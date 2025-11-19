После ракетного удара РФ по Тернополю нет связи с 25 людьми, - Клименко

В Тернополе после утренней российской ракетной атаки до сих пор нет связи с 25 местными жителями.

Об этом на брифинге сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня в семь часов утра в два дома в городе Тернополе попали две вражеские ракеты. Мы сейчас - на одной из локаций. 51 квартира, проживало 124 человека - зарегистрированных. К сожалению, на данный момент мы не имеем связи с 25 людьми", - сказал Клименко.

Обстрел 19 ноября

