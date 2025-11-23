Зеленський після доповіді української делегації: Є сигнали, що команда Трампа чує нас
Перемовини української делегації з представниками США та Європи в Женеві тривають. Є сигнали, що команда Трампа почула представників України.
Про це у відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Переговори триватимуть до ночі
"Сьогодні – день багатьох зустрічей і перемовин, фактично від ранку – дзвінки, наради, консультації. Українська делегація в Женеві вже провела ряд зустрічей: з американською стороною, також з нашими європейськими партнерами. Зараз була доповідь делегації за підсумками розмов, і це були ґрунтовні розмови. Багато змінюється: дуже уважно ми працюємо над кроками, які потрібні для закінчення війни. Сьогодні ще продовжаться перемовини у Швейцарії, фактично до ночі команди працюватимуть, і будуть ще доповіді від них", - сказав глава держави.
"Команда Трампа чує нас"
Зеленський додав, що "розмова з американськими представниками є, і є сигнали, що команда Президента Трампа чує нас".
Він також наголосив, що кроки для закінчення війни мають бути дієвими.
"Україна ніколи не хотіла війни, і ми ніколи не будемо перепоною для миру. Дипломатія активізована, це добре. Ми розраховуємо, що результатом будуть правильні кроки. Перший пріоритет – це надійний мир, гарантована безпека, повага до наших людей, повага до кожного, хто віддав своє життя, захищаючи Україну від російської агресії", - наголосив президент.
Перемовини у Женеві
- Нагадаємо, що у неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
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щоб її міндичити і с'**..ся з награбованим в Хайфу.
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Что американцы простят Зеле
Стыренные у них деньги
Да они его замордуют за пачки долляров
Из Федеральной резервной системы США
Это преступление против государства!!!!!!!!!!
Это вам не пуп царапать грязными руками...
а без упаковок нічого й не було б.
чотири лімони зєлєні -
"Хіба то гроші... ?"
Лесь Подеревьянський
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схоже тепер двушка пішла у Мар-а-Лагу.
і не в лімонах, а лярдах
тільки, донні, горлопани журналісти в США роздмухають цей пункт і твій МАГА-реднек спитає:
"гдє дєньгі, донь... ?"
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День потужного ні🤬уя!
Европейские державы и Украина представили американцам пересмотренный вариант Плана Трампа, в котором отвергаются ограничения ВСУ и территориальные претензии России.
Европейский проект увеличивает предлагаемый лимит численности вооруженных сил Украины с 600 000 до 800 000 человек «в мирное время» и изымает формулировку США, подразумевающую, что некоторые регионы следует считать «де-факто российскими». Вместо этого в нем говорится, что любые территориальные переговоры должны начинаться с прекращения огня по линии фронта.
Также Европа забраковала пункт о размороженных активах.
Андрей Ермак:
«У нас была очень продуктивная первая встреча с уважаемой американской делегацией. Мы добились очень хорошего прогресса и движемся вперед к справедливому и прочному миру. Вторая встреча состоится уже сегодня, на ней мы продолжим работу над совместными предложениями с участием наших европейских партнеров.»
Госсекретарь Рубио заявил, что переговоры с Украиной были самыми продуктивными и полезными за всё время.
Вывод.
Из того, что я знаю, Рубио очень конструктивно воспринял все встречные предложения Европы и Украины. Работа над планом Трампа продолжится на следующей неделе и очень возможно, что Зеленскому придется лететь в США на встречу с Трампом для согласования самых последних и сложных моментов.