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Новини Мирний план США
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Зеленський після доповіді української делегації: Є сигнали, що команда Трампа чує нас

Телефонні розмови Зеленського

Перемовини української делегації з представниками США та Європи в Женеві тривають. Є сигнали, що команда Трампа почула представників України. 

Про це у відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Переговори триватимуть до ночі

"Сьогодні – день багатьох зустрічей і перемовин, фактично від ранку – дзвінки, наради, консультації. Українська делегація в Женеві вже провела ряд зустрічей: з американською стороною, також з нашими європейськими партнерами. Зараз була доповідь делегації за підсумками розмов, і це були ґрунтовні розмови. Багато змінюється: дуже уважно ми працюємо над кроками, які потрібні для закінчення війни. Сьогодні ще продовжаться перемовини у Швейцарії, фактично до ночі команди працюватимуть, і будуть ще доповіді від них", - сказав глава держави.

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"Команда Трампа чує нас"

Зеленський додав, що "розмова з американськими представниками є, і є сигнали, що команда Президента Трампа чує нас".

Він також наголосив, що кроки для закінчення війни мають бути дієвими.

"Україна ніколи не хотіла війни, і ми ніколи не будемо перепоною для миру. Дипломатія активізована, це добре. Ми розраховуємо, що результатом будуть правильні кроки. Перший пріоритет – це надійний мир, гарантована безпека, повага до наших людей, повага до кожного, хто віддав своє життя, захищаючи Україну від російської агресії", - наголосив президент.

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Перемовини у Женеві

  • Нагадаємо, що у неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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Автор: 

Зеленський Володимир (27933) перемовини (3807) США (26698)
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Топ коментарі
+8
"Ми". Це соломон мойсеєвич зєлєнскій про кого?
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23.11.2025 22:04 Відповісти
+7
"Сьогодні - день багатьох зустрічей і перемовин, фактично від ранку - дзвінки, наради, консультації.

День потужного ні🤬уя!
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23.11.2025 22:12 Відповісти
+5
по ходу домовилися що аудиту по вкраденим коштам не буде .
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23.11.2025 22:04 Відповісти
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"Ми". Це соломон мойсеєвич зєлєнскій про кого?
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23.11.2025 22:04 Відповісти
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23.11.2025 23:17 Відповісти
почув сігнали семафором, чи голосом та руками?

.
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23.11.2025 23:28 Відповісти
Зачєм вам Зєлєнскій, чюжая страна...
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23.11.2025 22:04 Відповісти
дурне питання.

щоб її міндичити і с'**..ся з награбованим в Хайфу.

.
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23.11.2025 23:30 Відповісти
по ходу домовилися що аудиту по вкраденим коштам не буде .
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23.11.2025 22:04 Відповісти
И вы поверили?
Что американцы простят Зеле
Стыренные у них деньги
Да они его замордуют за пачки долляров
Из Федеральной резервной системы США
Это преступление против государства!!!!!!!!!!
Это вам не пуп царапать грязными руками...
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23.11.2025 22:51 Відповісти
да, міндичі-цукермани повні лохи з цими упаковками ФРС США.

а без упаковок нічого й не було б.
чотири лімони зєлєні -
"Хіба то гроші... ?"
Лесь Подеревьянський

.
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23.11.2025 23:41 Відповісти
замість аудиту переходимо одразу до амністії за награбоване.

схоже тепер двушка пішла у Мар-а-Лагу.
і не в лімонах, а лярдах

тільки, донні, горлопани журналісти в США роздмухають цей пункт і твій МАГА-реднек спитає:

"гдє дєньгі, донь... ?"

.
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23.11.2025 23:34 Відповісти
Алібабо - добав йому ще !!!
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23.11.2025 22:04 Відповісти
Є сигнали..................................

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23.11.2025 22:05 Відповісти
"зв'язковий Маск на дроті !"

.
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23.11.2025 23:36 Відповісти
Вже тоді ,коли "трампло " кіздів.шо в Тебе немає карт, і Венс питався де Твій костюм і "краватюга" командав "трампліна" все добре чула і чує по цей день.Але куйло промовляє до "трампла" більш доступними аргументами....
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23.11.2025 22:07 Відповісти
Де наші психіатри? Поціент приймає сигнали.
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23.11.2025 22:08 Відповісти
Щось це мені нагадує "плани перемоги" одного коміка несмішного жанру. Носився він з ними та й покинув безрезультатно. Так і тут, усі планують, а тиснути на нашу рашу ніхто не тисне...
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23.11.2025 22:09 Відповісти
Ішак знову чує якісь сигнали. Це вірний признак того , що обкурене чмо прийняло чергову додаткову дозу.
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23.11.2025 22:11 Відповісти
"Сьогодні - день багатьох зустрічей і перемовин, фактично від ранку - дзвінки, наради, консультації.

День потужного ні🤬уя!
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23.11.2025 22:12 Відповісти
Доза сьогодні трьошка
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23.11.2025 23:15 Відповісти
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23.11.2025 22:18 Відповісти
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23.11.2025 22:38 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/vechernij-post-23-11-2025/ Олег Пономарь: Что касается переговоров в Женеве.
Европейские державы и Украина представили американцам пересмотренный вариант Плана Трампа, в котором отвергаются ограничения ВСУ и территориальные претензии России.
Европейский проект увеличивает предлагаемый лимит численности вооруженных сил Украины с 600 000 до 800 000 человек «в мирное время» и изымает формулировку США, подразумевающую, что некоторые регионы следует считать «де-факто российскими». Вместо этого в нем говорится, что любые территориальные переговоры должны начинаться с прекращения огня по линии фронта.
Также Европа забраковала пункт о размороженных активах.

Андрей Ермак:
«У нас была очень продуктивная первая встреча с уважаемой американской делегацией. Мы добились очень хорошего прогресса и движемся вперед к справедливому и прочному миру. Вторая встреча состоится уже сегодня, на ней мы продолжим работу над совместными предложениями с участием наших европейских партнеров.»

Госсекретарь Рубио заявил, что переговоры с Украиной были самыми продуктивными и полезными за всё время.

Вывод.
Из того, что я знаю, Рубио очень конструктивно воспринял все встречные предложения Европы и Украины. Работа над планом Трампа продолжится на следующей неделе и очень возможно, что Зеленскому придется лететь в США на встречу с Трампом для согласования самых последних и сложных моментов.
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23.11.2025 22:47 Відповісти
Є чіткий сігнал, що ти дебіл.
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23.11.2025 23:12 Відповісти
ЗЕлупа, звісно, дурнуватий, але він не дебіл. От хто він точно, так це кошерний антиукраїнец, для якого українські громадяни, які відбивають орду ***** на фронті, вмираючи та проливаючи кров, точно таке м*ясо, як для ***** його кацапи та чебуреки.
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23.11.2025 23:25 Відповісти
То виявляється це Зеленскій давно хотів признати окуповані території кацапськими, дати повну амністію злочинам Кацапії і відмовитись від будь яких претензій, кацапський язик офіційним в Україні, РПЦ повернути главенство, зменшити чисельність ЗСУ, і відмовитись від курсу в ЄС та НАТО, а Трамп просто не чув Зеленского. І ось раптом почув!
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23.11.2025 23:19 Відповісти
ну да, приехал с потужным планом пабеды
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24.11.2025 06:07 Відповісти
 
 