РУС
Новости Мирный план Трампа
2 182 34

ОП сообщил о прогрессе на переговорах с США: впереди - встреча с европейскими партнерами

Переговоры в Женеве. Мирный план для Украины

Руководитель Офиса президента и глава украинской делегации на переговорах Андрей Ермак сообщил, что первый раунд консультаций с представителями США в Женеве завершился и прошел на высоком уровне.

По его словам, встреча была "очень продуктивной", а сторонам удалось достичь заметного прогресса. Об этом Ермак написал в своих соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

Говорили о "справедливом и устойчивом мире"

Он отметил, что украинская и американская делегации эффективно продвигаются в направлении "справедливого и прочного мира". Ермак также поблагодарил Соединенные Штаты и лично президента Дональда Трампа и его команду за последовательную поддержку мирных усилий.

Он добавил, что уже сегодня запланирована вторая встреча, во время которой обсуждение продолжится с участием европейских партнеров. По словам главы офиса президента Украины, окончательные решения будут принимать президенты обеих стран.

О том, что переговоры между Украиной и США стали продуктивными, сообщает и издание Axios со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Соединенных Штатов.

В дальнейшем переговоры сосредоточатся на согласовании деталей потенциального соглашения.

Президент Владимир Зеленский после первого раунда переговоров заявил, что американские наработки могут быть дополнены позициями, которые являются "критически важными" для Украины.

Благодарность США

Отдельно Зеленский выразил благодарность США и президенту Дональду Трампу за усилия по прекращению войны.

"Лидерство Соединенных Штатов важно, мы благодарны за все, что Америка и президент Трамп делают ради безопасности, и сохраняем максимальную конструктивность. Ожидаем новых докладов от наших команд из Швейцарии", - добавил президент.

  • Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп заявил, что руководство Украины "не выразило никакой благодарности" за американские усилия по прекращению войны РФ против Украины.

Что известно о мирном плане?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

  • отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
  • сокращение численности Вооруженных сил Украины;
  • сокращение военной помощи США;
  • признание русского языка государственным и поддержка Российской православной церкви в Украине.

Автор: 

Зеленский Владимир (22696) Женева (85) Трамп Дональд (7115) Ермак Андрей (1357) война в Украине (6941)
Топ комментарии
+18
показать весь комментарий
23.11.2025 19:42 Ответить
+8
зЄРМАКІВ НА ГІЛЛЯКУ!
показать весь комментарий
23.11.2025 20:01 Ответить
+7
Чому дєрьмак не відправлений у відставку?
показать весь комментарий
23.11.2025 19:45 Ответить
показать весь комментарий
23.11.2025 19:42 Ответить
💯
показать весь комментарий
23.11.2025 19:43 Ответить
зЄРМАКІВ НА ГІЛЛЯКУ!
показать весь комментарий
23.11.2025 20:01 Ответить
... можна для початку висушити картонки й вийти на вулиці
показать весь комментарий
23.11.2025 20:03 Ответить
за яйця!
показать весь комментарий
23.11.2025 20:08 Ответить
ЗРАДНИКИ! ГАНЬБА!!!!!
показать весь комментарий
23.11.2025 20:50 Ответить
Яка неочікувана несподіванка! Такий прогрес, довго ще відригувать будемо.
показать весь комментарий
23.11.2025 19:45 Ответить
Зеленський хай іде у відставку. Америка нам за раз не ворог і не друг. Підари не повинні виграти через уапітуляцію України мирним шляхом
показать весь комментарий
23.11.2025 20:01 Ответить
Амністією та відміною аудиту запахло...
показать весь комментарий
23.11.2025 19:45 Ответить
Чому дєрьмак не відправлений у відставку?
показать весь комментарий
23.11.2025 19:45 Ответить
Петрушка, не може звільнити руку, яка у нього... керує.
показать весь комментарий
23.11.2025 19:54 Ответить
Єрмак з умеровим, виставили обов'язкову умову Трампу і ЄС щодо повернення проведення АУДИТУ допомого для України, в отой список від ******-вітькоффа про «28 панфіловців»!!
Бо без цього, вони і в Україну не повернуться!!!! Зрадників вішають!!
показать весь комментарий
23.11.2025 19:45 Ответить
Ну все, - пи#да Україні...😡😡😡
показать весь комментарий
23.11.2025 19:46 Ответить
Шо ви там наговорили? - нагуя ці еківоки - шифрувальщик *******!
показать весь комментарий
23.11.2025 19:46 Ответить
Фсбешний кріт вирішує долю України..... Відкрийте кордони.... Більше ***** тут робити.😡😡😡
показать весь комментарий
23.11.2025 19:50 Ответить
В Україні є Міністр іноземних справ??? До чого тут секретар Зеленського?? Він би ще Першу леді призначив головою делегації!! Вони що про святкування Різдва домовляються чи про припинення війни в Європі??Жах...
показать весь комментарий
23.11.2025 19:54 Ответить
Прогрес - регрес - люди оцінять - заїбав вже цей підкилимний ******* - рішали *****!
показать весь комментарий
23.11.2025 19:56 Ответить
Зелені щурі і мародери брешуть, брехали і будуть брехати. Все, за що вони беруться йде на користь ворогу.
показать весь комментарий
23.11.2025 19:56 Ответить
В якій нормальній цивілізованій країні перемовини може очолювати завгосп без повновожень...?
показать весь комментарий
23.11.2025 19:57 Ответить
Невже ще є сумніви, хто в Україні президент ?
показать весь комментарий
23.11.2025 19:58 Ответить
просто ганьба якийсь Єлдак вирішує долю українців. Зеленський, паскудо, геть з глузду з'їхав
показать весь комментарий
23.11.2025 19:59 Ответить
Ермак все снова заболтал. Следующий раунд пройдет с европейцами, где орковский план отправят на мусорник вместе с виткофом. Так что можно расслабиться. У Трампа уже предыдущий план вечного мира между Израилем и Хамас уже посыпался%: Хамас сегодня заявил, что выходит из договора о прекращении огня. Трампонетка уже доигрался и там
показать весь комментарий
23.11.2025 19:59 Ответить
Якщо від Зеленського та його кодла звучить щось хороше, значить насправді все дуже ******
показать весь комментарий
23.11.2025 20:00 Ответить
Все що добре для кошерної банди Єрмака-Зеленського - то смерть Україні та Українцям.
показать весь комментарий
23.11.2025 20:03 Ответить
План Капітуляції України готував москаль Дмітрієв.

Два кошерних американця Віткофф і Кушнер переклали текст капітуляції англійською мовою і назвали його - ''мирний план''.
показать весь комментарий
23.11.2025 20:08 Ответить
Банда Єрмака-Зеленського заради свого особистого порятунку від оприлюднення і звинувачення в Гігантській Мега Корупції - готує Капітуляцію України.

Якщо їм вдасться провернути заплановане - то Україну і Українців будуть очікувати найжахливіші Катастрофічні події в історії - Україна просто потоне в морі крові і смертей.
показать весь комментарий
23.11.2025 20:20 Ответить
можливо, що є і прогрес, але чи погодяться в )(уйлоСтані з тим прогресом, якщо тут деякі )(уйли вже заявили про згоду з чудовими 28 пунктами ще до "прогресу", навіть по територіям і ЗАЕС.
🤓👀
показать весь комментарий
23.11.2025 20:03 Ответить
Керівник офісу Алі-баба повідомив… про кота в мішку, бо деталі продуктивності не уточнюються.
показать весь комментарий
23.11.2025 20:07 Ответить
Це прогрес! Трамп не проти, щоб Зе-шобло уникнуло покарання, і притримає НАБУ та САП взамін підписання всіх вимог Пуйла.
показать весь комментарий
23.11.2025 20:08 Ответить
Я повертаю нас знову до жорсткої розмови Залмаєв - Гончаренко . Й слідкуймо уважно за зЄАЛІБАБАТОМ !
показать весь комментарий
23.11.2025 20:10 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=_WvTTTD-Frk&t=48s
показать весь комментарий
23.11.2025 20:11 Ответить
Яке це значення, якщо повідомив нікчемний брехливий ОП?
показать весь комментарий
23.11.2025 20:37 Ответить
Який в тому сенсі якщо все це відкидає вже рашка, навіть наймякіші варіанти
показать весь комментарий
23.11.2025 20:41 Ответить
показать весь комментарий
23.11.2025 20:50 Ответить
 
 