Президент США Дональд Трамп заявил, что руководство Украины "не выразило никакой благодарности" за американские усилия по прекращению войны РФ против Украины.

Американский лидер заявил, что война РФ против Украины никогда бы не произошла "при условии сильного и надлежащего лидерства США и Украины".

"Если бы президентские выборы 2020 года не были сфальсифицированы и украдены – единственное, что умеют делать радикальные левые демократы – войны между Украиной и Россией не было бы, как ее не было, даже упоминания о ней, во время моего первого срока на посту. Путин никогда бы не напал! Только увидев Сонного Джо (так Трамп называет своего предшественника Джо Байдена, – ред.) в действии, он сказал: "Теперь мой шанс!" Остальное – история, и так она продолжается", – написал глава США.

Трамп также заявил, что война "является проигрышной для всех, особенно для миллионов людей, которые так бессмысленно погибли".

"Руководство" Украины не выразило никакой благодарности за наши усилия, а Европа продолжает покупать нефть в России", - написал глава Белого дома.

Обвинил Украину в неблагодарности

В заключение он добавил, что США продолжают продавать НАТО "огромные объемы оружия" для поставок Украине, вспомнив, что предыдущая администрация оказывала помощь безвозмездно.

Что известно о мирном плане?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;

сокращение численности Вооруженных сил Украины;

сокращение военной помощи США;

признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

