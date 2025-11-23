ОП сообщил о прогрессе на переговорах с США: впереди - встреча с европейскими партнерами

Руководитель Офиса президента и глава украинской делегации на переговорах Андрей Ермак сообщил, что первый раунд консультаций с представителями США в Женеве завершился и прошел на высоком уровне.

По его словам, встреча была "очень продуктивной", а сторонам удалось достичь заметного прогресса. Об этом Ермак написал в своих соцсетях.

Говорили о "справедливом и устойчивом мире"

Он отметил, что украинская и американская делегации эффективно продвигаются в направлении "справедливого и прочного мира". Ермак также поблагодарил Соединенные Штаты и лично президента Дональда Трампа и его команду за последовательную поддержку мирных усилий.

Он добавил, что уже сегодня запланирована вторая встреча, во время которой обсуждение продолжится с участием европейских партнеров. По словам главы офиса президента Украины, окончательные решения будут принимать президенты обеих стран.

О том, что переговоры между Украиной и США стали продуктивными, сообщает и издание Axios со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Соединенных Штатов.

В дальнейшем переговоры сосредоточатся на согласовании деталей потенциального соглашения.

Президент Владимир Зеленский после первого раунда переговоров заявил, что американские наработки могут быть дополнены позициями, которые являются "критически важными" для Украины.

Благодарность США

Отдельно Зеленский выразил благодарность США и президенту Дональду Трампу за усилия по прекращению войны.

"Лидерство Соединенных Штатов важно, мы благодарны за все, что Америка и президент Трамп делают ради безопасности, и сохраняем максимальную конструктивность. Ожидаем новых докладов от наших команд из Швейцарии", - добавил президент.

Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп заявил, что руководство Украины "не выразило никакой благодарности" за американские усилия по прекращению войны РФ против Украины.

Что известно о мирном плане?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;

сокращение численности Вооруженных сил Украины;

сокращение военной помощи США;

признание русского языка государственным и поддержка Российской православной церкви в Украине.

