв российских обстрелов в Тернополе возросло до 26 (обновлено)

До 26 человек возросло число погибших в Тернополе в результате российского ракетного удара 19 ноября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Телеграме сообщила Национальная полиция Украины. По состоянию на 20:30 известно о гибели 26 человек, среди которых - трое детей. Травмированы 93 человека, в том числе - 18 детей.

Ранее мы сообщали, что спасатели извлекли живым еще одного пострадавшего из-под завалов многоэтажки, разрушенной российским ракетным ударом.

Об этом сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Из-под завалов достали пострадавшего. Он - жив", - написал Надал.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трехдневный траур по погибшим от российского удара объявлен в Тернополе

Обстрел 19 ноября

Читайте также: После ракетного удара РФ по Тернополю нет связи с 25 людьми, - Клименко

обстрел (30542) Тернополь (803) Тернопольская область (788) Тернопольский район (43)
Топ комментарии
+10
Слава Богу за живого
19.11.2025 18:24 Ответить
19.11.2025 18:24 Ответить
+5
ЯКЩО КОЛИСЬ ЧЕРЕЗ РОКИ/СТОЛІТТЯ ХТО-НЕБУДЬ В УКРАЇНІ БУДЕ БОДАЙ НАТЯКАТИ ЗА "дружні стосунки" з МОСКАЛЯМИ - РОЗСТРІЛЯЙТЕ ЙОГО І ЙОГО РОДИНУ ***** !

(ЧУДОВА СТАТТЯ В КОНСТИТУЦІЮ УКРАЇНИ)
19.11.2025 21:57 Ответить
19.11.2025 21:57 Ответить
+4
Як стидно за трампа - жодного разу вже не згадує свої "50 днів"...

А мордорським людожерам вічне прокляття
19.11.2025 19:10 Ответить
19.11.2025 19:10 Ответить
+1
19.11.2025 18:12 Ответить
19.11.2025 18:12 Ответить
ВасяДвамагазина, чому ти жуєш соплі? Чому ти до сих пір не знищив фізично Пуйла?
19.11.2025 22:55 Ответить
19.11.2025 22:55 Ответить
Слава Богу за живого
19.11.2025 18:24 Ответить
19.11.2025 18:24 Ответить
А зачем его надо было на стреле крана показывать?
19.11.2025 18:40 Ответить
19.11.2025 18:40 Ответить
Як стидно за трампа - жодного разу вже не згадує свої "50 днів"...

А мордорським людожерам вічне прокляття
19.11.2025 19:10 Ответить
19.11.2025 19:10 Ответить
Так, погоджуюся. А за Боневтіка Потужно-Брехливого не соромно? Він здається підписав 28 "планів миру", катаючись літаком за бюджетні кошти ціле літо по світу і вихвалявся по марафону, що "вперше..здійснив такий подвиг". До речі, він також обіцяв закінчення війни.
19.11.2025 21:31 Ответить
19.11.2025 21:31 Ответить
плюсую
19.11.2025 21:35 Ответить
19.11.2025 21:35 Ответить
Москва отримає те саме.
19.11.2025 21:27 Ответить
19.11.2025 21:27 Ответить
Вони нелюди. Андрофаги. Людожери.
Але якщо ми почнемо бити по їх цивільних - нас теж так назвуть.
Складна ситуація.
Реально, складна.
===
На мене не кивай, маю немаленьке вже особисте кладовище. ЗСУ. Бамбасс ))
19.11.2025 21:39 Ответить
19.11.2025 21:39 Ответить
Переможців не судять
19.11.2025 21:56 Ответить
19.11.2025 21:56 Ответить
Вибачайте за зайву мораль )) В мене є особисте кладовище.. Таке.. Офігенне, короче. Штук на 50 точно.
Ясно, що кацапів, і ясно, що з 22-го.
Шоб не вирішили, шо тіпа маньяк якийсь ))
19.11.2025 23:43 Ответить
19.11.2025 23:43 Ответить
Служив при сересере під маацквою, часто там бував, так от у маацкві купа військових об'єктів...
19.11.2025 22:25 Ответить
19.11.2025 22:25 Ответить
Така велика кількість загиблих. Не було чим збити крилату ракету, бо мабуть охороняють будинок, в якому квартири міндічів, цукерманів та іншої сволоти. У мене знову питання до влади: -" А де наші системи ППО "Кільчень", СД-300 чи назвіть її хоч "Скумбрія по 8"???
19.11.2025 21:33 Ответить
19.11.2025 21:33 Ответить
Якщо ти живеш з заплющеними очима, то напевно не знаєш, що навіть у найзахищеному за допомогою ППО Києві ракети зносять вщент під'їзди багатоповерхівок. Через дуже велику кількість повітряних цілей, які перевантажуть ППО, навіть ************. Куди вже обласним центрам. Наші "фанерні літачки", як їх тут деякі свідки вибитих шибок називають, майже щоночі щось толкове виносять на болотах-і це ж не балістика, а кацапи нічого зробити поки що не можуть. З їх нафтогазогрошами могли б по десятку панцирів біля кожного нпз поставити-але ж не усе так просто, як комусь здається. ППО виробляти-це ж не як жуйку у фантіки загортати. А щодо питань до влади-то це треба не у інтернеті героїчно з нею воювати, ховаючись від тцк, а йти на Банкову.
19.11.2025 22:58 Ответить
19.11.2025 22:58 Ответить
ЯКЩО КОЛИСЬ ЧЕРЕЗ РОКИ/СТОЛІТТЯ ХТО-НЕБУДЬ В УКРАЇНІ БУДЕ БОДАЙ НАТЯКАТИ ЗА "дружні стосунки" з МОСКАЛЯМИ - РОЗСТРІЛЯЙТЕ ЙОГО І ЙОГО РОДИНУ ***** !

(ЧУДОВА СТАТТЯ В КОНСТИТУЦІЮ УКРАЇНИ)
19.11.2025 21:57 Ответить
19.11.2025 21:57 Ответить
Уточнення - кацапами...
19.11.2025 22:00 Ответить
19.11.2025 22:00 Ответить
Рашка застосовує відвертий терор проти українців,при чому, русня б"є саме по будинках т.з. маленьких українців. По офісах і підприємствах олігархату ударів нема,по їх житлових точках теж нема,по міндічах-цукерманах теж ні,Кончі-заспі тощо -ніколи.. А ом відплатних акцій проти війсьмістечок їх авіаторів,ракетників,морячків нема і не буде. Очевидно Укрмоссад ім.Міндіча має нагальніші завдання....
19.11.2025 22:07 Ответить
19.11.2025 22:07 Ответить
Царство Небесне загиблим.
Дуже багато загинуло , на жаль.
19.11.2025 22:25 Ответить
19.11.2025 22:25 Ответить
 
 