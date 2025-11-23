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Зеленський: Ми вдячні за все, що США і Трамп роблять заради безпеки

Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що лідерство США важливе та подякував американському президенту Дональду Трампу за зусилля щодо припинення війни.

Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

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Розмова з Макроном

Зеленський повідомив про свою розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном.

"Говорив із Президентом Франції Емманюелем Макроном. Наші команди в Женеві працюють із партнерами, і дуже важливо, щоб був практичний результат і щоб це наближало Україну та всю Європу до надійного миру й безпеки. Координуємо позиції, і важливо, що діалог є, дипломатія активізована, розраховуємо, що партнери почують наші аргументи", - розповів очільник держави.

Читайте також: Зеленський та Трамп остаточно узгодять мирний план на особистій зустрічі, - Reuters

Висловив вдячність США

Окремо Зеленський висловив вдячність США та Трампу за зусилля щодо припинення війни.

"Лідерство Сполучених Штатів важливе, ми вдячні за все, що Америка й Президент Трамп роблять заради безпеки, і зберігаємо максимальну конструктивність. Очікуємо нових доповідей від наших команд зі Швейцарії", - додав президент.

  • Нагадаємо, що напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що керівництво України "не висловило жодної вдячності" за американські зусилля щодо припинення війни РФ проти України.

Читайте також: Трамп: Керівництво України не висловило жодної вдячності за наші зусилля

Автор: 

Зеленський Володимир (27933) перемовини (3807) Трамп Дональд (8909) Макрон Емманюель (1765)
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Топ коментарі
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23.11.2025 19:07 Відповісти
+17
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23.11.2025 19:08 Відповісти
+17
старий пердун трампон війде у історію як президент якій постійно вимагає вдячності від країни яку постійно ******** кацапи
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23.11.2025 19:11 Відповісти
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23.11.2025 19:07 Відповісти
докази є? за свою брехню відповісиш.
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23.11.2025 19:11 Відповісти
в мене ж з вами ******* задньопривідними розмова коротка.
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23.11.2025 19:15 Відповісти
я тебе вітаю! ти виграв сектор приз.
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23.11.2025 19:59 Відповісти
Зуб даєте, Смарт?"😁
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23.11.2025 19:21 Відповісти
так ти згоден відповісти за свої брехні як чоловік? чи ти вафля тільки *********** здатен?
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23.11.2025 19:30 Відповісти
Україна воює замість США із їх стратегічним противником - рашкою !
і вже помножила "непобєдімую та лєгєндарную" "другу армію світу" на ноль

вот саме за це, за наших загиблих сотні тисяч українських Воїнів ми маємо дякувати США і лічно товаріща трампа-Краснова

руда курва !

.
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23.11.2025 19:49 Відповісти
в курській афері зєля з сирком знищили західну техніку майже всю та більше 130 000 воїнів. не погано воно воює....
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23.11.2025 19:56 Відповісти
Алібаба у Швейцарії - й воно вискочило з такою гучною супер заявою!!! ото дайот лідОр!
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23.11.2025 19:07 Відповісти
вони між собою спілкуються на одній хвилі - жаль, що хвиля не прослуховується!!!
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23.11.2025 19:11 Відповісти
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23.11.2025 19:08 Відповісти
Є план
І звуть його - Оман...

можна було злити "Киев за три дня", а якщо не вийшло, то пускати кров Україні цілих чотири роки - довше ніж Перша світова та отєчєствєнная.

.
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23.11.2025 19:52 Відповісти
Зе прочитав в мережі "Х" зауваження і , як на піаніно, набрав текст...
Без темних клавіш! Зіграв чисто білими!
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23.11.2025 19:09 Відповісти
ТАКИ дали вивезти награбоване і не переслідувати. Подумаєш 10-15 млрд дол, туфта, купили країну яка коштує тріліони.

А на думку укрів ізраїльтянам плювати
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23.11.2025 19:09 Відповісти
Хватит *******, продайте всем украинцам стрелковое оружие и запускайте узкий мир, посмотрим кто выживет,!!!!🤔
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23.11.2025 19:09 Відповісти
У ЗСУ вже майже 4 роки акція-безкоштовно видають. Але герої боротьби з узким миром-тільки в інтернеті.
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23.11.2025 19:48 Відповісти
Це ми як раз побачили у Херсоні, коли мусора та сбушники драпали не давши захисникам і пістолета. В у Харкові хто дав, вже сидить майже 4 роки! Це ти можеш зєлібобам розказувати свої казки.
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23.11.2025 20:13 Відповісти
Зброю у 2022-му видавали у військоматах, а не в мусорів та сбушників. І досі у ЗСУ видають. Але ухилянти цього не бачать. Тож "ти можеш зєлібобам розказувати свої казки".
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23.11.2025 20:25 Відповісти
Ухилянт, это тот который давал присягу государству, государство его кормило, одевало, обучало, платило з/п, пенсии 70% оклада в 40 лет, жилье служебное, которое они приватизировали, это все госслужащие бывшие и нынешние, это целая армия, которых государство не мобилизируют!!!!
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23.11.2025 20:57 Відповісти
Отож оцей alex один із таких, чи родич такого же ухилянта. Для них усі ухилянти, в вони захисники зрадника зєрмака.
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24.11.2025 17:49 Відповісти
Не ***** много, у меня малой под Покровском. А вы на каком направлении воюете с бесплатным оружием?!🤔
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23.11.2025 20:48 Відповісти
24 лютого 2022 року вже отримував зброю у віськоматі. Сам пішов, не чекав що хтось покличе. Тож, "Не ***** много", ще й свинокацапською.
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24.11.2025 13:55 Відповісти
Ну да, як гарно розмовляли українською мовою герман, лукаш, табачник, янукович, порошенко, зеленський, і вся та шобла подзаоупна при всій владі, то шо допомогло?! ******* і *******!!!!
То на якому напрямку воїн воюєте?!
Чи зброю взяли та сховали, я знаю таких бійців. Чекаємо відповіді?!
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24.11.2025 15:09 Відповісти
Та воно бот подоляковский, крім брехні від них чекати нічого.
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24.11.2025 17:50 Відповісти
Неподоляківське, ти там обережніше пиши, щоб тебе тцк на розшифрувало. Та на вулицю не висовуйся, а то раптом заметуть.
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25.11.2025 10:56 Відповісти
Ти за мене не турбуйся, мусорок.
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25.11.2025 22:22 Відповісти
"Мусорок" ? ) Це ж у кацапії так кажуть ) Але не переживай, мені до поліції, як і до тцк-немає ніякого діла.
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25.11.2025 22:34 Відповісти
Зброя здана з відповідними записами. Тому що комісували по влк. Чи тобі ще сюди скани військового квитка з номерами вч ?
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25.11.2025 10:54 Відповісти
Ви знову не відповідаєте на питання!!!
Ви не воюєте, УБД не маєте, зброю здали, молодець, пройшов ВЛК, отримали не придатний і комісацію, що дивно, можливо купили інвалідність у Крупи, або обмежено придатні на той час, повторний ВЛК не проходили, не захотіли, бо патріот один, яких нас захистив від *****.
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25.11.2025 11:41 Відповісти
Звідки ти знаєш чи маю я убд і де я воював, що про це патякаєш ? "купили інвалідність у Крупи"-піти в перший день добровольцем, щоб потім відкупатись від армії-у тебе з мізками усе добре ? Схоже що не дуже.
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25.11.2025 12:25 Відповісти
По відповідям все зрозуміло, що ви не учасник АТО і не маєте УБД.
Гарна людина, яка взяла зброю в перші дні, в потім віддала, розмовляєте на державній мові і засуджує всіх "руськомовних", рахуючи їх ворогами і зрадниками!
Вдачі вам,!
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25.11.2025 12:43 Відповісти
Я не учасник ато-тут ви не помилились. А от стосовно убд-помилились. Стосовно "засудження всіх руськомовних"-також помилились. Багато моїх побратимів в окопах спілкувалися та й досі спілкуються російською. Через те що народилися та виросли переважно у російськомовному місті. Їм це дозволено, тому що вони зі зброєю у руках захищають нашу країну. А от спілкуватися в тилу на форумах з незнайомим людьми мовою окупанта-на сьогодні це трохи неповага до власної країни, не находите ? А реакцію таку до себе ви самі собі викликали отими своїми фразами про "Не ***** много". Тож і вам вдачі, на цьому і закінчимо.
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25.11.2025 13:10 Відповісти
Мій комент з матом стосувався не до вас, а про систему носіння зброї. Влада не приймає закони, які спрощують людям володіти зброєю. Як що знаєте такого Учайкіна, який лобіює спрощену систему купівлі і володінням збої?!
Як щоб у 80% чоловіків в Україні була своя зброя, то повномасштабного вторгнення путина ***** небулоб, це однозначно.
До речі, в Україні армія налічує 800к бійців, що становить 2,6% від загального населення 30млн., а в ізраїлі 130к., що становить 1,3% від 10млн.населення, тоб то в два рази більше!!!!!! В такі жидівські патріоти як солонін і любарський, які принижують українців і вихваляють ізраїльтян, за спинами яких стоять авіаносці США і воюють з арабами з каналізаційними трубами.
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25.11.2025 20:07 Відповісти
"Як щоб у 80% чоловіків в Україні була своя зброя, то повномасштабного вторгнення путина ***** небулоб, це однозначно."
Помиляєтеся. Тому що у 22-му році зупинити захоплення України, у тому числі столиці-допомогла не саме стрілецька зброя, а авіація, арта, птрк, безпілотники, механізована техніка. Пістолети, дробовики та інше-проти танка чи бетера-це ні про що. Поки ти і твої сусіди з рушниць би по танку гамселили чи по десанту за ним-він розібрав би з гармати увесь твій під'їзд чи твій будинок та будинки твоїх сусідів. Як це було на сході, наприклад. Це вже потім, коли кацапи відгребли ******** своїми колонами-почалися позиційні бої за допомогою автоматів у тому числі. Ну і знову ж таки-що заважає досі тим 80% чоловіків взяти у руки зброю та йти на захист країни ? Адже у будь-якій бойовій бригаді зараз некомплект особового складу. Чи це тільки через те що під диваном немає власного дробовика ?
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25.11.2025 23:06 Відповісти
"Чушь и компот" никому за это больше не говорите!!!! 🤗🤪😆🤡🤣😂
Путин ***** начал полномасштабные наступление, потому шо знал, что у людей нету оружия и что в них не будут стрелять из каждого окна!!!!! Он рассчитывал на страх населения и правительства!!!
Рассчитывал на Крымский и Грузинский сценарий и за это все знают!!!
Проблемы были по логистике, БК, топливо, продовольствие и сопротивление украинцев. О каких самолётах вы рассказываете?!?! Бред какой-то!!!!😆🤡🤣😂 Какой город освободили самолёты, остановили колонны техники?!?! У меня опять возникает смутное сомнение в участии вас в тех событиях!!!!
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26.11.2025 11:25 Відповісти
"О каких самолётах вы рассказываете?!?! Бред какой-то!!!!😆🤡🤣😂 Какой город освободили самолёты, остановили колонны техники?!?! У меня опять возникает смутное сомнение в участии вас в тех событиях!!!!"
Київ. Щось каже така назва ? Про "Привід Києва" не чули ? Це пілоти 40-ї бригади, що вели воздушні бої на підступах до Києва з авіацією (Су-25, Су-34) та гелікоптерами (Mі-8, Мі-24, Мі-28, Мі-35, Ка-52) орків. Про колони техніки, в тому числі танків, бетерів, та бмп, які були знищені на підступах до Києва-у Скибині, у Бучі, у Бородянці-ні, не чули ? "Чушь и компот", так ? Короче, не пишіть мені більше, тільки дратуєте своїм дебільним некомпетентним тролінгом.
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26.11.2025 17:27 Відповісти
"О каких самолётах вы рассказываете?!?! Бред какой-то!!!!
Про таких : "Протягом 24.02.2022 - 26.11.2025 Орієнтовні втрати противника склали :
428 літаків
347 гелікоптерів"
https://www.zsu.gov.ua/oriientovni-vtraty-protyvnyka Офіційне джерело.
І тих літаках, які досі щодня скидують десятки кабів по наших позиціях. "Ні, не чув". Берданками чи калашами з під дивану-по них.
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26.11.2025 17:40 Відповісти
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27.11.2025 08:07 Відповісти
То що підмився?!
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27.11.2025 14:11 Відповісти
Какие ружья и дробовики?! Вы вообще не в теме !!! Речь не об охотниках!!! Послушайте Учайкина в Ютубе, может что-то поймёте, а нет, то и не надо!!!🤣😆🤪🤗
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26.11.2025 11:29 Відповісти
Пистолетом можно прострелить затылок водителю бронемашины в очереди сельского магазина и танк никуда не поедет!!! Советская власть до 1957 года не могла установить власть на территории Западной Украины, потому что были люди и у людей было оружие, которые были не согласны жить под комуняками.
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26.11.2025 12:06 Відповісти
США важливі - бо склади зброї в них
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23.11.2025 19:09 Відповісти
і виробництво і бабло
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23.11.2025 19:11 Відповісти
Зброю для України покупають у американських компаній ЕВРОПЕЙЦІ. Нехай Трамп заборонить їм продавати і одразу йому знесуть башку , бо це бизнес і ВВП
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23.11.2025 19:16 Відповісти
Так, але європейцям продають США. В любу секунду може бути відмова. За 6,5 років Зеленський мав налагодити випуск своєї, української зброї, щоб не залежати від когось, тим більше, що війна в нас. Але воно крало на "великому крадівництві", а потім в кожне міністерство і відомство завело своїх бізнес-партнерів, створив організовані злочинні органзації і обкрадали і так бідну Україну. Ось це все, крім брехні, що він зробив для України.
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23.11.2025 19:22 Відповісти
Військові корпорації зараз від прибутку не відмовляться. Їм ця війна мабуть до души
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23.11.2025 19:29 Відповісти
нє, ти нє понял !

європейці платять США за зброю для України.
десятки, а в перспективі сотні міліардів доларів та десятки тисяч робочих місць на кону

.
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23.11.2025 19:55 Відповісти
За Байдена зброю надавали - військове лоббі якось не дуже його чмурило
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23.11.2025 19:27 Відповісти
Зараз купляють - ситуація змінилась. Тобто на Трампа можна і начхати ( тількі акуратно)
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23.11.2025 19:30 Відповісти
старий пердун трампон війде у історію як президент якій постійно вимагає вдячності від країни яку постійно ******** кацапи
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23.11.2025 19:11 Відповісти
Це йому ще не закортіло, щоб сраку обцілували, закортить віддасть наказ Гессету бомбити.
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23.11.2025 19:19 Відповісти
і яку ********, оскільки вшиві піндоси наполягли на нашому роззброєнні свого часу
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24.11.2025 02:29 Відповісти
Безмежно, потужно (до усрачки) вдячні за те, що рудий дегенерат примушує Україну до капітуляції та здачі нашого суверінітету кацапстану і ***** моржовому кремлівському.
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23.11.2025 19:12 Відповісти
ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ САМОПОВАЗІ :
Олександр Онофрійчук (https://www.youtube.com/hashtag/onofriichuk #ONOFRIICHUK) - Арія Андрія " Молитва за Україну "

https://youtu.be/4Fg6YjP9Jgw?si=vcNs0E0Qeo8TWb5-

Величественная мелодия, которой автор сопровождает возвращение казаков из турецкой неволи, настолько захватывает разные поколения украинцев, что они и сейчас чувствуют небудничную особенность передачи народных чувств!

Недаром же бытует мысль - сравнение библейского сюжета о выведении пророком Моисеем еврейского народа из 40-летнего египетского рабства с сюжетом «Запорожця за Дунаєм»! Считается, что этим произведением Гулак-Артемовский воплотил свою идею ) - осуществление в судьбе украинцев их вековечной мечты о построении в родном доме счастливой богатой жизни после многих веков скитаний.
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23.11.2025 19:14 Відповісти
❤️
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23.11.2025 19:22 Відповісти
Сказати таке треба конечно, а потім послати встратих ковбойців на хутор. Но з другою тезою сумніви, бо наш мохнатий гном те ще падло.
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23.11.2025 19:16 Відповісти
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23.11.2025 19:16 Відповісти
Немає слів.

Залишились одні матюки.
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23.11.2025 19:16 Відповісти
Трабон і США є співучасниками рашистського геноциду українського народу і окупації України,Зрадник "зелена д'якула" д'якує,,,Щоб Тобі "зелена жаба цицки дала"""...
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23.11.2025 19:16 Відповісти
Він уже мав би знати, що поцілунки Трампа в дупу не обов'язково означають, що ти змінюєш його ставлення.
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23.11.2025 19:17 Відповісти
Молодець Володя!
Оперативно відреагував.
Гарно подякував Дональду Трампу і США.
Нах..й Трампа не послав, старим рижим педофілом не обізвав.
Залік!
Ще пару записів від НАБУ і Зеленський буде вдягати пристойний костюм для зустрічей з політиками і представниками інших країн.
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23.11.2025 19:19 Відповісти
Трампона послати на х#й неважко. Достатньо сказати що всі йому дуже вдячні.
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23.11.2025 19:21 Відповісти
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23.11.2025 19:27 Відповісти
За що ти гандон вдячний ? За постійний тиск на Україну, приниження і погрози ? За не введення вчасно потрібних санкцій і відмову від постачання необхідного ? Цей старий пердун і так безмежно самозакоханий, а насправді ценічне лайно.
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23.11.2025 19:23 Відповісти
"И целуй меня везде,
79 мне уже "
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23.11.2025 19:24 Відповісти
Дякував би дякував тим 73% які обрали телепня.Бачили очі що обирали,їжте хоч повилазьте.Трамп сказав що якби був президентом в 2022 то війна не розпочалась.Тоді, ще до Трампа казав якби ЗЕленський не став ти ким він є (язик не повертається назвати його президентом), широкомасштабної війни не було б.Будучи попередженним просрав початок,не готувався.Хочеш миру готуйся до війни.
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23.11.2025 19:29 Відповісти
Лебезить перед Рыжим не надо, пожёстче с ним, пожёстче ., так дойдёт получше и уважать будет побольше.
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23.11.2025 19:30 Відповісти
Молодец потужный, даже он обучаем,, после скандалов и криков спрятал эго и научился поддакивать нарциссу. Главное его не бесить, а потом с холодной головой делать все по умному после того как припадок пройдет
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23.11.2025 19:34 Відповісти
держе ніс до вітру )) трампакс зробив зауваження, зєлічка взяв під козирьок! зараз ще ***** попре, що йому не вдячні за все те, що він робить для України. і зєлічка ще раз візьме під козирёк. ну, правда, може ще й бонусно вибачитись, як колись перед кадир-овцой.
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23.11.2025 19:36 Відповісти
Лакейським душком понесло...
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23.11.2025 19:39 Відповісти
Бла-бла-бла с нулевым КПД. И даже более. Как-то, друзья наши верные уже и не против помирить нас где-нибудь посредине, по текущей линии разграничения. Понимая, что эти территории будут для нас утрачены навсегда. А взамен будут бубнить про "нiколи не визнаємо"
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23.11.2025 19:57 Відповісти
«Ми» - вже не потребує уточнення, кого лідер етнічного ОЗУ має на увазі.
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23.11.2025 19:57 Відповісти
Щоб вони, ЗЕлупа і Трумп, здохли в корчах і з піною з рота.
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23.11.2025 19:58 Відповісти
Люди, українці! Будьте уважні та слідкуйте за тим що робить влада, з ким і про що домовляються.
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23.11.2025 20:18 Відповісти
За що ти йому вдячний...!? За те, що пропутінське ЧМО, трамп, хоче капітуляції України !?
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23.11.2025 20:23 Відповісти
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23.11.2025 20:34 Відповісти
Не дякують - подякував... невдячні - дякуємо... схоже на дресировку... але й це не зарахується - чому про це мимохідь, в тексті про Макрона - це має бути окремим постом, окремою заявою, окремим виступом...
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23.11.2025 21:01 Відповісти
А ти що зробило блазень для захисту напередодні вторгення? Спеціально здавав Україну по оману
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23.11.2025 21:11 Відповісти
Вдячний що трамп викручує руки і просуває російські інтереси ,це вже треба повним недоумком бути щоб дякувати ,коли вже Україна позбудется цього клоуна проросійського ?
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24.11.2025 00:02 Відповісти
 
 