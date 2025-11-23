Зеленський: Ми вдячні за все, що США і Трамп роблять заради безпеки

Президент Володимир Зеленський заявив, що лідерство США важливе та подякував американському президенту Дональду Трампу за зусилля щодо припинення війни.

Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Розмова з Макроном

Зеленський повідомив про свою розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном.

"Говорив із Президентом Франції Емманюелем Макроном. Наші команди в Женеві працюють із партнерами, і дуже важливо, щоб був практичний результат і щоб це наближало Україну та всю Європу до надійного миру й безпеки. Координуємо позиції, і важливо, що діалог є, дипломатія активізована, розраховуємо, що партнери почують наші аргументи", - розповів очільник держави.

Читайте також: Зеленський та Трамп остаточно узгодять мирний план на особистій зустрічі, - Reuters

Висловив вдячність США

Окремо Зеленський висловив вдячність США та Трампу за зусилля щодо припинення війни.

"Лідерство Сполучених Штатів важливе, ми вдячні за все, що Америка й Президент Трамп роблять заради безпеки, і зберігаємо максимальну конструктивність. Очікуємо нових доповідей від наших команд зі Швейцарії", - додав президент.

Нагадаємо, що напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що керівництво України "не висловило жодної вдячності" за американські зусилля щодо припинення війни РФ проти України.

Читайте також: Трамп: Керівництво України не висловило жодної вдячності за наші зусилля