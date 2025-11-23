РУС
Новости Мирный план Трампа
2 488 26

Мерц готовит собственное предложение по завершению войны в Украине

Мерц готовит собственный план завершения войны в Украине

Канцлер Германии анонсировал собственное предложение по завершению войны в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Фридрих Мерц заявил, что представит украинским переговорщикам в Женеве новый вариант урегулирования, который выходит за рамки американского мирного плана.

Об этом сообщает n-tv. По словам канцлера, его инициатива дополняет уже предложенный США план из 28 пунктов и европейские поправки к нему.

"Я внес дополнительное предложение, выходящее за рамки всеобъемлющего плана из 28 пунктов", — заявил Мерц. Деталей он не раскрыл, но подчеркнул, что озвучит предложение, чтобы "хотя бы сделать первый шаг в четверг".

Что известно о мирном плане?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

  • отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
  • сокращение численности Вооруженных сил Украины;
  • сокращение военной помощи США;
  • признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Автор: 

Трамп Дональд (7115) война в Украине (6941) Фридрих Мерц (285)
Топ комментарии
+6
Чому всі підігрують неадекватам, вчепившись саме за 28 юридично нікчемних пунктів, що суперечать міжнародному праву?
23.11.2025 18:54 Ответить
23.11.2025 18:54 Ответить
+6
Але ракетів не дам. Бо перед РФ у нас комплекс провини. Українців ми вбивали-вбивали, в рабство угоняли, чорнозем та дітей кізділі, но комплекс тількі перед Ванькой
23.11.2025 18:57 Ответить
23.11.2025 18:57 Ответить
+5
не списуйте Німеччину з рахунків ...тим більше Мерца ...там є все і політичний розум теж ...
23.11.2025 19:03 Ответить
23.11.2025 19:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чому всі підігрують неадекватам, вчепившись саме за 28 юридично нікчемних пунктів, що суперечать міжнародному праву?
23.11.2025 18:54 Ответить
23.11.2025 18:54 Ответить
Давай вже свій план на-гора
23.11.2025 18:55 Ответить
23.11.2025 18:55 Ответить
НІХТО Мерца слухати не буде. Німеччина за 4 роки могла включити заводи так що мама моя.

ВСІ знають що буває коли німеччина дійсно хоче - тоді пупок всі надривають, а тепер уже прийдеться бути молодшим братом вісі РФ-США. Пізно
23.11.2025 18:55 Ответить
23.11.2025 18:55 Ответить
Навіщо тобі їхні заводи?
23.11.2025 18:58 Ответить
23.11.2025 18:58 Ответить
а якщо Мерц скаже .що запускає повомасштабне виробництво зброї для України разом з ЄС.ЩО ТОДІ БУДЕ 3,14ЗДІТИ РУДА АМЕРИКАНСЬКА ШЛЮХА і що їй скажуть американські виробники зброї. котрі залишуться деcятків. як не сотень млрд заказів??
23.11.2025 19:11 Ответить
23.11.2025 19:11 Ответить
Це надання Україні Таурусів?
23.11.2025 18:56 Ответить
23.11.2025 18:56 Ответить
Я вніс додаткову пропозицію, що виходить за рамки всеосяжного плану Джерело: https://censor.net/ua/n3586531

Це яка? Щоб війна не закінчилася хочаб до 32-го року,як ви там напланували, або поки не переозброїтся европа з перекурами на відпустки та евробюрократію?!!
23.11.2025 18:56 Ответить
23.11.2025 18:56 Ответить
А ти думав вони за Україну переживають?
23.11.2025 19:08 Ответить
23.11.2025 19:08 Ответить
Навіть не сумнівався що ні. Але на словах вони вже визначилися, з кого робити фронтір та "сталевого дікобраза" з усіма витікаючими.
23.11.2025 19:16 Ответить
23.11.2025 19:16 Ответить
Але ракетів не дам. Бо перед РФ у нас комплекс провини. Українців ми вбивали-вбивали, в рабство угоняли, чорнозем та дітей кізділі, но комплекс тількі перед Ванькой
23.11.2025 18:57 Ответить
23.11.2025 18:57 Ответить
Немцы с рашкой на короткой ноге еще с катьки второй. В начале войны похлопывали нашего посла по ноге, на приеме, говорили через 3 дня все закончится. Также и сейчас как только все стабилизируется будут в первым рядах торговать энергоресурсами с рахой. Вообще, давно уже пора понять что у всех свои интересы, Украина - богом избранная земля и пора сделать ее такой, чтобы соседи закрыли пасти и строить государство на века, по типу Израиля(только без евреев у власти)
23.11.2025 19:32 Ответить
23.11.2025 19:32 Ответить
Підтримую
Олександр Онофрійчук (https://www.youtube.com/hashtag/onofriichuk #ONOFRIICHUK) - Арія Андрія " Молитва за Україну "

https://youtu.be/4Fg6YjP9Jgw?si=vcNs0E0Qeo8TWb5-

Величественная мелодия, которой автор сопровождает возвращение казаков из турецкой неволи, настолько захватывает разные поколения украинцев, что они и сейчас чувствуют небудничную особенность передачи народных чувств!

Недаром же бытует мысль - сравнение библейского сюжета о выведении пророком Моисеем еврейского народа из 40-летнего египетского рабства с сюжетом «Запорожця за Дунаєм»! Считается, что этим произведением Гулак-Артемовский воплотил свою идею - осуществление в судьбе украинцев их вековечной мечты о построении в родном доме счастливой богатой жизни после многих веков скитаний.
23.11.2025 19:37 Ответить
23.11.2025 19:37 Ответить
Дякую пане Мерц.
23.11.2025 19:00 Ответить
23.11.2025 19:00 Ответить
Краще ''Тауруси'' давай і побільше!
23.11.2025 19:01 Ответить
23.11.2025 19:01 Ответить
Пункт один зтерти рашку з лиця землі.
23.11.2025 19:02 Ответить
23.11.2025 19:02 Ответить
Ти вже багато стер?
23.11.2025 19:07 Ответить
23.11.2025 19:07 Ответить
не списуйте Німеччину з рахунків ...тим більше Мерца ...там є все і політичний розум теж ...
23.11.2025 19:03 Ответить
23.11.2025 19:03 Ответить
Мерцу - 👍Щоб Зеленський із Єрмаком не розводили руками.
23.11.2025 19:04 Ответить
23.11.2025 19:04 Ответить
зараз головне щоб план пі.....дор.......аса віткоффа не був прийнятий, тягнути час, вести переговори заради переговорів, ще показати трампу якусь карту розподілу сосії , або взагалі запропонувати свій план - але не підписувати що пропонують США
23.11.2025 19:05 Ответить
23.11.2025 19:05 Ответить
Так ви ж не сторона конфлікту. Та і кацапи з вас ржуть.
23.11.2025 19:06 Ответить
23.11.2025 19:06 Ответить
Мерц, звісно, дядько непоганий, але хто його послухає?
23.11.2025 19:08 Ответить
23.11.2025 19:08 Ответить
И в чем заключается это предложение? Ещё повоевать лет 5? А дальше как вывезет? Поздно ребята. Надо было два года назад все решать, когда можно было. Не знаю что будет с Украиной но будьте теперь и вы воевать с рахой с очень большой вероятностью. И скорее всего уже не на украинском театре.
23.11.2025 19:14 Ответить
23.11.2025 19:14 Ответить
Где таурсы, балаболы?
23.11.2025 19:27 Ответить
23.11.2025 19:27 Ответить
Таурусы запасают для возвращения Кёнигсберга в родную гавань. Украине они уже не нужны, поезд ушел. Фламиндичи же штампуют, успевай вывозить с конвейера )))
23.11.2025 19:47 Ответить
23.11.2025 19:47 Ответить
 
 