РФ ударила по жилым домам Тернополя крылатыми ракетами Х-101, содержащими иностранные компоненты, - Воздушные силы. ФОТОрепортаж

Войска РФ нанесли удар по многоквартирным домам в Тернополе крылатыми ракетами Х-101.

Об этом сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

По данным военных, ракеты были выпущены из стратегической авиации: шести самолетов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" и четырех Ту-160МС с аэродромов "Энгельс" и "Украинка". Пуски производились из районов Вологодской и Астраханской областей РФ.

Правоохранители изучают осколки оружия для документирования теракта против гражданского населения. В воздушных силах подчеркнули, что неоднократно передавали партнерам доказательства: ракеты Х-101 содержат компоненты производства компаний из США, Китая, Тайваня, Германии, Нидерландов и других стран.

По состоянию на 16:00 найдены обломки одной из попавших в девятиэтажку ракет. Это Х-101, сделанная в четвертом квартале 2025 года.

В ВС ВСУ подчеркнули, что трагедии в Тернополе можно было бы избежать, если бы РФ не удавалось обходить санкции против государства-террориста.

