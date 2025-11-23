Європа запропонувала альтернативний мирний план із 24 пунктів щодо припинення війни РФ проти України, - The Telegraph
Країни Європи представили альтернативний мирний план щодо припинення війни РФ проти України. Контпропозиція лідерів Європи складається з 24 пунктів.
Європейський план завершення російсько-української війни публікує газета The Telegraph, інформує Цензор.НЕТ.
Відмінності від плану США
Згідно з документом, отриманим The Telegraph, альтернативний європейський план закінчення війни в Україні суттєво відрізняється від 28-пунктової пропозиції США.
Зокрема, серед ключових відмінностей європейського плану — відсутність обмежень щодо чисельності українських Збройних сил.
Також європейський план не забороняє Україні приєднуватися до НАТО. Остаточне рішення залежатиме від "консенсусу в межах альянсу".
Повна версія плану
The Telegraph опублікувала повний текст європейського мирного плану:
- Після припинення війни будуть створені заходи для надійного миру та безпеки.
- Росія та Україна зобов’язуються дотримуватися припинення вогню у повітрі, на суші та на морі.
- Обидві сторони негайно починають переговори щодо моніторингу дотримання перемир’я третіми сторонами.
- Контроль за припиненням вогню здійснюватимуть союзники України під керівництвом США, переважно дистанційно з використанням супутників, БПЛА та інших технологій.
- Створюється механізм подання звітів про порушення режиму припинення вогню та обговорення заходів для виправлення ситуації.
- Росія поверне всіх викрадених українських дітей, процес контролюватимуть міжнародні партнери.
- Сторони конфлікту обмінюють усіх військовополонених (принцип "всіх на всіх"). Росія звільняє всіх цивільних затриманих.
- Територіальні переговори відбуватимуться за поточною лінією бойового зіткнення.
- Після забезпечення стійкості припинення вогню сторони вживають заходів для гуманітарного полегшення ситуації, включно з пересуванням членів сімей через лінію фронту.
- Суверенітет України поважають і підтверджують. Україну не примушують до нейтрального статусу.
- Україна отримує юридично підкріплені гарантії безпеки, включно зі США, за аналогією зі Статтею 5 Уставу НАТО.
- На ЗСУ та оборонну промисловість України не накладаються жодні обмеження.
- Гарантами безпеки Києва виступає група європейських країн та інших зацікавлених держав, Україна має право розміщувати на своїй території сили союзників.
- Вступ України до НАТО можливий за згодою всіх членів альянсу.
- Україна стає членом Європейського Союзу
- Україна готова залишатися без’ядерною державою та дотримуватися Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯО).
- Територіальні питання обговорюються з Росією і вирішуються після повного припинення вогню.
- Після погодження територіальних питань Росія та Україна зобов’язуються не змінювати їх силою.
- Україна відновлює контроль над Запорізькою АЕС за участі США та над Каховською ГЕС, буде створено механізм передачі контролю.
- Україна отримує безперешкодний прохід по Дніпру та контроль над Кінбурнською косою.
- Україна та її партнери здійснюють економічне співробітництво без обмежень.
- Україна буде повністю відновлена та отримає фінансову компенсацію, включно з використанням російських активів, які залишатимуться замороженими до відшкодування збитків.
- Санкції проти Росії можуть поступово пом’якшуватися після досягнення стабільного миру та автоматично відновлюватися у разі порушення мирного договору.
- Розпочнуться окремі переговори щодо європейської архітектури безпеки за участю всіх держав ОБСЄ.
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А що каже про розкрадання у Файерпойнт - НАБУ і САП ?
От те що вони кажуть про розкрадання у Енергоатомі - я чув , а про Файерпойнт ще ні . То ж і говорити нема про що . Будуть оприлюднені матеріали їхніх розслідувань по ФП , тоді можна буде й обговорити .
Колишня посол США Брінк , одного разу в інтерв'ю говорила що - американська допомога моніториться на протязі всієї війни , і для цього в Україні постійно працює команда із приблизно 150 чоловік співробітників мінфіну , і інших відомств США . Гадаю що так само моніториться і європейська допомога .
Жодного пункту про компенсацію людям які втратили усе!!!
Й жодного пункту про військове втручання "союзників" у разі повторного нападу рашистів.
Але навіть з цього нічого невийде бо нелюдь-син Сатани х7йло відчув вже кров та безкарність. Хіба на короткий проміжок часу - потрібний рашистам для відновлення й чергового нападу.
Чи по вашому ЗСУ, введуть бої у Москві, та штурмують Кремль?
Якщо ні то подивіться відео де Дудаєв , чітко й зрозуміло, пояснив коли та для чого рашисти йдуть на "перемир'я".
Я знаю що таке Компромис, а вам варто почитати що це, й тоді Ви дізнаєтесь що компроміс це поступки З ОБОХ СТОРІН, де Ви у цих угодах побачили компроміс від рашистов.....
Зрозуміло з вами все, подальша дискусія не має сенсу. Живіть далі у своєму паралельному ідеальному світі. Це ваше право.
Небуде ніякого миру доки існує рашиський режим, може бути тільки пауза у війні.
Щоб зробити такий висновок, інформації з відкритих джерел більше ніж достатньо. А інакше і бути не могло, позаяк Трумп давній, з 80-х, агент-клієнт Підорашки. Про це знали всі, хто був знайомий з його біографією. Краснов його КГБешне погоняло, чи ні, не важливо. Важливі події, які навкруг цієї гидотної (мерзостной на ізикє) істоти розгортались.
Ситуація.
Уявіть собі, що в місті Н-Й займається будівельним бізнесом якийсь типус жлобської поведінки, не обтяжений мораллю та повагою до законів, який розтринькав батьківський капітал, залишений йому в спадок, та навіть встиг обанкрутити кілька підприємств ним же заснованих. Тобто обібрав (кинув) інвесторів. Неписані порядки в США такі, що після першого банкротства лузеру бізнес-спільнота може і пробачити та дозволити йому почати нові гешефти. АЛЕ Ж 6 (Шість!) БАНКРУТСТВ, після яких девелопмер-гешефтер Трумп знову піднімався, яко Фенікс з попелу.
В мене виникає питання - що за ідіоти після перших банкрутств продовжували і далі вкладати кошти в цього відвертого шахрая? Виявилось, що гроші цьому жлобу давали американські банки, створені в США Совком. А в таких випадках без КГБ точно не обійшлось.
Десь в цей період КГБешні спеціалісти-вербувальники, що логічно, зайнялись Трумпом. Не обтяжений мораллю та совістю, що знов таки логічно, Трумп, звичайно, став виконувати вказівки КГБ. Не думаю, що знайдеться українець і взагалі людина здатна мислити, які можуть повірити, що Трумп рвонув на собі сорочку так доларів на 500, вирвав жмут рудого волосся на грудях і заволав в сторону вербувальника: «Хто? Я?!!! Я патріот Гамерики, повішаюсь (застрелюсь, втоплюсь і т.д.), але не зраджу американському народу і конституції!»
Хтось задав собі питання, з якої такої балди САМ багаторічний посол Совка в США (з 4 січня 1962 по 19 травня 1986) року таваріщ Добринін запросив в посольство Трумпа, про якого він точно знав ВСЕ! Якщо хтось вважає, що це малозначущий факт, той дуже помиляється. Фігура посла в США завжди в Совку вважалась достатньо великою і впливовою - Добринін секретар ЦК КПРС на той час, якщо ви не знали. Кандидат у члени ЦК КПРС у 1966-1971 роках. Член ЦК КПРС у 1971-1990 роках. Явно не якийсь там совєцький феодал якоїсь задрипаної області в нечерноземній смузі Расєї.
А далі вояжі Трумпа в Совок, де його КГБ ублажав по повній програмі для агентів-збоченців. І, звичайно, фіксував усі його маасковські пригоди. Чи хтось вважає, що не фіксував? Про це багато написано, тому повторятись не буду.
Я так думаю, після всього, що відомо про цього цього прохвоста, тільки «ідіот в квадраті» (с) може вважати Трумпа чистеньким та пухнастеньким, як щойно вилуплене руде пташенятко з курячої птахофабрики.
Не знаю як Тампон буде його виправдовувати, і чи буде, він й так погано приховує свої симпатії до Х-уйла і ворожість до України і Європи, але несприйняття цим напівбожевільним обранцем американців погодженого плану європейців та подальше нав'язування Україні капітуляції чітко і однозначно продемонструє його явну підтримку злочинної Московщини.
Невідомо як таку політику сприйме деградоване американське суспільство, імовірно, як і раніше, цілком абсолютно байдуже, але Європі варто буде позбавитися решток ілюзії, що США все ще частина Заходу і демократичного світу, і розробляти власну міжнародну політику, незважаючи на будь-які примхи США, тобто дебільного Донні.
Пан Dmitry Begemotovich тут нещодавно мені наполегливо розповідав, шо санкції ніхто знімати не буде, допоки пуйло не звільнить захоплені території. На захоплення частини Грузії європейці майже уваги не звернули... Мусьє саркозі лише злітав одного разу Саакашвілі трохи заспокоїти.
А у цілому по тим "пропозиціям"... одне слово, пуйлові голову ніхто різати не збирається (хоча ордер на його арешт вже виданий).
следовательно данный договор,не более чем "будапештский меморандум",такая же пустышка.
1. Вопрос вооружений для Украины
2. Вопрос финансирования из москальских замороженных средств
3. Вопрос санкций (и обхода рашистами санкций)
4. ... и так далее
Смысл тратить время на этот "мирный план", после которого в любом случае - продолжение войны?
Здача територій?
Відмова від репарацій, і ще 24 пункти кацапських хотЕлок?
А якщо серйозно, то це ЄДИНИЙ прийнятний для України мирний план.