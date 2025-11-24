Зеленський провів розмови зі Стуббом, Коштою та Науседою: Кожен крок має бути виваженим
Президент Володимир Зеленський провів розмову із президентом Фінляндії Александром Стуббом, головою Європейської Ради Антоніо Коштою та лідером Литви Гітанасом Науседою.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Поінформував про вчорашні зустрічі радників у Женеві – про позиції сторін, перебіг перемовин і головні пріоритети. Україна працює максимально конструктивно. І зараз особливо важливо, щоб кожен крок, який робимо разом із партнерами, був ретельно виваженим, а всі рішення – працездатними й такими, що забезпечать тривалий мир і гарантовану безпеку.
Важливо, що європейські партнери підтримують наші позиції й наших людей. Дякую кожному лідеру, кожній країні у світі, хто допомагає нам, допомагає Україні та діє принципово", - зазначив він.
Раніше президент Трамп, коментуючи переговори між Україною та РФ, заявив, що "можливо, відбувається щось хороше".
Що передувало?
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
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