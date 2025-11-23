Зеленський після доповіді української делегації: Є сигнали, що команда Трампа чує нас

Перемовини української делегації з представниками США та Європи в Женеві тривають. Є сигнали, що команда Трампа почула представників України.

Про це у відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Переговори триватимуть до ночі

"Сьогодні – день багатьох зустрічей і перемовин, фактично від ранку – дзвінки, наради, консультації. Українська делегація в Женеві вже провела ряд зустрічей: з американською стороною, також з нашими європейськими партнерами. Зараз була доповідь делегації за підсумками розмов, і це були ґрунтовні розмови. Багато змінюється: дуже уважно ми працюємо над кроками, які потрібні для закінчення війни. Сьогодні ще продовжаться перемовини у Швейцарії, фактично до ночі команди працюватимуть, і будуть ще доповіді від них", - сказав глава держави.

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"Команда Трампа чує нас"

Зеленський додав, що "розмова з американськими представниками є, і є сигнали, що команда Президента Трампа чує нас".

Він також наголосив, що кроки для закінчення війни мають бути дієвими.

"Україна ніколи не хотіла війни, і ми ніколи не будемо перепоною для миру. Дипломатія активізована, це добре. Ми розраховуємо, що результатом будуть правильні кроки. Перший пріоритет – це надійний мир, гарантована безпека, повага до наших людей, повага до кожного, хто віддав своє життя, захищаючи Україну від російської агресії", - наголосив президент.

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Перемовини у Женеві

Нагадаємо, що у неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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