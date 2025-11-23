Переговоры Украины и США в Женеве стали "продуктивными", - Axios

Украина и США сообщили о прогрессе на переговорах в Женеве по мирному плану. Об этом сообщает Axios со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Соединенных Штатов, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По сообщению источника, американская делегация, в которую вошли госсекретарь Марко Рубио, специальный посланник Стив Виткофф, министр Сухопутных войск Дэн Дрисколл и советник Дональда Трампа Джаред Кушнер, провела серию встреч с украинскими представителями в Женеве.

Дрисколл накануне также провел отдельную встречу с украинской стороной. Американский чиновник охарактеризовал беседы как "позитивные и конструктивные".

Читайте также: Мерц готовит собственное предложение по завершению войны в Украине

По его словам, воскресные консультации оказались "продуктивными и даже решающими по части вопросов". В дальнейшем переговоры сосредоточатся на согласовании деталей потенциального соглашения.

Украинская делегация ранее провела встречи с представителями Великобритании, Германии и Франции в рамках обсуждения мирного плана.

Президент Владимир Зеленский после первого раунда переговоров заявил, что американские наработки могут быть дополнены позициями, которые являются "критически важными" для Украины.

Благодарность США

Отдельно Зеленский выразил благодарность США и президенту Дональду Трампу за усилия по прекращению войны.

"Лидерство Соединенных Штатов важно, мы благодарны за все, что Америка и президент Трамп делают ради безопасности, и сохраняем максимальную конструктивность. Ожидаем новых докладов от наших команд из Швейцарии", - добавил президент.

Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп заявил, что руководство Украины "не выразило никакой благодарности" за американские усилия по прекращению войны РФ против Украины.

Что известно о мирном плане?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;

сокращение численности Вооруженных сил Украины;

сокращение военной помощи США;

признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Читайте также: Российский план неприемлем в любой форме, - заявление "Европейской Солидарности"