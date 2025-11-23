РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10237 посетителей онлайн
Новости Мирный план Трампа
3 742 29

Переговоры Украины и США в Женеве стали "продуктивными", - Axios

Переговоры в Женеве - продуктивные - СМИ

Украина и США сообщили о прогрессе на переговорах в Женеве по мирному плану. Об этом сообщает Axios со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Соединенных Штатов, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По сообщению источника, американская делегация, в которую вошли госсекретарь Марко Рубио, специальный посланник Стив Виткофф, министр Сухопутных войск Дэн Дрисколл и советник Дональда Трампа Джаред Кушнер, провела серию встреч с украинскими представителями в Женеве.

Дрисколл накануне также провел отдельную встречу с украинской стороной. Американский чиновник охарактеризовал беседы как "позитивные и конструктивные".

Читайте также: Мерц готовит собственное предложение по завершению войны в Украине

По его словам, воскресные консультации оказались "продуктивными и даже решающими по части вопросов". В дальнейшем переговоры сосредоточатся на согласовании деталей потенциального соглашения.

Украинская делегация ранее провела встречи с представителями Великобритании, Германии и Франции в рамках обсуждения мирного плана.

Президент Владимир Зеленский после первого раунда переговоров заявил, что американские наработки могут быть дополнены позициями, которые являются "критически важными" для Украины.

Благодарность США

Отдельно Зеленский выразил благодарность США и президенту Дональду Трампу за усилия по прекращению войны.

"Лидерство Соединенных Штатов важно, мы благодарны за все, что Америка и президент Трамп делают ради безопасности, и сохраняем максимальную конструктивность. Ожидаем новых докладов от наших команд из Швейцарии", - добавил президент.

  • Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп заявил, что руководство Украины "не выразило никакой благодарности" за американские усилия по прекращению войны РФ против Украины.

Что известно о мирном плане?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

  • отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
  • сокращение численности Вооруженных сил Украины;
  • сокращение военной помощи США;
  • признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Читайте также: Российский план неприемлем в любой форме, - заявление "Европейской Солидарности"

Автор: 

Зеленский Владимир (22696) Женева (85) Трамп Дональд (7115)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
значить ВСІ дістали все - ЛИШЕ НЕ УКРИ!!!! бо наших представників там не було

- були татари
- були ізраїльтяни
- були амери
- були рузкіе

ОТ ВОНИ ВСЕ І ДІСТАЛИ. А Укри? - а нас НЕМА з 2019 року при владі, НАШІ лише могили
показать весь комментарий
23.11.2025 19:26 Ответить
+9
Таке відчуття що Україна воює з США
показать весь комментарий
23.11.2025 19:26 Ответить
+7
Ні, просто з 19-го року оте "шоу в сауні" вийшло на світовий рівень і хрипате маланське чмо відпрацьовує свій гонорар від пуйла.
показать весь комментарий
23.11.2025 19:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цікаво, до чого домовилися ці "фрукти"?🤔🙄
показать весь комментарий
23.11.2025 19:24 Ответить
Нi до чого, домовились домовлятися, нi про що коротше
показать весь комментарий
23.11.2025 19:27 Ответить
Добре що так.
Довго говорити ні про що, це тренд ******** політики.
показать весь комментарий
23.11.2025 20:31 Ответить
З такими «рішалами КабМіндічів» з урядового кварталу, вони і в Україну можуть не повертатися!!
показать весь комментарий
23.11.2025 19:41 Ответить
авжеж, ЗЄлі пора формувати уряд в екзилі, себто, у вигнанні у Хайфу

.
показать весь комментарий
23.11.2025 19:43 Ответить
Таке відчуття що Україна воює з США
показать весь комментарий
23.11.2025 19:26 Ответить
Ні, просто з 19-го року оте "шоу в сауні" вийшло на світовий рівень і хрипате маланське чмо відпрацьовує свій гонорар від пуйла.
показать весь комментарий
23.11.2025 19:31 Ответить
З Україною воює кремлівське ***** зовні та з середини слуга кремля Вован-"двушка на москву". Треба було думати головою, а не сракою, коли наобирали в 2019 кремлівське проксі зеленського з його офісно-реЗЕдентською 5 колоною та віддали їм ВСЮ ВЛАДУ в країні. А тепер у вас знов винен хто завгодно, лише не ваш кремлівський ЗЕлений скоморох. Трампу похєр і Укоаїна і українці, бо він президент США, якщо ви не в курсі. Погано що вашому ЗЕленому обранцю теж похєр на українців та Україну, хоча він був обраний, прости Господи, "президентом" України, але довів її до тієї катастрофи, яку всі ми зараз бачимо.
показать весь комментарий
23.11.2025 19:34 Ответить
*****,як остогидла оця балаканина про 2019. Яке це має відношення до того що трамп-підарас?
показать весь комментарий
23.11.2025 19:40 Ответить
то паралельні треки, як зараз кажуть -

перегони між ЗЄльоним та Рудим кід..асами

.
показать весь комментарий
23.11.2025 19:45 Ответить
*****, як заїбав цей піздьож підарасів, які наобирали зеленопідара, які тепер шукають крайніх і в США і в Європі і серед опозиції, але, курва, ніхєра не бачать що ВИННИХ в усьому цьому піздєце під назвою широкомасштабна війна ДВОЄ і це ***** та ЗЕЛЕНСЬКИЙ.
показать весь комментарий
23.11.2025 19:46 Ответить
Вам, зеленомордим імбіцилам, не подобалась Армія, Мова, Віра? Натомість Ви обрали криворагульного зеленого блазня, Вову "двушка на маскву", який лизав сраку москальським підарам і хотів в сраці ***** увідєть мір. Ви обрали шашлички та дєнь пабєди, замість оборони країни. Саме ви, курви тупорилі, сцяли кіпятком коли нашу зброю закатував в асфальт ваш кремлівський ЗЕлений скоморох. Саме ви, безмозглі зеле-підари просрали країну і тепер українці будуть жити без 22% територій, з підарською церквою та підарським йазиком, зі зруйнованою економікою, з 8 мільйонами біженців та з сотнями тисяч вбитих українців. Саме на вашій совісті лежать сотні тисяч загиблих цивільних і військових. Ви їх вбили, коли голосували за зелених промоскальських ******* в 2019. І цього вам, тупорилим істотам, українці ніколи не пробачать, підари ви зелені безмозглі.
показать весь комментарий
23.11.2025 20:01 Ответить
реально Україна воює замість США із їх стратегічним противником - рашкою !
і вже помножила "непобєдімую та лєгєндарную" "другу армію світу" на ноль

вот саме за це, за наших загиблих сотні тисяч українських Воїнів ми маємо дякувати США і лічно товаріща трампа-Краснова

руда курва !
показать весь комментарий
23.11.2025 19:39 Ответить
значить ВСІ дістали все - ЛИШЕ НЕ УКРИ!!!! бо наших представників там не було

- були татари
- були ізраїльтяни
- були амери
- були рузкіе

ОТ ВОНИ ВСЕ І ДІСТАЛИ. А Укри? - а нас НЕМА з 2019 року при владі, НАШІ лише могили
показать весь комментарий
23.11.2025 19:26 Ответить
український мудрий нарід самоустранілся 20.04.2019 від керівництва своєю Держави.

заплативши за це через три роки сотнями тисяч життів українських Воїнів

.
показать весь комментарий
23.11.2025 19:41 Ответить
А кто был из Израиля? Подробнее 😉
показать весь комментарий
23.11.2025 21:00 Ответить
І якими "продуктами" називають наші землі і нашу свободу? Чим торгують і що реально продають "наші" представники, які не мають ніякого українського коріння чи зв'язку?
показать весь комментарий
23.11.2025 19:28 Ответить
українськи представники, це алібаба дєрьмак та чебурек умеров?
показать весь комментарий
23.11.2025 19:28 Ответить
Млинець не гливкий?
показать весь комментарий
23.11.2025 19:29 Ответить
показать весь комментарий
23.11.2025 19:32 Ответить
Кушнер разрулил. Далі не буду, бо це якійсь антісемітізм буде.
показать весь комментарий
23.11.2025 19:32 Ответить
Нема чого боятись правди, бо з сторони Трума рафіновані кошерники, а від ЗЕлупи кошерники ж та шабес-гої
показать весь комментарий
23.11.2025 20:04 Ответить
Это как изюм из булки вынимать!😉Вы только Кушнира заметили,а других нет?
показать весь комментарий
23.11.2025 21:02 Ответить
всі продукти схавали ?
показать весь комментарий
23.11.2025 19:32 Ответить
Для кого вони стали продуктивними?
показать весь комментарий
23.11.2025 19:37 Ответить
..це як Трамп каже, тобто ні про що!!!
показать весь комментарий
23.11.2025 20:25 Ответить
Треба звертатись до Китаю він реально може зупинити війну бо кацапи будуть у Ковелі і Чернівцях
показать весь комментарий
23.11.2025 21:04 Ответить
Кишково-шлунковий тракт також видає "продуктивний" результат тільки його не можна нюхати а тим більше споживати.
показать весь комментарий
23.11.2025 21:39 Ответить
 
 