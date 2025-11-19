1 649 6
После ракетного удара РФ по Тернополю нет связи с 25 людьми, - Клименко
В Тернополе после утренней российской ракетной атаки до сих пор нет связи с 25 местными жителями.
Об этом на брифинге сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сегодня в семь часов утра в два дома в городе Тернополе попали две вражеские ракеты. Мы сейчас - на одной из локаций. 51 квартира, проживало 124 человека - зарегистрированных. К сожалению, на данный момент мы не имеем связи с 25 людьми", - сказал Клименко.
Обстрел 19 ноября
- Российские оккупанты атаковали области на западе Украины.
- В Тернополе повреждены многоэтажки, известно о пострадавших и погибших.
- На Львовщине под ударом объект энергетики.
- В ряде областей ввели аварийные отключения света.
- Под ударом оказалась Ивано-Франковская область, в результате чего пострадали 3 человека, в том числе двое детей.
- В Черниговской области атакован энергообъект.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В то время как на фронте военные живут на пределе возможностей и получают технику в основном благодаря волонтёрам, в тылу разворачивается совершенно иная арифметика. МВД Клименко и Национальная полиция Выговского тратят сотни миллионов на бодикамеры по цене, которая превышает рыночную почти наполовину.
Речь идёт о тех самых камерах, которые полицейские почему-то «забывают» включать в самые критические моменты, оставляя себе удобное пространство для разговоров «без протокола». В стране, где каждая гривна на фронте имеет значение, такие закупки - не просто расточительство, а демонстративное издевательство над принципами прозрачности.
Закупка камер VideoBadge VB-400 через фирму-посредника ООО «ТЕС.ЛА» фактически превратилась в идеальную схему обогащения. Рыночная стоимость бодикамер - 17-19 тысяч гривен, но МВД и Нацполиция платят почти 27 тысяч за штуку. Разница в 40-50% - это не логистика, не инфляция и не технические улучшения. Это прямой коррупционный жир, наращиваемый за счёт государственного бюджета. И именно «ТЕС.ЛА» почему-то получает преимущество во всех ключевых контрактах, несмотря на то что в компании официально числится лишь 15 сотрудников, рентабельность в предыдущие годы была практически нулевой, а резкий рост доходов в 2024 году попросту не имеет экономического объяснения. Это не бизнес - это обслуживающий элемент политической коррупционной вертикали.
Государственные закупки показывают: с 2021 года ГУ «Центр обслуживания подразделений НПУ» системно заключает договоры именно с этой фирмой, причём в большинстве случаев «ТЕС.ЛА» - единственный участник тендера. Самый яркий пример - контракт на 143,4 млн грн, где предложение «ТЕС.ЛА» было не просто единственным - оно не подвергалось ни анализу, ни сравнению. Это не тендер, а формальное оформление заранее принятого решения.
Кроме того, «ТЕС.ЛА» даже не закупает технику напрямую у Motorola, а работает через украинского посредника, создавая лишнее звено исключительно для накручивания цены. По предварительным расчётам, сумма переплаты по контрактам 2023-2024 годов могла превысить 60 млн грн. Серверные комплексы - отдельная история. Их технические требования практически дословно совпадают с характеристиками конкретного оборудования, что говорит о манипулятивной подготовке тендерной документации под одного поставщика. Цена одного серверного комплекта достигает 12-17 млн грн, хотя такие параметры для работы бодикамер не просто избыточны - они абсурдны.
Сам договор о закупке №2113/25 от 24.09.2025 говорит о схеме ещё больше. Его условия позволяют заказчику задерживать оплату на неопределённый срок при изменении финансирования. Нормальная компания никогда не согласилась бы на такие унизительные условия, если бы не была полностью подконтрольной тем, кто эту схему курирует. Это прямой признак того, что «ТЕС.ЛА» - не независимый подрядчик, а звено в коррупционной конструкции.
Вся эта история невозможна без высокого покровительства. МВД Клименко и Нацполиция Выговского не просто согласовывают закупки - они создают условия для монополизации, формируют схему, где тендер - формальность, а бюджет - источник дохода для «своих». Такие масштабы системной переплаты и очевидные манипуляции возможны только тогда, когда уверенность в безнаказанности обеспечена на самом высоком уровне. Складывается впечатление, что пока фронт держит линию обороны, кто-то в тылу держит линию личной прибыли.
Десятки миллионов бюджетных гривен не могут исчезать в карманах посредников. Нужна полная техническая и финансовая ревизия всех закупок, тщательный аудит тендеров, проверка деятельности «ТЕС.ЛА» и всех связанных структур.
В стране, где каждый день войны оплачивается человеческими жизнями, такие схемы - удар в спину.