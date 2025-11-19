Кількість жертв російського обстрілу в Тернополі зросла до 26 (оновлено)

До 26 людей зросла кількість загиблих у Тернополі внаслідок російського ракетного удару 19 листопада.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Телеграмі повідомила Національна поліція України. Станом на 20:30 відомо про загибель 26 осіб, серед яких троє дітей. Травмовані 93 особи, у тому числі 18 дітей.

Раніше ми повідомляли, що рятувальники витягли живим ще одного постраждалого з-під завалів багатоповерхівки, зруйнованої російським ракетним ударом.

Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

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"З-під завалів дістали постраждалого. Він - живий", - написав Надал.

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Обстріл 19 листопада

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