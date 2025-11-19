6 488 18
Количество жертв российских обстрелов в Тернополе возросло до 26 (обновлено)
До 26 человек возросло число погибших в Тернополе в результате российского ракетного удара 19 ноября.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Телеграме сообщила Национальная полиция Украины. По состоянию на 20:30 известно о гибели 26 человек, среди которых - трое детей. Травмированы 93 человека, в том числе - 18 детей.
Ранее мы сообщали, что спасатели извлекли живым еще одного пострадавшего из-под завалов многоэтажки, разрушенной российским ракетным ударом.
Об этом сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал.
"Из-под завалов достали пострадавшего. Он - жив", - написал Надал.
Обстрел 19 ноября
- Российские оккупанты атаковали области на западе Украины.
- В Тернополе повреждены многоэтажки, известно о пострадавших и погибших. По последним данным, известно о 25 погибших, в том числе трех детях. 73 человека, из них 15 детей, пострадали.
- На Львовщине под ударом объект энергетики.
- В ряде областей ввели аварийные отключения света.
- Под ударом оказалась Ивано-Франковская область, в результате чего пострадали 3 человека, в том числе двое детей.
- В Черниговской области атакован энергообъект.
А мордорським людожерам вічне прокляття
Але якщо ми почнемо бити по їх цивільних - нас теж так назвуть.
Складна ситуація.
Реально, складна.
===
На мене не кивай, маю немаленьке вже особисте кладовище. ЗСУ. Бамбасс ))
Ясно, що кацапів, і ясно, що з 22-го.
Шоб не вирішили, шо тіпа маньяк якийсь ))
(ЧУДОВА СТАТТЯ В КОНСТИТУЦІЮ УКРАЇНИ)
Дуже багато загинуло , на жаль.