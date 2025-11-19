РФ вдарила по житлових будинках Тернополя крилатими ракетами Х-101, які містять іноземні компоненти, - Повітряні сили. ФОТОрепортаж

Війська РФ завдали удару по багатоквартирних будинках у Тернополі крилатими ракетами Х-101.

Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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За даними військових, ракети були випущені зі стратегічної авіації: шести літаків Ту-95МС з аеродрому "Олєнья" та чотирьох Ту-160МС з аеродромів "Енгельс" і "Українка". Пуски здійснювалися з районів Вологодської та Астраханської областей РФ.

Правоохоронці вивчають уламки зброї для документування теракту проти цивільного населення. У Повітряних силах наголосили, що неодноразово передавали партнерам докази: ракети Х-101 містять компоненти виробництва компаній зі США, Китаю, Тайваню, Німеччини, Нідерландів та інших країн.

Станом на 16:00 знайдено уламки однієї з ракет, що влучила у дев’ятиповерхівку. Це Х-101, виготовлена у четвертому кварталі 2025 року.

У ПС ЗСУ підкреслили, що трагедії в Тернополі можна було б уникнути, якби РФ не вдавалося обходити санкції проти держави-терориста.

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Обстріл 19 листопада

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