Сенатор Ліндсі Грем хоче, щоб Конгрес оцінив мирний план для України

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Конгрес США повинен мати можливість оцінити запропоновану мирну угоду між Україною та Росією. Про це він написав у соцмережі X у неділю ввечері, повідомляє Цензор.НЕТ.

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За словами американського політика, запропонований план може стати шансом для достойного та справедливого завершення війни, а Конгрес повинен мати змогу оцінити будь-які гарантії безпеки, які містяться в угоді.

Міцний мир в Україні має забезпечити, що Росія не зможе розпочати нове вторгнення в майбутньому. Розгляд питання в Конгресі дозволить нам досягти цієї мети, - додав Ліндсі Грем.



Сенатор-республіканець порівняв необхідність контролю Конгресу над угодою з Україною з тим, як американські законодавці перевіряють будь-які ядерні домовленості з Іраном.

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Європа запропонувала альтернативний мирний план

Тим часом країни Європи представили альтернативний мирний план щодо припинення війни РФ проти України. Контпропозиція лідерів Європи складається з 24 пунктів.

Повна версія плану

The Telegraph опублікував повний текст європейського мирного плану.

Після припинення війни будуть створені заходи для надійного миру та безпеки. Росія та Україна зобов’язуються дотримуватися припинення вогню у повітрі, на суші та на морі. Обидві сторони негайно починають переговори щодо моніторингу дотримання перемир’я третіми сторонами. Контроль за припиненням вогню здійснюватимуть союзники України під керівництвом США, переважно дистанційно з використанням супутників, БПЛА та інших технологій. Створюється механізм подання звітів про порушення режиму припинення вогню та обговорення заходів для виправлення ситуації. Росія поверне всіх викрадених українських дітей, процес контролюватимуть міжнародні партнери. Сторони конфлікту обмінюють усіх військовополонених (принцип "всіх на всіх"). Росія звільняє всіх цивільних затриманих. Територіальні переговори відбуватимуться за поточною лінією бойового зіткнення. Після забезпечення стійкості припинення вогню сторони вживають заходів для гуманітарного полегшення ситуації, включно з пересуванням членів сімей через лінію фронту. Суверенітет України поважають і підтверджують. Україну не примушують до нейтрального статусу. Україна отримує юридично підкріплені гарантії безпеки, включно зі США, за аналогією зі Статтею 5 Уставу НАТО. На ЗСУ та оборонну промисловість України не накладаються жодні обмеження. Гарантами безпеки Києва виступає група європейських країн та інших зацікавлених держав, Україна має право розміщувати на своїй території сили союзників. Вступ України до НАТО можливий за згодою всіх членів альянсу. Україна стає членом Європейського Союзу Україна готова залишатися без’ядерною державою та дотримуватися Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯО). Територіальні питання обговорюються з Росією і вирішуються після повного припинення вогню. Після погодження територіальних питань Росія та Україна зобов’язуються не змінювати їх силою. Україна відновлює контроль над Запорізькою АЕС за участі США та над Каховською ГЕС, буде створено механізм передачі контролю. Україна отримує безперешкодний прохід по Дніпру та контроль над Кінбурнською косою. Україна та її партнери здійснюють економічне співробітництво без обмежень. Україна буде повністю відновлена та отримає фінансову компенсацію, включно з використанням російських активів, які залишатимуться замороженими до відшкодування збитків. Санкції проти Росії можуть поступово пом’якшуватися після досягнення стабільного миру та автоматично відновлюватися у разі порушення мирного договору. Розпочнуться окремі переговори щодо європейської архітектури безпеки за участю всіх держав ОБСЄ.

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Що відомо про мирний план?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;

скорочення чисельності Збройних сил України;

скорочення військової допомоги США;

визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

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