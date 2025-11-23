Европа предложила альтернативный мирный план из 24 пунктов по прекращению войны РФ против Украины, - The Telegraph
Страны Европы представили альтернативный мирный план по прекращению войны РФ против Украины. Контрпредложение лидеров Европы состоит из 24 пунктов.
Европейский план завершения российско-украинской войны публикует газета The Telegraph, информирует Цензор.НЕТ.
Отличия от плана США
Согласно документу, полученному The Telegraph, альтернативный европейский план окончания войны в Украине существенно отличается от 28-пунктового предложения США.
В частности, среди ключевых отличий европейского плана — отсутствие ограничений по численности украинских Вооруженных сил.
Также европейский план не запрещает Украине присоединяться к НАТО. Окончательное решение будет зависеть от "консенсуса в рамках альянса".
Полная версия плана
The Telegraph опубликовала полный текст европейского мирного плана:
- После прекращения войны будут созданы меры для надежного мира и безопасности.
- Россия и Украина обязуются соблюдать прекращение огня в воздухе, на суше и на море.
- Обе стороны немедленно начинают переговоры по мониторингу соблюдения перемирия третьими сторонами.
- Контроль за прекращением огня будут осуществлять союзники Украины под руководством США, преимущественно дистанционно с использованием спутников, БПЛА и других технологий.
- Создается механизм представления отчетов о нарушениях режима прекращения огня и обсуждения мер по исправлению ситуации.
- Россия вернет всех похищенных украинских детей, процесс будет контролировать международные партнеры.
- Стороны конфликта обменяют всех военнопленных (принцип "всех на всех"). Россия освобождает всех гражданских задержанных.
- Территориальные переговоры будут проходить по текущей линии боевого столкновения.
- После обеспечения устойчивости прекращения огня стороны принимают меры для гуманитарного облегчения ситуации, включая передвижение членов семей через линию фронта.
- Суверенитет Украины уважают и подтверждают. Украину не принуждают к нейтральному статусу.
- Украина получает юридически подкрепленные гарантии безопасности, включая США, по аналогии со Статьей 5 Устава НАТО.
- На ВСУ и оборонную промышленность Украины не налагаются никакие ограничения.
- Гарантами безопасности Киева выступает группа европейских стран и других заинтересованных государств, Украина имеет право размещать на своей территории силы союзников.
- Вступление Украины в НАТО возможно с согласия всех членов альянса.
- Украина становится членом Европейского Союза
- Украина готова оставаться безъядерным государством и соблюдать Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
- Территориальные вопросы обсуждаются с Россией и решаются после полного прекращения огня.
- После согласования территориальных вопросов Россия и Украина обязуются не изменять их силой.
- Украина восстанавливает контроль над Запорожской АЭС при участии США и над Каховской ГЭС, будет создан механизм передачи контроля.
- Украина получает беспрепятственный проход по Днепру и контроль над Кинбурнской косой.
- Украина и ее партнеры осуществляют экономическое сотрудничество без ограничений.
- Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию, включая использование российских активов, которые останутся замороженными до возмещения убытков.
- Санкции против России могут постепенно смягчаться после достижения стабильного мира и автоматически возобновляться в случае нарушения мирного договора.
- Начнутся отдельные переговоры по европейской архитектуре безопасности с участием всех государств ОБСЕ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
5 демів дали голоси для прийняття бюджету в договорняку з респами, що вони дадуть голоси за відкриття файлів Епштейна й зараз 20 % показали лиш верхівку з влади США але там такоооооє...
уявіть СЛУГИ здають плівки вови з аліБабою в бункері , аби мати політичне майбутнє ...
Подумала з ніжністю про Моніку Лівінськи ))
Хуже ністало!!
А дажи єслі і стало то ка́кая разніца!!! ЛішбиНіПорошенко!!!!
Тоді умєрка і алі-баба проти!
3. Відсторонення Зе-шобла.
4. Створення Уряду Національного порятунку.
5. Всі сили і ресурси на Сили Оборони.
Особенно то, что в плане нет ПРОЩЕНИЯ ГРЕХОВ МАФИИ ЗЕЛЕНСКОГО
Меня это порадовало
Он еще изменится десять раз
Но надо же когда - то и с чего- то начинать
Европейцы как никто другой знают
Что такое подписывать соглашения с россией
Ведь половина Европы была под СССР почти 50 лет
И когда рухнула Берлинская стена
Все страны Европы проходили подписание подобных соглашений
Нам спасибо надо сказать
Что Европа нас не кинула
Давала деньги на все
И мы в определенном смысле не почувствовали войну
Мы не голодаем
У нас нет эпидемий
Да, у нас есть проблемы
Но разве их можно сравнить с тем
Что пережила Европа во 2 мировую!!!!!
Наши проблемы от нашей власти
А это уже вопрос не к Европе
Вот уж в этом Европа точно не виновата!!!!
Пуйлу нужно просто поддержание войны
"у разі якщо московія відмовляється від запропонованого плану,одразу половина наявних війскових ресурсів евросоюзу включно з новітніми винищувачами рафаль,еврофайтер,гріпен та пілотами,ракети таурус,танки леклерк з лео а8 та війскові контингенти країн евросоюзу негайно прибувають на допомогу і займають тилові і глибокоприфронтові зони України в якості стримування. На додачу до війскової компоненти, 30% ввп країн йде на фінансування війскових і гуманітарних операцій. "
Ну це щоб максимально потужний і "реалістичний" план пропонувати.
Тому ***** треба валити
Ну точно як генерал з голівудівських фільмів.
Тож тепер є високий ризик, що він буде всіляко обсирати і торпедувати 24-пунктний європейський план, будучи членом української делегації на переговорах в Женеві.
Потрібно його негайно звідти відкликати та доставити в Україну на допит в НАБУ.
Про заміну пункту про аудит на інший писали ось тут.
Жодного пункту про компенсацію людям які втратили усе!!!
Й жодного пункту про військове втручання "союзників" у разі повторного нападу рашистів.
Але навіть з цього нічого невийде бо нелюдь-син Сатани х7йло відчув вже кров та безкарність. Хіба на короткий проміжок часу - потрібний рашистам для відновлення й чергового нападу.
Чи по вашому ЗСУ, введуть бої у Москві, та штурмують Кремль?
Щоб зробити такий висновок, інформації з відкритих джерел більше ніж достатньо. А інакше і бути не могло, позаяк Трумп давній, з 80-х, агент-клієнт Підорашки. Про це знали всі, хто був знайомий з його біографією. Краснов його КГБешне погоняло, чи ні, не важливо. Важливі події, які навкруг цієї гидотної (мерзостной на ізикє) істоти розгортались.
Ситуація.
Уявіть собі, що в місті Н-Й займається будівельним бізнесом якийсь типус жлобської поведінки, не обтяжений мораллю та повагою до законів, який розтринькав батьківський капітал, залишений йому в спадок, та навіть встиг обанкрутити кілька підприємств ним же заснованих. Тобто обібрав (кинув) інвесторів. Неписані порядки в США такі, що після першого банкротства лузеру бізнес-спільнота може і пробачити та дозволити йому почати нові гешефти. АЛЕ Ж 6 (Шість!) БАНКРУТСТВ, після яких девелопмер-гешефтер Трумп знову піднімався, яко Фенікс з попелу.
В мене виникає питання - що за ідіоти після перших банкрутств продовжували і далі вкладати кошти в цього відвертого шахрая? Виявилось, що гроші цьому жлобу давали американські банки, створені в США Совком. А в таких випадках без КГБ точно не обійшлось.
Десь в цей період КГБешні спеціалісти-вербувальники, що логічно, зайнялись Трумпом. Не обтяжений мораллю та совістю, що знов таки логічно, Трумп, звичайно, став виконувати вказівки КГБ. Не думаю, що знайдеться українець і взагалі людина здатна мислити, які можуть повірити, що Трумп рвонув на собі сорочку так доларів на 500, вирвав жмут рудого волосся на грудях і заволав в сторону вербувальника: «Хто? Я?!!! Я патріот Гамерики, повішаюсь (застрелюсь, втоплюсь і т.д.), але не зраджу американському народу і конституції!»
Хтось задав собі питання, з якої такої балди САМ багаторічний посол Совка в США (з 4 січня 1962 по 19 травня 1986) року таваріщ Добринін запросив в посольство Трумпа, про якого він точно знав ВСЕ! Якщо хтось вважає, що це малозначущий факт, той дуже помиляється. Фігура посла в США завжди в Совку вважалась достатньо великою і впливовою - Добринін секретар ЦК КПРС на той час, якщо ви не знали. Кандидат у члени ЦК КПРС у 1966-1971 роках. Член ЦК КПРС у 1971-1990 роках. Явно не якийсь там совєцький феодал якоїсь задрипаної області в нечерноземній смузі Расєї.
А далі вояжі Трумпа в Совок, де його КГБ ублажав по повній програмі для агентів-збоченців. І, звичайно, фіксував усі його маасковські пригоди. Чи хтось вважає, що не фіксував? Про це багато написано, тому повторятись не буду.
Я так думаю, після всього, що відомо про цього цього прохвоста, тільки «ідіот в квадраті» (с) може вважати Трумпа чистеньким та пухнастеньким, як щойно вилуплене руде пташенятко з курячої птахофабрики.
Не знаю як Тампон буде його виправдовувати, і чи буде, він й так погано приховує свої симпатії до Х-уйла і ворожість до України і Європи, але несприйняття цим напівбожевільним обранцем американців погодженого плану європейців та подальше нав'язування Україні капітуляції чітко і однозначно продемонструє його явну підтримку злочинної Московщини.
Невідомо як таку політику сприйме деградоване американське суспільство, імовірно, як і раніше, цілком абсолютно байдуже, але Європі варто буде позбавитися решток ілюзії, що США все ще частина Заходу і демократичного світу, і розробляти власну міжнародну політику, незважаючи на будь-які примхи США, тобто дебільного Донні.
Пан Dmitry Begemotovich тут нещодавно мені наполегливо розповідав, шо санкції ніхто знімати не буде, допоки пуйло не звільнить захоплені території. На захоплення частини Грузії європейці майже уваги не звернули... Мусьє саркозі лише злітав одного разу Саакашвілі трохи заспокоїти.
А у цілому по тим "пропозиціям"... одне слово, пуйлові голову ніхто різати не збирається (хоча ордер на його арешт вже виданий).
следовательно данный договор,не более чем "будапештский меморандум",такая же пустышка.