Мерц готує власну пропозицію щодо завершення війни в Україні
Канцлер Німеччини анонсував власну пропозицію щодо завершення війни в Україні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Фрідріх Мерц заявив, що представить українським переговорникам у Женеві новий варіант врегулювання, який виходить за межі американського мирного плану.
Про це повідомляє n-tv. За словами канцлера, його ініціатива доповнює вже запропонований США план із 28 пунктів та європейські поправки до нього.
"Я вніс додаткову пропозицію, що виходить за рамки всеосяжного плану з 28 пунктів", — заявив Мерц. Деталей він не розкрив, але наголосив, що озвучить пропозицію, аби "хоча б зробити перший крок у четвер".
Що відомо про мирний план?
За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.
За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:
- віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
- скорочення чисельності Збройних сил України;
- скорочення військової допомоги США;
- визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.
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ВСІ знають що буває коли німеччина дійсно хоче - тоді пупок всі надривають, а тепер уже прийдеться бути молодшим братом вісі РФ-США. Пізно
Це яка? Щоб війна не закінчилася хочаб до 32-го року,як ви там напланували, або поки не переозброїтся европа з перекурами на відпустки та евробюрократію?!!
Олександр Онофрійчук (https://www.youtube.com/hashtag/onofriichuk #ONOFRIICHUK) - Арія Андрія " Молитва за Україну "
https://youtu.be/4Fg6YjP9Jgw?si=vcNs0E0Qeo8TWb5-
Величественная мелодия, которой автор сопровождает возвращение казаков из турецкой неволи, настолько захватывает разные поколения украинцев, что они и сейчас чувствуют небудничную особенность передачи народных чувств!
Недаром же бытует мысль - сравнение библейского сюжета о выведении пророком Моисеем еврейского народа из 40-летнего египетского рабства с сюжетом «Запорожця за Дунаєм»! Считается, что этим произведением Гулак-Артемовский воплотил свою идею - осуществление в судьбе украинцев их вековечной мечты о построении в родном доме счастливой богатой жизни после многих веков скитаний.