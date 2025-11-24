Ердоган зателефонував Путіну: говорили про мирний план
24 листопада президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонні переговори з диктатором РФ Володимиром Путіним. Під час розмови сторони порушили тему шляхів завершення війни проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на канцелярію турецького президента та пресцентр Кремля.
Позиція Туреччини
Зокрема, як зазначається, Ердоган заявив, що Туреччина продовжуватиме свої зусилля для завершення російсько-української війни шляхом встановлення справедливого та тривалого миру".
За його словами, що "готова, як і в минулому, сприяти всім дипломатичним ініціативам та планам, які сприятимуть прямим контактам між сторонами та прокладуть шлях до тривалого миру".
Стамбул на переконання Ердогана, може знову стати майданчиком для майбутніх перемовин.
Що кажуть у Кремлі?
За версією російської сторони, під час розмови Ердоган та диктатор РФ обговорили актуальні питання двосторонньої співпраці, зокрема подальше розширення торгівельно-інвестиційних зв’язків та реалізацію спільних енергетичних проєктів.
Окрім того, відбувся обмін думками щодо ситуації навколо України.
Путін заявив, що американські пропозиції стосовно можливого мирного врегулювання нібито "йдуть у руслі" обговорень під час російсько-американської зустрічі на Алясці та "можуть бути покладені в основу остаточного врегулювання".
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