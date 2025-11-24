Перед спецвстречей ЕС Кошта провел беседу с Зеленским: узнал оценку ситуации

Президент Европейского совета Антониу Кошта провел беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским накануне специальной встречи европейских лидеров, посвященной Украине и предложенному США "мирному плану".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Guardian.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Кошта отметил, что пообщался с Зеленским, "чтобы узнать его оценку ситуации".

Он подчеркнул, что единая и скоординированная позиция Европейского Союза является ключевой для достижения успешного результата возможных мирных переговоров - как для Украины, так и для Европы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Это немыслимо": Мерц раскритиковал план Трампа по замороженным российским активам

Что известно о спецвстрече лидеров ЕС?

По информации Politico, во время саммита ЕС-Африка в Анголе состоится специальная встреча европейских лидеров, которая будет посвящена переговорам о возможном прекращении войны в Украине и обсуждению американского "мирного плана". В частности, отмечается, что:

15 лидеров ЕС соберутся лично в Луанде,

остальные присоединятся в формате видеоконференции.

Это решение было принято после экстренной встречи послов стран ЕС (Coreper), которая состоялась накануне вечером в Брюсселе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Огромный прогресс" США в отношении мира упирается в нежелание России идти на компромисс, - CNN