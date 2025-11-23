РУС
1 518 19

Рубио заявил, что не видел ни одного европейского "контрплана" по прекращению войны в Украине

Рубіо

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что не видел ни одного европейского плана по прекращению войны РФ против Украины.

Об этом он сказал на брифинге по результатам переговоров в Женеве, который транслировало "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Обсуждение плана США

"Сегодня мы прибыли сюда с единственной целью, и эта цель заключалась в том, чтобы взять эти 28 или 26 пунктов, в зависимости от версии, поскольку они продолжают меняться, и попытаться сузить те, которые оставались открытыми. И сегодня мы достигли этого очень существенно. Конечно, как и любое окончательное соглашение, оно должно быть согласовано президентами, и есть несколько вопросов, над которыми нам нужно продолжать работать", - сказал госсекретарь.

По словам Рубио, сегодня, пожалуй, был самый продуктивный день в обсуждении мирного урегулирования.

Американский чиновник заявил, что документ эволюционировал и "ежедневно, благодаря обратной связи, он меняется".

Кроме этого, Рубио отметил, что были и такие пункты, которые касались правовых вопросов или роли ЕС или НАТО, и они были отделены. Эти вопросы США будут обсуждать с советниками по вопросам нацбезопасности разных европейских стран, "поскольку это касается их".

"Мы сосредоточились в основном на тех вопросах, которые по своей природе были двусторонними. Итак, есть несколько (вопросов, - ред.). Ни один из них не является непреодолимым. Я могу сказать, что открытые вопросы, которые остались, не являются непреодолимыми. Нам просто нужно больше времени, чем мы имеем сегодня. Я искренне верю, что мы достигнем цели", - сказал глава американской дипломатии.

Переговоры с европейцами

На вопрос, состоялись ли консультации с представителями стран Европы, Рубио сказал: "Да, мы встречались с советниками по нацбезопасности многих стран. Мы им объяснили, тоже без деталей, но в целом то, к чему мы продвинулись сегодня, что мы согласовали. Что-то требовало обратной связи от них, но из того, что я вижу, есть много позитива и с американской, и с украинской стороны по всему этому".

В то же время на вопрос о европейских контрпредложениях Рубио ответил: "Я не видел ни одного контрплана".

План Европы

Напомним, что накануне газета The Telegraph опубликовала альтернативный мирный план по прекращению войны РФ против Украины от Европы. Контрпредложение лидеров Европы состоит из 24 пунктов.

Переговоры в Женеве

  • Напомним, что в воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

+3
>>> Рубіо домагається припинення війни в Україні вiд Украiни?

Серьозно????
23.11.2025 23:09 Ответить
23.11.2025 23:09 Ответить
+2
А може посадить Зельку на віла, та придумати інший план, окрім "как изволите, посадить Вас на кол или четвертовать? Или четвертовать, но две руки оставить? Так сказать план без двух пунктов. Голову отрубим, но руки будут на месте, что бы забрать ими гарантии безопасности?"
23.11.2025 23:19 Ответить
23.11.2025 23:19 Ответить
+2
Мудачино
23.11.2025 23:32 Ответить
23.11.2025 23:32 Ответить
Рубіо відповів: "Я не бачив жодного контрплану" - Кіно і німці !
23.11.2025 23:08 Ответить
23.11.2025 23:08 Ответить
отут вірю маленькому марко.

навіть коли рашка нападе на Європу, кожен із європейських лідерів буде сам по собі будувати плани

майже півміліардна за населенням і друга-третя за економікою потуга ЄС безпорадна!

.
23.11.2025 23:23 Ответить
23.11.2025 23:23 Ответить
>>> Рубіо домагається припинення війни в Україні вiд Украiни?

Серьозно????
23.11.2025 23:09 Ответить
23.11.2025 23:09 Ответить
Рубіо просто бреше
23.11.2025 23:31 Ответить
23.11.2025 23:31 Ответить
https://t.me/ShrikeNews/26779 Не бачив цього? Якщо йому підлеглі не доповіли, то нехай спитає журналістів, як Британія, Німеччина та Франція підготували контрпропозиції https://t.me/ShrikeNews/26779 до "мирного плану" США.

Ключові зміни у порівнянні з планом США виділені напівжирним шрифтом.

Частина 1:
1. Має бути підтверджений суверенітет України.
2. Між Росією, Україною та НАТО буде укладено повну та всеосяжну угоду про ненапад. Усі двозначності, що існували протягом останніх 30 років, будуть вирішені.
Пункт 3 "мирного плану" США, згідно з яким "очікується, що Росія не буде втручатися у справи своїх сусідів, а НАТО не буде розширюватися далі", пропонується вилучити.
4. Після підписання мирної угоди буде розпочато діалог між Росією та НАТО з метою вирішення всіх безпекових питань та створення умов для деескалації, щоб гарантувати глобальну безпеку та збільшити можливості для взаємодії та майбутніх економічних перспектив.
5. Україна отримає надійні гарантії безпеки.
6. Чисельність Збройних сил України в мирний час буде обмежена 800 тисячами. (Пропозиція США передбачала обмеження на 600 тисяч, незалежно від "мирного" чи "немирного" часу)
7. Вступ України до НАТО залежить від консенсусу членів НАТО, якого не існує. (США пропонували Україні конституційно закріпити відмову від членства в НАТО, а НАТО - включити пункти про відмову приймати Україну в майбутньому)
8. НАТО погоджується не розміщувати на постійній основі війська під своїм командуванням в Україні в мирний час. (Пропозиція США передбачала категоричну відмову від розміщення в Україні "сил НАТО" в принцип)
9. У Польщі будуть розміщені винищувачі НАТО.
10. Гарантія США (щодо безпеки України), що відображає статтю 5.
▫️США отримають компенсацію за гарантію.
▫️Якщо Україна вторгнеться в Росію, вона втратить гарантію.
▫️Якщо Росія вторгнеться в Україну, крім надійної скоординованої військової відповіді, будуть відновлені всі глобальні санкції, а будь-яке визнання нової території та всі інші переваги від цієї угоди будуть скасовані.
11. Україна має право на членство в ЄС і отримає короткостроковий преференційний доступ до європейського ринку, поки це питання буде розглядатися.
12. Потужний глобальний пакет заходів з відновлення України, що включає, але не обмежується:
▫️Створення Фонду розвитку України для інвестування в галузі з високим рівнем зростання, включаючи технології, центри обробки даних та штучний інтелект.
▫️Сполучені Штати будуть співпрацювати з Україною з метою спільного відновлення, розвитку, модернізації та експлуатації газової інфраструктури України, що включає трубопроводи та сховища.
▫️Спільні зусилля з відновлення територій, постраждалих від війни, з метою відновлення, реконструкції та модернізації міст і житлових районів.
▫️Розвиток інфраструктури.
▫️Видобуток корисних копалин і природних ресурсів.
▫️Світовий банк розробить спеціальний пакет фінансування для прискорення цих зусиль.

продовження другим постом нижче
23.11.2025 23:15 Ответить
23.11.2025 23:15 Ответить
https://t.me/ShrikeNews/26780 Частина 2:
13. Поступова реінтеграція Росії у світову економіку.
▫️Питання про скасування санкцій буде обговорюватися та узгоджуватися поетапно та в кожному конкретному випадку. (США пропонували зняти санкції без застереження про "поступовість" цього процесу)
▫️Сполучені Штати укладуть довгострокову угоду про економічне співробітництво з метою взаємного розвитку в таких сферах, як енергетика, природні ресурси, інфраструктура, штучний інтелект, центри обробки даних, рідкісні землі, спільні проєкти в Арктиці, а також інші взаємовигідні корпоративні можливості.
▫️Росія буде запрошена повернутися до G8.
14. Україна буде повністю відбудована та отримає фінансову компенсацію, в тому числі за рахунок російських суверенних активів, які залишатимуться замороженими доти, доки Росія не компенсує збитки, завдані Україні. (Європейські держави вилучили пропозиції США про 100 мільярдів євро інвестицій на відбудову України та 50% прибутку американської сторони з процесу відбудови України.)
15. Буде створено спільну робочу групу з питань безпеки за участю США, України, Росії та європейських країн для сприяння та забезпечення виконання всіх положень цієї угоди.
16. Росія законодавчо закріпить політику ненападу на Європу та Україну.
17. Сполучені Штати та Росія домовляються продовжити дію договорів про нерозповсюдження та контроль ядерної зброї.
18. Україна погоджується залишатися неядерною державою.
19. Запорізька атомна електростанція буде запущена під наглядом МАГАТЕ, а вироблена енергія буде розподілена порівну між Росією та Україною у співвідношенні 50:50.
20. Україна прийме правила ЄС щодо релігійної толерантності та захисту мовних меншин. (Пропозиція США містила положення про заборону "будь-якої нацистської ідеології")
21. Території.
▫️Україна зобов'язується не відновлювати свою окуповану суверенну територію військовими засобами. Переговори про обмін територіями розпочнуться від лінії зіткнення. (Цей пункт суттєво розходиться з пропозиціями США: по-перше, немає пропозиції про передання Росії частини територій; по-друге, немає пропозиції про визнання Криму російським; по-третє, обговорення територіальних питань привʼязане до припинення вогню)
22. Після узгодження майбутніх територіальних домовленостей як Російська Федерація, так і Україна зобов'язуються не змінювати ці домовленості силовими методами. Будь-які гарантії безпеки не застосовуватимуться у разі порушення цього зобов'язання.
23. Росія не перешкоджатиме використанню Україною річки Дніпро для комерційних цілей, і будуть укладені угоди про вільне перевезення зерна Чорним морем.
24. Буде створено гуманітарний комітет для вирішення відкритих питань:
▫️Всі залишені в полоні особи та тіла будуть обмінені за принципом "всіх за всіх".
▫️Всі цивільні затримані та заручники будуть повернуті, включаючи дітей.
▫️Буде запроваджено програму возз'єднання сімей.
▫️Будуть вжиті заходи для полегшення страждань жертв конфлікту.
25. Україна проведе вибори якомога швидше після підписання мирної угоди. (На відміну від пропозиції США, відсутня чітка вимога про вибори "протягом 100 днів" після підписання угоди)
26. Будуть вжиті заходи для полегшення страждань жертв конфлікту. (США пропонували автоматичну повну амністію сторін, включно з російськими воєнними злочинцями)
27. Ця угода буде юридично обов'язковою. Її виконання буде контролюватися та гарантуватися Радою миру, очолюваною президентом Дональдом Дж. Трампом. За порушення будуть передбачені санкції.
28. Після того, як всі сторони погодяться з цим меморандумом, припинення вогню набуде чинності негайно після того, як обидві сторони відступлять до узгоджених точок для початку виконання угоди. Умови припинення вогню, включаючи моніторинг, будуть узгоджені обома сторонами під наглядом США.
23.11.2025 23:17 Ответить
23.11.2025 23:17 Ответить
А може посадить Зельку на віла, та придумати інший план, окрім "как изволите, посадить Вас на кол или четвертовать? Или четвертовать, но две руки оставить? Так сказать план без двух пунктов. Голову отрубим, но руки будут на месте, что бы забрать ими гарантии безопасности?"
23.11.2025 23:19 Ответить
23.11.2025 23:19 Ответить
Так було б краще всього. І не тільки його, а і весь його бандо-кагал разом з Дєрмаком.
23.11.2025 23:29 Ответить
23.11.2025 23:29 Ответить
Можна подумати Рубіо бачив 28 безпекових угод зєлєнскова💩
23.11.2025 23:25 Ответить
23.11.2025 23:25 Ответить
Так 28 то ж трампоновських шавок з кацапами
23.11.2025 23:47 Ответить
23.11.2025 23:47 Ответить
Бреше, як дихає, і при цьому дуже поспішає, бо ризикує всратися разом із усім рудим кодлом на ×уйловських побігеньках.
23.11.2025 23:26 Ответить
23.11.2025 23:26 Ответить
Мудачино
23.11.2025 23:32 Ответить
23.11.2025 23:32 Ответить
Чиста правда. Європа не пропонує нам капітуляцію.
23.11.2025 23:40 Ответить
23.11.2025 23:40 Ответить
Скільки кучку лайна не присипай пудрою воно на смак іншим не стане і всі одно його викинуть в мусорку рано чи пізно. Ви ж розумієте що це все пшик і ніхто нічого виконувати не буде. Як казав один мудрий чоловік, не давай гроші в борг тому в кого не зможеш їх забрати і не підписуй угоди з тим кого не зможеш заставити їх виконати. Нажаль історія українців нічого не учить. Мабуть тому що Україною завжди правлять двійочники і бариги які в школі торгували жвачками замість вчити історію
23.11.2025 23:44 Ответить
23.11.2025 23:44 Ответить
"На виборах-2016 Рубіо вперше перетнувся з Трампом. Одіозний телеведучий (Трамп) зі шлейфом скандалів і диких заяв також виявив бажання спробувати отримати номінацію. Спершу ніхто не сприйняв Трампа серйозно, проте далі "підвезли" соціологію, яка наочно довела, що вся ця історія з MAGA на ура "заходить" республіканським виборцям і навіть суттєво збільшує карту підтримки "червоних".

Марко Рубіо спробував пободатися з Трампом і навіть заліз на його територію брутальності, тобто спробував ображати опонента. Він жорстко нападав на Трампа і називав його останніми, як йому здавалося, словами. Зокрема, за версією Рубіо, Трамп був "аферистом", "шахраєм" і "найвульгарнішою людиною, яка коли-небудь претендувала на президентське крісло". А також, що "ми не повинні передавати "ядерні коди Сполучених Штатів нестійкій людині".
23.11.2025 23:46 Ответить
23.11.2025 23:46 Ответить
15 березня 2015 року після провалу в рідній Флориді (лише друге місце після самі знаєте кого) Рубіо фактично вийшов з перегонів, але перед тим закликав виборців не робити помилок і не підтримувати Трампа.
23.11.2025 23:48 Ответить
23.11.2025 23:48 Ответить
Рубіо не приєднався до трампових закликів до повстання 6 січня 2021 року, проте обережно підтримав Трампа і закликав не звинувачувати того, доки не буде рішень суду. А коли вони з'явилися (по справі підкупу порнозірки грошима з фонду виборчої кампанії) ввічливо про це забув.
23.11.2025 23:52 Ответить
23.11.2025 23:52 Ответить
Наявність Рубіо в команді Трампа стала одним із факторів, що переконала латиноамериканців голосувати за Трампа і нівелювала потенційний ефект образи цілого острова Пуерто-Рико на фінальному мітингу республіканців.

Невипадково кандидатура сенатора Рубіо серйозно розглядалася ще й на віцепрезидента. У підсумку Трамп обрав Джей Ді Венса, але Марко Рубіо точно не має ображатись, адже отримав як компенсацію пост державного секретаря США.

https://24tv.ua
23.11.2025 23:56 Ответить
23.11.2025 23:56 Ответить
Планів може бути багато, але виходів з війни лише два. Перемога або капітуляція (тимчасове умиротворення агресора шляхом поступок). Перемога це змусити кацапів вийти з України, виплачувати репарації та знаходитись під санкціями до їх остаточного погашення. В цьому випадку світ повертається до стабільності і поваги міжнародних кордонів. У випадку якщо кацапам дістанеться щось з загарбаного, то континент опиняється в стані постійної тривоги і невизначеності. Доведеться активно готуватися до війни, яку знову почнуть кацапи як тільки трохи оговтаються і накачають населення ********** манією "побєдобєсія". Кому це вигідно? Хто від цього виграє найбільше? Схоже що увесь зиск отримає Китай за будь якого розкладу.
24.11.2025 00:04 Ответить
24.11.2025 00:04 Ответить
 
 