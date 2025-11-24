РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10724 посетителя онлайн
Новости Мирный план Трампа
10 075 72

Переговоры в Женеве: Украина и США выступили с совместным заявлением

План мира: совместное заявление США и Украины

По результатам переговоров в Женеве украинская и американская стороны подготовили обновленный и доработанный рамочный документ о мирном урегулировании. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении Украины и США. Стороны отметили конструктивность обсуждений и существенный прогресс в согласовании позиций.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Итоги переговоров

"Обе стороны признали консультации крайне продуктивными. Обсуждения продемонстрировали существенный прогресс в согласовании позиций и определении четких дальнейших шагов", — говорится в совместном заявлении. Также подчеркивается, что любое будущее соглашение должно полностью уважать суверенитет Украины и обеспечить устойчивый и справедливый мир.

Читайте также: Переговоры Украины и США в Женеве стали "продуктивными", - Axios

Украина поблагодарила США и лично президента Дональда Трампа за усилия в завершении войны и сохранении жизней.
Стороны договорились в ближайшие дни продолжить работу над совместными предложениями и оставаться в тесном контакте с европейскими партнерами.

"Окончательные решения будут принимать президенты Украины и США", - добавили в заявлении.

Зеленский может посетить Вашингтон на этой неделе

Между тем американские и украинские чиновники обсуждают возможный визит президента Украины Владимира Зеленского в США, который может состояться уже на этой неделе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника, знакомые с ходом переговоров в Женеве.

Читайте также: Зеленский после доклада украинской делегации: Есть сигналы, что команда Трампа слышит нас

По словам одного из собеседников Reuters, главная цель поездки заключается в том, чтобы Зеленский лично обсудил с президентом США Дональдом Трампом наиболее чувствительные элементы предложенного мирного плана. Речь идет, в частности, о вопросах территорий, которые являются ключевыми в будущих договоренностях.

Пока официальной даты визита нет.

Читайте также: Рубио заявил, что не видел ни одного европейского "контрплана" по прекращению войны в Украине

Что было ранее

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украиныи США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенатор Линдси Грэм хочет, чтобы Конгресс оценил мирный план для Украины

Автор: 

заявление (398) Зеленский Владимир (22709) Женева (91) Трамп Дональд (7115) война в Украине (6951)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
Москальський окупаційний виродок ''владіслав'' - вали в спам - в свій *********.
показать весь комментарий
24.11.2025 02:56 Ответить
+16
москальський окупант - тобі скоро смерть - подихати будеш в страшних муках.
В спам вшива москальська гієна.
показать весь комментарий
24.11.2025 03:02 Ответить
+15
дай адресу
я приїду тобі наведу лад на ****** твоєму кацап
показать весь комментарий
24.11.2025 03:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Все кльово але головне питання територій ніхто не обговорював. А саме через це триває подальша окупація України. Рудий "відморозиться" з цього приводу і нагадає що в України "немає козирів". Таким стане кінцевий результат. Тобто всі разом перднули в калюжу. Війна триватиме до перемоги. І не факт що за існуючих реалій української влади вона буде на нашому боці(((
показать весь комментарий
24.11.2025 02:07 Ответить
в України "немає козирів" ?

наші Воїни досі є в Покровську !
це неймовірно !
але так !
кожен наш Воїн - козирний туз проти кацапських шісток !

Краматорськ та Славянськ буйло буде брати до своєї смерті в 150 років !
хоча , безумовно що воно здохне скоро.
як і руда свиня

Слава ЗСУ !

.
показать весь комментарий
24.11.2025 05:08 Ответить
Ніхто не збирається брати Краматорськ зі Слв'янськом. Якщо просто не віддадуть під тиском США то влаштують "ленінградську блокаду" і знищать там усе живе, перетворивши їх на Бахмут чи Авдіївку. ***лу не потрібні збережені українські міста. Діє тактика сарани, а значна перевага людського ресурсу цьому сприяє.
показать весь комментарий
24.11.2025 07:55 Ответить
Питання "територій" (і людей на них, ворог та його нові американські партнери про це не кажуть) - друге.
Перше питання - що буде на вільних українських територіях. Там величезний набір руйнівних московських умов. Він їхньої мови та РПЦ "за найкращими європейськими стандартами захисту" до амністії всім колаборантам, шпигунам, навідникам ударів, диверсантам та іншим зрадникам. "Заборона нацистської ідеології" - читай заборона української ідентичності. Відновлення прав московських "інвесторів" на майно в Україні. І багато іншого. Про це зараз анічичирк. Увага переводиться на "території".
показать весь комментарий
24.11.2025 02:23 Ответить
хлопцы, я свий
показать весь комментарий
24.11.2025 02:52 Ответить
Москальський окупаційний виродок ''владіслав'' - вали в спам - в свій *********.
показать весь комментарий
24.11.2025 02:56 Ответить
москальський окупант - тобі скоро смерть - подихати будеш в страшних муках.
В спам вшива москальська гієна.
показать весь комментарий
24.11.2025 03:02 Ответить
В спам москальська окупаційна свино-собака.
Смерть твоя москалю буде жахливою.
показать весь комментарий
24.11.2025 03:24 Ответить
облиште блаженного з кацапських болот

.
показать весь комментарий
24.11.2025 05:10 Ответить
А чого це ми Польскі - не скрепно якось . Скрепний нік нейм давай - чи шо уява не дає використовувати такий скіл чи шо .
показать весь комментарий
24.11.2025 03:07 Ответить
Highway to Hell for you Vladislav!
показать весь комментарий
24.11.2025 03:10 Ответить
узкає пнх. твое мнение и в пдрашке ничтожно, а здесь и подавно
показать весь комментарий
24.11.2025 04:23 Ответить
Я також шоб в РФ російська мова була другою державною - звісно після першої державної китайської .
показать весь комментарий
24.11.2025 03:01 Ответить
дай адресу
я приїду тобі наведу лад на ****** твоєму кацап
показать весь комментарий
24.11.2025 03:21 Ответить
півнику, галіфє випери. вже шматками рускій мір аідпадає
показать весь комментарий
24.11.2025 04:25 Ответить
даю
якщо не приїдеш - ти підор

дк геофізик, лютіж, садова 10
показать весь комментарий
24.11.2025 06:09 Ответить
коли чекати? як виглядаеш? ну шоб не ********* когось помилково
показать весь комментарий
24.11.2025 06:10 Ответить
Думаю, що ти не єдиний цьому ублюдку залюбки профіль поправиш.
показать весь комментарий
24.11.2025 03:42 Ответить
воно чмошне чертило яке за 15 фублів тут шось висерає
таки обсераються - тільки ніж покажи
показать весь комментарий
24.11.2025 06:11 Ответить
Та ви шо - вибачайте але українці не наймудріші , українці нічим не відрізняються від будь якого народу - а ось кацапи це інше . І кацапи то не визначення народу це визначення психотипу тих людисьок любої національності і етносу які самі не живуть і іншим не дають , які хочуть вбивати і грабувати когось іншого бо рука на сцаря батюшку чи бояр поміщиків не підніметься і ше інше . А росіяни є нормальні а ви кацап - такшо бажаю вам того самого шо ви бажаєте нормальним людям не більше і не менше .
показать весь комментарий
24.11.2025 04:20 Ответить
Скіко було тотальних заборон української мови починаючи з 19 століття - і скіко подібних тотальних заборон було по відношенню до української мови ?
показать весь комментарий
24.11.2025 05:06 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8 - звісно теперка ви надрукуєте шо все це маячня .
показать весь комментарий
24.11.2025 05:17 Ответить
Моделюємо ситуювинну - ви захворіли і лікар вам призначає лікарство на яке у вас алергія . Ви починаєте шось доказувати лікарю шо у вас алергія ( і навіть документи надаєте ) але він вас не слухає - "Поцієнте лежіть і не варнякайте шо у вас колись там було - крім того це було десять років тому такшо я дохтур і ліпше знаю шо маю робити ".
показать весь комментарий
24.11.2025 05:55 Ответить
Так в тому й річ, що ніякої алергіі нема, це фікція, містіфікасьон.Умовний вкраїнчик доказує що любить Україну і ненавидить Росію, потерпає від неї, але дивлячись в анамнез , цей "алергетик" дурить сам себе, продаючи свою країну кацапам знову й знову багато разів за всю історію .Сотні тисяч ухилянтів, десятки тисяч дезертирів і дохтур умовному українцю каже, та ні, друже, у Махно не боліло співпрацювати з кацапами і в тебе не болить, нема в тебе алергіі, бо якби була ти б не стрибав через Тису і Карпати.
показать весь комментарий
24.11.2025 06:18 Ответить
жилье не было лично собственным, это была коммунальная собственность.
показать весь комментарий
24.11.2025 06:05 Ответить
Ну не зовсім так - на кінці існування совка були кооперативні квартири якби .
показать весь комментарий
24.11.2025 06:36 Ответить
ти с ботом спілкуешся, забий
показать весь комментарий
24.11.2025 06:12 Ответить
Я вибачаюсь але мало бути так " і скіко подібних тотальних заборон було по відношенню до російської мови " .
показать весь комментарий
24.11.2025 06:45 Ответить
Та причому тут 5 графа? Радянський народ є повсюди на теренах союзу, оцей люмпен і підтримує амбіції, живе ящиком, ненавидить багатий захід. Тупо безбожники, від мавпи і таке інше
показать весь комментарий
24.11.2025 08:39 Ответить
От чому кацапська рийка вічно в українському тарелі?
показать весь комментарий
24.11.2025 05:49 Ответить
Вірно сказано, молодець. Якщо тут не буде радикальних змін і залишиться ця жопа, то держава розвалиться повністю.
показать весь комментарий
24.11.2025 06:16 Ответить
Змаж піддувало, бо зламається, чорт!
показать весь комментарий
24.11.2025 07:08 Ответить
Тупа москворота свинособака вибігла з незачиненого свинарника і перше, що зробила - висралася привселюдно.
показать весь комментарий
24.11.2025 03:26 Ответить
Щось пердить собі бурят калічний своєю свинособачою говіркою - чи то вокзал шукає, чи то парадне, щоб посцяти. ))
показать весь комментарий
24.11.2025 03:42 Ответить
Не нервуйтися - а спокійно і виважено реагуйте .
показать весь комментарий
24.11.2025 04:21 Ответить
І де ви там у своїй уяві нерви побачили? Лише суха констатація за Дарвіном. ))
показать весь комментарий
24.11.2025 04:31 Ответить
Побачив - не варто лаятись голосно з використанням абсестивної лексики , варто лаятись тихо з використанням нормальної лексики ( крім того це вправа для мозку - а тримати в тонусі мозок потрібно як і мязи ).
показать весь комментарий
24.11.2025 04:35 Ответить
Звук чим вимірювали? ))) Звісно, тренуйте собі мозок, якщо слабенький - я ж не проти. ))
показать весь комментарий
24.11.2025 04:42 Ответить
Матюкатися кожен може - а ось шоб звичайними словами допекти то є вміння .
показать весь комментарий
24.11.2025 04:57 Ответить
Не матюкайтеся, хто ж вас змушує. ))
показать весь комментарий
24.11.2025 05:20 Ответить
Так як у моєму Z 80 відсутній FPU то обробка даних наданих вами займе трішечки достатньо часу - такшо ліпше зізнавайтеся ви трілите чи ніт ?
показать весь комментарий
24.11.2025 05:30 Ответить
Москалику, тебе ж відразу видно не тільки по твоім рогам і копитам що стирчать в усі боки, (яким би прапором ти не прикривався), не тільки по даті рєестраціі (бо вони всі свіженькі), і не тільки по свинособачій мові (бо іншоі людськоі мови ти не знаєш-бо щелепа в тебе не та, і ти тільки гавкати тут можеш) а по тій пропаганді російського агітпрому що ти тут намагаєшся поширювати. Бо кожне твоє слово як нібито хтось російський телевізор увімкнув зі скабєєвою і солов'евим ...... Порядок воно тут хоче навести бідолашне... Йди притрушене на своіх болотах підмосков'я спочатку порядок наведи...Більше половини краіни без доріг, без газу, з туалетом на вулиці- а воно сюди лізе патякати що ми себе в угол загнали.... Ти сочатку сам із дупи вилізь. там де твоя уся краіна зараз, вімийся від бруду, крові і ганьби, приповзи на колінах просячи прощення і каяття. І от коли вас може колись і пробачять і знову допустять до цивілізованого світу, сподіваясь на те що ви знову станете людьми- от тоді ми може тебе і послухаємо... Але наврядше чи це станеться ще за твоє життя... Так що. як ти там казав: ..Не позорься -- учись молчать мычать в тряпочку"....
показать весь комментарий
24.11.2025 05:11 Ответить
Не доведи Боже мати такі рога і корита як у тебе ..... Як то кажуть: Дякую тобі Боже, що я не москаль... ,,демократичний і сильний" ти наш... Ви мабуть офігенно демократичну і єкономічно сильну єкономічну державу в себе на болотах побудували? ВІд тебе аж за милю тхне російською нахабною зарозумілістью і пихатостью, Тебе просто аж пре від твого надутого ,,величия" і презирства до інших..... Ви московити навіть не уявляєте які ви смішні у своєму пихатому зазнайстві.... і як ви на цьому палитесь....А про бананову республіку і неофеодалізм в Украіні -це по вашому геббельс РОС ТВ так на ваших болотах розповідають? . Може ще тут роскажеш і про нацизм в Украіні, і про секретні лабораторіі НАТО, і про роспятого хлопчика в трусіках? Не сміши моі капці на ніч глядючи казочник! P.S А з якого переляку ти вирішив що я Мандела? Чи ти історію вивчав тільки по надписах на стінах громадських туалетів. що окрім Мандели інших Нельсонів і не знаєш?
показать весь комментарий
24.11.2025 06:57 Ответить
Упоротий дебіл гірше за ворога.
показать весь комментарий
24.11.2025 06:17 Ответить
Якщо не знаєш як діяти у будь-якій ситуації, дій згідно Закону, а все Міжнародне право на стороні України !!! Виконання запропонованих 28 пунктів суперечить всьому загалу Міжнародного права !
показать весь комментарий
24.11.2025 03:04 Ответить
Чхати донні-мачо хотів на все міжнародне право.

А увесь "західний світ" замість того, щоб це відкрито заявити, цілує йому дупу. Бо якось занадто швидко "вектори" у США повернулися на 180 градусів -- і дуже багато на тих США завʼязане.

Так ото і жиємо.
показать весь комментарий
24.11.2025 03:32 Ответить
Ну тоді КНР конфіксує активи США в себе і державах які вони контролюють - і до речі КНР виграють справи проти них в судах США . Бо в США прецендентне право - такшо вдячні бізнесмени з США скажуть Трампу " велике дякую ".
показать весь комментарий
24.11.2025 04:32 Ответить
У США і КНР є ядерна зброя, у них не було кучмів, які поздавали не тільки ядерну, а все, що летить далі 100 км, і яких ніхто не збирається судити, бо досі все просякнуто їхньою мафією.
показать весь комментарий
24.11.2025 08:02 Ответить
Дід веде себе як агент краснов
показать весь комментарий
24.11.2025 08:41 Ответить
Так це ж було вже! Лишилося тільки трохи почекати, коли ×уйло повертить на бую ці "вкрай продуктивні консультації".
показать весь комментарий
24.11.2025 03:31 Ответить
Владислав польський ти очкошний русский фашист координати скинь шлюха заднеприводная проверим твою твой фашисткий задор
показать весь комментарий
24.11.2025 03:59 Ответить
показать весь комментарий
24.11.2025 06:24 Ответить
Вже ж було: і формула Миру і План Перемоги (за нього змусили терміново проголосувати в усіх Радах), сцанич щоки надував і....?
показать весь комментарий
24.11.2025 06:36 Ответить
Золота орда буде процвітати при таких мирних планах.
показать весь комментарий
24.11.2025 08:18 Ответить
Чёткий сигнал, твёрдая позиция, неизменный курс, решительная поддержка, справедливый мир и прочее бла-бла-бла - всё в гудок. Вове Путину на потеху.
показать весь комментарий
24.11.2025 08:25 Ответить
Без Бога в голові - на посміховисько адекватним.
В гріхах каятись треба
показать весь комментарий
24.11.2025 08:43 Ответить
 
 