Страны Балтии и Северной Европы заверили в дальнейшей военной поддержке Украины, - заявление

Лидеры стран Северной Европы и Балтии подтвердили поддержку суверенитета Украины и намерение продолжать поставлять оружие Украине.

Совместное заявление

"Мы — лидеры стран Северной и Балтийской восьмерки — сегодня общались с президентом Зеленским. С самого начала российской агрессивной войны мы стояли на стороне Украины и будем продолжать это делать. Наша решимость основана на понимании, что речь идет не только о безопасности Украины, но и о более широкой безопасности Европы", — говорится в заявлении.

Страны Балтии и Северной Европы высоко оценили усилия президента Зеленского и готовность Украины к переговорам.

В частности, отмечается, что Украина работает над документом, подготовленным США, однако Россия пока не взяла на себя никаких обязательств по прекращению огня или шагов, приближающих мир.

"Вместо этого Россия продолжает свои жестокие нападения на украинское мирное население и инфраструктуру", - говорится в заявлении.

Военная помощь для Украины

"Мы будем продолжать вооружать Украину и укреплять оборону Европы, чтобы сдерживать дальнейшую российскую агрессию. Пока Россия будет продолжать войну против Украины, мы также будем поддерживать усиление санкций и более широкие экономические меры", - заявили лидеры стран в совместном заявлении.

Заявление стран NB8 завершается обращением к украинскому народу:

"Ваша решимость, настойчивость и мужество с самого начала войны действительно достойны восхищения. Мы хотим, чтобы вы знали: вы не одиноки и можете рассчитывать на нашу поддержку".

