Ввечері очікую на повноцінну доповідь щодо переговорів у Женеві, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів розмову із прем'єром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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"Обговорили дипломатичну ситуацію й двосторонню співпрацю. Дякую за поради та підтримку – Норвегія, як завжди, допомагає.



Розповів пану Прем’єр-міністру про перші результати роботи радників у Женеві", - йдеться в повідомлені.

За словами президента, зараз українська делегація повертається додому.

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"І я чекаю повноцінної доповіді сьогодні ввечері щодо ходу переговорів у Женеві та ключових акцентів партнерів. За підсумками доповідей будемо визначатися щодо подальших кроків, таймінгу.

Продовжимо координуватися з Європою та іншими партнерами у світі. Розраховуємо на досягнення потрібних результатів, і я вдячний усім, хто з Україною", - підсумував Зеленський.

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Що передувало?

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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