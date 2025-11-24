Любое решение относительно Украины определит европейскую безопасность на годы вперед, - Липавский

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что мирное урегулирование в Украине определит безопасность Европы на десятилетия. Он подчеркнул, что план США должен быть доработан с учетом интересов ЕС и Чехии, и вновь напомнил уроки Мюнхена 1938 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обнародованном заявлении Министерства иностранных дел Чехии.

"Давайте помнить, что любое мирное урегулирование в Украине напрямую повлияет на безопасность всего европейского континента на десятилетия вперед. В то же время правдой является то, что европейская безопасность равна безопасности Чехии", - говорится в заявлении.

Липавский подчеркнул, что в текущем проекте плана есть положения, которые, помимо суверенитета и территориальной целостности Украины, также будут влиять на европейские оборонные возможности.

"Дальнейшие дипломатические шаги будут направлены на доработку плана таким образом, чтобы это не повлияло на безопасность Чехии.

Поэтому представители государств E3 (Германия, Франция, Великобритания) и других стран, которые уже вступили в дипломатические переговоры с США с целью создания другой версии мирного плана, имеют нашу поддержку", - добавил Липавский.

И подчеркнул, что Украина, которая была, есть и должна оставаться эффективным европейским оплотом для российских имперских амбиций, также имеет нашу поддержку.

"Мы считаем важным найти дополнительные источники поддержки для Украины и продлить санкции, ограничивающие российскую военную машину.

Вы не можете вести переговоры об Украине без Украины.

Вы не можете вести переговоры о Европе без Европы.

Вы не можете вести переговоры о Чешской Республике без Чешской Республики.

Сдавшись агрессору в 1938 году, Европа обрела мир на один год. А потом началась мировая война. Давайте извлечем из этого уроки.

Не повторим такую же ошибку в 2025 году", - отметил Липавский.

Переговоры в Женеве