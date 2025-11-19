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Після ракетного удару РФ по Тернополю немає зв’язку з 25 людьми, - Клименко
У Тернополі після ранкової російської ракетної атаки досі немає зв’язку з 25 місцевими мешканцями.
Про це на брифінгу повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Сьогодні о сьомій годині ранку у два будинки в місті Тернополі влучили дві ворожі ракети. Ми зараз - на одній із локацій. 51 квартира, проживало 124 особи - зареєстровані. На жаль, на цей час ми не маємо зв'язку з 25 особами", — сказав Клименко.
Обстріл 19 листопада
- Російські окупанти атакували області на заході України.
- У Тернополі пошкоджено багатоповерхівки, відомо про постраждалих і загиблих.
- На Львівщині під ударом об'єкт енергетики.
- У низці областей запровадили аварійні відключення світла.
- Під ударом опинилася Івано-Франківська область, внаслідок чого постраждали 3 особи, зокрема двоє дітей.
- На Чернігівщині атаковано енергооб'єкт.
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В то время как на фронте военные живут на пределе возможностей и получают технику в основном благодаря волонтёрам, в тылу разворачивается совершенно иная арифметика. МВД Клименко и Национальная полиция Выговского тратят сотни миллионов на бодикамеры по цене, которая превышает рыночную почти наполовину.
Речь идёт о тех самых камерах, которые полицейские почему-то «забывают» включать в самые критические моменты, оставляя себе удобное пространство для разговоров «без протокола». В стране, где каждая гривна на фронте имеет значение, такие закупки - не просто расточительство, а демонстративное издевательство над принципами прозрачности.
Закупка камер VideoBadge VB-400 через фирму-посредника ООО «ТЕС.ЛА» фактически превратилась в идеальную схему обогащения. Рыночная стоимость бодикамер - 17-19 тысяч гривен, но МВД и Нацполиция платят почти 27 тысяч за штуку. Разница в 40-50% - это не логистика, не инфляция и не технические улучшения. Это прямой коррупционный жир, наращиваемый за счёт государственного бюджета. И именно «ТЕС.ЛА» почему-то получает преимущество во всех ключевых контрактах, несмотря на то что в компании официально числится лишь 15 сотрудников, рентабельность в предыдущие годы была практически нулевой, а резкий рост доходов в 2024 году попросту не имеет экономического объяснения. Это не бизнес - это обслуживающий элемент политической коррупционной вертикали.
Государственные закупки показывают: с 2021 года ГУ «Центр обслуживания подразделений НПУ» системно заключает договоры именно с этой фирмой, причём в большинстве случаев «ТЕС.ЛА» - единственный участник тендера. Самый яркий пример - контракт на 143,4 млн грн, где предложение «ТЕС.ЛА» было не просто единственным - оно не подвергалось ни анализу, ни сравнению. Это не тендер, а формальное оформление заранее принятого решения.
Кроме того, «ТЕС.ЛА» даже не закупает технику напрямую у Motorola, а работает через украинского посредника, создавая лишнее звено исключительно для накручивания цены. По предварительным расчётам, сумма переплаты по контрактам 2023-2024 годов могла превысить 60 млн грн. Серверные комплексы - отдельная история. Их технические требования практически дословно совпадают с характеристиками конкретного оборудования, что говорит о манипулятивной подготовке тендерной документации под одного поставщика. Цена одного серверного комплекта достигает 12-17 млн грн, хотя такие параметры для работы бодикамер не просто избыточны - они абсурдны.
Сам договор о закупке №2113/25 от 24.09.2025 говорит о схеме ещё больше. Его условия позволяют заказчику задерживать оплату на неопределённый срок при изменении финансирования. Нормальная компания никогда не согласилась бы на такие унизительные условия, если бы не была полностью подконтрольной тем, кто эту схему курирует. Это прямой признак того, что «ТЕС.ЛА» - не независимый подрядчик, а звено в коррупционной конструкции.
Вся эта история невозможна без высокого покровительства. МВД Клименко и Нацполиция Выговского не просто согласовывают закупки - они создают условия для монополизации, формируют схему, где тендер - формальность, а бюджет - источник дохода для «своих». Такие масштабы системной переплаты и очевидные манипуляции возможны только тогда, когда уверенность в безнаказанности обеспечена на самом высоком уровне. Складывается впечатление, что пока фронт держит линию обороны, кто-то в тылу держит линию личной прибыли.
Десятки миллионов бюджетных гривен не могут исчезать в карманах посредников. Нужна полная техническая и финансовая ревизия всех закупок, тщательный аудит тендеров, проверка деятельности «ТЕС.ЛА» и всех связанных структур.
В стране, где каждый день войны оплачивается человеческими жизнями, такие схемы - удар в спину.