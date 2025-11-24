"Це немислимо": Мерц розкритикував план Трампа щодо заморожених російських активів

Євросоюз не може погодитися з частиною запропонованого адміністрацією президента США Дональда Трампа "мирного плану", яка стосується розподілу заморожених у ЄС російських активів.

Про це канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив в інтерв'ю Deutsche Welle.

За його словами, лідери європейських країн дізналися про "мирний план" Трампа з 28 пунктів лише минулої п'ятниці.

"Я мав розмову з президентом Трампом... Я сказав йому, що ми можемо погодитися з деякими з них (пунктів плану, – ред.), але є інші, з якими ми не можемо погодитися", – сказав Мерц.

Він зауважив, що запропонований Трампом план містить дуже багато пунктів, які потребують згоди європейської сторони.

"Я наведу вам приклад: російські активи, які розташовано в Брюсселі, не можуть бути виплачені американцям. Це немислимо. Тому, якщо цей план стане реальністю, підтримка європейців, безумовно, є потрібною. І це є причиною того, чому ми сидимо за столом переговорів", – додав канцлер ФРН.

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Як повідомлялося, минулого тижня було оприлюднено "план миру" президента США Дональда Трампа, який складається з 28 пунктів.

Серед іншого, він передбачає, що $100 мільярдів заморожених російських активів буде інвестовано у відновлення України під контролем США, які отримають 50% прибутку від цього.

Крім того, пропозиції США передбачають, що Європа "додасть" ще $100 мільярдів, "щоб збільшити обсяг інвестицій, доступних для реконструкції України". Решта заморожених активів РФ буде інвестована в окремий американо-російський інвестиційний інструмент.

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну країни Заходу та їх союзники заморозили близько $300 мільярдів резервів російського центрального банку. Але США контролюють лише близько $5 мільярдів заморожених активів, більшість з яких знаходиться в ЄС, менші суми – в Японії, Великій Британії, Швейцарії та інших юрисдикціях.

Напередодні у Швейцарії відбулися перемовини між представниками України та США за участі країн ЄС щодо цього плану, за результатами яких сторони відзначили прогрес та домовилися продовжити консультації.

За підсумками переговорів у Женеві державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.