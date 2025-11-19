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Новини Фото Обстріл Тернополя
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РФ вдарила по житлових будинках Тернополя крилатими ракетами Х-101, які містять іноземні компоненти, - Повітряні сили. ФОТОрепортаж

Війська РФ завдали удару по багатоквартирних будинках у Тернополі крилатими ракетами Х-101.

Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Росія вдарила по житлових будинках Тернополя крилатими ракетами Х-101
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ
Росія вдарила по житлових будинках Тернополя крилатими ракетами Х-101
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

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За даними військових, ракети були випущені зі стратегічної авіації: шести літаків Ту-95МС з аеродрому "Олєнья" та чотирьох Ту-160МС з аеродромів "Енгельс" і "Українка". Пуски здійснювалися з районів Вологодської та Астраханської областей РФ.

Правоохоронці вивчають уламки зброї для документування теракту проти цивільного населення. У Повітряних силах наголосили, що неодноразово передавали партнерам докази: ракети Х-101 містять компоненти виробництва компаній зі США, Китаю, Тайваню, Німеччини, Нідерландів та інших країн.

Станом на 16:00 знайдено уламки однієї з ракет, що влучила у дев’ятиповерхівку. Це Х-101, виготовлена у четвертому кварталі 2025 року.

У ПС ЗСУ підкреслили, що трагедії в Тернополі можна було б уникнути, якби РФ не вдавалося обходити санкції проти держави-терориста.

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Обстріл 19 листопада

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Автор: 

ракети (4439) Тернопіль (471) Повітряні сили (3447) Тернопільська область (699) Тернопільський район (82)
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Топ коментарі
+9
а де ж наші крилаті ракети, які містять іноземні компоненти? Україна що, під санкціями, що не може купляти комплектуючі до ракет і лише збирати у себе?
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19.11.2025 17:44 Відповісти
+8
Варвари воюють з мирними людьми ,щоб ви виздихали кацапи виродки ,а можна розібратись хто постачає комлектуючі для рашиських ракет і шахедів які фірми ?можна за злочини проти людяності накласти санкції на тих хто постачає,але ніхто не звертає увагу.
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19.11.2025 17:29 Відповісти
+5
в золотому унітазі міндіча
чи ви думаєте вони тільки з енергетики крали, а найгрошовитішу галузь "оборонку" не чіпали
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19.11.2025 18:52 Відповісти
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Варвари воюють з мирними людьми ,щоб ви виздихали кацапи виродки ,а можна розібратись хто постачає комлектуючі для рашиських ракет і шахедів які фірми ?можна за злочини проти людяності накласти санкції на тих хто постачає,але ніхто не звертає увагу.
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19.11.2025 17:29 Відповісти
Які санкції і за що? За те, що процесор Intel чи контролер STM32 можна придбати на будь-якому маркетплейсі? Тоді треба штрафувати продавців насіння, бо гопота таж споживає насіння
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19.11.2025 17:35 Відповісти
Посадити продавчиню хозмагу - за те , що продала сокиру кату
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19.11.2025 19:02 Відповісти
а де ж наші крилаті ракети, які містять іноземні компоненти? Україна що, під санкціями, що не може купляти комплектуючі до ракет і лише збирати у себе?
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19.11.2025 17:44 Відповісти
А що, є кому їх виготовляти? Якщо за 30 років майже знищили науковий потенціал
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19.11.2025 17:52 Відповісти
в золотому унітазі міндіча
чи ви думаєте вони тільки з енергетики крали, а найгрошовитішу галузь "оборонку" не чіпали
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19.11.2025 18:52 Відповісти
Впевнений, що навіть в уламках ракет, які будуть знайдені в руїнах Вашингтону, Пекіну, Тайбею, Бонну, Амстердаму будуть компоненти "виробництва компаній зі США, Китаю, Тайваню, Німеччини, Нідерландів та інших країн." Джерело: https://censor.net/ua/p3585888
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19.11.2025 17:47 Відповісти
Валерія Єгорова - стаття ні про що. А які ще компоненти можуть бути в російському озброєнні ? Лампи вже не виробляють, а все інше закордонне.
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19.11.2025 17:47 Відповісти
Саме так. Це все одне, що написати, що Валерія Єгорова вранці п'є каву, яку вирощує В'єтнам
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19.11.2025 17:54 Відповісти
Усим насрати на це.
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19.11.2025 18:20 Відповісти
Самий влучний коментар.
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19.11.2025 19:01 Відповісти
 
 