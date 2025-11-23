Мерц готовит собственное предложение по завершению войны в Украине

Канцлер Германии анонсировал собственное предложение по завершению войны в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Фридрих Мерц заявил, что представит украинским переговорщикам в Женеве новый вариант урегулирования, который выходит за рамки американского мирного плана.

Об этом сообщает n-tv. По словам канцлера, его инициатива дополняет уже предложенный США план из 28 пунктов и европейские поправки к нему.

"Я внес дополнительное предложение, выходящее за рамки всеобъемлющего плана из 28 пунктов", — заявил Мерц. Деталей он не раскрыл, но подчеркнул, что озвучит предложение, чтобы "хотя бы сделать первый шаг в четверг".

Что известно о мирном плане?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;

сокращение численности Вооруженных сил Украины;

сокращение военной помощи США;

признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

