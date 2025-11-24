"Огромный прогресс" США в отношении мира упирается в нежелание России идти на компромисс, - CNN
Несмотря на громкие и оптимистичные заявления госсекретаря США Марко Рубио о "значительном прогрессе" в вопросе мирного плана после переговоров в Женеве с делегацией Украины, ключевым вызовом для этих договоренностей остается необходимость привлечь к ним также и Россию.
Об этом сообщает CNN, информирует Ценор.НЕТ со ссылкой на NV.ua.
США видят прогресс
Американский телеканал напоминает, что по итогам переговоров киевской и вашингтонской делегаций в Женеве 23 ноября Рубио вышел к прессе один, без Андрея Ермака, но с рядом оптимистичных заявлений. Кроме "огромного прогресса", госсекретарь США также заверил, что президент США Дональд Трамп теперь "полностью удовлетворен теми отчетами, которые мы предоставили ему о достигнутом прогрессе".
Однако, как подчеркивает CNN, Рубио уклонился от неоднократных попыток репортеров расспросить его о конкретных деталях и подробностях достигнутых в Женеве договоренностей с Украиной.
Я не буду вдаваться в подробности тем, которые мы обсуждали, потому что это процесс, который еще продолжается", - ответил Рубио журналисту CNN, одновременно намекнув в других комментариях, что "вопросы, которые остались, не являются непреодолимыми".
Впрочем, учитывая масштабы уступок, к которым пытались склонить Украину согласно публично доступной версии мирных предложений США, "предположение, что их [самые сложные вопросы и разногласия] можно легко преодолеть, звучит пусто", - говорится в статье.
Вопрос Донбасса
CNN напоминает, что идея сдать ключевые территории на Донбассе, которые Россия еще не захватила, является "давней красной чертой для Киева - не в последнюю очередь потому, что эта территория включает "пояс крепостей" с хорошо защищенными городами и поселками, которые считаются важными для обороны Украины". В первоначальных предложениях речь шла о том, чтобы этот район стал "демилитаризованной зоной" под фактическим российским контролем, в которую РФ якобы не будет вводить свои войска. Однако приказать Силам обороны Украины "отдать землю, за которую их войска сражались и гибли, будет трудно", отмечает CNN. Аналогичным образом недопустимым для Украины является и вопрос сокращения вооруженных сил, напоминает автор материала.
"Даже если текущий проект мирного предложения США сейчас действительно подходит Украине [после корректировок на переговорах в Женеве], вполне вероятно, что он больше не будет подходить России, которая последовательно отказывается отступать от своих максималистских требований", - констатирует журналист CNN.
В то же время США до сих пор оказывали на Кремль лишь ограниченное давление по этому вопросу, напоминает он.
В Женеве Рубио неоднократно избегал попыток журналистов спросить его и о том, ожидают ли США каких-либо существенных уступок также от России, а не только от Украины.
"Если Белый дом действительно серьезно настроен на достижение того, что он сейчас называет "прочным, всеобъемлющим миром" в Украине, то лучшим вариантом может быть каким-то образом убедить Кремль пойти на компромисс", - резюмирует автор материала.
Что было раньше
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
