РФ ударила по жилым домам Тернополя крылатыми ракетами Х-101, содержащими иностранные компоненты, - Воздушные силы. ФОТОрепортаж

Войска РФ нанесли удар по многоквартирным домам в Тернополе крылатыми ракетами Х-101.

Об этом сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Росія вдарила по житлових будинках Тернополя крилатими ракетами Х-101
Фото: Командование Воздушны Сил ВСУ
Росія вдарила по житлових будинках Тернополя крилатими ракетами Х-101
По данным военных, ракеты были выпущены из стратегической авиации: шести самолетов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" и четырех Ту-160МС с аэродромов "Энгельс" и "Украинка". Пуски производились из районов Вологодской и Астраханской областей РФ.

Правоохранители изучают осколки оружия для документирования теракта против гражданского населения. В воздушных силах подчеркнули, что неоднократно передавали партнерам доказательства: ракеты Х-101 содержат компоненты производства компаний из США, Китая, Тайваня, Германии, Нидерландов и других стран.

По состоянию на 16:00 найдены обломки одной из попавших в девятиэтажку ракет. Это Х-101, сделанная в четвертом квартале 2025 года.

В ВС ВСУ подчеркнули, что трагедии в Тернополе можно было бы избежать, если бы РФ не удавалось обходить санкции против государства-террориста.

а де ж наші крилаті ракети, які містять іноземні компоненти? Україна що, під санкціями, що не може купляти комплектуючі до ракет і лише збирати у себе?
19.11.2025 17:44 Ответить
Варвари воюють з мирними людьми ,щоб ви виздихали кацапи виродки ,а можна розібратись хто постачає комлектуючі для рашиських ракет і шахедів які фірми ?можна за злочини проти людяності накласти санкції на тих хто постачає,але ніхто не звертає увагу.
19.11.2025 17:29 Ответить
в золотому унітазі міндіча
чи ви думаєте вони тільки з енергетики крали, а найгрошовитішу галузь "оборонку" не чіпали
19.11.2025 18:52 Ответить
19.11.2025 17:29 Ответить
Які санкції і за що? За те, що процесор Intel чи контролер STM32 можна придбати на будь-якому маркетплейсі? Тоді треба штрафувати продавців насіння, бо гопота таж споживає насіння
19.11.2025 17:35 Ответить
Посадити продавчиню хозмагу - за те , що продала сокиру кату
19.11.2025 19:02 Ответить
19.11.2025 17:44 Ответить
А що, є кому їх виготовляти? Якщо за 30 років майже знищили науковий потенціал
19.11.2025 17:52 Ответить
19.11.2025 18:52 Ответить
Впевнений, що навіть в уламках ракет, які будуть знайдені в руїнах Вашингтону, Пекіну, Тайбею, Бонну, Амстердаму будуть компоненти "виробництва компаній зі США, Китаю, Тайваню, Німеччини, Нідерландів та інших країн." Джерело: https://censor.net/ua/p3585888
19.11.2025 17:47 Ответить
Валерія Єгорова - стаття ні про що. А які ще компоненти можуть бути в російському озброєнні ? Лампи вже не виробляють, а все інше закордонне.
19.11.2025 17:47 Ответить
Саме так. Це все одне, що написати, що Валерія Єгорова вранці п'є каву, яку вирощує В'єтнам
19.11.2025 17:54 Ответить
Усим насрати на це.
19.11.2025 18:20 Ответить
Самий влучний коментар.
19.11.2025 19:01 Ответить
 
 