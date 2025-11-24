Мирный план США учитывает позицию России и является "исторически плохим соглашением", - сенатор-демократ Уорнер

Сенатор-демократ от штата Вирджиния, заместитель председателя Комитета Сената по вопросам разведки Марк Уорнер назвал мирный план США "исторически плохим соглашением", разработанным с учетом только позиции России.

Уорнер сравнил возможное принятие плана с уступкой, которую британский премьер-министр Невилл Чемберлен сделал Адольфу Гитлеру перед началом Второй мировой войны.

По словам Уорнера, этот документ предусматривает "полную капитуляцию Украины".

"Очевидно, что этот план, по крайней мере изначально, был разработан исключительно с учетом позиции России, без учета позиции Украины", – отметил сенатор.

Уорнер добавил, что сейчас администрация заявляет об учете позиции Киева, но президент снова меняет свое мнение о том, является ли предложение окончательным.

"В конце концов, мы все хотим мира, но мы не хотим мира, который вознаграждает главу Кремля Владимира Путина", – подытожил Марк Уорнер.

Что известно о мирном плане?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;

сокращение численности Вооруженных сил Украины;

сокращение военной помощи США;

признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

