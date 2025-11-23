Сенатор Линдси Грэм хочет, чтобы Конгресс оценил мирный план для Украины

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Конгресс США должен иметь возможность оценить предложенное мирное соглашение между Украиной и Россией. Об этом он написал в соцсети X в воскресенье вечером, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По словам американского политика, предложенный план может стать шансом для достойного и справедливого завершения войны, а Конгресс должен иметь возможность оценить любые гарантии безопасности, которые содержатся в соглашении.

Прочный мир в Украине должен обеспечить, что Россия не сможет начать новое вторжение в будущем. Рассмотрение вопроса в Конгрессе позволит нам достичь этой цели, - добавил Линдси Грэм.



Сенатор-республиканец сравнил необходимость контроля Конгресса над соглашением с Украиной с тем, как американские законодатели проверяют любые ядерные договоренности с Ираном.

Читайте: Зеленский после доклада украинской делегации: Есть сигналы, что команда Трампа слышит нас

Европа предложила альтернативный мирный план

Между тем страны Европы представили альтернативный мирный план по прекращению войны РФ против Украины. Контрпредложение лидеров Европы состоит из 24 пунктов.

Полная версия плана

The Telegraph опубликовал полный текст европейского мирного плана.

После прекращения войны будут созданы меры для надежного мира и безопасности. Россия и Украина обязуются соблюдать прекращение огня в воздухе, на суше и на море. Обе стороны немедленно начинают переговоры по мониторингу соблюдения перемирия третьими сторонами. Контроль за прекращением огня будут осуществлять союзники Украины под руководством США, преимущественно дистанционно с использованием спутников, БПЛА и других технологий. Создается механизм представления отчетов о нарушениях режима прекращения огня и обсуждения мер по исправлению ситуации. Россия вернет всех похищенных украинских детей, процесс будет контролировать международные партнеры. Стороны конфликта обменяют всех военнопленных (принцип "всех на всех"). Россия освобождает всех гражданских задержанных. Территориальные переговоры будут проходить по текущей линии боевого столкновения. После обеспечения устойчивости прекращения огня стороны принимают меры для гуманитарного облегчения ситуации, включая передвижение членов семей через линию фронта. Суверенитет Украины уважают и подтверждают. Украину не принуждают к нейтральному статусу. Украина получает юридически подкрепленные гарантии безопасности, включая США, по аналогии со Статьей 5 Устава НАТО. На ВСУ и оборонную промышленность Украины не налагаются никакие ограничения. Гарантами безопасности Киева выступает группа европейских стран и других заинтересованных государств, Украина имеет право размещать на своей территории силы союзников. Вступление Украины в НАТО возможно с согласия всех членов альянса. Украина становится членом Европейского Союза Украина готова оставаться безъядерным государством и соблюдать Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Территориальные вопросы обсуждаются с Россией и решаются после полного прекращения огня. После согласования территориальных вопросов Россия и Украина обязуются не изменять их силой. Украина восстанавливает контроль над Запорожской АЭС при участии США и над Каховской ГЭС, будет создан механизм передачи контроля. Украина получает беспрепятственный проход по Днепру и контроль над Кинбурнской косой. Украина и ее партнеры осуществляют экономическое сотрудничество без ограничений. Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию, включая использование российских активов, которые останутся замороженными до возмещения убытков. Санкции против России могут постепенно смягчаться после достижения стабильного мира и автоматически возобновляться в случае нарушения мирного договора. Начнутся отдельные переговоры по европейской архитектуре безопасности с участием всех государств ОБСЕ.

Читайте: Мирный план США разрабатывали Уиткофф, Дмитриев и зять Трампа, - Bloomberg

Что известно о мирном плане?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;

сокращение численности Вооруженных сил Украины;

сокращение военной помощи США;

признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Читайте также: Российский план неприемлем в любой форме, - заявление "Европейской Солидарности"