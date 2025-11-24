Ердоган зателефонував Путіну: говорили про мирний план

24 листопада президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонні переговори з диктатором РФ Володимиром Путіним. Під час розмови сторони порушили тему шляхів завершення війни проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на канцелярію турецького президента та пресцентр Кремля.

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Позиція Туреччини

Зокрема, як зазначається, Ердоган заявив, що Туреччина продовжуватиме свої зусилля для завершення російсько-української війни шляхом встановлення справедливого та тривалого миру".

За його словами, що "готова, як і в минулому, сприяти всім дипломатичним ініціативам та планам, які сприятимуть прямим контактам між сторонами та прокладуть шлях до тривалого миру".

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Стамбул на переконання Ердогана, може знову стати майданчиком для майбутніх перемовин.

Що кажуть у Кремлі?

За версією російської сторони, під час розмови Ердоган та диктатор РФ обговорили актуальні питання двосторонньої співпраці, зокрема подальше розширення торгівельно-інвестиційних зв’язків та реалізацію спільних енергетичних проєктів.

Окрім того, відбувся обмін думками щодо ситуації навколо України.

Путін заявив, що американські пропозиції стосовно можливого мирного врегулювання нібито "йдуть у руслі" обговорень під час російсько-американської зустрічі на Алясці та "можуть бути покладені в основу остаточного врегулювання".

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