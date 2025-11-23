Рубио заявил, что не видел ни одного европейского "контрплана" по прекращению войны в Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что не видел ни одного европейского плана по прекращению войны РФ против Украины.

Обсуждение плана США

"Сегодня мы прибыли сюда с единственной целью, и эта цель заключалась в том, чтобы взять эти 28 или 26 пунктов, в зависимости от версии, поскольку они продолжают меняться, и попытаться сузить те, которые оставались открытыми. И сегодня мы достигли этого очень существенно. Конечно, как и любое окончательное соглашение, оно должно быть согласовано президентами, и есть несколько вопросов, над которыми нам нужно продолжать работать", - сказал госсекретарь.

По словам Рубио, сегодня, пожалуй, был самый продуктивный день в обсуждении мирного урегулирования.

Американский чиновник заявил, что документ эволюционировал и "ежедневно, благодаря обратной связи, он меняется".

Кроме этого, Рубио отметил, что были и такие пункты, которые касались правовых вопросов или роли ЕС или НАТО, и они были отделены. Эти вопросы США будут обсуждать с советниками по вопросам нацбезопасности разных европейских стран, "поскольку это касается их".

"Мы сосредоточились в основном на тех вопросах, которые по своей природе были двусторонними. Итак, есть несколько (вопросов, - ред.). Ни один из них не является непреодолимым. Я могу сказать, что открытые вопросы, которые остались, не являются непреодолимыми. Нам просто нужно больше времени, чем мы имеем сегодня. Я искренне верю, что мы достигнем цели", - сказал глава американской дипломатии.

Переговоры с европейцами

На вопрос, состоялись ли консультации с представителями стран Европы, Рубио сказал: "Да, мы встречались с советниками по нацбезопасности многих стран. Мы им объяснили, тоже без деталей, но в целом то, к чему мы продвинулись сегодня, что мы согласовали. Что-то требовало обратной связи от них, но из того, что я вижу, есть много позитива и с американской, и с украинской стороны по всему этому".

В то же время на вопрос о европейских контрпредложениях Рубио ответил: "Я не видел ни одного контрплана".

План Европы

Напомним, что накануне газета The Telegraph опубликовала альтернативный мирный план по прекращению войны РФ против Украины от Европы. Контрпредложение лидеров Европы состоит из 24 пунктов.

Переговоры в Женеве

Напомним, что в воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

