ОП повідомив про прогрес на переговорах із США: попереду зустріч з європейськими партнерами

Керівник Офісу президента та глава української делегації на переговорах Андрій Єрмак повідомив, що перший раунд консультацій із представниками США у Женеві завершився та пройшов на високому рівні.

За його словами, зустріч була "дуже продуктивною", а сторонам вдалося досягти помітного прогресу. Про це Єрмак написав у своїх соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Говорили про "справедливий і сталий мир"

Він зазначив, що українська й американська делегації ефективно просуваються в напрямку "справедливого і тривалого миру". Єрмак також подякував Сполученим Штатам та особисто президенту Дональду Трампу і його команді за послідовну підтримку мирних зусиль.

Він додав, що вже сьогодні запланована друга зустріч, під час якої обговорення продовжиться за участі європейських партнерів. За словами керівника офісу президента України,остаточні рішення ухвалюватимуть президенти обох країн.

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Про те, що переговори між Україною та США стали продуктивними інформує й видання Axios із посиланням на високопосадовця зі Сполучених Штатів.

Надалі перемовини зосередяться на узгодженні деталей потенційної угоди.

Президент Володимир Зеленський після першого раунду переговорів заявив, що американські напрацювання можуть бути доповнені позиціями, які є "критично важливими" для України.

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Вдячність США

Окремо Зеленський висловив вдячність США та президенту Дональду Трампу за зусилля щодо припинення війни.

"Лідерство Сполучених Штатів важливе, ми вдячні за все, що Америка й Президент Трамп роблять заради безпеки, і зберігаємо максимальну конструктивність. Очікуємо нових доповідей від наших команд зі Швейцарії", - додав президент.

Нагадаємо, що напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що керівництво України "не висловило жодної вдячності" за американські зусилля щодо припинення війни РФ проти України.

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Що відомо про мирний план?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;

скорочення чисельності Збройних сил України;

скорочення військової допомоги США;

визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

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