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Новини Мирний план США
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ОП повідомив про прогрес на переговорах із США: попереду зустріч з європейськими партнерами

Переговори у Женеві. Мирний план для України

Керівник Офісу президента та глава української делегації на переговорах Андрій Єрмак повідомив, що перший раунд консультацій із представниками США у Женеві завершився та пройшов на високому рівні.

За його словами, зустріч була "дуже продуктивною", а сторонам вдалося досягти помітного прогресу. Про це Єрмак написав у своїх соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Говорили про "справедливий і сталий мир"

 Він зазначив, що українська й американська делегації ефективно просуваються в напрямку "справедливого і тривалого миру". Єрмак також подякував Сполученим Штатам та особисто президенту Дональду Трампу і його команді за послідовну підтримку мирних зусиль.

Він додав, що вже сьогодні запланована друга зустріч, під час якої обговорення продовжиться за участі європейських партнерів. За словами керівника офісу президента України,остаточні рішення ухвалюватимуть президенти обох країн.

Читайте також: Зеленський: Ми вдячні за все, що США і Трамп роблять заради безпеки

Про те, що переговори між Україною та США стали продуктивними інформує й видання Axios із посиланням на високопосадовця зі Сполучених Штатів. 

Надалі перемовини зосередяться на узгодженні деталей потенційної угоди.

Президент Володимир Зеленський після першого раунду переговорів заявив, що американські напрацювання можуть бути доповнені позиціями, які є "критично важливими" для України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поточна редакція мирного плану вже відображає більшість ключових українських пріоритетів, - Умєров

Вдячність США

Окремо Зеленський висловив вдячність США та президенту Дональду Трампу за зусилля щодо припинення війни.

"Лідерство Сполучених Штатів важливе, ми вдячні за все, що Америка й Президент Трамп роблять заради безпеки, і зберігаємо максимальну конструктивність. Очікуємо нових доповідей від наших команд зі Швейцарії", - додав президент.

  • Нагадаємо, що напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що керівництво України "не висловило жодної вдячності" за американські зусилля щодо припинення війни РФ проти України.

Читайте також: Мирний план США розробляли Віткофф, Дмитрієв і зять Трампа, - Bloomberg

Що відомо про мирний план?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності Збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рубіо після переговорів у Женеві: США внесуть "деякі зміни" до мирного плану

Автор: 

Зеленський Володимир (27933) Женева (100) Трамп Дональд (8909) Єрмак Андрій (1779) війна в Україні (8475)
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Топ коментарі
+20
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23.11.2025 19:42 Відповісти
+9
Чому дєрьмак не відправлений у відставку?
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23.11.2025 19:45 Відповісти
+9
зЄРМАКІВ НА ГІЛЛЯКУ!
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23.11.2025 20:01 Відповісти
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23.11.2025 19:42 Відповісти
💯
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23.11.2025 19:43 Відповісти
зЄРМАКІВ НА ГІЛЛЯКУ!
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23.11.2025 20:01 Відповісти
... можна для початку висушити картонки й вийти на вулиці
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23.11.2025 20:03 Відповісти
за яйця!
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23.11.2025 20:08 Відповісти
ЗРАДНИКИ! ГАНЬБА!!!!!
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23.11.2025 20:50 Відповісти
Яка неочікувана несподіванка! Такий прогрес, довго ще відригувать будемо.
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23.11.2025 19:45 Відповісти
Зеленський хай іде у відставку. Америка нам за раз не ворог і не друг. Підари не повинні виграти через уапітуляцію України мирним шляхом
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23.11.2025 20:01 Відповісти
Амністією та відміною аудиту запахло...
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23.11.2025 19:45 Відповісти
Чому дєрьмак не відправлений у відставку?
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23.11.2025 19:45 Відповісти
Петрушка, не може звільнити руку, яка у нього... керує.
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23.11.2025 19:54 Відповісти
Єрмак з умеровим, виставили обов'язкову умову Трампу і ЄС щодо повернення проведення АУДИТУ допомого для України, в отой список від ******-вітькоффа про «28 панфіловців»!!
Бо без цього, вони і в Україну не повернуться!!!! Зрадників вішають!!
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23.11.2025 19:45 Відповісти
Ну все, - пи#да Україні...😡😡😡
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23.11.2025 19:46 Відповісти
Шо ви там наговорили? - нагуя ці еківоки - шифрувальщик *******!
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23.11.2025 19:46 Відповісти
Фсбешний кріт вирішує долю України..... Відкрийте кордони.... Більше ***** тут робити.😡😡😡
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23.11.2025 19:50 Відповісти
В Україні є Міністр іноземних справ??? До чого тут секретар Зеленського?? Він би ще Першу леді призначив головою делегації!! Вони що про святкування Різдва домовляються чи про припинення війни в Європі??Жах...
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23.11.2025 19:54 Відповісти
Прогрес - регрес - люди оцінять - заїбав вже цей підкилимний ******* - рішали *****!
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23.11.2025 19:56 Відповісти
Зелені щурі і мародери брешуть, брехали і будуть брехати. Все, за що вони беруться йде на користь ворогу.
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23.11.2025 19:56 Відповісти
В якій нормальній цивілізованій країні перемовини може очолювати завгосп без повновожень...?
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23.11.2025 19:57 Відповісти
Невже ще є сумніви, хто в Україні президент ?
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23.11.2025 19:58 Відповісти
просто ганьба якийсь Єлдак вирішує долю українців. Зеленський, паскудо, геть з глузду з'їхав
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23.11.2025 19:59 Відповісти
Ермак все снова заболтал. Следующий раунд пройдет с европейцами, где орковский план отправят на мусорник вместе с виткофом. Так что можно расслабиться. У Трампа уже предыдущий план вечного мира между Израилем и Хамас уже посыпался%: Хамас сегодня заявил, что выходит из договора о прекращении огня. Трампонетка уже доигрался и там
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23.11.2025 19:59 Відповісти
Якщо від Зеленського та його кодла звучить щось хороше, значить насправді все дуже ******
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23.11.2025 20:00 Відповісти
Все що добре для кошерної банди Єрмака-Зеленського - то смерть Україні та Українцям.
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23.11.2025 20:03 Відповісти
План Капітуляції України готував москаль Дмітрієв.

Два кошерних американця Віткофф і Кушнер переклали текст капітуляції англійською мовою і назвали його - ''мирний план''.
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23.11.2025 20:08 Відповісти
Банда Єрмака-Зеленського заради свого особистого порятунку від оприлюднення і звинувачення в Гігантській Мега Корупції - готує Капітуляцію України.

Якщо їм вдасться провернути заплановане - то Україну і Українців будуть очікувати найжахливіші Катастрофічні події в історії - Україна просто потоне в морі крові і смертей.
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23.11.2025 20:20 Відповісти
можливо, що є і прогрес, але чи погодяться в )(уйлоСтані з тим прогресом, якщо тут деякі )(уйли вже заявили про згоду з чудовими 28 пунктами ще до "прогресу", навіть по територіям і ЗАЕС.
🤓👀
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23.11.2025 20:03 Відповісти
Керівник офісу Алі-баба повідомив… про кота в мішку, бо деталі продуктивності не уточнюються.
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23.11.2025 20:07 Відповісти
Це прогрес! Трамп не проти, щоб Зе-шобло уникнуло покарання, і притримає НАБУ та САП взамін підписання всіх вимог Пуйла.
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23.11.2025 20:08 Відповісти
Я повертаю нас знову до жорсткої розмови Залмаєв - Гончаренко . Й слідкуймо уважно за зЄАЛІБАБАТОМ !
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23.11.2025 20:10 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=_WvTTTD-Frk&t=48s
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23.11.2025 20:11 Відповісти
Яке це значення, якщо повідомив нікчемний брехливий ОП?
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23.11.2025 20:37 Відповісти
Який в тому сенсі якщо все це відкидає вже рашка, навіть наймякіші варіанти
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23.11.2025 20:41 Відповісти
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23.11.2025 20:50 Відповісти
Що, конкретно, в тому кацапському лайні можна покращити?
Чому Україна не наполягає на прийнятті Європейського плану? Немає пункту про виправдяння військових злочинців?
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23.11.2025 22:02 Відповісти
https://t.me/ToBeOr_Official/19343
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23.11.2025 22:42 Відповісти
ОП іде у дупу з своїми побрехеньками.
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24.11.2025 02:28 Відповісти
Якийсь сраний завгосп з неконституційної ОПи вирішує долю України. За незаконне перебиранн державних функцій, цей упир вже повинен сидіти і сидіти довічно. Чому мовчить СБУ з Малюком?
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24.11.2025 07:10 Відповісти
 
 