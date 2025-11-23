РУС
Зеленский: Мы благодарны за все, что США и Трамп делают ради безопасности

Зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что лидерство США важно, и поблагодарил американского президента Дональда Трампа за усилия по прекращению войны.

Об этом глава государства сообщил в телеграмме, информирует Цензор.НЕТ.

Разговор с Макроном

Зеленский сообщил о своем разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Говорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Наши команды в Женеве работают с партнерами, и очень важно, чтобы был практический результат и чтобы это приближало Украину и всю Европу к надежному миру и безопасности. Координируем позиции, и важно, что диалог есть, дипломатия активизирована, рассчитываем, что партнеры услышат наши аргументы", - рассказал глава государства.

Читайте также: Зеленский и Трамп окончательно согласуют мирный план на личной встрече, - Reuters

Выразил благодарность США

Отдельно Зеленский выразил благодарность США и Трампу за усилия по прекращению войны.

"Лидерство Соединенных Штатов важно, мы благодарны за все, что Америка и президент Трамп делают ради безопасности, и сохраняем максимальную конструктивность. Ожидаем новых докладов от наших команд из Швейцарии", - добавил президент.

  • Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп заявил, что руководство Украины "не выразило никакой благодарности" за американские усилия по прекращению войны РФ против Украины.

Читайте также: Трамп: Руководство Украины не выразило никакой благодарности за наши усилия

