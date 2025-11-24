РУС
"Огромный прогресс" США в отношении мира упирается в нежелание России идти на компромисс, - CNN

Госсекретарь США Марко Рубио видит прогресс в Женеве

Несмотря на громкие и оптимистичные заявления госсекретаря США Марко Рубио о "значительном прогрессе" в вопросе мирного плана после переговоров в Женеве с делегацией Украины, ключевым вызовом для этих договоренностей остается необходимость привлечь к ним также и Россию.

Об этом сообщает CNN, информирует Ценор.НЕТ со ссылкой на NV.ua.

США видят прогресс

Американский телеканал напоминает, что по итогам переговоров киевской и вашингтонской делегаций в Женеве 23 ноября Рубио вышел к прессе один, без Андрея Ермака, но с рядом оптимистичных заявлений. Кроме "огромного прогресса", госсекретарь США также заверил, что президент США Дональд Трамп теперь "полностью удовлетворен теми отчетами, которые мы предоставили ему о достигнутом прогрессе".

Однако, как подчеркивает CNN, Рубио уклонился от неоднократных попыток репортеров расспросить его о конкретных деталях и подробностях достигнутых в Женеве договоренностей с Украиной.

Я не буду вдаваться в подробности тем, которые мы обсуждали, потому что это процесс, который еще продолжается", - ответил Рубио журналисту CNN, одновременно намекнув в других комментариях, что "вопросы, которые остались, не являются непреодолимыми".

Впрочем, учитывая масштабы уступок, к которым пытались склонить Украину согласно публично доступной версии мирных предложений США, "предположение, что их [самые сложные вопросы и разногласия] можно легко преодолеть, звучит пусто", - говорится в статье.

Вопрос Донбасса

CNN напоминает, что идея сдать ключевые территории на Донбассе, которые Россия еще не захватила, является "давней красной чертой для Киева - не в последнюю очередь потому, что эта территория включает "пояс крепостей" с хорошо защищенными городами и поселками, которые считаются важными для обороны Украины". В первоначальных предложениях речь шла о том, чтобы этот район стал "демилитаризованной зоной" под фактическим российским контролем, в которую РФ якобы не будет вводить свои войска. Однако приказать Силам обороны Украины "отдать землю, за которую их войска сражались и гибли, будет трудно", отмечает CNN. Аналогичным образом недопустимым для Украины является и вопрос сокращения вооруженных сил, напоминает автор материала.

"Даже если текущий проект мирного предложения США сейчас действительно подходит Украине [после корректировок на переговорах в Женеве], вполне вероятно, что он больше не будет подходить России, которая последовательно отказывается отступать от своих максималистских требований", - констатирует журналист CNN.

В то же время США до сих пор оказывали на Кремль лишь ограниченное давление по этому вопросу, напоминает он.

В Женеве Рубио неоднократно избегал попыток журналистов спросить его и о том, ожидают ли США каких-либо существенных уступок также от России, а не только от Украины.

"Если Белый дом действительно серьезно настроен на достижение того, что он сейчас называет "прочным, всеобъемлющим миром" в Украине, то лучшим вариантом может быть каким-то образом убедить Кремль пойти на компромисс", - резюмирует автор материала.

Что было раньше

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

ТА ТИ ШО!!!!!!

Клоуни.....

неважливо які умови

Питання одне - ми живі, україномовні і успішні - Рузкім це підходить? - категорично ні

А що їм треба? - ми бідні, російськомовні, із гнилими зубами, Київ як донецьк без води, а наші жінки біжать в москву виходити заміж на мосвичів.

У нас категорично різні цілі - то про що мова?
24.11.2025 12:26
Рубіо вийшов до преси один, без Андрія Єрмака
Незабажав світитися поряд з корупціонером крадіем та никчемою
24.11.2025 12:29
Та хто їх там питає, тих відсталих чмонів з мосінками. Весь цивілізований світ всією своєю силою може хоч сьогодні закінчити війну, надавши Україні справжні гарантії безпеки. РФ просто поставлять перед фактом і вона все прийме. Чому тоді цього немає? Такі питання можуть ставити тільки зрадники й ждуни.
24.11.2025 12:32
ТА ТИ ШО!!!!!!

Клоуни.....

неважливо які умови

Питання одне - ми живі, україномовні і успішні - Рузкім це підходить? - категорично ні

А що їм треба? - ми бідні, російськомовні, із гнилими зубами, Київ як донецьк без води, а наші жінки біжать в москву виходити заміж на мосвичів.

У нас категорично різні цілі - то про що мова?
24.11.2025 12:26
Мова про те, як вас ось таких - україномовних та успішних - залучити до зсу, щоб замінити багатьох не дуже україномовних та не дуже успішних.
24.11.2025 12:32
Треба почати з того щоб на чолі держави стояв україномовний українець для якого ця країна не чергове місце для гешефту а його Батьківщина. Тоді і мобілізація буде нормальною.
24.11.2025 13:12
Можна такі плани намалювати - шо на нашу думку і Європи є прийнятними а кацапи відкинуть і Трамп знову почне Україну нагинати
24.11.2025 12:28
"Паниковский всю жизнь хотел жить за счёт общества......а общество не хотело,чтобы он жил за его счёт...он не смог выдержать такое противоречие - и умер ..."
24.11.2025 12:28
Рубіо вийшов до преси один, без Андрія Єрмака
Незабажав світитися поряд з корупціонером крадіем та никчемою
24.11.2025 12:29
Ви , цуки, прогресувати почали з нищення української армії, зі сдачі української землі вбивцям і оккупантам
24.11.2025 12:31
Так, українці з дуру знищили свою стратегічну авіацію і віддали кацапам ракети. Ніхто нас розумними не назвав і ніколи не назве. Але то вже в минулому. Після 2014 року Україна відновила свою армію, відремонтувала і модернізувала все, що залишилося у війську. Розробила цілу лінійку випуску нового озброєння, серед яких і були ******* ракети "Нептун", "Сапсан", "Вівльхи", "Стугна" та інші. Чого тільки варта САУ "Богдана". Випускалися транспортні літаки "АН", нові катери, нові безпілотники, дрони..., але нарід 73% захотів поржати і наслухався пропаганди вороів України з телеканалу "1+1", який належить коломойському і медведчуку і який використав для розповсюдження брехні Зеленський. Все, що напрацювали - знищили і сьогодні кричать, що у всьому винні США. А де наше? Невже демали, що США буде посмтійно на нашому боці? Не думали, що в США виберуть такого самого брехуна і популіста, як і українці.
До речі США не порушили "Будапештський меморандум", його порушила тільки росія.
24.11.2025 12:49
Так як складено БМ, його й кацапетівка не порушила. Недарма їхні пропагандони верещать, що "кацапи просто захищалися від страшних хохлів".
24.11.2025 13:08
При глобальних крадіжках в наших вищих ешелонах влади утримання одного такого єроплана коштувало б половину оборонного бюджету України! А на решту?
24.11.2025 13:01
Це не аргумент знищувати стратегічні літаки. Можна їх було законсервувати. А передача ворогу тактичної ядерної зброї - це просто дурість, бо для її зберігання не потрібно великих коштів. Тактична ядерна зброя - це ядерні **********, призначені для використання на полі бою для ураження великих цілей та скупчень військ противника. Її відмінність від стратегічної зброї полягає в меншій потужності (зазвичай від кількох кілотон до однієї кілотонни), а також у різноманітності номенклатури: вона може бути у вигляді авіабомб, головних частин ракет, артилерійських снарядів, мін, торпед тощо. Як виявилося - краще було виділяти гроші на збереження цих снарядів, мін чи торпед, чим втрачати українські землі і відбудовувати інфраструктуру.
24.11.2025 13:12
перекладаю ..паРаша поставила США раком
24.11.2025 12:32
Поставила вже давно, а це просто черговий ляпас по сідницям.
24.11.2025 13:10
Та хто їх там питає, тих відсталих чмонів з мосінками. Весь цивілізований світ всією своєю силою може хоч сьогодні закінчити війну, надавши Україні справжні гарантії безпеки. РФ просто поставлять перед фактом і вона все прийме. Чому тоді цього немає? Такі питання можуть ставити тільки зрадники й ждуни.
24.11.2025 12:32
Якщо у злочинця немає бажання ставати - на праведний шлях , що роблять у таких випадках !? Правильно - змушують його до цього силою . Ну невже вам , там у США , це так складно зрозуміти ?
То в чому проблема ?
24.11.2025 12:35
Проблема в нинішній адміністрації
Білого дому, яку примушує злочинець
24.11.2025 12:54
Вони досі офіційно не визнали кацапів злочинцями. Це дуже зручна позиція.
24.11.2025 13:11
Україна хоче вести переговори, щоб виправити 28 пунктів на користь України шахраями і мародерами єрмаком та умеровим? Яке вони відношення мають до України, крім її мародерства? Вони можуть виторгувати тільки амністію для себе і своїх друзів. До цього дня помилка українців під час виборів 2019 року доганяє їх і б'є кувалдою по морді і буде бити, поки не спустошить українську землю.
24.11.2025 12:40
А нах рашенфашистам переговори, чим довше триває війна, тим більше території вони окупують!
24.11.2025 12:44
Про нескінченні ресурси рф можешь розповісти своєму бойфренду з теплотраси Чебоксар
24.11.2025 13:00
І рашенфашисти показують всім, що вони плюють на Захід, на США і на всіх. Що хочу, то й буду робити і мені за це нічого не буде
24.11.2025 12:47
Ось що пише ідеолог рузкага міра дугін, якого слухає ************.
То кацапам насрати на будь який мирний план, крім капітуляції України.
А далі підуть балтійські країни та Польща або Казахстан спочатку.
Чубчік своїми "добрими намірами" провокує третю світову.
***
"Украина будет наша целиком максимум через 2 года. Возможно, намного раньше. Никакого суверенитета больше там не будет и в помине, так как украинцы им пользоваться решительно не умеют. Никогда не умели и не научатся. Не тот случай.
Насколько мне известно, полным ходом идет работа над детальным планом интеграции украинского общества в единое пространство Русского мира. Ведется работа над учебниками, экстренными программами по массовому излечению, психической реабилитации.
Уже готов проект административного переустройства.
Скорее всего, эти территории получат новое название. Возможно "Старые Земли". Но это обсуждается.
Относительно сохранения или упразднения русофобского наречия, на котором говорят нацисты, консенсуса нет. Я за его частичное сохранение, но не все это поддерживают.
Мы относимся к делу очень серьезно, взвешенно и основательно.
Это не для пропаганды, а для большой долгосрочной работы."(с)
24.11.2025 12:57
Знову ми впераємося в те що рф незацікавлина в припиненні війни. Всі вимоги рф щодо припинення вогню будуть підводити до головного-здайте Київ, де агресор поставить маріонетковий уряд.
24.11.2025 13:06
Немає ніякого прогресу і не буде, не замилюйте людям очі!
24.11.2025 13:07
 
 