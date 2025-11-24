Зеленский провел разговоры со Стуббом, Коштой и Науседой: Каждый шаг должен быть взвешенным
Президент Владимир Зеленский провел разговоры с президентом Финляндии Александром Стуббом, председателем Европейского Совета Антониу Коштой и лидером Литвы Гитанасом Науседой.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Проинформировал о вчерашних встречах советников в Женеве – о позициях сторон, ходе переговоров и главных приоритетах. Украина работает максимально конструктивно. И сейчас особенно важно, чтобы каждый шаг, который мы делаем вместе с партнерами, был тщательно взвешенным, а все решения – работоспособными и такими, которые обеспечат длительный мир и гарантированную безопасность.
Важно, что европейские партнеры поддерживают наши позиции и наших людей. Спасибо каждому лидеру, каждой стране в мире, кто помогает нам, помогает Украине и действует принципиально", - отметил он.
Ранее президент Трамп, комментируя переговоры между Украиной и РФ, заявил, что "возможно, происходит что-то хорошее".
Что предшествовало?
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
