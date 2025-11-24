РУС
Мирный план США учитывает позицию России и является "исторически плохим соглашением", - сенатор-демократ Уорнер

Марк Ворнер о мирном плане США

Сенатор-демократ от штата Вирджиния, заместитель председателя Комитета Сената по вопросам разведки Марк Уорнер назвал мирный план США "исторически плохим соглашением", разработанным с учетом только позиции России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Fox News.

Уорнер сравнил возможное принятие плана с уступкой, которую британский премьер-министр Невилл Чемберлен сделал Адольфу Гитлеру перед началом Второй мировой войны.

По словам Уорнера, этот документ предусматривает "полную капитуляцию Украины".

"Очевидно, что этот план, по крайней мере изначально, был разработан исключительно с учетом позиции России, без учета позиции Украины", – отметил сенатор.

Уорнер добавил, что сейчас администрация заявляет об учете позиции Киева, но президент снова меняет свое мнение о том, является ли предложение окончательным.

"В конце концов, мы все хотим мира, но мы не хотим мира, который вознаграждает главу Кремля Владимира Путина", – подытожил Марк Уорнер.

Что известно о мирном плане?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

  • отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
  • сокращение численности Вооруженных сил Украины;
  • сокращение военной помощи США;
  • признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

є тільки дві необхідні, але достатні дії для закінчення війни:
- озброїти Україну до зубів
- закрутити каціпії бейці санкціями так, щоб дихати не могли
24.11.2025 08:07 Ответить
+2
Зникнення назавжди Михайла Иляша- це ще не означає зникнення укрів.
24.11.2025 08:37 Ответить
+1
Проблема навіть не в украх - ми заслужили зникнення назавжди - ЩО І БУДЕ, без варіантів.

Проблема в тому що ВСІ хто почне війни - будуть нагороджені, ніщо зараз не мішає почати війну кому завгодно і дістати все що хоче агресор, а це означає що ми вступили в фазу ПЕКЛА десь років на 500-700
24.11.2025 08:10 Ответить
Європі та США це не дуже необхідно, бо вже б давно це сталось.
24.11.2025 08:39 Ответить
24.11.2025 08:10 Ответить
Ніхто не боїться міфічних правил. Всі воюють, але максимум тиждень, а потім їм стає страшно. Навіть Ізраїль лише імітує війну.
24.11.2025 08:30 Ответить
Ви читали цей план? Він написаний в кремлі, з максимальними вимогами. Зеленський який раніше б відкинув кожен пункт цього плану, зараз бігає в поту щоб швидше його прийняти. Або справи на фронті зовсім погані і після Покровська почнеться пи*дець, або у США на Зе компромат.
24.11.2025 08:19 Ответить
не сумніваюсь що зебіл підпише найгірше, що можна було підписати
бо коли він зробив щось добре ? Н І К О Л И
24.11.2025 08:40 Ответить
А тим часом тампон репостить у себе в Truth Social ось такі картинки (на колінах Чак Шумер, Елізабет Уорен та Адам Шифф - всі троє сенатори-демократи):

24.11.2025 08:42 Ответить
@ прозорлива карикатура часів "Будапештського меморандуму":

24.11.2025 08:47 Ответить
Власне, хто заважав демократам за 3 роки укласти кращу угоду, або підготувати підґрунтя для укладання такої угоди?
24.11.2025 08:49 Ответить
 
 