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Кількість жертв російського обстрілу в Тернополі зросла до 26 (оновлено)
До 26 людей зросла кількість загиблих у Тернополі внаслідок російського ракетного удару 19 листопада.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Телеграмі повідомила Національна поліція України. Станом на 20:30 відомо про загибель 26 осіб, серед яких троє дітей. Травмовані 93 особи, у тому числі 18 дітей.
Раніше ми повідомляли, що рятувальники витягли живим ще одного постраждалого з-під завалів багатоповерхівки, зруйнованої російським ракетним ударом.
Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.
"З-під завалів дістали постраждалого. Він - живий", - написав Надал.
Обстріл 19 листопада
- Російські окупанти атакували області на заході України.
- У Тернополі пошкоджено багатоповерхівки, відомо про постраждалих і загиблих. За останніми даними, відомо про 25 загиблих, зокрема трьох дітей. 73 особи, з них 15 дітей, постраждали.
- На Львівщині під ударом об'єкт енергетики.
- У низці областей запровадили аварійні відключення світла.
- Під ударом опинилася Івано-Франківська область, внаслідок чого постраждали 3 особи, зокрема двоє дітей.
- На Чернігівщині атаковано енергооб'єкт.
Топ коментарі
+11 Beloded Viktor
показати весь коментар19.11.2025 18:24 Відповісти Посилання
+7 Володимир Левченко #559507
показати весь коментар19.11.2025 21:57 Відповісти Посилання
+6 Az AZLK
показати весь коментар19.11.2025 19:10 Відповісти Посилання
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А мордорським людожерам вічне прокляття
Але якщо ми почнемо бити по їх цивільних - нас теж так назвуть.
Складна ситуація.
Реально, складна.
===
На мене не кивай, маю немаленьке вже особисте кладовище. ЗСУ. Бамбасс ))
Ясно, що кацапів, і ясно, що з 22-го.
Шоб не вирішили, шо тіпа маньяк якийсь ))
(ЧУДОВА СТАТТЯ В КОНСТИТУЦІЮ УКРАЇНИ)
Дуже багато загинуло , на жаль.
Абсолютно ЖОДНОЇ згадки на ЖОДНОМУ новинному сайті!!!
а якщо десь в сша (де населення в ДЕСЯТЬ РАЗ більше, ніж в Україні) застрелять хоча би одну дитину в якійсь школі, то всі новини обсираються цілий день або і два....😡