Рубіо заявив, що не бачив жодного європейського "контрплану" щодо припинення війни в Україні
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що не бачив жодного європейського плану щодо припинення війни РФ проти України.
Про це він сказав на брифінгу за результатами перемовин в Женеві, який транслювало "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.
Обговорення плану США
"Сьогодні ми прибули сюди з єдиною метою, і ця мета полягала в тому, щоб взяти ці 28 або 26 пунктів, залежно від версії, оскільки вони продовжують змінюватися, і спробувати звузити ті, які залишалися відкритими. І сьогодні ми досягли цього дуже суттєво. Звісно, як і будь-яка остаточна угода, вона має бути погоджена президентами, і є кілька питань, над якими нам потрібно продовжувати працювати",- сказав держсекретар.
За словами Рубіо, сьогодні, мабуть, був найпродуктивніший день в обговоренні мирного врегулювання.
Американський посадовець заявив, що документ еволюціонував і "щодня, завдяки зворотному зв’язку, він змінюється".
Крім цього, Рубіо зазначив, що були й такі пункти, які стосувалися правових питань або ролі ЄС чи НАТО, і вони були відокремлені. Ці питання США обговорюватимуть з радниками з питань нацбезпеки різних європейських країн, "оскільки це стосується їх".
"Ми зосередилися здебільшого на тих питаннях, які за своєю природою були двосторонніми. Отже, є кілька (питань,- ред.). Жодне з них не є непереборним. Я можу сказати, що відкриті питання, які залишилися, не є непереборними. Нам просто потрібно більше часу, ніж ми маємо сьогодні. Я чесно вірю, що ми досягнемо мети", - сказав глава американської дипломатії.
Перемовини з європейцями
На питання, чи відбулися консультації з представниками країн Європи, Рубіо сказав: "Так, ми зустрічалися з радниками з нацбезпеки багатьох країн. Ми їм пояснили, теж без деталей, але загалом те, до чого ми просунулися сьогодні, що ми узгодили. Щось вимагало зворотного зв'язку від них, але з того, що я бачу, є багато позитиву і з американського, і з українського боку щодо всього цього".
Водночас на запитання про європейські контрпропозиції Рубіо відповів: "Я не бачив жодного контрплану".
План Європи
Нагадаємо, що напередодні газета The Telegraph опублікувала альтернативний мирний план щодо припинення війни РФ проти України від Європи. Контпропозиція лідерів Європи складається з 24 пунктів.
Перемовини у Женеві
- Нагадаємо, що у неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
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навіть коли рашка нападе на Європу, кожен із європейських лідерів буде сам по собі будувати плани
майже півміліардна за населенням і друга-третя за економікою потуга ЄС безпорадна!
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Серьозно????
Ключові зміни у порівнянні з планом США виділені напівжирним шрифтом.
Частина 1:
1. Має бути підтверджений суверенітет України.
2. Між Росією, Україною та НАТО буде укладено повну та всеосяжну угоду про ненапад. Усі двозначності, що існували протягом останніх 30 років, будуть вирішені.
Пункт 3 "мирного плану" США, згідно з яким "очікується, що Росія не буде втручатися у справи своїх сусідів, а НАТО не буде розширюватися далі", пропонується вилучити.
4. Після підписання мирної угоди буде розпочато діалог між Росією та НАТО з метою вирішення всіх безпекових питань та створення умов для деескалації, щоб гарантувати глобальну безпеку та збільшити можливості для взаємодії та майбутніх економічних перспектив.
5. Україна отримає надійні гарантії безпеки.
6. Чисельність Збройних сил України в мирний час буде обмежена 800 тисячами. (Пропозиція США передбачала обмеження на 600 тисяч, незалежно від "мирного" чи "немирного" часу)
7. Вступ України до НАТО залежить від консенсусу членів НАТО, якого не існує. (США пропонували Україні конституційно закріпити відмову від членства в НАТО, а НАТО - включити пункти про відмову приймати Україну в майбутньому)
8. НАТО погоджується не розміщувати на постійній основі війська під своїм командуванням в Україні в мирний час. (Пропозиція США передбачала категоричну відмову від розміщення в Україні "сил НАТО" в принцип)
9. У Польщі будуть розміщені винищувачі НАТО.
10. Гарантія США (щодо безпеки України), що відображає статтю 5.
▫️США отримають компенсацію за гарантію.
▫️Якщо Україна вторгнеться в Росію, вона втратить гарантію.
▫️Якщо Росія вторгнеться в Україну, крім надійної скоординованої військової відповіді, будуть відновлені всі глобальні санкції, а будь-яке визнання нової території та всі інші переваги від цієї угоди будуть скасовані.
11. Україна має право на членство в ЄС і отримає короткостроковий преференційний доступ до європейського ринку, поки це питання буде розглядатися.
12. Потужний глобальний пакет заходів з відновлення України, що включає, але не обмежується:
▫️Створення Фонду розвитку України для інвестування в галузі з високим рівнем зростання, включаючи технології, центри обробки даних та штучний інтелект.
▫️Сполучені Штати будуть співпрацювати з Україною з метою спільного відновлення, розвитку, модернізації та експлуатації газової інфраструктури України, що включає трубопроводи та сховища.
▫️Спільні зусилля з відновлення територій, постраждалих від війни, з метою відновлення, реконструкції та модернізації міст і житлових районів.
▫️Розвиток інфраструктури.
▫️Видобуток корисних копалин і природних ресурсів.
▫️Світовий банк розробить спеціальний пакет фінансування для прискорення цих зусиль.
продовження другим постом нижче
13. Поступова реінтеграція Росії у світову економіку.
▫️Питання про скасування санкцій буде обговорюватися та узгоджуватися поетапно та в кожному конкретному випадку. (США пропонували зняти санкції без застереження про "поступовість" цього процесу)
▫️Сполучені Штати укладуть довгострокову угоду про економічне співробітництво з метою взаємного розвитку в таких сферах, як енергетика, природні ресурси, інфраструктура, штучний інтелект, центри обробки даних, рідкісні землі, спільні проєкти в Арктиці, а також інші взаємовигідні корпоративні можливості.
▫️Росія буде запрошена повернутися до G8.
14. Україна буде повністю відбудована та отримає фінансову компенсацію, в тому числі за рахунок російських суверенних активів, які залишатимуться замороженими доти, доки Росія не компенсує збитки, завдані Україні. (Європейські держави вилучили пропозиції США про 100 мільярдів євро інвестицій на відбудову України та 50% прибутку американської сторони з процесу відбудови України.)
15. Буде створено спільну робочу групу з питань безпеки за участю США, України, Росії та європейських країн для сприяння та забезпечення виконання всіх положень цієї угоди.
16. Росія законодавчо закріпить політику ненападу на Європу та Україну.
17. Сполучені Штати та Росія домовляються продовжити дію договорів про нерозповсюдження та контроль ядерної зброї.
18. Україна погоджується залишатися неядерною державою.
19. Запорізька атомна електростанція буде запущена під наглядом МАГАТЕ, а вироблена енергія буде розподілена порівну між Росією та Україною у співвідношенні 50:50.
20. Україна прийме правила ЄС щодо релігійної толерантності та захисту мовних меншин. (Пропозиція США містила положення про заборону "будь-якої нацистської ідеології")
21. Території.
▫️Україна зобов'язується не відновлювати свою окуповану суверенну територію військовими засобами. Переговори про обмін територіями розпочнуться від лінії зіткнення. (Цей пункт суттєво розходиться з пропозиціями США: по-перше, немає пропозиції про передання Росії частини територій; по-друге, немає пропозиції про визнання Криму російським; по-третє, обговорення територіальних питань привʼязане до припинення вогню)
22. Після узгодження майбутніх територіальних домовленостей як Російська Федерація, так і Україна зобов'язуються не змінювати ці домовленості силовими методами. Будь-які гарантії безпеки не застосовуватимуться у разі порушення цього зобов'язання.
23. Росія не перешкоджатиме використанню Україною річки Дніпро для комерційних цілей, і будуть укладені угоди про вільне перевезення зерна Чорним морем.
24. Буде створено гуманітарний комітет для вирішення відкритих питань:
▫️Всі залишені в полоні особи та тіла будуть обмінені за принципом "всіх за всіх".
▫️Всі цивільні затримані та заручники будуть повернуті, включаючи дітей.
▫️Буде запроваджено програму возз'єднання сімей.
▫️Будуть вжиті заходи для полегшення страждань жертв конфлікту.
25. Україна проведе вибори якомога швидше після підписання мирної угоди. (На відміну від пропозиції США, відсутня чітка вимога про вибори "протягом 100 днів" після підписання угоди)
26. Будуть вжиті заходи для полегшення страждань жертв конфлікту. (США пропонували автоматичну повну амністію сторін, включно з російськими воєнними злочинцями)
27. Ця угода буде юридично обов'язковою. Її виконання буде контролюватися та гарантуватися Радою миру, очолюваною президентом Дональдом Дж. Трампом. За порушення будуть передбачені санкції.
28. Після того, як всі сторони погодяться з цим меморандумом, припинення вогню набуде чинності негайно після того, як обидві сторони відступлять до узгоджених точок для початку виконання угоди. Умови припинення вогню, включаючи моніторинг, будуть узгоджені обома сторонами під наглядом США.
Марко Рубіо спробував пободатися з Трампом і навіть заліз на його територію брутальності, тобто спробував ображати опонента. Він жорстко нападав на Трампа і називав його останніми, як йому здавалося, словами. Зокрема, за версією Рубіо, Трамп був "аферистом", "шахраєм" і "найвульгарнішою людиною, яка коли-небудь претендувала на президентське крісло". А також, що "ми не повинні передавати "ядерні коди Сполучених Штатів нестійкій людині".
Невипадково кандидатура сенатора Рубіо серйозно розглядалася ще й на віцепрезидента. У підсумку Трамп обрав Джей Ді Венса, але Марко Рубіо точно не має ображатись, адже отримав як компенсацію пост державного секретаря США.
https://24tv.ua