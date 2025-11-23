Європа запропонувала альтернативний мирний план із 24 пунктів щодо припинення війни РФ проти України, - The Telegraph

Країни Європи представили альтернативний мирний план щодо припинення війни РФ проти України. Контпропозиція лідерів Європи складається з 24 пунктів.

Європейський план завершення російсько-української війни публікує газета The Telegraph, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Відмінності від плану США

Згідно з документом, отриманим The Telegraph, альтернативний європейський план закінчення війни в Україні суттєво відрізняється від 28-пунктової пропозиції США.

Зокрема, серед ключових відмінностей європейського плану — відсутність обмежень щодо чисельності українських Збройних сил.

Також європейський план не забороняє Україні приєднуватися до НАТО. Остаточне рішення залежатиме від "консенсусу в межах альянсу".

Повна версія плану

The Telegraph опублікувала повний текст європейського мирного плану:

Після припинення війни будуть створені заходи для надійного миру та безпеки. Росія та Україна зобов’язуються дотримуватися припинення вогню у повітрі, на суші та на морі. Обидві сторони негайно починають переговори щодо моніторингу дотримання перемир’я третіми сторонами. Контроль за припиненням вогню здійснюватимуть союзники України під керівництвом США, переважно дистанційно з використанням супутників, БПЛА та інших технологій. Створюється механізм подання звітів про порушення режиму припинення вогню та обговорення заходів для виправлення ситуації. Росія поверне всіх викрадених українських дітей, процес контролюватимуть міжнародні партнери. Сторони конфлікту обмінюють усіх військовополонених (принцип "всіх на всіх"). Росія звільняє всіх цивільних затриманих. Територіальні переговори відбуватимуться за поточною лінією бойового зіткнення. Після забезпечення стійкості припинення вогню сторони вживають заходів для гуманітарного полегшення ситуації, включно з пересуванням членів сімей через лінію фронту. Суверенітет України поважають і підтверджують. Україну не примушують до нейтрального статусу. Україна отримує юридично підкріплені гарантії безпеки, включно зі США, за аналогією зі Статтею 5 Уставу НАТО. На ЗСУ та оборонну промисловість України не накладаються жодні обмеження. Гарантами безпеки Києва виступає група європейських країн та інших зацікавлених держав, Україна має право розміщувати на своїй території сили союзників. Вступ України до НАТО можливий за згодою всіх членів альянсу. Україна стає членом Європейського Союзу Україна готова залишатися без’ядерною державою та дотримуватися Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯО). Територіальні питання обговорюються з Росією і вирішуються після повного припинення вогню. Після погодження територіальних питань Росія та Україна зобов’язуються не змінювати їх силою. Україна відновлює контроль над Запорізькою АЕС за участі США та над Каховською ГЕС, буде створено механізм передачі контролю. Україна отримує безперешкодний прохід по Дніпру та контроль над Кінбурнською косою. Україна та її партнери здійснюють економічне співробітництво без обмежень. Україна буде повністю відновлена та отримає фінансову компенсацію, включно з використанням російських активів, які залишатимуться замороженими до відшкодування збитків. Санкції проти Росії можуть поступово пом’якшуватися після досягнення стабільного миру та автоматично відновлюватися у разі порушення мирного договору. Розпочнуться окремі переговори щодо європейської архітектури безпеки за участю всіх держав ОБСЄ.

Читайте також: За "мирним планом" США Росія отримає без бою територію України розміром із Люксембург, - AFP