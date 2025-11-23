Трамп: Руководство Украины не выразило никакой благодарности за наши усилия
Президент США Дональд Трамп заявил, что руководство Украины "не выразило никакой благодарности" за американские усилия по прекращению войны РФ против Украины.
Об этом он написал в соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.
Американский лидер заявил, что война РФ против Украины никогда бы не произошла "при условии сильного и надлежащего лидерства США и Украины".
"Если бы президентские выборы 2020 года не были сфальсифицированы и украдены – единственное, что умеют делать радикальные левые демократы – войны между Украиной и Россией не было бы, как ее не было, даже упоминания о ней, во время моего первого срока на посту. Путин никогда бы не напал! Только увидев Сонного Джо (так Трамп называет своего предшественника Джо Байдена, – ред.) в действии, он сказал: "Теперь мой шанс!" Остальное – история, и так она продолжается", – написал глава США.
Трамп также заявил, что война "является проигрышной для всех, особенно для миллионов людей, которые так бессмысленно погибли".
"Руководство" Украины не выразило никакой благодарности за наши усилия, а Европа продолжает покупать нефть в России", - написал глава Белого дома.
Обвинил Украину в неблагодарности
В заключение он добавил, что США продолжают продавать НАТО "огромные объемы оружия" для поставок Украине, вспомнив, что предыдущая администрация оказывала помощь безвозмездно.
Что известно о мирном плане?
По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.
По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:
- отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
- сокращение численности Вооруженных сил Украины;
- сокращение военной помощи США;
- признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.
Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.
60% виборців, переважно із Сходу України, який потім "прийшов звільняти" путін, проголосували за тісну інтеграцію з росією в особі януковіча, навіть юлія тімошєнко разом з путіним жартувала над Ющенком, тобто навіть опозиція була не проти спільного бізнесу з кацапами
в США прекрасно обізнані що Схід України послуговується русскім язиком і кацапським православієм, і це не дорікання патріотам України які боролися як могли, а спільний гріх пост-совіцьких малоросійських еліт, в першу чергу українських силовиків, яких так яскраво описував в своїх повістях Олесь Ульяненко
4 роки після Революції Гідності 73% виборців (вже без Криму) ухвалили про-російський реванш обравши зєлєнского
які висновки зробить американець з вищенаведених фактів?
так, система непорушності кордонів руйнується, але не в тих кому американці щось обіцяли ! а малоросів, як виявляється, американські еліти не поважають . . .