Мерц готовит собственное предложение по завершению войны в Украине
Канцлер Германии анонсировал собственное предложение по завершению войны в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Фридрих Мерц заявил, что представит украинским переговорщикам в Женеве новый вариант урегулирования, который выходит за рамки американского мирного плана.
Об этом сообщает n-tv. По словам канцлера, его инициатива дополняет уже предложенный США план из 28 пунктов и европейские поправки к нему.
"Я внес дополнительное предложение, выходящее за рамки всеобъемлющего плана из 28 пунктов", — заявил Мерц. Деталей он не раскрыл, но подчеркнул, что озвучит предложение, чтобы "хотя бы сделать первый шаг в четверг".
Что известно о мирном плане?
По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.
По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:
- отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
- сокращение численности Вооруженных сил Украины;
- сокращение военной помощи США;
- признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.
ВСІ знають що буває коли німеччина дійсно хоче - тоді пупок всі надривають, а тепер уже прийдеться бути молодшим братом вісі РФ-США. Пізно
Це яка? Щоб війна не закінчилася хочаб до 32-го року,як ви там напланували, або поки не переозброїтся европа з перекурами на відпустки та евробюрократію?!!
Олександр Онофрійчук (https://www.youtube.com/hashtag/onofriichuk #ONOFRIICHUK) - Арія Андрія " Молитва за Україну "
https://youtu.be/4Fg6YjP9Jgw?si=vcNs0E0Qeo8TWb5-
Величественная мелодия, которой автор сопровождает возвращение казаков из турецкой неволи, настолько захватывает разные поколения украинцев, что они и сейчас чувствуют небудничную особенность передачи народных чувств!
Недаром же бытует мысль - сравнение библейского сюжета о выведении пророком Моисеем еврейского народа из 40-летнего египетского рабства с сюжетом «Запорожця за Дунаєм»! Считается, что этим произведением Гулак-Артемовский воплотил свою идею - осуществление в судьбе украинцев их вековечной мечты о построении в родном доме счастливой богатой жизни после многих веков скитаний.