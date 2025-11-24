Эрдоган позвонил Путину: говорили о мирном плане
24 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с диктатором РФ Владимиром Путиным. Во время разговора стороны затронули тему путей завершения войны против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на канцелярию турецкого президента и пресс-центр Кремля.
Позиция Турции
В частности, как отмечается, Эрдоган заявил, что Турция будет продолжать свои усилия для завершения российско-украинской войны путем установления справедливого и прочного мира".
По его словам, она "готова, как и в прошлом, содействовать всем дипломатическим инициативам и планам, которые будут способствовать прямым контактам между сторонами и проложат путь к прочному миру".
Стамбул, по убеждению Эрдогана, может снова стать площадкой для будущих переговоров.
Что говорят в Кремле?
По версии российской стороны, во время разговора Эрдоган и диктатор РФ обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в частности дальнейшее расширение торгово-инвестиционных связей и реализацию совместных энергетических проектов.
Кроме того, состоялся обмен мнениями по ситуации вокруг Украины.
Путин заявил, что американские предложения относительно возможного мирного урегулирования якобы "идут в русле" обсуждений во время российско-американской встречи на Аляске и "могут быть положены в основу окончательного урегулирования".
