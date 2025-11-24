Зеленский провел разговоры со Стуббом, Коштой и Науседой: Каждый шаг должен быть взвешенным

Президент Владимир Зеленский провел разговоры с президентом Финляндии Александром Стуббом, председателем Европейского Совета Антониу Коштой и лидером Литвы Гитанасом Науседой.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Проинформировал о вчерашних встречах советников в Женеве – о позициях сторон, ходе переговоров и главных приоритетах. Украина работает максимально конструктивно. И сейчас особенно важно, чтобы каждый шаг, который мы делаем вместе с партнерами, был тщательно взвешенным, а все решения – работоспособными и такими, которые обеспечат длительный мир и гарантированную безопасность.



Важно, что европейские партнеры поддерживают наши позиции и наших людей. Спасибо каждому лидеру, каждой стране в мире, кто помогает нам, помогает Украине и действует принципиально", - отметил он.

Ранее президент Трамп, комментируя переговоры между Украиной и РФ, заявил, что "возможно, происходит что-то хорошее".

Читайте также: Перед спецвстречей ЕС Кошта провел беседу с Зеленским: узнал оценку ситуации

Что предшествовало?

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Читайте также: Часть окружения Зеленского советует ему лететь к Трампу, другие - опасаются, - FT