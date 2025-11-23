РУС
Новости Мирный план Трампа
1 211 16

Зеленский после доклада украинской делегации: Есть сигналы, что команда Трампа слышит нас

Телефонные разговоры Зеленского

Переговоры украинской делегации с представителями США и Европы в Женеве продолжаются. Есть сигналы, что команда Трампа услышала представителей Украины.

Об этом в видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Переговоры продлятся до ночи

"Сегодня – день многих встреч и переговоров, фактически с утра – звонки, совещания, консультации. Украинская делегация в Женеве уже провела ряд встреч: с американской стороной, а также с нашими европейскими партнерами. Сейчас был доклад делегации по итогам бесед, и это были содержательные беседы. Многое меняется: мы очень внимательно работаем над шагами, которые необходимы для окончания войны. Сегодня еще продолжатся переговоры в Швейцарии, фактически до ночи команды будут работать, и будут еще доклады от них", - сказал глава государства.

Зеленский добавил, что "разговор с американскими представителями есть, и есть сигналы, что команда президента Трампа слышит нас".

Он также подчеркнул, что шаги для окончания войны должны быть эффективными.

"Украина никогда не хотела войны, и мы никогда не будем препятствием для мира. Дипломатия активизирована, это хорошо. Мы рассчитываем, что результатом будут правильные шаги. Первый приоритет – это надежный мир, гарантированная безопасность, уважение к нашим людям, уважение к каждому, кто отдал свою жизнь, защищая Украину от российской агрессии", – подчеркнул президент.

Автор: 

Топ комментарии
+4
"Ми". Це соломон мойсеєвич зєлєнскій про кого?
показать весь комментарий
23.11.2025 22:04 Ответить
+4
"Сьогодні - день багатьох зустрічей і перемовин, фактично від ранку - дзвінки, наради, консультації.

День потужного ні🤬уя!
показать весь комментарий
23.11.2025 22:12 Ответить
+2
по ходу домовилися що аудиту по вкраденим коштам не буде .
показать весь комментарий
23.11.2025 22:04 Ответить
"Ми". Це соломон мойсеєвич зєлєнскій про кого?
показать весь комментарий
23.11.2025 22:04 Ответить
Зачєм вам Зєлєнскій, чюжая страна...
показать весь комментарий
23.11.2025 22:04 Ответить
по ходу домовилися що аудиту по вкраденим коштам не буде .
показать весь комментарий
23.11.2025 22:04 Ответить
И вы поверили?
Что американцы простят Зеле
Стыренные у них деньги
Да они его замордуют за пачки долляров
Из Федеральной резервной системы США
Это преступление против государства!!!!!!!!!!
Это вам не пуп царапать грязными руками...
показать весь комментарий
23.11.2025 22:51 Ответить
Алібабо - добав йому ще !!!
показать весь комментарий
23.11.2025 22:04 Ответить
Є сигнали..................................

показать весь комментарий
23.11.2025 22:05 Ответить
Вже тоді ,коли "трампло " кіздів.шо в Тебе немає карт, і Венс питався де Твій костюм і "краватюга" командав "трампліна" все добре чула і чує по цей день.Але куйло промовляє до "трампла" більш доступними аргументами....
показать весь комментарий
23.11.2025 22:07 Ответить
Де наші психіатри? Поціент приймає сигнали.
показать весь комментарий
23.11.2025 22:08 Ответить
Щось це мені нагадує "плани перемоги" одного коміка несмішного жанру. Носився він з ними та й покинув безрезультатно. Так і тут, усі планують, а тиснути на нашу рашу ніхто не тисне...
показать весь комментарий
23.11.2025 22:09 Ответить
Ішак знову чує якісь сигнали. Це вірний признак того , що обкурене чмо прийняло чергову додаткову дозу.
показать весь комментарий
23.11.2025 22:11 Ответить
"Сьогодні - день багатьох зустрічей і перемовин, фактично від ранку - дзвінки, наради, консультації.

День потужного ні🤬уя!
показать весь комментарий
23.11.2025 22:12 Ответить
показать весь комментарий
23.11.2025 22:18 Ответить
показать весь комментарий
23.11.2025 22:38 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/vechernij-post-23-11-2025/ Олег Пономарь: Что касается переговоров в Женеве.
Европейские державы и Украина представили американцам пересмотренный вариант Плана Трампа, в котором отвергаются ограничения ВСУ и территориальные претензии России.
Европейский проект увеличивает предлагаемый лимит численности вооруженных сил Украины с 600 000 до 800 000 человек «в мирное время» и изымает формулировку США, подразумевающую, что некоторые регионы следует считать «де-факто российскими». Вместо этого в нем говорится, что любые территориальные переговоры должны начинаться с прекращения огня по линии фронта.
Также Европа забраковала пункт о размороженных активах.

Андрей Ермак:
«У нас была очень продуктивная первая встреча с уважаемой американской делегацией. Мы добились очень хорошего прогресса и движемся вперед к справедливому и прочному миру. Вторая встреча состоится уже сегодня, на ней мы продолжим работу над совместными предложениями с участием наших европейских партнеров.»

Госсекретарь Рубио заявил, что переговоры с Украиной были самыми продуктивными и полезными за всё время.

Вывод.
Из того, что я знаю, Рубио очень конструктивно воспринял все встречные предложения Европы и Украины. Работа над планом Трампа продолжится на следующей неделе и очень возможно, что Зеленскому придется лететь в США на встречу с Трампом для согласования самых последних и сложных моментов.
показать весь комментарий
23.11.2025 22:47 Ответить
Є чіткий сігнал, що ти дебіл.
показать весь комментарий
23.11.2025 23:12 Ответить
 
 