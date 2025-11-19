Після ракетного удару РФ по Тернополю немає зв’язку з 25 людьми, - Клименко

У Тернополі після ранкової російської ракетної атаки досі немає зв’язку з 25 місцевими мешканцями.

Про це на брифінгу повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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"Сьогодні о сьомій годині ранку у два будинки в місті Тернополі влучили дві ворожі ракети. Ми зараз - на одній із локацій. 51 квартира, проживало 124 особи - зареєстровані. На жаль, на цей час ми не маємо зв'язку з 25 особами", — сказав Клименко.

Обстріл 19 листопада

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