Переговоры в Женеве: Украина и США выступили с совместным заявлением
По результатам переговоров в Женеве украинская и американская стороны подготовили обновленный и доработанный рамочный документ о мирном урегулировании. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении Украины и США. Стороны отметили конструктивность обсуждений и существенный прогресс в согласовании позиций.
Итоги переговоров
"Обе стороны признали консультации крайне продуктивными. Обсуждения продемонстрировали существенный прогресс в согласовании позиций и определении четких дальнейших шагов", — говорится в совместном заявлении. Также подчеркивается, что любое будущее соглашение должно полностью уважать суверенитет Украины и обеспечить устойчивый и справедливый мир.
Украина поблагодарила США и лично президента Дональда Трампа за усилия в завершении войны и сохранении жизней.
Стороны договорились в ближайшие дни продолжить работу над совместными предложениями и оставаться в тесном контакте с европейскими партнерами.
"Окончательные решения будут принимать президенты Украины и США", - добавили в заявлении.
Зеленский может посетить Вашингтон на этой неделе
Между тем американские и украинские чиновники обсуждают возможный визит президента Украины Владимира Зеленского в США, который может состояться уже на этой неделе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника, знакомые с ходом переговоров в Женеве.
По словам одного из собеседников Reuters, главная цель поездки заключается в том, чтобы Зеленский лично обсудил с президентом США Дональдом Трампом наиболее чувствительные элементы предложенного мирного плана. Речь идет, в частности, о вопросах территорий, которые являются ключевыми в будущих договоренностях.
Пока официальной даты визита нет.
Что было ранее
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украиныи США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
наші Воїни досі є в Покровську !
це неймовірно !
але так !
кожен наш Воїн - козирний туз проти кацапських шісток !
Краматорськ та Славянськ буйло буде брати до своєї смерті в 150 років !
хоча , безумовно що воно здохне скоро.
як і руда свиня
Слава ЗСУ !
.
Перше питання - що буде на вільних українських територіях. Там величезний набір руйнівних московських умов. Він їхньої мови та РПЦ "за найкращими європейськими стандартами захисту" до амністії всім колаборантам, шпигунам, навідникам ударів, диверсантам та іншим зрадникам. "Заборона нацистської ідеології" - читай заборона української ідентичності. Відновлення прав московських "інвесторів" на майно в Україні. І багато іншого. Про це зараз анічичирк. Увага переводиться на "території".
В спам вшива москальська гієна.
Смерть твоя москалю буде жахливою.
.
я приїду тобі наведу лад на ****** твоєму кацап
якщо не приїдеш - ти підор
дк геофізик, лютіж, садова 10
таки обсераються - тільки ніж покажи
А увесь "західний світ" замість того, щоб це відкрито заявити, цілує йому дупу. Бо якось занадто швидко "вектори" у США повернулися на 180 градусів -- і дуже багато на тих США завʼязане.
Так ото і жиємо.
