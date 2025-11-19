РФ ударила по жилым домам Тернополя крылатыми ракетами Х-101, содержащими иностранные компоненты, - Воздушные силы. ФОТОрепортаж
Войска РФ нанесли удар по многоквартирным домам в Тернополе крылатыми ракетами Х-101.
Об этом сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
По данным военных, ракеты были выпущены из стратегической авиации: шести самолетов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" и четырех Ту-160МС с аэродромов "Энгельс" и "Украинка". Пуски производились из районов Вологодской и Астраханской областей РФ.
Правоохранители изучают осколки оружия для документирования теракта против гражданского населения. В воздушных силах подчеркнули, что неоднократно передавали партнерам доказательства: ракеты Х-101 содержат компоненты производства компаний из США, Китая, Тайваня, Германии, Нидерландов и других стран.
По состоянию на 16:00 найдены обломки одной из попавших в девятиэтажку ракет. Это Х-101, сделанная в четвертом квартале 2025 года.
В ВС ВСУ подчеркнули, что трагедии в Тернополе можно было бы избежать, если бы РФ не удавалось обходить санкции против государства-террориста.
Обстрел 19 ноября
- Российские оккупанты атаковали области на западе Украины.
- В Тернополе повреждены многоэтажки, известно о пострадавших.
- На Львовщине под ударом объект энергетики.
- В ряде областей ввели аварийные отключения света.
- Под ударом оказалась Ивано-Франковская область, в результате чего пострадали 3 человека, в том числе двое детей.
- На Черновщине атакован энергообъект.
чи ви думаєте вони тільки з енергетики крали, а найгрошовитішу галузь "оборонку" не чіпали