Зеленский после доклада украинской делегации: Есть сигналы, что команда Трампа слышит нас

Переговоры украинской делегации с представителями США и Европы в Женеве продолжаются. Есть сигналы, что команда Трампа услышала представителей Украины.

Об этом в видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Переговоры продлятся до ночи

"Сегодня – день многих встреч и переговоров, фактически с утра – звонки, совещания, консультации. Украинская делегация в Женеве уже провела ряд встреч: с американской стороной, а также с нашими европейскими партнерами. Сейчас был доклад делегации по итогам бесед, и это были содержательные беседы. Многое меняется: мы очень внимательно работаем над шагами, которые необходимы для окончания войны. Сегодня еще продолжатся переговоры в Швейцарии, фактически до ночи команды будут работать, и будут еще доклады от них", - сказал глава государства.

Зеленский добавил, что "разговор с американскими представителями есть, и есть сигналы, что команда президента Трампа слышит нас".

Он также подчеркнул, что шаги для окончания войны должны быть эффективными.

"Украина никогда не хотела войны, и мы никогда не будем препятствием для мира. Дипломатия активизирована, это хорошо. Мы рассчитываем, что результатом будут правильные шаги. Первый приоритет – это надежный мир, гарантированная безопасность, уважение к нашим людям, уважение к каждому, кто отдал свою жизнь, защищая Украину от российской агрессии", – подчеркнул президент.

