УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13263 відвідувача онлайн
Новини Обстріл Тернополя
9 096 21

Кількість жертв російського обстрілу в Тернополі зросла до 26 (оновлено)

До 26 людей зросла кількість загиблих у Тернополі внаслідок російського ракетного удару 19 листопада.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Телеграмі повідомила Національна поліція України. Станом на 20:30 відомо про загибель 26 осіб, серед яких троє дітей. Травмовані 93 особи, у тому числі 18 дітей.

Раніше ми повідомляли, що рятувальники витягли живим ще одного постраждалого з-під завалів багатоповерхівки, зруйнованої російським ракетним ударом.

Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"З-під завалів дістали постраждалого. Він - живий", - написав Надал.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Триденну жалобу за загиблими від російського удару оголошено в Тернополі

Обстріл 19 листопада

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ вдарила по житлових будинках Тернополя крилатими ракетами Х-101, які містять іноземні компоненти, - Повітряні сили. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (34320) Тернопіль (471) Тернопільська область (699) Тернопільський район (82)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Слава Богу за живого
показати весь коментар
19.11.2025 18:24 Відповісти
+7
ЯКЩО КОЛИСЬ ЧЕРЕЗ РОКИ/СТОЛІТТЯ ХТО-НЕБУДЬ В УКРАЇНІ БУДЕ БОДАЙ НАТЯКАТИ ЗА "дружні стосунки" з МОСКАЛЯМИ - РОЗСТРІЛЯЙТЕ ЙОГО І ЙОГО РОДИНУ ***** !

(ЧУДОВА СТАТТЯ В КОНСТИТУЦІЮ УКРАЇНИ)
показати весь коментар
19.11.2025 21:57 Відповісти
+6
Як стидно за трампа - жодного разу вже не згадує свої "50 днів"...

А мордорським людожерам вічне прокляття
показати весь коментар
19.11.2025 19:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
+1
показати весь коментар
19.11.2025 18:12 Відповісти
ВасяДвамагазина, чому ти жуєш соплі? Чому ти до сих пір не знищив фізично Пуйла?
показати весь коментар
19.11.2025 22:55 Відповісти
Слава Богу за живого
показати весь коментар
19.11.2025 18:24 Відповісти
А зачем его надо было на стреле крана показывать?
показати весь коментар
19.11.2025 18:40 Відповісти
Як стидно за трампа - жодного разу вже не згадує свої "50 днів"...

А мордорським людожерам вічне прокляття
показати весь коментар
19.11.2025 19:10 Відповісти
Так, погоджуюся. А за Боневтіка Потужно-Брехливого не соромно? Він здається підписав 28 "планів миру", катаючись літаком за бюджетні кошти ціле літо по світу і вихвалявся по марафону, що "вперше..здійснив такий подвиг". До речі, він також обіцяв закінчення війни.
показати весь коментар
19.11.2025 21:31 Відповісти
плюсую
показати весь коментар
19.11.2025 21:35 Відповісти
Москва отримає те саме.
показати весь коментар
19.11.2025 21:27 Відповісти
Вони нелюди. Андрофаги. Людожери.
Але якщо ми почнемо бити по їх цивільних - нас теж так назвуть.
Складна ситуація.
Реально, складна.
===
На мене не кивай, маю немаленьке вже особисте кладовище. ЗСУ. Бамбасс ))
показати весь коментар
19.11.2025 21:39 Відповісти
Переможців не судять
показати весь коментар
19.11.2025 21:56 Відповісти
Вибачайте за зайву мораль )) В мене є особисте кладовище.. Таке.. Офігенне, короче. Штук на 50 точно.
Ясно, що кацапів, і ясно, що з 22-го.
Шоб не вирішили, шо тіпа маньяк якийсь ))
показати весь коментар
19.11.2025 23:43 Відповісти
Так в этой войне судя по всему победителей не будет. Только проигравшие. Поскольку Запад не хочет адекватно помогаьь Украине. А реальный уже победитель и причем давно-это Китай,который снимает сливки с войны с 14 года
показати весь коментар
20.11.2025 01:19 Відповісти
Служив при сересере під маацквою, часто там бував, так от у маацкві купа військових об'єктів...
показати весь коментар
19.11.2025 22:25 Відповісти
Така велика кількість загиблих. Не було чим збити крилату ракету, бо мабуть охороняють будинок, в якому квартири міндічів, цукерманів та іншої сволоти. У мене знову питання до влади: -" А де наші системи ППО "Кільчень", СД-300 чи назвіть її хоч "Скумбрія по 8"???
показати весь коментар
19.11.2025 21:33 Відповісти
Якщо ти живеш з заплющеними очима, то напевно не знаєш, що навіть у найзахищеному за допомогою ППО Києві ракети зносять вщент під'їзди багатоповерхівок. Через дуже велику кількість повітряних цілей, які перевантажуть ППО, навіть ************. Куди вже обласним центрам. Наші "фанерні літачки", як їх тут деякі свідки вибитих шибок називають, майже щоночі щось толкове виносять на болотах-і це ж не балістика, а кацапи нічого зробити поки що не можуть. З їх нафтогазогрошами могли б по десятку панцирів біля кожного нпз поставити-але ж не усе так просто, як комусь здається. ППО виробляти-це ж не як жуйку у фантіки загортати. А щодо питань до влади-то це треба не у інтернеті героїчно з нею воювати, ховаючись від тцк, а йти на Банкову.
показати весь коментар
19.11.2025 22:58 Відповісти
ЯКЩО КОЛИСЬ ЧЕРЕЗ РОКИ/СТОЛІТТЯ ХТО-НЕБУДЬ В УКРАЇНІ БУДЕ БОДАЙ НАТЯКАТИ ЗА "дружні стосунки" з МОСКАЛЯМИ - РОЗСТРІЛЯЙТЕ ЙОГО І ЙОГО РОДИНУ ***** !

(ЧУДОВА СТАТТЯ В КОНСТИТУЦІЮ УКРАЇНИ)
показати весь коментар
19.11.2025 21:57 Відповісти
Уточнення - кацапами...
показати весь коментар
19.11.2025 22:00 Відповісти
Рашка застосовує відвертий терор проти українців,при чому, русня б"є саме по будинках т.з. маленьких українців. По офісах і підприємствах олігархату ударів нема,по їх житлових точках теж нема,по міндічах-цукерманах теж ні,Кончі-заспі тощо -ніколи.. А ом відплатних акцій проти війсьмістечок їх авіаторів,ракетників,морячків нема і не буде. Очевидно Укрмоссад ім.Міндіча має нагальніші завдання....
показати весь коментар
19.11.2025 22:07 Відповісти
Царство Небесне загиблим.
Дуже багато загинуло , на жаль.
показати весь коментар
19.11.2025 22:25 Відповісти
26 простих мирних людей (разом з дітьми) вбито, а у всьому такому гуманному, толерантному і цивілізованому світі ВЗАГАЛІ НІДЕ НІ СЛОВА!!!
Абсолютно ЖОДНОЇ згадки на ЖОДНОМУ новинному сайті!!!

а якщо десь в сша (де населення в ДЕСЯТЬ РАЗ більше, ніж в Україні) застрелять хоча би одну дитину в якійсь школі, то всі новини обсираються цілий день або і два....😡
показати весь коментар
20.11.2025 07:00 Відповісти
 
 