Зеленський провів розмови зі Стуббом, Коштою та Науседою: Кожен крок має бути виваженим

Президент Володимир Зеленський провів розмову із президентом Фінляндії Александром Стуббом, головою Європейської Ради Антоніо Коштою та лідером Литви Гітанасом Науседою.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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"Поінформував про вчорашні зустрічі радників у Женеві – про позиції сторін, перебіг перемовин і головні пріоритети. Україна працює максимально конструктивно. І зараз особливо важливо, щоб кожен крок, який робимо разом із партнерами, був ретельно виваженим, а всі рішення – працездатними й такими, що забезпечать тривалий мир і гарантовану безпеку.



Важливо, що європейські партнери підтримують наші позиції й наших людей. Дякую кожному лідеру, кожній країні у світі, хто допомагає нам, допомагає Україні та діє принципово", - зазначив він.

Раніше президент Трамп, коментуючи переговори між Україною та РФ, заявив, що "можливо, відбувається щось хороше".

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Що передувало?

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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