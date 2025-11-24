Переговоры в Женеве: Украина и США выступили с совместным заявлением

По результатам переговоров в Женеве украинская и американская стороны подготовили обновленный и доработанный рамочный документ о мирном урегулировании. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении Украины и США. Стороны отметили конструктивность обсуждений и существенный прогресс в согласовании позиций.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Итоги переговоров

"Обе стороны признали консультации крайне продуктивными. Обсуждения продемонстрировали существенный прогресс в согласовании позиций и определении четких дальнейших шагов", — говорится в совместном заявлении. Также подчеркивается, что любое будущее соглашение должно полностью уважать суверенитет Украины и обеспечить устойчивый и справедливый мир.

Читайте также: Переговоры Украины и США в Женеве стали "продуктивными", - Axios

Украина поблагодарила США и лично президента Дональда Трампа за усилия в завершении войны и сохранении жизней.

Стороны договорились в ближайшие дни продолжить работу над совместными предложениями и оставаться в тесном контакте с европейскими партнерами.

"Окончательные решения будут принимать президенты Украины и США", - добавили в заявлении.

Зеленский может посетить Вашингтон на этой неделе

Между тем американские и украинские чиновники обсуждают возможный визит президента Украины Владимира Зеленского в США, который может состояться уже на этой неделе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника, знакомые с ходом переговоров в Женеве.

Читайте также: Зеленский после доклада украинской делегации: Есть сигналы, что команда Трампа слышит нас

По словам одного из собеседников Reuters, главная цель поездки заключается в том, чтобы Зеленский лично обсудил с президентом США Дональдом Трампом наиболее чувствительные элементы предложенного мирного плана. Речь идет, в частности, о вопросах территорий, которые являются ключевыми в будущих договоренностях.

Пока официальной даты визита нет.

Читайте также: Рубио заявил, что не видел ни одного европейского "контрплана" по прекращению войны в Украине

Что было ранее

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украиныи США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенатор Линдси Грэм хочет, чтобы Конгресс оценил мирный план для Украины