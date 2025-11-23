УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5406 відвідувачів онлайн
Новини Мирний план США
4 318 35

Мерц готує власну пропозицію щодо завершення війни в Україні

Мерц готує власний план завершення війни в Україні

Канцлер Німеччини анонсував власну пропозицію щодо завершення війни в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Фрідріх Мерц заявив, що представить українським переговорникам у Женеві новий варіант врегулювання, який виходить за межі американського мирного плану.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Про це повідомляє n-tv. За словами канцлера, його ініціатива доповнює вже запропонований США план із 28 пунктів та європейські поправки до нього.

"Я вніс додаткову пропозицію, що виходить за рамки всеосяжного плану з 28 пунктів", — заявив Мерц. Деталей він не розкрив, але наголосив, що озвучить пропозицію, аби "хоча б зробити перший крок у четвер".

Що відомо про мирний план?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності Збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Читайте також: Російський план неприйнятний у будь-якій формі, - заява "Європейської Солідарності"

Автор: 

Трамп Дональд (8909) війна в Україні (8475) Мерц Фрідріх (448)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Чому всі підігрують неадекватам, вчепившись саме за 28 юридично нікчемних пунктів, що суперечать міжнародному праву?
показати весь коментар
23.11.2025 18:54 Відповісти
+7
Але ракетів не дам. Бо перед РФ у нас комплекс провини. Українців ми вбивали-вбивали, в рабство угоняли, чорнозем та дітей кізділі, но комплекс тількі перед Ванькой
показати весь коментар
23.11.2025 18:57 Відповісти
+7
не списуйте Німеччину з рахунків ...тим більше Мерца ...там є все і політичний розум теж ...
показати весь коментар
23.11.2025 19:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чому всі підігрують неадекватам, вчепившись саме за 28 юридично нікчемних пунктів, що суперечать міжнародному праву?
показати весь коментар
23.11.2025 18:54 Відповісти
...тому, що тр назвав їх своїми
показати весь коментар
24.11.2025 11:18 Відповісти
Давай вже свій план на-гора
показати весь коментар
23.11.2025 18:55 Відповісти
НІХТО Мерца слухати не буде. Німеччина за 4 роки могла включити заводи так що мама моя.

ВСІ знають що буває коли німеччина дійсно хоче - тоді пупок всі надривають, а тепер уже прийдеться бути молодшим братом вісі РФ-США. Пізно
показати весь коментар
23.11.2025 18:55 Відповісти
Навіщо тобі їхні заводи?
показати весь коментар
23.11.2025 18:58 Відповісти
Щоб ти і я не бігали з АК з кривими дулами за затворами що клинятб через раз
показати весь коментар
25.11.2025 15:20 Відповісти
Настя,то ти?-Анастасія Приходько: Не вистачає. Я бачила хлопця у Слов'янську, в нього автомат 1984 року з кривим дулом і він повинен бути, воювати з таким автоматом.
показати весь коментар
25.11.2025 15:54 Відповісти
а якщо Мерц скаже .що запускає повомасштабне виробництво зброї для України разом з ЄС.ЩО ТОДІ БУДЕ 3,14ЗДІТИ РУДА АМЕРИКАНСЬКА ШЛЮХА і що їй скажуть американські виробники зброї. котрі залишуться деcятків. як не сотень млрд заказів??
показати весь коментар
23.11.2025 19:11 Відповісти
Це надання Україні Таурусів?
показати весь коментар
23.11.2025 18:56 Відповісти
Я вніс додаткову пропозицію, що виходить за рамки всеосяжного плану Джерело: https://censor.net/ua/n3586531

Це яка? Щоб війна не закінчилася хочаб до 32-го року,як ви там напланували, або поки не переозброїтся европа з перекурами на відпустки та евробюрократію?!!
показати весь коментар
23.11.2025 18:56 Відповісти
А ти думав вони за Україну переживають?
показати весь коментар
23.11.2025 19:08 Відповісти
Навіть не сумнівався що ні. Але на словах вони вже визначилися, з кого робити фронтір та "сталевого дікобраза" з усіма витікаючими.
показати весь коментар
23.11.2025 19:16 Відповісти
Але ракетів не дам. Бо перед РФ у нас комплекс провини. Українців ми вбивали-вбивали, в рабство угоняли, чорнозем та дітей кізділі, но комплекс тількі перед Ванькой
показати весь коментар
23.11.2025 18:57 Відповісти
Немцы с рашкой на короткой ноге еще с катьки второй. В начале войны похлопывали нашего посла по ноге, на приеме, говорили через 3 дня все закончится. Также и сейчас как только все стабилизируется будут в первым рядах торговать энергоресурсами с рахой. Вообще, давно уже пора понять что у всех свои интересы, Украина - богом избранная земля и пора сделать ее такой, чтобы соседи закрыли пасти и строить государство на века, по типу Израиля(только без евреев у власти)
показати весь коментар
23.11.2025 19:32 Відповісти
Підтримую
Олександр Онофрійчук (https://www.youtube.com/hashtag/onofriichuk #ONOFRIICHUK) - Арія Андрія " Молитва за Україну "

https://youtu.be/4Fg6YjP9Jgw?si=vcNs0E0Qeo8TWb5-

Величественная мелодия, которой автор сопровождает возвращение казаков из турецкой неволи, настолько захватывает разные поколения украинцев, что они и сейчас чувствуют небудничную особенность передачи народных чувств!

Недаром же бытует мысль - сравнение библейского сюжета о выведении пророком Моисеем еврейского народа из 40-летнего египетского рабства с сюжетом «Запорожця за Дунаєм»! Считается, что этим произведением Гулак-Артемовский воплотил свою идею - осуществление в судьбе украинцев их вековечной мечты о построении в родном доме счастливой богатой жизни после многих веков скитаний.
показати весь коментар
23.11.2025 19:37 Відповісти
Дякую пане Мерц.
показати весь коментар
23.11.2025 19:00 Відповісти
За шо?
показати весь коментар
23.11.2025 20:49 Відповісти
...глибока подяка Бундесканцлеру Мерцу за разуміння і підтримку України всупереч дуже складних обставин, як зовнішних, так і внутрішніх з afd...
показати весь коментар
24.11.2025 11:24 Відповісти
Краще ''Тауруси'' давай і побільше!
показати весь коментар
23.11.2025 19:01 Відповісти
Пункт один зтерти рашку з лиця землі.
показати весь коментар
23.11.2025 19:02 Відповісти
Ти вже багато стер?
показати весь коментар
23.11.2025 19:07 Відповісти
не списуйте Німеччину з рахунків ...тим більше Мерца ...там є все і політичний розум теж ...
показати весь коментар
23.11.2025 19:03 Відповісти
Мерцу - 👍Щоб Зеленський із Єрмаком не розводили руками.
показати весь коментар
23.11.2025 19:04 Відповісти
зараз головне щоб план пі.....дор.......аса віткоффа не був прийнятий, тягнути час, вести переговори заради переговорів, ще показати трампу якусь карту розподілу сосії , або взагалі запропонувати свій план - але не підписувати що пропонують США
показати весь коментар
23.11.2025 19:05 Відповісти
...у тр Нобель перед очіма... і він за ціной не стоїть
показати весь коментар
24.11.2025 11:26 Відповісти
Так ви ж не сторона конфлікту. Та і кацапи з вас ржуть.
показати весь коментар
23.11.2025 19:06 Відповісти
Мерц, звісно, дядько непоганий, але хто його послухає?
показати весь коментар
23.11.2025 19:08 Відповісти
И в чем заключается это предложение? Ещё повоевать лет 5? А дальше как вывезет? Поздно ребята. Надо было два года назад все решать, когда можно было. Не знаю что будет с Украиной но будьте теперь и вы воевать с рахой с очень большой вероятностью. И скорее всего уже не на украинском театре.
показати весь коментар
23.11.2025 19:14 Відповісти
Где таурсы, балаболы?
показати весь коментар
23.11.2025 19:27 Відповісти
Таурусы запасают для возвращения Кёнигсберга в родную гавань. Украине они уже не нужны, поезд ушел. Фламиндичи же штампуют, успевай вывозить с конвейера )))
показати весь коментар
23.11.2025 19:47 Відповісти
Ахаха, ещё один план . Шоу с придумыванием планов продолжается
показати весь коментар
23.11.2025 21:52 Відповісти
f russia f putin f trump
показати весь коментар
23.11.2025 22:19 Відповісти
Невже дасть Тауруси і направить армію Бундесверу на допомогу ЗСУ?
показати весь коментар
23.11.2025 22:46 Відповісти
 
 