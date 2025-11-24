"Огромный прогресс" США в отношении мира упирается в нежелание России идти на компромисс, - CNN

Несмотря на громкие и оптимистичные заявления госсекретаря США Марко Рубио о "значительном прогрессе" в вопросе мирного плана после переговоров в Женеве с делегацией Украины, ключевым вызовом для этих договоренностей остается необходимость привлечь к ним также и Россию.

США видят прогресс

Американский телеканал напоминает, что по итогам переговоров киевской и вашингтонской делегаций в Женеве 23 ноября Рубио вышел к прессе один, без Андрея Ермака, но с рядом оптимистичных заявлений. Кроме "огромного прогресса", госсекретарь США также заверил, что президент США Дональд Трамп теперь "полностью удовлетворен теми отчетами, которые мы предоставили ему о достигнутом прогрессе".

Однако, как подчеркивает CNN, Рубио уклонился от неоднократных попыток репортеров расспросить его о конкретных деталях и подробностях достигнутых в Женеве договоренностей с Украиной.

Я не буду вдаваться в подробности тем, которые мы обсуждали, потому что это процесс, который еще продолжается", - ответил Рубио журналисту CNN, одновременно намекнув в других комментариях, что "вопросы, которые остались, не являются непреодолимыми".

Впрочем, учитывая масштабы уступок, к которым пытались склонить Украину согласно публично доступной версии мирных предложений США, "предположение, что их [самые сложные вопросы и разногласия] можно легко преодолеть, звучит пусто", - говорится в статье.

Вопрос Донбасса

CNN напоминает, что идея сдать ключевые территории на Донбассе, которые Россия еще не захватила, является "давней красной чертой для Киева - не в последнюю очередь потому, что эта территория включает "пояс крепостей" с хорошо защищенными городами и поселками, которые считаются важными для обороны Украины". В первоначальных предложениях речь шла о том, чтобы этот район стал "демилитаризованной зоной" под фактическим российским контролем, в которую РФ якобы не будет вводить свои войска. Однако приказать Силам обороны Украины "отдать землю, за которую их войска сражались и гибли, будет трудно", отмечает CNN. Аналогичным образом недопустимым для Украины является и вопрос сокращения вооруженных сил, напоминает автор материала.

"Даже если текущий проект мирного предложения США сейчас действительно подходит Украине [после корректировок на переговорах в Женеве], вполне вероятно, что он больше не будет подходить России, которая последовательно отказывается отступать от своих максималистских требований", - констатирует журналист CNN.

В то же время США до сих пор оказывали на Кремль лишь ограниченное давление по этому вопросу, напоминает он.

В Женеве Рубио неоднократно избегал попыток журналистов спросить его и о том, ожидают ли США каких-либо существенных уступок также от России, а не только от Украины.

"Если Белый дом действительно серьезно настроен на достижение того, что он сейчас называет "прочным, всеобъемлющим миром" в Украине, то лучшим вариантом может быть каким-то образом убедить Кремль пойти на компромисс", - резюмирует автор материала.

Что было раньше

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

