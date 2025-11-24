Ввечері очікую на повноцінну доповідь щодо переговорів у Женеві, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський провів розмову із прем'єром Норвегії Йонасом Гаром Стере.
Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Обговорили дипломатичну ситуацію й двосторонню співпрацю. Дякую за поради та підтримку – Норвегія, як завжди, допомагає.
Розповів пану Прем’єр-міністру про перші результати роботи радників у Женеві", - йдеться в повідомлені.
За словами президента, зараз українська делегація повертається додому.
"І я чекаю повноцінної доповіді сьогодні ввечері щодо ходу переговорів у Женеві та ключових акцентів партнерів. За підсумками доповідей будемо визначатися щодо подальших кроків, таймінгу.
Продовжимо координуватися з Європою та іншими партнерами у світі. Розраховуємо на досягнення потрібних результатів, і я вдячний усім, хто з Україною", - підсумував Зеленський.
Що передувало?
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
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❗️ Є певна інформація, відповідно до якої, ворог готує один із наймасованіших ударів по території України.
📍 Ймовірно - ціль удару буде столиця України.
До удару планують залучити:
🛵 до 1000 БпЛА;
🚀 Крилаті та балістичні ракети комплексу «Іскандер»;
🚀 Ракети Х-69 із бортів тактичної авіації;
🛩 Ракети Х-47м2 із бортів МіГ-31К;
✈️ Ракетами Х-22/32 з бортів 9-10 бортів Ту-22м3.
Ні для кого не секрет, що таким чином, рф намагатиметься примусити нас підписати невигідний «мирний» договір, тому не виключено, що удари будуть в тому числі по великим цивільним обʼєктам та житловим будинкам. Так ворог хоче показати, що буде ще гірше, у разі НЕ підписання договору.
ℹ️ Коли це буде - наразі достеменно невідомо (попередньо - протягом тижня). А ця інформація вам для того, щоб ви обовʼязково реагували на сигнали повітряної тривоги, особливо під час масованих атак.
Ймовірні цілі, як завжди, об'єкти енергетичної та газової інфраструктури.
в неї було раніше ПИТАННЯ- НЕ ПРИЙМАТИ УКРАІНУ ДО НАТО.
А сьогодні вона починає викручувати руки Україні не дочекавшись розвʼязки першого питання.
тобто - лідери НАТО мають ШВИДКО прийняти Україну до НАТО, бо вибору в них нема. Українська ЗСУ- едина сильна армія проти кацапів і орди
4х кратний ухилянт ждун розміновувач чонгарів і Оманська Гнида ))
то до чого відноситься ІСТОТА що за ним сидить? (риторичне)
Тобто,по суті-ноль результату на шляху до миру.Бо мир зараз невигідний кремлю.