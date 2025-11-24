РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10795 посетителей онлайн
Новости Мирный план Трампа
164 1

Зеленский провел разговоры со Стуббом, Коштой и Науседой: Каждый шаг должен быть взвешенным

Зеленский провел беседы с лидерами европейских стран. Что известно?

Президент Владимир Зеленский провел разговоры с президентом Финляндии Александром Стуббом, председателем Европейского Совета Антониу Коштой и лидером Литвы Гитанасом Науседой.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Проинформировал о вчерашних встречах советников в Женеве – о позициях сторон, ходе переговоров и главных приоритетах. Украина работает максимально конструктивно. И сейчас особенно важно, чтобы каждый шаг, который мы делаем вместе с партнерами, был тщательно взвешенным, а все решения – работоспособными и такими, которые обеспечат длительный мир и гарантированную безопасность.

Важно, что европейские партнеры поддерживают наши позиции и наших людей. Спасибо каждому лидеру, каждой стране в мире, кто помогает нам, помогает Украине и действует принципиально", - отметил он.

Ранее президент Трамп, комментируя переговоры между Украиной и РФ, заявил, что "возможно, происходит что-то хорошее".

Читайте также: Перед спецвстречей ЕС Кошта провел беседу с Зеленским: узнал оценку ситуации

Что предшествовало?

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Читайте также: Часть окружения Зеленского советует ему лететь к Трампу, другие - опасаются, - FT

Автор: 

Зеленский Владимир (22709) Науседа Гитанас (307) Стубб Александр (147) Антониу Кошта (91)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В чого не Єрмак??? Знову його відсунули??? Якось дивно,що ще не він Президент....
показать весь комментарий
24.11.2025 14:09 Ответить
 
 