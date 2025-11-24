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Новини Мирний план США Використання заморожених активів РФ
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"Це немислимо": Мерц розкритикував план Трампа щодо заморожених російських активів

Мерц поговорив з Трампом про мирний план

Євросоюз не може погодитися з частиною запропонованого адміністрацією президента США Дональда Трампа "мирного плану", яка стосується розподілу заморожених у ЄС російських активів.

Про це канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив в інтерв'ю Deutsche Welle.

За його словами, лідери європейських країн дізналися про "мирний план" Трампа з 28 пунктів лише минулої п'ятниці.

"Я мав розмову з президентом Трампом... Я сказав йому, що ми можемо погодитися з деякими з них (пунктів плану, – ред.), але є інші, з якими ми не можемо погодитися", – сказав Мерц.

Він зауважив, що запропонований Трампом план містить дуже багато пунктів, які потребують згоди європейської сторони.

"Я наведу вам приклад: російські активи, які розташовано в Брюсселі, не можуть бути виплачені американцям. Це немислимо. Тому, якщо цей план стане реальністю, підтримка європейців, безумовно, є потрібною. І це є причиною того, чому ми сидимо за столом переговорів", – додав канцлер ФРН.

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Як повідомлялося, минулого тижня було оприлюднено "план миру" президента США Дональда Трампа, який складається з 28 пунктів.

Серед іншого, він передбачає, що $100 мільярдів заморожених російських активів буде інвестовано у відновлення України під контролем США, які отримають 50% прибутку від цього.

Крім того, пропозиції США передбачають, що Європа "додасть" ще $100 мільярдів, "щоб збільшити обсяг інвестицій, доступних для реконструкції України". Решта заморожених активів РФ буде інвестована в окремий американо-російський інвестиційний інструмент.

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну країни Заходу та їх союзники заморозили близько $300 мільярдів резервів російського центрального банку. Але США контролюють лише близько $5 мільярдів заморожених активів, більшість з яких знаходиться в ЄС, менші суми – в Японії, Великій Британії, Швейцарії та інших юрисдикціях.

Напередодні у Швейцарії відбулися перемовини між представниками України та США за участі країн ЄС щодо цього плану, за результатами яких сторони відзначили прогрес та домовилися продовжити консультації.

За підсумками переговорів у Женеві державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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Мир никому не выгоден. Украине, потому что нужно по конституции восстановить границы и нельзя закончить войну без возврата конституционных земель. А Европе и США не выгодно, потому что только от разговоров про мир - акции оборонных компаний США и Европы упали - делайте выводы. И война создает новые технологии, которые в будущем приносят огромные капиталы и технологическое преимущество. А Россия не может остановится, потому что тогда будет ей хуже - стратегически. Китай тоже свои цели преследует и свои выгоды получает. Украине нужно не про мир думать, а заниматься реальными делами и не отвлекаться на этот шум. Украине нужно обеспечить безопасность для людей, развивать быстрее с Западной оборонкой свои производства - роботизированной техники. Чтобы посылать воевать в атаку дронов рои самонаводящиеся и развивать для них ИИ. Делать под них платформы Наземных роботизированных комплексов, чтобы например такой НРК контейнер подъехал на среднюю дистанцию к врагу и раскрылась крыша и вылетели дроны на оптоволокне например и НРК с мини старлинка получает например связь, а дроны на оптоволокне. И развивать комп зрение и создавать ИИ, который будет сам воевать и управлять дронами и робототехникой и в бою и в производстве автоматизированном и на добычу ресурсов робототехнику делать и автоматизацию и процессы ускоряет это в сотни раз, и на обработке нужны роботизированная техника и ИИ и автоматизация и на производстве и ИИ будет добывать разведданные и анализировать всю информацию и будет добывать ресурсы нужные и перевозки тоже автоматизированные можно делать - у Маска уже беспилотные фуры перевозки делают. И они будут доставлять на производства сырье и даже лучше это делать все в комплексе рядом, чтобы не тратить ресурсы на перевозки и под землей для безопасности. И ИИ будет производить то, что нужно для фронта и будет, чтобы проще обьяснить, как ИИ в игре добывает ресурсы и строит переработку и производства и производит то, что по расчетам нужно производить и копит или стратегии он будет разные пробовать и будет все время обучатся и адаптироваться и улучшатся и становится сильнее. И ПВО тоже должны быть автоматизированные под управление ИИ все передать - все настроить нужно, как модули ИИ, и подключать через API и РЭБ и ПВО и ПРО и мобильные делать роботизированные комплексы и радары и ИИ всем может одновременно управлять и мгновенно передавать связь и т.п. Нужно быстрее развиваться. Людей беречь и солдат и в тылу. Защиту усиливать и атаку. Власть бы еще нормальную поставить, чтобы не воровством занималась, а страну развивала.
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24.11.2025 13:29 Відповісти

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