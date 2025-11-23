Зеленский после доклада украинской делегации: Есть сигналы, что команда Трампа слышит нас
Переговоры украинской делегации с представителями США и Европы в Женеве продолжаются. Есть сигналы, что команда Трампа услышала представителей Украины.
Об этом в видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
Переговоры продлятся до ночи
"Сегодня – день многих встреч и переговоров, фактически с утра – звонки, совещания, консультации. Украинская делегация в Женеве уже провела ряд встреч: с американской стороной, а также с нашими европейскими партнерами. Сейчас был доклад делегации по итогам бесед, и это были содержательные беседы. Многое меняется: мы очень внимательно работаем над шагами, которые необходимы для окончания войны. Сегодня еще продолжатся переговоры в Швейцарии, фактически до ночи команды будут работать, и будут еще доклады от них", - сказал глава государства.
Зеленский добавил, что "разговор с американскими представителями есть, и есть сигналы, что команда президента Трампа слышит нас".
Он также подчеркнул, что шаги для окончания войны должны быть эффективными.
"Украина никогда не хотела войны, и мы никогда не будем препятствием для мира. Дипломатия активизирована, это хорошо. Мы рассчитываем, что результатом будут правильные шаги. Первый приоритет – это надежный мир, гарантированная безопасность, уважение к нашим людям, уважение к каждому, кто отдал свою жизнь, защищая Украину от российской агрессии", – подчеркнул президент.
Европейские державы и Украина представили американцам пересмотренный вариант Плана Трампа, в котором отвергаются ограничения ВСУ и территориальные претензии России.
Европейский проект увеличивает предлагаемый лимит численности вооруженных сил Украины с 600 000 до 800 000 человек «в мирное время» и изымает формулировку США, подразумевающую, что некоторые регионы следует считать «де-факто российскими». Вместо этого в нем говорится, что любые территориальные переговоры должны начинаться с прекращения огня по линии фронта.
Также Европа забраковала пункт о размороженных активах.
Андрей Ермак:
«У нас была очень продуктивная первая встреча с уважаемой американской делегацией. Мы добились очень хорошего прогресса и движемся вперед к справедливому и прочному миру. Вторая встреча состоится уже сегодня, на ней мы продолжим работу над совместными предложениями с участием наших европейских партнеров.»
Госсекретарь Рубио заявил, что переговоры с Украиной были самыми продуктивными и полезными за всё время.
Вывод.
Из того, что я знаю, Рубио очень конструктивно воспринял все встречные предложения Европы и Украины. Работа над планом Трампа продолжится на следующей неделе и очень возможно, что Зеленскому придется лететь в США на встречу с Трампом для согласования самых последних и сложных моментов.