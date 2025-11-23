Зеленський: Ми вдячні за все, що США і Трамп роблять заради безпеки
Президент Володимир Зеленський заявив, що лідерство США важливе та подякував американському президенту Дональду Трампу за зусилля щодо припинення війни.
Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.
Розмова з Макроном
Зеленський повідомив про свою розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном.
"Говорив із Президентом Франції Емманюелем Макроном. Наші команди в Женеві працюють із партнерами, і дуже важливо, щоб був практичний результат і щоб це наближало Україну та всю Європу до надійного миру й безпеки. Координуємо позиції, і важливо, що діалог є, дипломатія активізована, розраховуємо, що партнери почують наші аргументи", - розповів очільник держави.
Висловив вдячність США
Окремо Зеленський висловив вдячність США та Трампу за зусилля щодо припинення війни.
"Лідерство Сполучених Штатів важливе, ми вдячні за все, що Америка й Президент Трамп роблять заради безпеки, і зберігаємо максимальну конструктивність. Очікуємо нових доповідей від наших команд зі Швейцарії", - додав президент.
- Нагадаємо, що напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що керівництво України "не висловило жодної вдячності" за американські зусилля щодо припинення війни РФ проти України.
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і вже помножила "непобєдімую та лєгєндарную" "другу армію світу" на ноль
вот саме за це, за наших загиблих сотні тисяч українських Воїнів ми маємо дякувати США і лічно товаріща трампа-Краснова
руда курва !
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І звуть його - Оман...
можна було злити "Киев за три дня", а якщо не вийшло, то пускати кров Україні цілих чотири роки - довше ніж Перша світова та отєчєствєнная.
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Без темних клавіш! Зіграв чисто білими!
А на думку укрів ізраїльтянам плювати
То на якому напрямку воїн воюєте?!
Чи зброю взяли та сховали, я знаю таких бійців. Чекаємо відповіді?!
Ви не воюєте, УБД не маєте, зброю здали, молодець, пройшов ВЛК, отримали не придатний і комісацію, що дивно, можливо купили інвалідність у Крупи, або обмежено придатні на той час, повторний ВЛК не проходили, не захотіли, бо патріот один, яких нас захистив від *****.
Гарна людина, яка взяла зброю в перші дні, в потім віддала, розмовляєте на державній мові і засуджує всіх "руськомовних", рахуючи їх ворогами і зрадниками!
Вдачі вам,!
Як щоб у 80% чоловіків в Україні була своя зброя, то повномасштабного вторгнення путина ***** небулоб, це однозначно.
До речі, в Україні армія налічує 800к бійців, що становить 2,6% від загального населення 30млн., а в ізраїлі 130к., що становить 1,3% від 10млн.населення, тоб то в два рази більше!!!!!! В такі жидівські патріоти як солонін і любарський, які принижують українців і вихваляють ізраїльтян, за спинами яких стоять авіаносці США і воюють з арабами з каналізаційними трубами.
Помиляєтеся. Тому що у 22-му році зупинити захоплення України, у тому числі столиці-допомогла не саме стрілецька зброя, а авіація, арта, птрк, безпілотники, механізована техніка. Пістолети, дробовики та інше-проти танка чи бетера-це ні про що. Поки ти і твої сусіди з рушниць би по танку гамселили чи по десанту за ним-він розібрав би з гармати увесь твій під'їзд чи твій будинок та будинки твоїх сусідів. Як це було на сході, наприклад. Це вже потім, коли кацапи відгребли ******** своїми колонами-почалися позиційні бої за допомогою автоматів у тому числі. Ну і знову ж таки-що заважає досі тим 80% чоловіків взяти у руки зброю та йти на захист країни ? Адже у будь-якій бойовій бригаді зараз некомплект особового складу. Чи це тільки через те що під диваном немає власного дробовика ?
Путин ***** начал полномасштабные наступление, потому шо знал, что у людей нету оружия и что в них не будут стрелять из каждого окна!!!!! Он рассчитывал на страх населения и правительства!!!
Рассчитывал на Крымский и Грузинский сценарий и за это все знают!!!
Проблемы были по логистике, БК, топливо, продовольствие и сопротивление украинцев. О каких самолётах вы рассказываете?!?! Бред какой-то!!!!😆🤡🤣😂 Какой город освободили самолёты, остановили колонны техники?!?! У меня опять возникает смутное сомнение в участии вас в тех событиях!!!!
Київ. Щось каже така назва ? Про "Привід Києва" не чули ? Це пілоти 40-ї бригади, що вели воздушні бої на підступах до Києва з авіацією (Су-25, Су-34) та гелікоптерами (Mі-8, Мі-24, Мі-28, Мі-35, Ка-52) орків. Про колони техніки, в тому числі танків, бетерів, та бмп, які були знищені на підступах до Києва-у Скибині, у Бучі, у Бородянці-ні, не чули ? "Чушь и компот", так ? Короче, не пишіть мені більше, тільки дратуєте своїм дебільним некомпетентним тролінгом.
Про таких : "Протягом 24.02.2022 - 26.11.2025 Орієнтовні втрати противника склали :
428 літаків
347 гелікоптерів"
https://www.zsu.gov.ua/oriientovni-vtraty-protyvnyka Офіційне джерело.
І тих літаках, які досі щодня скидують десятки кабів по наших позиціях. "Ні, не чув". Берданками чи калашами з під дивану-по них.
європейці платять США за зброю для України.
десятки, а в перспективі сотні міліардів доларів та десятки тисяч робочих місць на кону
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Олександр Онофрійчук (https://www.youtube.com/hashtag/onofriichuk #ONOFRIICHUK) - Арія Андрія " Молитва за Україну "
https://youtu.be/4Fg6YjP9Jgw?si=vcNs0E0Qeo8TWb5-
Величественная мелодия, которой автор сопровождает возвращение казаков из турецкой неволи, настолько захватывает разные поколения украинцев, что они и сейчас чувствуют небудничную особенность передачи народных чувств!
Недаром же бытует мысль - сравнение библейского сюжета о выведении пророком Моисеем еврейского народа из 40-летнего египетского рабства с сюжетом «Запорожця за Дунаєм»! Считается, что этим произведением Гулак-Артемовский воплотил свою идею ) - осуществление в судьбе украинцев их вековечной мечты о построении в родном доме счастливой богатой жизни после многих веков скитаний.
Залишились одні матюки.
Оперативно відреагував.
Гарно подякував Дональду Трампу і США.
Нах..й Трампа не послав, старим рижим педофілом не обізвав.
Залік!
Ще пару записів від НАБУ і Зеленський буде вдягати пристойний костюм для зустрічей з політиками і представниками інших країн.
79 мне уже "