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Новини Мирний план Європи
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Європа запропонувала альтернативний мирний план із 24 пунктів щодо припинення війни РФ проти України, - The Telegraph

Країни Європи представили 24 пункти як альтернативу американській ініціативі

Країни Європи представили альтернативний мирний план щодо припинення війни РФ проти України. Контпропозиція лідерів Європи складається з 24 пунктів.

Європейський план завершення російсько-української війни публікує газета The Telegraph, інформує Цензор.НЕТ.

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Відмінності від плану США 

Згідно з документом, отриманим The Telegraph, альтернативний європейський план закінчення війни в Україні суттєво відрізняється від 28-пунктової пропозиції США. 

Зокрема, серед ключових відмінностей європейського плану — відсутність обмежень щодо чисельності українських Збройних сил.

Також  європейський план не забороняє Україні приєднуватися до НАТО. Остаточне рішення залежатиме від "консенсусу в межах альянсу".

Повна версія плану

The Telegraph опублікувала повний текст європейського мирного плану:

  1. Після припинення війни будуть створені заходи для надійного миру та безпеки.
  2. Росія та Україна зобов’язуються дотримуватися припинення вогню у повітрі, на суші та на морі.
  3. Обидві сторони негайно починають переговори щодо моніторингу дотримання перемир’я третіми сторонами.
  4. Контроль за припиненням вогню здійснюватимуть союзники України під керівництвом США, переважно дистанційно з використанням супутників, БПЛА та інших технологій.
  5. Створюється механізм подання звітів про порушення режиму припинення вогню та обговорення заходів для виправлення ситуації.
  6. Росія поверне всіх викрадених українських дітей, процес контролюватимуть міжнародні партнери.
  7. Сторони конфлікту обмінюють усіх військовополонених (принцип "всіх на всіх"). Росія звільняє всіх цивільних затриманих.
  8. Територіальні переговори відбуватимуться за поточною лінією бойового зіткнення.
  9. Після забезпечення стійкості припинення вогню сторони вживають заходів для гуманітарного полегшення ситуації, включно з пересуванням членів сімей через лінію фронту.
  10. Суверенітет України поважають і підтверджують. Україну не примушують до нейтрального статусу.
  11. Україна отримує юридично підкріплені гарантії безпеки, включно зі США, за аналогією зі Статтею 5 Уставу НАТО.
  12. На ЗСУ та оборонну промисловість України не накладаються жодні обмеження.
  13. Гарантами безпеки Києва виступає група європейських країн та інших зацікавлених держав, Україна має право розміщувати на своїй території сили союзників.
  14. Вступ України до НАТО можливий за згодою всіх членів альянсу.
  15. Україна стає членом Європейського Союзу
  16. Україна готова залишатися без’ядерною державою та дотримуватися Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯО).
  17. Територіальні питання обговорюються з Росією і вирішуються після повного припинення вогню.
  18. Після погодження територіальних питань Росія та Україна зобов’язуються не змінювати їх силою.
  19. Україна відновлює контроль над Запорізькою АЕС за участі США та над Каховською ГЕС, буде створено механізм передачі контролю.
  20. Україна отримує безперешкодний прохід по Дніпру та контроль над Кінбурнською косою.
  21. Україна та її партнери здійснюють економічне співробітництво без обмежень.
  22. Україна буде повністю відновлена та отримає фінансову компенсацію, включно з використанням російських активів, які залишатимуться замороженими до відшкодування збитків.
  23. Санкції проти Росії можуть поступово пом’якшуватися після досягнення стабільного миру та автоматично відновлюватися у разі порушення мирного договору.
  24. Розпочнуться окремі переговори щодо європейської архітектури безпеки за участю всіх держав ОБСЄ.

Читайте також: За "мирним планом" США Росія отримає без бою територію України розміром із Люксембург, - AFP

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Європа (2496) війна в Україні (8475)
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Топ коментарі
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1. Нова коаліція в Раді. Новий спікер.
3. Відсторонення Зе-шобла.
4. Створення Уряду Національного порятунку.
5. Всі сили і ресурси на Сили Оборони.
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23.11.2025 20:06 Відповісти
+35
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23.11.2025 20:04 Відповісти
+30
пункт для амністії корупціонерів є? Немає?
Тоді умєрка і алі-баба проти!
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23.11.2025 20:05 Відповісти
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Касьянову аби щось писати . Ви що , його не знаєте ?
А що каже про розкрадання у Файерпойнт - НАБУ і САП ?
От те що вони кажуть про розкрадання у Енергоатомі - я чув , а про Файерпойнт ще ні . То ж і говорити нема про що . Будуть оприлюднені матеріали їхніх розслідувань по ФП , тоді можна буде й обговорити .
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24.11.2025 00:03 Відповісти
Мародери крали все,а найбільше саме із західної допомоги.Енергоатом це дрібні, кишенькові гроші ************ щипачів.
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24.11.2025 06:24 Відповісти
Це доволі поширена думка , але про крадіжки грошей міжнародної допомоги можна буде ствердно говорити коли НАБУ , чи ФБР там , чи ще хтось - оприлюднять матеріали , які доводять факт розкрадань . А поки що , всі ці розмови не що інше як - чутки .
Колишня посол США Брінк , одного разу в інтерв'ю говорила що - американська допомога моніториться на протязі всієї війни , і для цього в Україні постійно працює команда із приблизно 150 чоловік співробітників мінфіну , і інших відомств США . Гадаю що так само моніториться і європейська допомога .
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24.11.2025 10:45 Відповісти
Хороший план, можна було б погодитись якби Росія на це пішла, але навряд!
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23.11.2025 20:36 Відповісти
Хороший та не зовсім..... жодного пункту про покарання за військові здочини.
Жодного пункту про компенсацію людям які втратили усе!!!
Й жодного пункту про військове втручання "союзників" у разі повторного нападу рашистів.
Але навіть з цього нічого невийде бо нелюдь-син Сатани х7йло відчув вже кров та безкарність. Хіба на короткий проміжок часу - потрібний рашистам для відновлення й чергового нападу.
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23.11.2025 20:40 Відповісти
покарання на окремому міжнародному трибуналі, до чого тут мирна угода?
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23.11.2025 20:43 Відповісти
Ви чули, коли-небудь, про таке слово, як КОМПРОМІС?
Чи по вашому ЗСУ, введуть бої у Москві, та штурмують Кремль?
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23.11.2025 21:10 Відповісти
Александр Кравченко, Ви свідок секти "майскіх шашликов"?
Якщо ні то подивіться відео де Дудаєв , чітко й зрозуміло, пояснив коли та для чого рашисти йдуть на "перемир'я".
Я знаю що таке Компромис, а вам варто почитати що це, й тоді Ви дізнаєтесь що компроміс це поступки З ОБОХ СТОРІН, де Ви у цих угодах побачили компроміс від рашистов.....
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23.11.2025 22:34 Відповісти
Ясно! Значить, по вашому, мирний план, під час майже щоденного просування російських військ, має містити, покарання *****/росії за військові злочини, компенсацію втрат росією, та військове втручання США\союзників в разі наступного нападу!? І такий "мирний план", звісно підпише *****....
Зрозуміло з вами все, подальша дискусія не має сенсу. Живіть далі у своєму паралельному ідеальному світі. Це ваше право.
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23.11.2025 22:42 Відповісти
***** підпис невартий нічого, якщо Вм цього досі не зрозуміли то це Ви живете у паралельному світі.
Небуде ніякого миру доки існує рашиський режим, може бути тільки пауза у війні.
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24.11.2025 00:19 Відповісти
чому відбувається щоденне просування ворога?... адже при порошенку такого не було
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24.11.2025 06:22 Відповісти
Жодного слова про про покарання війскових злочинців..... йшов світ.... йшов ... й прийшов..... назад у середньовіччя, бо боягузи ЄС бояться х7йла таки а США керує аморальний президент.
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23.11.2025 20:36 Відповісти
Так викинули кацапський пункт про амністію. Це означає, що таки планують міжнародний трибунал над кацапами.
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23.11.2025 20:39 Відповісти
і навіть цю версію каци не підпишуть
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24.11.2025 02:17 Відповісти
Вони не підписали б і першу, але все було поставлено так, щоб звинуватити Україну в непідписанні.
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24.11.2025 10:11 Відповісти
А корумпованих зебілів не треба вибирати. А то спочатку кварталом любцютьмя а потім не знають як їх позбутися.
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23.11.2025 20:38 Відповісти
ті 3/4, які оце обрали, казали смєтьом, якщо не справлятиметься...не змітають, отже для 3/4 активних громадян, які ходять на вибори, це задовільна ситуація
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24.11.2025 06:25 Відповісти
Вилизе зараз ***** Шарікович та виперде, що не врахували його інтереси та парашки
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23.11.2025 20:39 Відповісти
А у нас есть какой-то план? Был ли вообще когда-то за 4 года войны? Их пишут все кроме нас. Понятно что выхлоп был бы нулевой, (впрочем как и с европейским) но все же. Хоть какая-то альтернатива с который можно было пойти к тому же Трампу и хоть что-то решать. Ну хоть сделать видимость. Собственно эта европейская писанина это тоже видимость и попытка просто сохранить лицо. Но мы даже этого не делаем.
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23.11.2025 20:43 Відповісти
У нас это у кого? У кацапских троллей?
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23.11.2025 21:14 Відповісти
Кілька разів в останній час звертав увагу друзів на те, що Трумп, а за ним і всі трумпо-магівські США Є ВОРОГАМИ України.

Щоб зробити такий висновок, інформації з відкритих джерел більше ніж достатньо. А інакше і бути не могло, позаяк Трумп давній, з 80-х, агент-клієнт Підорашки. Про це знали всі, хто був знайомий з його біографією. Краснов його КГБешне погоняло, чи ні, не важливо. Важливі події, які навкруг цієї гидотної (мерзостной на ізикє) істоти розгортались.

Ситуація.

Уявіть собі, що в місті Н-Й займається будівельним бізнесом якийсь типус жлобської поведінки, не обтяжений мораллю та повагою до законів, який розтринькав батьківський капітал, залишений йому в спадок, та навіть встиг обанкрутити кілька підприємств ним же заснованих. Тобто обібрав (кинув) інвесторів. Неписані порядки в США такі, що після першого банкротства лузеру бізнес-спільнота може і пробачити та дозволити йому почати нові гешефти. АЛЕ Ж 6 (Шість!) БАНКРУТСТВ, після яких девелопмер-гешефтер Трумп знову піднімався, яко Фенікс з попелу.

В мене виникає питання - що за ідіоти після перших банкрутств продовжували і далі вкладати кошти в цього відвертого шахрая? Виявилось, що гроші цьому жлобу давали американські банки, створені в США Совком. А в таких випадках без КГБ точно не обійшлось.

Десь в цей період КГБешні спеціалісти-вербувальники, що логічно, зайнялись Трумпом. Не обтяжений мораллю та совістю, що знов таки логічно, Трумп, звичайно, став виконувати вказівки КГБ. Не думаю, що знайдеться українець і взагалі людина здатна мислити, які можуть повірити, що Трумп рвонув на собі сорочку так доларів на 500, вирвав жмут рудого волосся на грудях і заволав в сторону вербувальника: «Хто? Я?!!! Я патріот Гамерики, повішаюсь (застрелюсь, втоплюсь і т.д.), але не зраджу американському народу і конституції!»

Хтось задав собі питання, з якої такої балди САМ багаторічний посол Совка в США (з 4 січня 1962 по 19 травня 1986) року таваріщ Добринін запросив в посольство Трумпа, про якого він точно знав ВСЕ! Якщо хтось вважає, що це малозначущий факт, той дуже помиляється. Фігура посла в США завжди в Совку вважалась достатньо великою і впливовою - Добринін секретар ЦК КПРС на той час, якщо ви не знали. Кандидат у члени ЦК КПРС у 1966-1971 роках. Член ЦК КПРС у 1971-1990 роках. Явно не якийсь там совєцький феодал якоїсь задрипаної області в нечерноземній смузі Расєї.

А далі вояжі Трумпа в Совок, де його КГБ ублажав по повній програмі для агентів-збоченців. І, звичайно, фіксував усі його маасковські пригоди. Чи хтось вважає, що не фіксував? Про це багато написано, тому повторятись не буду.

Я так думаю, після всього, що відомо про цього цього прохвоста, тільки «ідіот в квадраті» (с) може вважати Трумпа чистеньким та пухнастеньким, як щойно вилуплене руде пташенятко з курячої птахофабрики.
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23.11.2025 20:47 Відповісти
Для Х-уйла це дуже виграшний план, інша річ, що упир занадто тупий, щоб на нього погодитися, тому він відмовиться.
Не знаю як Тампон буде його виправдовувати, і чи буде, він й так погано приховує свої симпатії до Х-уйла і ворожість до України і Європи, але несприйняття цим напівбожевільним обранцем американців погодженого плану європейців та подальше нав'язування Україні капітуляції чітко і однозначно продемонструє його явну підтримку злочинної Московщини.
Невідомо як таку політику сприйме деградоване американське суспільство, імовірно, як і раніше, цілком абсолютно байдуже, але Європі варто буде позбавитися решток ілюзії, що США все ще частина Заходу і демократичного світу, і розробляти власну міжнародну політику, незважаючи на будь-які примхи США, тобто дебільного Донні.
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23.11.2025 20:52 Відповісти
Пункт 23-й.
Пан Dmitry Begemotovich тут нещодавно мені наполегливо розповідав, шо санкції ніхто знімати не буде, допоки пуйло не звільнить захоплені території. На захоплення частини Грузії європейці майже уваги не звернули... Мусьє саркозі лише злітав одного разу Саакашвілі трохи заспокоїти.
А у цілому по тим "пропозиціям"... одне слово, пуйлові голову ніхто різати не збирається (хоча ордер на його арешт вже виданий).
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23.11.2025 20:56 Відповісти
пункт 11 ставит точку в этом дебильном документе,ибо пятый пункт НАТО,не обязывает никого из этого сброда,принимать участвие непосредственно в отражении агрессии. более того,он рассматривает участие этого колхоза в том статусе,которое устроит именно этого колхозника;-сочуствие,сопереживание,денег взаймы...
следовательно данный договор,не более чем "будапештский меморандум",такая же пустышка.
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23.11.2025 21:01 Відповісти
Мирний план повинен складатися тільки з одного пункту, а саме надання Україні зброї в тому числі дальнобійної і без обмежень використання. А те що ви складаєте список з салатів і вегетаріанських блюд, для вечері людоїда, ви можете зразу викинути в відро
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23.11.2025 21:02 Відповісти
+ 25 пунктом пану ALEX надання кредитної картки без обмежень її використання по всьому світу. Нахабство то є друге щастя! "Повинен складатися.... ".
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23.11.2025 21:10 Відповісти
Я вважаю що досягти миру можна єдиним способом- розбити рашистів на полі бою і знищити або розвалити їх логово. Все інше то ваші іллюзії і самообман. І всі паперові гарантії можна зусунути в одне місце де вже стирчить Будапештський меморандум, угода України і сша про гарантії безпеки підписаної в 2024 році, а також угода про копалини яка також гарантувала безпеку
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23.11.2025 21:25 Відповісти
Годится!
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23.11.2025 21:04 Відповісти
Все будут пытаться не допустить капитуляции Украины, даже кацапы. Чтобы воевать дальше. Главное кто будет виноват перед альфа-самцом мира Трампом. Все играют спектакль для Трампа. Пытаются натравить старого полоумного неадеквата на врага.
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23.11.2025 21:09 Відповісти
Замітили що в цьому плані немає ні зобов'язань ні покарань за порушення перемир'я ні залізних гарантій? Черговий Будапештський меморандум і одні фантазії і побажання...
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23.11.2025 21:09 Відповісти
Бессмысленная возня, которая ничего не даст. Какой мир, если рaшистская империя не уничтожена? Или хотя бы пока x#йло жив и у власти? Смысл пытаться решить частные вопросы, пока главные и принципиальные не решены?
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23.11.2025 21:15 Відповісти
Европа и Украина не могут или не хотят послать агента Краснова нах, поэтому играют с ним в игры под названием "миротворец". Хотя всем понятно, кроме психопата Трампа, что пока ***** живо, них..я не будет
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23.11.2025 21:27 Відповісти
а кто ее будет уничтожать? украинцы в одиночку??
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24.11.2025 02:20 Відповісти
Об этом и речь. Вместо обсуждения этого бессмысленного "мирного плана" нужно решать:

1. Вопрос вооружений для Украины
2. Вопрос финансирования из москальских замороженных средств
3. Вопрос санкций (и обхода рашистами санкций)
4. ... и так далее

Смысл тратить время на этот "мирный план", после которого в любом случае - продолжение войны?
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24.11.2025 08:26 Відповісти
План лайно, просто черговий трамплін для атаки РФ.
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23.11.2025 21:17 Відповісти
Там у них уже новий план на 28 пунктів, який на 75% збігається з тим, що пропонує Трамп.
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23.11.2025 21:28 Відповісти
******** вже прийняла москальський план у 2022р!
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23.11.2025 21:38 Відповісти
А де про ПІДТРИМКУ гундяєвського сатанату і кацапскій, як державний? Прощення воєнних злочинів кацапам та пліснявим?
Здача територій?
Відмова від репарацій, і ще 24 пункти кацапських хотЕлок?

А якщо серйозно, то це ЄДИНИЙ прийнятний для України мирний план.
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23.11.2025 21:56 Відповісти
НА цензорі редактори сплять, вже годину як вийшов новий "мирний план" і там є всі 28 пунктів, дещо в "лайт варіанті", але тепер вже і від европейців.
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23.11.2025 22:05 Відповісти
нафига Украине мирный план? Украине нужно победить ушлепков. Нужно технологии с западом боевые развивать и быстрее. Воевать не людьми, а технологиями. Делать НРК не говно, что делают, а делать нормальные с броней и вооружениями для наступления и устанавливать еще защиту от дронов - несколько пулеметов с ИИ и модулями комп зрением, что будут сразу брать в рамки все что движется и прописать в коде, что потенциально несет угрозу и вписать если быстро двигается на сближение, то воспринимать, как угроза и атаковать - сбивать. А ИИ настроенный хорошо, это не человек, он будет все дроны сбивать и точность математики и расчетов моментальное, и если дать еще модули ветра и он и упережение точно будет брать и сбивать с точностью с 1 патрона. Плюс дополнительно можно дронов перехватчиков внутрь и если надо, то они будут выстреливаться, как катапультой. Плюс РЭБ. И такие НРК, когда массово будут штамповаться, то они будут с такой защитой, что это будет просто команда целая. ИИ сможет сразу с нескольких пулеметов и по воздуху работать и на подавление и еще пушка может быть. Можно море разнообразных собирать. Разные технологии и фишки добавлять. Это как разработка моделей для игр, только в для реальной жизни. По сути одно и тоже, только не виртуально, а реально. Виртуально можно прогонять, через симуляции и ИИ тоже можно обучать на симуляциях виртуальных похожих к реальным условиям. Чтобы он, как сейчас ИИ играют партии например в старкрафт 2 с про геймерами и ИИ будет все сильнее и будет невозможно его побеждать. Также и для жизни надо ИИ и через симуляции и через тесты на полигонах и на полях войны. И делать так, что если выведут из строя, то взрывался, чтобы ИИ врагу не достался. И можно клепать НРК вообще разных видов, что как в первую мировую можно замутить такой блок идет на гусеницах и в нем окошки с экранами и пулеметами и пушками. Только современный и делать быстрее и бронирование и мест не нужно для людей, а только автомат кассеты меняющий и заряжающий внутри. Можно гранатометчиков. Можно даже с минометами. Можно маток контейнеры с дронами. Можно такое устроить, что война будущего настала. Фантазии можно разгуляться с технологиями союзников и деньгами, и они на этих технологиях и зарабатывать будут. Это реальная ценность для Запада.
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23.11.2025 22:04 Відповісти
В цьому плані має бути головне - гарантії безпеки України у вигляді армії та далекобійної зброї. На усе інше можна погоджуватись. Чому? Просто рф на це ніколи не погодиться. Відповідно, угода зірветься з усіма відповідними наслідками для рф.
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23.11.2025 23:14 Відповісти
Прочтите, что написано в плане выше. Всё, про что вы пишите там уже указано.
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23.11.2025 23:50 Відповісти
Будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется.
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23.11.2025 23:47 Відповісти
Афера века. Жертва выторговывает свои законные права у гаранта ее безопасности. Не перепутайте, переговоры не с агрессором. И весь мир смотрит на этот бессовестный цирк, а все правозащитные союзы, институты, и организации молчат.
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24.11.2025 00:38 Відповісти
Та ж каша, але рідше.
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24.11.2025 10:36 Відповісти
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