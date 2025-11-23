РУС
Европа предложила альтернативный мирный план из 24 пунктов по прекращению войны РФ против Украины, - The Telegraph

Страны Европы представили 24 пункта в качестве альтернативы американской инициативе

Страны Европы представили альтернативный мирный план по прекращению войны РФ против Украины. Контрпредложение лидеров Европы состоит из 24 пунктов.

Европейский план завершения российско-украинской войны публикует газета The Telegraph, информирует Цензор.НЕТ.

Отличия от плана США

Согласно документу, полученному The Telegraph, альтернативный европейский план окончания войны в Украине существенно отличается от 28-пунктового предложения США.

В частности, среди ключевых отличий европейского плана — отсутствие ограничений по численности украинских Вооруженных сил.

Также европейский план не запрещает Украине присоединяться к НАТО. Окончательное решение будет зависеть от "консенсуса в рамках альянса".

Полная версия плана

The Telegraph опубликовала полный текст европейского мирного плана:

  1. После прекращения войны будут созданы меры для надежного мира и безопасности.
  2. Россия и Украина обязуются соблюдать прекращение огня в воздухе, на суше и на море.
  3. Обе стороны немедленно начинают переговоры по мониторингу соблюдения перемирия третьими сторонами.
  4. Контроль за прекращением огня будут осуществлять союзники Украины под руководством США, преимущественно дистанционно с использованием спутников, БПЛА и других технологий.
  5. Создается механизм представления отчетов о нарушениях режима прекращения огня и обсуждения мер по исправлению ситуации.
  6. Россия вернет всех похищенных украинских детей, процесс будет контролировать международные партнеры.
  7. Стороны конфликта обменяют всех военнопленных (принцип "всех на всех"). Россия освобождает всех гражданских задержанных.
  8. Территориальные переговоры будут проходить по текущей линии боевого столкновения.
  9. После обеспечения устойчивости прекращения огня стороны принимают меры для гуманитарного облегчения ситуации, включая передвижение членов семей через линию фронта.
  10. Суверенитет Украины уважают и подтверждают. Украину не принуждают к нейтральному статусу.
  11. Украина получает юридически подкрепленные гарантии безопасности, включая США, по аналогии со Статьей 5 Устава НАТО.
  12. На ВСУ и оборонную промышленность Украины не налагаются никакие ограничения.
  13. Гарантами безопасности Киева выступает группа европейских стран и других заинтересованных государств, Украина имеет право размещать на своей территории силы союзников.
  14. Вступление Украины в НАТО возможно с согласия всех членов альянса.
  15. Украина становится членом Европейского Союза
  16. Украина готова оставаться безъядерным государством и соблюдать Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
  17. Территориальные вопросы обсуждаются с Россией и решаются после полного прекращения огня.
  18. После согласования территориальных вопросов Россия и Украина обязуются не изменять их силой.
  19. Украина восстанавливает контроль над Запорожской АЭС при участии США и над Каховской ГЭС, будет создан механизм передачи контроля.
  20. Украина получает беспрепятственный проход по Днепру и контроль над Кинбурнской косой.
  21. Украина и ее партнеры осуществляют экономическое сотрудничество без ограничений.
  22. Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию, включая использование российских активов, которые останутся замороженными до возмещения убытков.
  23. Санкции против России могут постепенно смягчаться после достижения стабильного мира и автоматически возобновляться в случае нарушения мирного договора.
  24. Начнутся отдельные переговоры по европейской архитектуре безопасности с участием всех государств ОБСЕ.

Топ комментарии
+34
1. Нова коаліція в Раді. Новий спікер.
3. Відсторонення Зе-шобла.
4. Створення Уряду Національного порятунку.
5. Всі сили і ресурси на Сили Оборони.
23.11.2025 20:06 Ответить
+26
23.11.2025 20:04 Ответить
+17
пункт для амністії корупціонерів є? Немає?
Тоді умєрка і алі-баба проти!
23.11.2025 20:05 Ответить
Комментировать
23.11.2025 20:04 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=SevGeesY48s

5 демів дали голоси для прийняття бюджету в договорняку з респами, що вони дадуть голоси за відкриття файлів Епштейна й зараз 20 % показали лиш верхівку з влади США але там такоооооє...
уявіть СЛУГИ здають плівки вови з аліБабою в бункері , аби мати політичне майбутнє ...
23.11.2025 21:33 Ответить
Нещасна Хіларі Клінтоном навіть заяву зробила за Україну у світлі програми-28 , мабуть подивившись файл з чоловіком ...
Подумала з ніжністю про Моніку Лівінськи ))
23.11.2025 21:36 Ответить
Отличненько. Теперь можно с обоими планами работать хоть год. А Россию ждет лютая зима с вынесением генерации, НПЗ и прочих стратегических объектов.
23.11.2025 20:05 Ответить
А Україну, що чекає?
23.11.2025 20:22 Ответить
І Україну чекає люта зима без світла, тесла і води. Але ж ми знаємо, що українці самі собі вибрали цей шлях. До 2019 року у них все було і вони вільно пересуватилися через кордони, працювали, відпочивали, не ховалися по підвалах і не відкривали нові цвинтарі. Не ховалися від ТЦКа і т.п. Світла було хоч дупой жуй.., але їм Беня, медведчук і Зеля сказали, що вони живуть не так і зробили так, як вони мають жити.
показать весь комментарий
23.11.2025 20:33 Ответить
ФсьоВиВрьотьтьііі, парахаботи!
Хуже ністало!!
А дажи єслі і стало то ка́кая разніца!!! ЛішбиНіПорошенко!!!!
23.11.2025 21:04 Ответить
Не твоя свинособача справа, хахлокацапе!
показать весь комментарий
23.11.2025 20:38 Ответить
З якого хера Україна повинна залишатися без'ядерною державою? Будапештським меморандумом Пуйло витер ср-у, і Україна вільна від будь-яких зобов'язань. А без ядерної зброї черговий Пуйло обов'язково все повторить.
23.11.2025 20:30 Ответить
З припиненням допомоги від США винесенням генерації, НПЗ та інших стратегічних об'єктів в кацапії будуть займатись хіба що диверсійні групи бусифікованих, озброєних саперними лопатками кулеби.
23.11.2025 20:38 Ответить
США вже рік як припинили допомогу зброєю і грошами, ти гальмуєш.
23.11.2025 20:40 Ответить
Очевидно, в голову не приходить, що США можуть взагалі заборонити продаж зброї Україні за гроші ЄС? Не кажучи вже про надання розвідданих, старлінк, дані для наведення ракет для Хаймерсів, ракети для Петріотів і ще багато інших ніштяків, без яких обійтись буде практично неможливо через відсутність чогось подібного в країнах Європи.
показать весь комментарий
23.11.2025 21:46 Ответить
Де ти, падло, бачив допомогу від Трумпових США за 11 місяців?
показать весь комментарий
23.11.2025 20:40 Ответить
пункт для амністії корупціонерів є? Немає?
Тоді умєрка і алі-баба проти!
23.11.2025 20:05 Ответить
23.11.2025 20:24 Ответить
1. Нова коаліція в Раді. Новий спікер.
3. Відсторонення Зе-шобла.
4. Створення Уряду Національного порятунку.
5. Всі сили і ресурси на Сили Оборони.
23.11.2025 20:06 Ответить
А 2-й пункт де?
показать весь комментарий
23.11.2025 21:41 Ответить
Ну це ще куди не йшло....
23.11.2025 20:07 Ответить
Отличный план
Особенно то, что в плане нет ПРОЩЕНИЯ ГРЕХОВ МАФИИ ЗЕЛЕНСКОГО
Меня это порадовало
23.11.2025 20:07 Ответить
Ґаліна, ти повинна протестувати, бо про русскій язик і церкву нічого не гарантують.
показать весь комментарий
23.11.2025 20:24 Ответить
Ну вообще-то это женское имя
23.11.2025 21:09 Ответить
Підтверджую, Ореста - це жіноче імʼя 😜
23.11.2025 21:35 Ответить
сруязикі шавки розтявкались
23.11.2025 21:11 Ответить
Теж логічно . А то ************ є кому
23.11.2025 21:13 Ответить
23.11.2025 20:42 Ответить
Краще вас протестувати ніхто не вміє. Ви ще у суботу мали вийти на Майдан, Скандувати: кацапи+піндоси = ПНХ. І не виходити звідти, поки партнери не забезпечать прийнятних для вас умов мирного плану.
23.11.2025 20:53 Ответить
Меня больше волнует, что в этом плане ничего нет о репарации Украине и наказания за военные преступления кацапов …
показать весь комментарий
23.11.2025 20:47 Ответить
П.22
23.11.2025 20:56 Ответить
Это первый набросок плана
Он еще изменится десять раз
Но надо же когда - то и с чего- то начинать
Европейцы как никто другой знают
Что такое подписывать соглашения с россией
Ведь половина Европы была под СССР почти 50 лет
И когда рухнула Берлинская стена
Все страны Европы проходили подписание подобных соглашений
Нам спасибо надо сказать
Что Европа нас не кинула
Давала деньги на все
И мы в определенном смысле не почувствовали войну
Мы не голодаем
У нас нет эпидемий
Да, у нас есть проблемы
Но разве их можно сравнить с тем
Что пережила Европа во 2 мировую!!!!!
Наши проблемы от нашей власти
А это уже вопрос не к Европе
Вот уж в этом Европа точно не виновата!!!!
23.11.2025 20:56 Ответить
Патамучта ві есть уехать и не обеспечить пабєду над кацап....
23.11.2025 21:03 Ответить
Серйозно?
23.11.2025 20:07 Ответить
План більш прийнятний - Україна вступить в НАТО за згоди всіх членів і Байден і Трамп проти - як це трактувати?
23.11.2025 20:08 Ответить
Розслабитесь. Україна ніколи не вступить в НАТО, як власне і в Європейський Союз, але обмежувати суверенітет, та брати на себе такі зобов'язання в рамках "мирного плану", точно не можна.
23.11.2025 20:26 Ответить
До чого тут Байден?
показать весь комментарий
23.11.2025 20:51 Ответить
А де пункт про кацапських військових злочинців і аудит отриманої зеленими фін допомоги?
показать весь комментарий
23.11.2025 20:08 Ответить
Ніяких пунктів про аудіт не було, а пункт про амністію відкинули.
23.11.2025 20:34 Ответить
Коли немає плана перемоги будемо мати плани тих, кому ми до жопи.
23.11.2025 20:10 Ответить
Європейських військових не має не те що на полі бою, вони навіть бояться збивати россійські ракети/бпла в глубокому тилу... Але пункти плану такі, наче вони стоять десь на підступах до пітера чи москви и ось-ось підуть на штурм...
23.11.2025 20:12 Ответить
ВІйськові не бояться збивати дрони, а бояться порушити закон, який забороняє застосовувати зброю всередині власної країни поза територіями військових частин. Таке право із значними обмеженнями має лише поліція. Також в багатьох країнах НАТО армії не мають протоколів реагування, яких зобовʼязані дотримуватися військові для застосування зброї.
23.11.2025 21:42 Ответить
***** не прийме ніякий план. Тому поки з усіх сил не будуть давити парашію економічно на суші, на морі, кругом… як поганого щура, допоки ця ******* буде воювати
23.11.2025 20:15 Ответить
Именно так !
Пуйлу нужно просто поддержание войны
23.11.2025 21:45 Ответить
Більше планів хороших і різних! Чекаємо плани від БРІКС, ОПЕК, ШОС, ЮНЕСКО.
23.11.2025 20:15 Ответить
Можно еще план Ватикана, Лиги Арабских наций, союза тюркских народов, Всемирной Ассоциации психиатров. Гы-гы-гы
23.11.2025 20:22 Ответить
Кацапе, йди Гы-гы-гы-кати на свої мокшанські болота!
23.11.2025 21:22 Ответить
Оце вже краще.
23.11.2025 20:16 Ответить
Это все ровно то что они уже предлагали раньше и что раша категорически откинула.
23.11.2025 20:16 Ответить
Рано чи пізно раші доведеться сжерти що дають.
23.11.2025 20:49 Ответить
Ілюзія.
23.11.2025 20:18 Ответить
А де 25-й пункт???

"у разі якщо московія відмовляється від запропонованого плану,одразу половина наявних війскових ресурсів евросоюзу включно з новітніми винищувачами рафаль,еврофайтер,гріпен та пілотами,ракети таурус,танки леклерк з лео а8 та війскові контингенти країн евросоюзу негайно прибувають на допомогу і займають тилові і глибокоприфронтові зони України в якості стримування. На додачу до війскової компоненти, 30% ввп країн йде на фінансування війскових і гуманітарних операцій. "

Ну це щоб максимально потужний і "реалістичний" план пропонувати.
23.11.2025 20:18 Ответить
Які ще мирні плани? Тільки загнати кацапів на болота, інакше все повториться!
23.11.2025 20:19 Ответить
А ти вже заганяєш?
23.11.2025 21:23 Ответить
План для України в ******** умовах в цілому прийнятний. Але саме через це буду дуже здивований, якщо на нього погодяться росіяни.
23.11.2025 20:19 Ответить
***** не погодиться, навіть на той план з 28 пунктів, що нібито написаний в Кремлі, бо він все одно не вирішує і 25% того, на що претендує *****.
23.11.2025 20:33 Ответить
Красіва, але нереалістично. ***** на тке ніколи не погодиться.

Тому ***** треба валити
23.11.2025 20:25 Ответить
Дам тобі "парабелум"!
23.11.2025 20:41 Ответить
Ой, краще далекобійну снайперку з гарною оптикою.
23.11.2025 20:52 Ответить
23.11.2025 21:24 Ответить
блин... ну какие планы???, вдуйте руссне и ее саттелитам санкции по самое не хочу, вооружите Украину, примите в ЕС и нато ее не оккупированные части Украины, введите войска...для особо тупорылых, перепишите Корейский сценарий....
23.11.2025 20:28 Ответить
Все це Європа зробила залюбки, але є одна непереборна обставина: Орбан, Фіцо "і прімкнувший к нім Навроцький" - проти!
23.11.2025 21:12 Ответить
Ці пункти писали дипломати, а не мародери і крадуни українсих грошей із "Енергоатома". Дякую країнам ЄС, які долучилися до цих подій і підтримують Україну.
23.11.2025 20:30 Ответить
Цей план мертвонароджений, зроблений чисто для галочки. Всім зрозуміло, що реально ніхто його взагалі розглядати не буде, оскільки Трампу надоїли пусті балачки та витрата часу на обговорення пустих прожектів, які ніколи не будуть прийняті кацапами. План, який запропонували США, є модернізованим планом, погодженим між США та кацапією на Алясці, відповідно, він має великі шанси бути підписаним ****** за умови невнесення до нього принципових змін. Тож Трамп буде наполягати саме на його прийнятті, інакше шанси на укладення миру просто відсутні.
23.11.2025 20:32 Ответить
Значить трамп вчергове обдристається на міжнародній арені від імені США.
23.11.2025 20:36 Ответить
"Час закінчувати з цим лайном" - так із солдафонською прямотою сформулював позицію свого босса міністр суходольних військ СШТ.
Ну точно як генерал з голівудівських фільмів.
23.11.2025 21:21 Ответить
Так же ж корумпований функціонер зебілів Умєров, перебуваючи у США по своїх мутних справах, https://www.pravda.com.ua/news/2025/11/21/8008312/ погодився з "мирним планом Трампа" авторства дмітрієва-віткова-кушнера. Окрім пункту про аудит міжнародної допомоги України.
Тож тепер є високий ризик, що він буде всіляко обсирати і торпедувати 24-пунктний європейський план, будучи членом української делегації на переговорах в Женеві.
Потрібно його негайно звідти відкликати та доставити в Україну на допит в НАБУ.
23.11.2025 20:33 Ответить
Ніяких пунктів про аудіт міжнародної допомоги не було в жодній версіі плану, не вигадуйте чухню.
23.11.2025 20:38 Ответить
Не вводьте своїх читачів в оману.
Про заміну пункту про аудит на інший писали ось тут.
23.11.2025 21:08 Ответить
Це тупенький вкид від "джерела". Чи ви і правда вірите, що Умеров співавтор плану Трампа?)
23.11.2025 21:28 Ответить
Не читайте на ніч радянських газет!
23.11.2025 21:29 Ответить
Хороший план, можна було б погодитись якби Росія на це пішла, але навряд!
23.11.2025 20:36 Ответить
Хороший та не зовсім..... жодного пункту про покарання за військові здочини.
Жодного пункту про компенсацію людям які втратили усе!!!
Й жодного пункту про військове втручання "союзників" у разі повторного нападу рашистів.
Але навіть з цього нічого невийде бо нелюдь-син Сатани х7йло відчув вже кров та безкарність. Хіба на короткий проміжок часу - потрібний рашистам для відновлення й чергового нападу.
23.11.2025 20:40 Ответить
покарання на окремому міжнародному трибуналі, до чого тут мирна угода?
23.11.2025 20:43 Ответить
Ви чули, коли-небудь, про таке слово, як КОМПРОМІС?
Чи по вашому ЗСУ, введуть бої у Москві, та штурмують Кремль?
23.11.2025 21:10 Ответить
Жодного слова про про покарання війскових злочинців..... йшов світ.... йшов ... й прийшов..... назад у середньовіччя, бо боягузи ЄС бояться х7йла таки а США керує аморальний президент.
23.11.2025 20:36 Ответить
Так викинули кацапський пункт про амністію. Це означає, що таки планують міжнародний трибунал над кацапами.
23.11.2025 20:39 Ответить
А корумпованих зебілів не треба вибирати. А то спочатку кварталом любцютьмя а потім не знають як їх позбутися.
23.11.2025 20:38 Ответить
Вилизе зараз ***** Шарікович та виперде, що не врахували його інтереси та парашки
23.11.2025 20:39 Ответить
А у нас есть какой-то план? Был ли вообще когда-то за 4 года войны? Их пишут все кроме нас. Понятно что выхлоп был бы нулевой, (впрочем как и с европейским) но все же. Хоть какая-то альтернатива с который можно было пойти к тому же Трампу и хоть что-то решать. Ну хоть сделать видимость. Собственно эта европейская писанина это тоже видимость и попытка просто сохранить лицо. Но мы даже этого не делаем.
23.11.2025 20:43 Ответить
У нас это у кого? У кацапских троллей?
23.11.2025 21:14 Ответить
Кілька разів в останній час звертав увагу друзів на те, що Трумп, а за ним і всі трумпо-магівські США Є ВОРОГАМИ України.

Щоб зробити такий висновок, інформації з відкритих джерел більше ніж достатньо. А інакше і бути не могло, позаяк Трумп давній, з 80-х, агент-клієнт Підорашки. Про це знали всі, хто був знайомий з його біографією. Краснов його КГБешне погоняло, чи ні, не важливо. Важливі події, які навкруг цієї гидотної (мерзостной на ізикє) істоти розгортались.

Ситуація.

Уявіть собі, що в місті Н-Й займається будівельним бізнесом якийсь типус жлобської поведінки, не обтяжений мораллю та повагою до законів, який розтринькав батьківський капітал, залишений йому в спадок, та навіть встиг обанкрутити кілька підприємств ним же заснованих. Тобто обібрав (кинув) інвесторів. Неписані порядки в США такі, що після першого банкротства лузеру бізнес-спільнота може і пробачити та дозволити йому почати нові гешефти. АЛЕ Ж 6 (Шість!) БАНКРУТСТВ, після яких девелопмер-гешефтер Трумп знову піднімався, яко Фенікс з попелу.

В мене виникає питання - що за ідіоти після перших банкрутств продовжували і далі вкладати кошти в цього відвертого шахрая? Виявилось, що гроші цьому жлобу давали американські банки, створені в США Совком. А в таких випадках без КГБ точно не обійшлось.

Десь в цей період КГБешні спеціалісти-вербувальники, що логічно, зайнялись Трумпом. Не обтяжений мораллю та совістю, що знов таки логічно, Трумп, звичайно, став виконувати вказівки КГБ. Не думаю, що знайдеться українець і взагалі людина здатна мислити, які можуть повірити, що Трумп рвонув на собі сорочку так доларів на 500, вирвав жмут рудого волосся на грудях і заволав в сторону вербувальника: «Хто? Я?!!! Я патріот Гамерики, повішаюсь (застрелюсь, втоплюсь і т.д.), але не зраджу американському народу і конституції!»

Хтось задав собі питання, з якої такої балди САМ багаторічний посол Совка в США (з 4 січня 1962 по 19 травня 1986) року таваріщ Добринін запросив в посольство Трумпа, про якого він точно знав ВСЕ! Якщо хтось вважає, що це малозначущий факт, той дуже помиляється. Фігура посла в США завжди в Совку вважалась достатньо великою і впливовою - Добринін секретар ЦК КПРС на той час, якщо ви не знали. Кандидат у члени ЦК КПРС у 1966-1971 роках. Член ЦК КПРС у 1971-1990 роках. Явно не якийсь там совєцький феодал якоїсь задрипаної області в нечерноземній смузі Расєї.

А далі вояжі Трумпа в Совок, де його КГБ ублажав по повній програмі для агентів-збоченців. І, звичайно, фіксував усі його маасковські пригоди. Чи хтось вважає, що не фіксував? Про це багато написано, тому повторятись не буду.

Я так думаю, після всього, що відомо про цього цього прохвоста, тільки «ідіот в квадраті» (с) може вважати Трумпа чистеньким та пухнастеньким, як щойно вилуплене руде пташенятко з курячої птахофабрики.
23.11.2025 20:47 Ответить
Для Х-уйла це дуже виграшний план, інша річ, що упир занадто тупий, щоб на нього погодитися, тому він відмовиться.
Не знаю як Тампон буде його виправдовувати, і чи буде, він й так погано приховує свої симпатії до Х-уйла і ворожість до України і Європи, але несприйняття цим напівбожевільним обранцем американців погодженого плану європейців та подальше нав'язування Україні капітуляції чітко і однозначно продемонструє його явну підтримку злочинної Московщини.
Невідомо як таку політику сприйме деградоване американське суспільство, імовірно, як і раніше, цілком абсолютно байдуже, але Європі варто буде позбавитися решток ілюзії, що США все ще частина Заходу і демократичного світу, і розробляти власну міжнародну політику, незважаючи на будь-які примхи США, тобто дебільного Донні.
23.11.2025 20:52 Ответить
Пункт 23-й.
Пан Dmitry Begemotovich тут нещодавно мені наполегливо розповідав, шо санкції ніхто знімати не буде, допоки пуйло не звільнить захоплені території. На захоплення частини Грузії європейці майже уваги не звернули... Мусьє саркозі лише злітав одного разу Саакашвілі трохи заспокоїти.
А у цілому по тим "пропозиціям"... одне слово, пуйлові голову ніхто різати не збирається (хоча ордер на його арешт вже виданий).
23.11.2025 20:56 Ответить
пункт 11 ставит точку в этом дебильном документе,ибо пятый пункт НАТО,не обязывает никого из этого сброда,принимать участвие непосредственно в отражении агрессии. более того,он рассматривает участие этого колхоза в том статусе,которое устроит именно этого колхозника;-сочуствие,сопереживание,денег взаймы...
следовательно данный договор,не более чем "будапештский меморандум",такая же пустышка.
23.11.2025 21:01 Ответить
Мирний план повинен складатися тільки з одного пункту, а саме надання Україні зброї в тому числі дальнобійної і без обмежень використання. А те що ви складаєте список з салатів і вегетаріанських блюд, для вечері людоїда, ви можете зразу викинути в відро
23.11.2025 21:02 Ответить
+ 25 пунктом пану ALEX надання кредитної картки без обмежень її використання по всьому світу. Нахабство то є друге щастя! "Повинен складатися.... ".
23.11.2025 21:10 Ответить
Я вважаю що досягти миру можна єдиним способом- розбити рашистів на полі бою і знищити або розвалити їх логово. Все інше то ваші іллюзії і самообман. І всі паперові гарантії можна зусунути в одне місце де вже стирчить Будапештський меморандум, угода України і сша про гарантії безпеки підписаної в 2024 році, а також угода про копалини яка також гарантувала безпеку
23.11.2025 21:25 Ответить
Годится!
23.11.2025 21:04 Ответить
Все будут пытаться не допустить капитуляции Украины, даже кацапы. Чтобы воевать дальше. Главное кто будет виноват перед альфа-самцом мира Трампом. Все играют спектакль для Трампа. Пытаются натравить старого полоумного неадеквата на врага.
23.11.2025 21:09 Ответить
Замітили що в цьому плані немає ні зобов'язань ні покарань за порушення перемир'я ні залізних гарантій? Черговий Будапештський меморандум і одні фантазії і побажання...
23.11.2025 21:09 Ответить
Бессмысленная возня, которая ничего не даст. Какой мир, если рaшистская империя не уничтожена? Или хотя бы пока x#йло жив и у власти? Смысл пытаться решить частные вопросы, пока главные и принципиальные не решены?
23.11.2025 21:15 Ответить
Европа и Украина не могут или не хотят послать агента Краснова нах, поэтому играют с ним в игры под названием "миротворец". Хотя всем понятно, кроме психопата Трампа, что пока ***** живо, них..я не будет
23.11.2025 21:27 Ответить
План лайно, просто черговий трамплін для атаки РФ.
23.11.2025 21:17 Ответить
Там у них уже новий план на 28 пунктів, який на 75% збігається з тим, що пропонує Трамп.
23.11.2025 21:28 Ответить
******** вже прийняла москальський план у 2022р!
23.11.2025 21:38 Ответить
 
 