1 027 4

Эрдоган позвонил Путину: говорили о мирном плане

Эрдоган позвонил Путину

24 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с диктатором РФ Владимиром Путиным. Во время разговора стороны затронули тему путей завершения войны против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на канцелярию турецкого президента и пресс-центр Кремля.

Позиция Турции

В частности, как отмечается, Эрдоган заявил, что Турция будет продолжать свои усилия для завершения российско-украинской войны путем установления справедливого и прочного мира".

По его словам, она "готова, как и в прошлом, содействовать всем дипломатическим инициативам и планам, которые будут способствовать прямым контактам между сторонами и проложат путь к прочному миру".

Стамбул, по убеждению Эрдогана, может снова стать площадкой для будущих переговоров.

Что говорят в Кремле?

По версии российской стороны, во время разговора Эрдоган и диктатор РФ обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в частности дальнейшее расширение торгово-инвестиционных связей и реализацию совместных энергетических проектов.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по ситуации вокруг Украины.

Путин заявил, что американские предложения относительно возможного мирного урегулирования якобы "идут в русле" обсуждений во время российско-американской встречи на Аляске и "могут быть положены в основу окончательного урегулирования".

Одна новина протирічить іншій, то РФ відкинула, то готова погодитись.
24.11.2025 15:37 Ответить
Треба Китай підключати, тому що лише Сі мае реальних важелі впливу на *****.
24.11.2025 15:49 Ответить
А загалом ні про що...
24.11.2025 15:56 Ответить
Турок про крадене зерно розпитував?
24.11.2025 16:22 Ответить
 
 