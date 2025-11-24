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Новини Мирний план США
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Ввечері очікую на повноцінну доповідь щодо переговорів у Женеві, - Зеленський

Переговори зі США в Женеві: Зеленський очікує на доповідь

Президент Володимир Зеленський провів розмову із прем'єром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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"Обговорили дипломатичну ситуацію й двосторонню співпрацю. Дякую за поради та підтримку – Норвегія, як завжди, допомагає.

Розповів пану Прем’єр-міністру про перші результати роботи радників у Женеві", - йдеться в повідомлені.

За словами президента, зараз українська делегація повертається додому.

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"І я чекаю повноцінної доповіді сьогодні ввечері щодо ходу переговорів у Женеві та ключових акцентів партнерів. За підсумками доповідей будемо визначатися щодо подальших кроків, таймінгу.

Продовжимо координуватися з Європою та іншими партнерами у світі. Розраховуємо на досягнення потрібних результатів, і я вдячний усім, хто з Україною", - підсумував Зеленський.

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Що передувало?

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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Автор: 

Зеленський Володимир (27947) Стере Йонас Гар (46)
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Топ коментарі
+17
Крадій, зрадник, лох.
ЗЛН ПНХ
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24.11.2025 15:14 Відповісти
+6
окуляри начепило наче та мавпа з басні... дебіл 🥳
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24.11.2025 15:22 Відповісти
+6
яка дічь...

4х кратний ухилянт ждун розміновувач чонгарів і Оманська Гнида ))
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24.11.2025 15:23 Відповісти
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Крадій, зрадник, лох.
ЗЛН ПНХ
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24.11.2025 15:14 Відповісти
❗️ рф може готувати один із наймасштабніших обстрілів протягом тижня.

❗️ Є певна інформація, відповідно до якої, ворог готує один із наймасованіших ударів по території України.

📍 Ймовірно - ціль удару буде столиця України.

До удару планують залучити:

🛵 до 1000 БпЛА;
🚀 Крилаті та балістичні ракети комплексу «Іскандер»;
🚀 Ракети Х-69 із бортів тактичної авіації;
🛩 Ракети Х-47м2 із бортів МіГ-31К;
✈️ Ракетами Х-22/32 з бортів 9-10 бортів Ту-22м3.

Ні для кого не секрет, що таким чином, рф намагатиметься примусити нас підписати невигідний «мирний» договір, тому не виключено, що удари будуть в тому числі по великим цивільним обʼєктам та житловим будинкам. Так ворог хоче показати, що буде ще гірше, у разі НЕ підписання договору.

ℹ️ Коли це буде - наразі достеменно невідомо (попередньо - протягом тижня). А ця інформація вам для того, щоб ви обовʼязково реагували на сигнали повітряної тривоги, особливо під час масованих атак.
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24.11.2025 15:14 Відповісти
Спитайте Трампа - він дасть швидко пєтриоти ? Запитати треба до обстрілів - бо потім він заробить ІМПИЧМЕНТ
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24.11.2025 15:25 Відповісти
Софіє, запитаємо у Трампа і отримаємо відповідь, що може дати, а може і не дати. Але чому ми на сьомому році війни з росією не можемо запитати у свого Верховного Головнокомандувача, який має всю повноту влади в Україні, якої не мав жоден президент до нього - де наші ракети? Де наші тисячі дронів на добу? Де наші 3000 балістики? Де наші ************ "Фламінго"? Де наші системи ППО і ракети до них? На конверти підкупу депутатів "слуг урода" і мільярди для свори міндщічів є, а для виробництва чогось свого немає і Ви хочете допомогти владі корупціонерів перевести стрілки на США? А якщо США зовсім нам нічого не дадуть, то що ми маємо робити?
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24.11.2025 15:58 Відповісти
Я вам розкажу цікаву річ. Моя стара подруга родом з Дніпра. Її батько - один з керивників региональних заводів - не буду уточнювати. Тобто вона має інфу про все що на заводах було . Ось вона мені розказувала як руйнували Південмаш при минулий владі. Вони узяли Південмаш і розформували по окремим господарським единицям. Потім керівництво почало руйнувати ці підрозділи. Вона казала, що масивні сталеві плити під станки виривали з корнем . І це вже війна на Донбасе почалась. Я цю подругу знаю давно - її інфа завжди правдива. Якщо не вірите- шукайте інфу про це в інтернеті- десь мать бути сліди
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26.11.2025 11:43 Відповісти
❗️ Русня готується до нового масштабного обстрілу. Відбувається передислокація Ту-22м3 з далекого сходу на «Оленью», - монітори.

Ймовірні цілі, як завжди, об'єкти енергетичної та газової інфраструктури.
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24.11.2025 15:30 Відповісти
До сраки ті всі доповіді, усі ті переговори мають бути відкинуті і потрібно сконцентруватись на війні та звільненні територій!
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24.11.2025 15:14 Відповісти
приїзжай з польші , особисто приймеш участь у звільгнненні до кордонів 91го
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24.11.2025 15:19 Відповісти
Він хоче щоб чужими руками звільняли, і не дай бог не сказали що війна закінчилася,спердоляй с поворотем
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24.11.2025 15:22 Відповісти
Ох як ти боїшся,що закінчиться війна і тебе вигонять з Польщі Не верещи, а приїзжай звільняй.
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24.11.2025 15:20 Відповісти
Ніхто мене не вижене, так як я є громадянином РП, я можу тут проживати до кінця життя, навіть якщо війна закінчиться!
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24.11.2025 15:21 Відповісти
То може ти кордон перекривав,зерно висипав? А чому очкуєш що війна закінчиться?
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24.11.2025 15:25 Відповісти
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24.11.2025 15:25 Відповісти
От так і виглядає в більшості випадків. Всі ті закордонні патріоти проти завершення війни.
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24.11.2025 15:41 Відповісти
Ще є пенсіонери, має бронь, списався за станом здоров'я, не женское это дело (с), вже служить в ЗСУ (в тецека Львова, МВГ Ужгорода або Вінницькому штабі) і тд
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24.11.2025 15:55 Відповісти
Ну ці то теж,як закінчиться війна,будуть ніхто і без "хліба" сидіти.
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24.11.2025 15:59 Відповісти
мля Неповноцінний Нелох чекає на повноцінну доповідь
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24.11.2025 15:20 Відповісти
Никакого мира не будет. Это отвлечение внимание от того воровства, что эта израильская банда устроила вместе с ФСБ Деркача.
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24.11.2025 15:21 Відповісти
окуляри начепило наче та мавпа з басні... дебіл 🥳
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24.11.2025 15:22 Відповісти
под своего босса - Коломойского косит. Это ему не ума придает, а вид жулика.
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24.11.2025 15:25 Відповісти
У раши дупа підгора і вона почала робити помилки і поспішати
в неї було раніше ПИТАННЯ- НЕ ПРИЙМАТИ УКРАІНУ ДО НАТО.
А сьогодні вона починає викручувати руки Україні не дочекавшись розвʼязки першого питання.

тобто - лідери НАТО мають ШВИДКО прийняти Україну до НАТО, бо вибору в них нема. Українська ЗСУ- едина сильна армія проти кацапів і орди
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24.11.2025 15:23 Відповісти
От в тому то і питання, що як в НАТО не беруть, то і не повинні заважати Україні завершити війну.
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24.11.2025 15:30 Відповісти
Так, без НАТО України може не бути. З кацапії знімуть санкції і вони разом з Північною Кореєю, Іраном і Китаєм наклепають ракет, дронів, підготується і набреше (спровокує) нову фазу війни.
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24.11.2025 15:30 Відповісти
яка дічь...

4х кратний ухилянт ждун розміновувач чонгарів і Оманська Гнида ))
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24.11.2025 15:23 Відповісти
Ніфіга собі перець. Він очікує, що за нього роботу по захисту України зроблять європейці. А ти для чого носиш до цього часу посаду президента, щоб брехати обездоленому тобою народу з марафона і дебільних відосів, де всі неправі, один ти український д'артаньян?
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24.11.2025 15:28 Відповісти
ну якщо ноутбук на фото це Україна ) (по відредагованому ОПою фото з прапором )

то до чого відноситься ІСТОТА що за ним сидить? (риторичне)
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24.11.2025 15:31 Відповісти
Очікувач грьобаний! Просто нема слів!
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24.11.2025 15:38 Відповісти
вінОЧіКУН
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24.11.2025 15:44 Відповісти
Хто ти, бл, такий щоб тобі там щось доповідали, нікчемо?
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24.11.2025 16:00 Відповісти
Можна вже передбачити, що скаже козир: зустріч була діловою,ми донесли свої вимоги,але не погодились на пропозиції Трампа,будем очікувати нові.
Тобто,по суті-ноль результату на шляху до миру.Бо мир зараз невигідний кремлю.
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24.11.2025 16:05 Відповісти
Яке воно всеж кончене
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24.11.2025 16:06 Відповісти
Аки лєнін в окулярах!!!
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24.11.2025 17:04 Відповісти
 
 