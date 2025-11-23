Сенатор Ліндсі Грем хоче, щоб Конгрес оцінив мирний план для України
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Конгрес США повинен мати можливість оцінити запропоновану мирну угоду між Україною та Росією. Про це він написав у соцмережі X у неділю ввечері, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами американського політика, запропонований план може стати шансом для достойного та справедливого завершення війни, а Конгрес повинен мати змогу оцінити будь-які гарантії безпеки, які містяться в угоді.
Міцний мир в Україні має забезпечити, що Росія не зможе розпочати нове вторгнення в майбутньому. Розгляд питання в Конгресі дозволить нам досягти цієї мети, - додав Ліндсі Грем.
Сенатор-республіканець порівняв необхідність контролю Конгресу над угодою з Україною з тим, як американські законодавці перевіряють будь-які ядерні домовленості з Іраном.
Європа запропонувала альтернативний мирний план
Тим часом країни Європи представили альтернативний мирний план щодо припинення війни РФ проти України. Контпропозиція лідерів Європи складається з 24 пунктів.
Повна версія плану
The Telegraph опублікував повний текст європейського мирного плану.
- Після припинення війни будуть створені заходи для надійного миру та безпеки.
- Росія та Україна зобов’язуються дотримуватися припинення вогню у повітрі, на суші та на морі.
- Обидві сторони негайно починають переговори щодо моніторингу дотримання перемир’я третіми сторонами.
- Контроль за припиненням вогню здійснюватимуть союзники України під керівництвом США, переважно дистанційно з використанням супутників, БПЛА та інших технологій.
- Створюється механізм подання звітів про порушення режиму припинення вогню та обговорення заходів для виправлення ситуації.
- Росія поверне всіх викрадених українських дітей, процес контролюватимуть міжнародні партнери.
- Сторони конфлікту обмінюють усіх військовополонених (принцип "всіх на всіх"). Росія звільняє всіх цивільних затриманих.
- Територіальні переговори відбуватимуться за поточною лінією бойового зіткнення.
- Після забезпечення стійкості припинення вогню сторони вживають заходів для гуманітарного полегшення ситуації, включно з пересуванням членів сімей через лінію фронту.
- Суверенітет України поважають і підтверджують. Україну не примушують до нейтрального статусу.
- Україна отримує юридично підкріплені гарантії безпеки, включно зі США, за аналогією зі Статтею 5 Уставу НАТО.
- На ЗСУ та оборонну промисловість України не накладаються жодні обмеження.
- Гарантами безпеки Києва виступає група європейських країн та інших зацікавлених держав, Україна має право розміщувати на своїй території сили союзників.
- Вступ України до НАТО можливий за згодою всіх членів альянсу.
- Україна стає членом Європейського Союзу
- Україна готова залишатися без’ядерною державою та дотримуватися Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯО).
- Територіальні питання обговорюються з Росією і вирішуються після повного припинення вогню.
- Після погодження територіальних питань Росія та Україна зобов’язуються не змінювати їх силою.
- Україна відновлює контроль над Запорізькою АЕС за участі США та над Каховською ГЕС, буде створено механізм передачі контролю.
- Україна отримує безперешкодний прохід по Дніпру та контроль над Кінбурнською косою.
- Україна та її партнери здійснюють економічне співробітництво без обмежень.
- Україна буде повністю відновлена та отримає фінансову компенсацію, включно з використанням російських активів, які залишатимуться замороженими до відшкодування збитків.
- Санкції проти Росії можуть поступово пом’якшуватися після досягнення стабільного миру та автоматично відновлюватися у разі порушення мирного договору.
- Розпочнуться окремі переговори щодо європейської архітектури безпеки за участю всіх держав ОБСЄ.
Що відомо про мирний план?
За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.
За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:
- віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
- скорочення чисельності Збройних сил України;
- скорочення військової допомоги США;
- визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.
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Коли сьогодні я відкрила звернення президента щодо «28 пунктів», які йому передала американська сторона, я зловила себе на відчутті, знайомому ще з 2021 року. Саме тоді я вперше дуже уважно почала слухати кожне його слово.
У 2018 році я пройшла свій перший базовий курс профайлінгу в https://www.facebook.com/groups/473398024322900/user/100063749154868/?__cft__%5B0%5D=AZVx8OW_ASnpIHtSKeSyX_g-qq8JgI0aUAlf-o_rG2mBJ6L6AEqcUap1nHqxZKXQZHEIiDeL3O6s6YuKcR-JunR8Zvf8tYFW_M0yaO0EcIwECnMOmIZI9JGbBQC5eSsqCvHNYgm9IH3z7Mktv3R0bG-xEQ5hEE301mXVPnrpIhnZ38rgytEOn4wBIMA8r-Cjlo7wHawwwwt9q8eNzA5uEA5-Lg5_MtqW6p2tVEkH0MMWZg&__tn__=-%5DK-y-R Школа Профайлинга Одеській школі профайлера. Потім Сергій і Лариса приїжджали до Ізмаїла, і я вдруге проходила курс уже глибше. А в кінці 2021 року - під час карантину - я пройшла третій, розширений курс онлайн. У той самий час я почала навчатися на медіатора, працюючи з техніками мовної поведінки, конфліктної динаміки і психології впливу.
Тому коли я слухала звернення Зеленського в той період, я раптом почала бачити в його промовах не просто політичні меседжі, а структуру впливу - чітку, дуже продуману, з використанням прийомів профайлінгу, де слово не інформує, а формує реакцію. Я тоді ж сказала своїм друзям фразу, яку пам'ятаю досі:
«Хтось у команді Зеленського дуже захоплюється профайлінгом. Бо це вже не просто комунікація - це технологія».
І справді: в його промовах часто використовували психологічні «ворота» - ці мікросекунди, через які людина перестає чинити опір і починає приймати те, що зазвичай не прийняла б. Це форма маніпуляції, яка працює не через силу аргументу, а через силу емоційного стану, в який тебе вводять.
Саме з цим відчуттям я сьогодні читала його нову промову про «28 пунктів».
Чесно кажучи, слухати я її не можу.
Тому я читаю. І розкладаю текст як профайлер.
Тому що мені хочеться показати - наскільки нами зараз маніпулюють.
І як саме в цій промові президент намагається зняти відповідальність із себе - і перекласти її на нас.
Тож розглянемо по пунктах.
1. Загальна мета звернення
Це не інформування.
Це - психологічна підготовка суспільства до важкого рішення, яке ще не озвучене, але вже укладене в рамку «неминучості».
Уся структура промови спрямована не на те, щоб щось пояснити, а на те, щоб:
• зняти відповідальність із влади,
• перекласти її на «обставини»,
• ввести людей у стан розгубленості, де будь-яке рішення влади видається єдино можливим.
Це класика кризової політичної психології.
2. Ключова маніпуляція №1: ДИЛЕМА БЕЗ ВИБОРУ
Його формулювання:
«Або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Або складні 28 пунктів, або важка зима»
Це називається MANUFACTURED DILEMMA - штучна дилема.
Психологічний прийом, коли людині нав'язують два варіанти, обидва погані, але…
справжнього третього варіанту не дають.
В реальності завжди є більше можливостей. Але подача така, ніби вибір вже зроблено - між поразкою і ще більшою поразкою.
Чому це маніпуляція?
• Людину ставлять у позицію «меншого зла».
• Коли суспільство вже втомлене, воно погоджується на варіант, який здається «менш болючим».
• Таким чином важке рішення влади стає психологічно «легше проковтнути».
Це технологія, якою користуються перед непопулярними рішеннями.
3. Ключова маніпуляція №2: ПЕРЕКЛАД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ЗОВНІШНІ СИЛИ
Він каже:
• «Найважчий момент нашої історії»
• «Тиск на Україну один із найважчих»
• «Можемо втратити ключового партнера»
Це - техніка externalization:
створення образу «зовнішньої сили», яка змушує робити вибір.
Що це дає?
• Влада виглядає не ініціатором рішення, а жертвою обставин.
• Будь-яке рішення потім можна подати як «нас змусили».
• Знімається відповідальність з конкретних осіб (президента, ОП, МЗС).
Психологічно це працює так:
коли відповідальність розмита - протест слабшає.
4. Маніпуляція №3: ЕМОЦІЙНА ЕСКАЛАЦІЯ ПЕРЕД КЛЮЧОВИМ МЕСЕДЖЕМ
У зверненні використано комбінацію:
• страх втрати партнера (Вашингтон),
• страх важкої зими,
• страх втрати гідності,
• страх втрати майбутнього.
Це техніка emotional overload - емоційне перевантаження.
Коли людину завалюють кількома страхами одразу, вона втрачає здатність мислити критично.
Психіка входить у режим шукати порятунок, а не аналізувати суть.
Після цього емоційного «накручування» подається ключовий меседж - прийняття важкого рішення.
Це класичний «foot-in-the-door», коли людина погоджується на те, що в іншій ситуації ніколи б не прийняла.
5. Маніпуляція №4: СТВОРЕННЯ ОБРАЗУ «НЕМИНУЧОСТІ»
Фрази типу:
• «один із найважчих моментів»
• «ми стоїмо перед складним вибором»
• «треба прийняти рішення»
використовують техніку inevitability framing - рамка неминучості.
Сенс:
«Це станеться в будь-якому разі.
Тому ваше завдання - не сперечатися, а прийняти».
У такій рамці люди перестають шукати альтернативи, бо вірять, що їх не існує.
6. Маніпуляція №5: АПЕЛЯЦІЯ ДО ГІДНОСТІ ЯК ЗАМІНА ЗМІСТУ
Він каже:
• «втрата гідності»
• «життя без свободи й справедливості»
Гідність - дуже сильний психологічний тригер для українського суспільства після Революції Гідності.
З психології це називається шлях заміщення:
коли складний раціональний зміст (28 пунктів, умови США/Трампа, реальні поступки) заміщується емоційною категорією, яку ніхто не може заперечити.
Замість того, щоб говорити прямо:
«знаходиться план, який містить поступки Росії»,
використовується абстракція:
«щоб не втратити гідність».
Переходить увага з конкретики → на емоційний символ.
Це робиться, щоб уникнути реакції суспільства на реальні деталі.
7. Маніпуляція №6: КОЛЕКТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Фраза:
«Україна стоїть перед вибором»
"Україна" - це узагальнення.
Не влада.
Не ОП.
Не президент.
А «ми всі».
Це техніка collective diffusion of responsibility:
розмивання відповідальності на всіх, щоб ніхто не міг сказати:
Це їхнє рішення, не наше».
Після цього легше подати будь-яку угоду як «наш спільний вибір».
8. Маніпуляція №7: ЗМІНА ПОВІСТКИ - ВІД ВІЙНИ ДО ПСЕВДОМОРАЛІСТИКИ
Уся промова спрямована на те, щоб перевести дискусію:
НЕ → «що таке ці 28 пунктів?»
НЕ → «чи є там поступки Москві?»
НЕ → «чи безпечно це для держави?»
А в площину:
• «ми мусимо прийняти складне рішення»,
• «гідність»,
• «партнерство»,
• «зима»,
• «вибір між поганим і гіршим».
Це deviation strategy - стратегія відвернення уваги.
Коли замість суті подають емоційні обгортки.
9. Психологічний портрет автора звернення
У цьому зверненні видно:
• високу тривожність
• страх втратити контроль
• орієнтацію на зовнішню оцінку
• спробу зменшити відповідальність за наслідки
• прагнення перекласти провину на процес, а не на рішення
Це поведінка людини, яка опинилась між двома силами:
внутрішнім суспільним тиском і зовнішнім тиском партнерів.
І вона вибирає комунікаційну тактику, в якій головне - не сказати зайвого, не викликати бунту й водночас закласти фундамент для майбутнього непопулярного кроку.
10. Ключова маніпуляція №8: САМООБІЛЕННЯ ТА ГЕРОЇЗАЦІЯ
Це технологія, коли політик переводить увагу з реальних запитань на власну моральність.
У кризові моменти вона використовується для заміни конкретики сакральністю, а відповідальності - «високою місією».
У зверненні Зеленського вона проявилась у кількаетапній схемі.
1. Апеляція до присяги = сакралізація власної позиції
«Свою відповідь я дав ще 20 травня 2019 року…»
«Для мене це не формальність. Це присяга.»
Це спосіб підняти власну позицію до рівня морального обов'язку, який не можна ставити під сумнів.
Так критика автоматично перетворюється на «атаку на святе».
2. Створення образу особистої бездоганності
«Щодня я залишаюся вірним кожному слову.»
«Я ніколи її не зраджу.»
Це - самообілення, яке замінює реальні відповіді на питання:
• Які саме пункти плану неприйнятні?
• Які позиції Україна відстоює?
• Які ризики стоять у цих «28 пунктах»?
Моральна ідеалізація підмінює аналіз змісту.
3. Героїзація через обіцянку «боротьби»
«Я буду боротися…»
«Я буду переконувати…»
«Я буду пропонувати альтернативи…»
Це створення образу активного героя, який протистоїть тиску, хоча реальних аргументів чи альтернатив у промові не подано.
Так формується емоційне відчуття, що «з нами борються», навіть якщо ми не знаємо - за що саме.
4. Заміна конкретики емоційною драмою
Це центральна функція технології:
• замість аналізу - «присяга»;
• замість позиції - «вірність»;
• замість стратегії - «боротьба»;
• замість відповідальності - «моральна місія».
Героїзація створює ілюзію правильності.
Самообілення - ілюзію чистоти.
Разом вони знімають потребу ставити незручні запитання.
11. Підсумок: головні маніпуляції промови
1. Штучна дилема
(«або втрата гідності, або втрата партнера»).
2. Винесення відповідальності назовні
(«на нас тиснуть»).
3. Емоційне перевантаження
(страх, дефіцит, «важка зима»).
4. Рамка "неминучості"
(«ми змушені прийняти рішення»).
5. Абстракції замість конкретики
«гідність» замість «умов плану»).
6. Колективізація відповідальності
(«Україна має вирішити»).
7. Відвернення уваги
(немає жодного слова про зміст 28 пунктів).
Доповнення:
Фраза:
Українці, у житті кожної нації настає момент, коли всім потрібно говорити чесно, спокійно, без чуток, без пліток, без зайвого.
(Прийом створення «особливої атмосфери правди» - люди несвідомо знижують критику.)
ЗЄлю не дивлюсь, аби не брати дурного в голову.
дію чьотко за його ж вказівкою від 2019 р.:
"кожен з нас президент"
і посилаю його подалі як "конкуруючу фірму".
.
Я нагадаю що промови нашому найшашличнішому пише той дегенерат-недожургаліст з обличчям педофіла, забув як його звати. І оця суміш популізму, пафосу і самогероїзації нікчемного кращебздоха - це взагалі його фірмовий стиль.
дякуємо, Ліндсі !
Ви вибрали слушний час та обставини вдарити донні у сонячне сплетіння !
.
Язиком в сраку лупцює той Грем Трампа від самого початку каденції. Один цирк із супер потужними санкціями які готує Конгрес який вже місяць поспіль чого вартий.
Республіканський моносброд (чи то магазброд) від нашого мало чим уже відрізняється, хіба поки в конвертах їм ще не заносять.
нам світять від рудого лише вимоги подяки.
.
рудий його буде жаріть...
жаріть треба ставити у лапки ?
.
як міг рнсп донні залишатись з демом Клінтоном ?
це ж для МАГИ майже як порушення Нюрнбергських законів про расову чистоту реднеків !
.
з Президентом Клінтоном !
і що скаже Хілларі, пардон Моніка ?
знову родинний скандал для нещасного Білла
.
У середу законодавці США https://www.newsweek.com/jeffrey-epstein-emails-michael-wolff-maxwell-donald-trump-11034117 оприлюднили понад 20 000 сторінок документів, пов'язаних з Епштейном, засудженим сексуальним злочинцем, який https://www.newsweek.com/jeffrey-epstein-murder-suicide-poll-2109690 покінчив життя самогубством у нью-йоркській в'язниці в 2019 році в очікуванні звинувачень у секс-торгівлі.
У деяких документах згадувалися Трамп, в тому числі один з братів Епштейна, Марка, який посилається на фотографії Трампа, який "дме Буббу". "Бубба" - це прізвисько колишнього президента Білла Клінтона, але Марк Епштейн сказав Newsweek, що людина не була Клінтоном. Він не надав жодних додаткових подробиць про особу "Бубби" і сказав, що електронні листи мали на увазі "гумористичний приватний обмін".
Марк Епштейн сказав у заяві, надісланій Newsweek: "Нещодавно електронні листи 2018 року між моїм братом і мною були оприлюднені. Вони були просто частиною гумористичного приватного обміну між двома братами і ніколи не були призначені для публічного звільнення або для інтерпретації як серйозні зауваження".
Учетная запись советника офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка в X была зарегистрирована из приложения, установленного через расейский AppStore, свидетельствуют данные соцсети.
Такую же пометку можно увидеть и на странице начальника Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова*, но в описании указано, что это его неофициальная страница.
"Золото досі не трапляється не тому, що його тут немає. Треба копати глибше"
.
Подляк протеже Льовочкіна. Льовочкіна його прихистив після візиту Віті Ростовського в дєрєвню Януки, у 2012 році. Братішка закінчив школу КГБ у Мінську, серед її пітомцев Патрушев та Іванов (по 5 лінії). А сам Подляк навчався у медінститі у Мінську. По моєму, Льовочкіна очолює білоруську общину на Печерських пагорбах.