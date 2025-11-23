Рубіо заявив, що не бачив жодного європейського "контрплану" щодо припинення війни в Україні

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що не бачив жодного європейського плану щодо припинення війни РФ проти України.

Про це він сказав на брифінгу за результатами перемовин в Женеві, який транслювало "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

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Обговорення плану США

"Сьогодні ми прибули сюди з єдиною метою, і ця мета полягала в тому, щоб взяти ці 28 або 26 пунктів, залежно від версії, оскільки вони продовжують змінюватися, і спробувати звузити ті, які залишалися відкритими. І сьогодні ми досягли цього дуже суттєво. Звісно, як і будь-яка остаточна угода, вона має бути погоджена президентами, і є кілька питань, над якими нам потрібно продовжувати працювати",- сказав держсекретар.

За словами Рубіо, сьогодні, мабуть, був найпродуктивніший день в обговоренні мирного врегулювання.

Американський посадовець заявив, що документ еволюціонував і "щодня, завдяки зворотному зв’язку, він змінюється".

Крім цього, Рубіо зазначив, що були й такі пункти, які стосувалися правових питань або ролі ЄС чи НАТО, і вони були відокремлені. Ці питання США обговорюватимуть з радниками з питань нацбезпеки різних європейських країн, "оскільки це стосується їх".

"Ми зосередилися здебільшого на тих питаннях, які за своєю природою були двосторонніми. Отже, є кілька (питань,- ред.). Жодне з них не є непереборним. Я можу сказати, що відкриті питання, які залишилися, не є непереборними. Нам просто потрібно більше часу, ніж ми маємо сьогодні. Я чесно вірю, що ми досягнемо мети", - сказав глава американської дипломатії.

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Перемовини з європейцями

На питання, чи відбулися консультації з представниками країн Європи, Рубіо сказав: "Так, ми зустрічалися з радниками з нацбезпеки багатьох країн. Ми їм пояснили, теж без деталей, але загалом те, до чого ми просунулися сьогодні, що ми узгодили. Щось вимагало зворотного зв'язку від них, але з того, що я бачу, є багато позитиву і з американського, і з українського боку щодо всього цього".

Водночас на запитання про європейські контрпропозиції Рубіо відповів: "Я не бачив жодного контрплану".

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План Європи

Нагадаємо, що напередодні газета The Telegraph опублікувала альтернативний мирний план щодо припинення війни РФ проти України від Європи. Контпропозиція лідерів Європи складається з 24 пунктів.

Перемовини у Женеві

Нагадаємо, що у неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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