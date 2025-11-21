РУС
4 810 93

Согласно "мирному плану" США, Россия получит без боя территорию Украины размером с Люксембург, - AFP

Встреча Трампа и Путина на Аляске 15 августа 2025 года

Реализация "мирного плана" США в нынешнем виде может привести к тому, что Россия без боя получит территорию площадью около 2300 квадратных километров, что почти равно площади Люксембурга (2590 кв. км).

Об этом пишет AFP, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Согласно плану, Украина якобы уступает:

  • почти 5000 кв. км в Донецкой области,

  • 45 кв. км в Луганской области.

В обмен на это Россия якобы должна вернуть:

  • около 2000 кв. км в Харьковской области,

  • 450 кв. км в Днепропетровской,

  • 300 кв. км в Сумской,

  • 20 кв. км в Черниговской области.

В материале AFP отмечается: "План, предложенный Вашингтоном, фактически предусматривает передачу 20% территории Украины для возвращения менее 0,5%".

Эксперты предупреждают, что такой сценарий может иметь  для Украины серьезные политические последствия и всфере безопасности.

Топ комментарии
+24
Там не просто територія, а географічні засоби спротиву наступу. Це просто знищення своєї оборони на яку кацапи мали б покласти роки і сотні тисяч кацапят.
21.11.2025 20:42 Ответить
+20
А де наш план перемоги?А безпекові гарантії?
21.11.2025 20:41 Ответить
+19
Доречі Краматорськ і Славянськ укріплений так, що цапи їх будуть брати років з 10. І втратятять ще декілька мільонів баранів
21.11.2025 20:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
А куй їм не "м'ясо"?
Кацапи їжте не обляпайтесь
21.11.2025 20:40 Ответить
А де наш план перемоги?А безпекові гарантії?
21.11.2025 20:41 Ответить
План стійкості,самміти миру?
21.11.2025 21:12 Ответить
дЄрмак той папір використав як туалетний папір...
І економія в нього на закупівлі, як в завгоспа!
21.11.2025 21:17 Ответить
Минулорічного недостньо? Чи 28 планів безпеки мало? Не довіряєте президенту? Ви капац, або американець.
21.11.2025 21:20 Ответить
Я хочу щоб ті хто в нас приймає рішення уявили, що відчувають зараз наші золоті люди в Крамі, в Слов'янську, Святогірську, Лимані інших містах Донбасу. Як ви собі ***** уявляєте вихід армії? Армія вийде і залишить наших людей на Бучу 2.0? Після такого України не буде
21.11.2025 20:41 Ответить
Або вони перетворятся на те ж що покровськ і мирноград. Афігенний вибір.
21.11.2025 20:43 Ответить
Швидше в Мелітополь і Сімферополь, якщо не буде боїв. Сподіваюся справжні українці покинуть ці міста.
21.11.2025 20:53 Ответить
А ще швидче в Донецьк, Макеевку, Снежное и будем мы их называть - сепарами…
показать весь комментарий
Що заважае їм виїхати разом ми військами?
показать весь комментарий
Повне просирання соціальної політики. Інвалідам та великим сім'ям їхати в кімнату гуртожитку? Чи в нікуди?.
Коли довіра до верховної влади НУЛЬ ( ЗЕро) то потужні гасла ніхто не слухає..
Так нам би хотілося щоб мирняк не плутався на лінії фронту, заодно ловлячи КАБи і міни своєю башкою...
Але це така сама "мрія" як і повернутись у 2019 і не допустити держперевороту! . Ефективність хотіння однакова. Державність фактично розвалена, жоден інститут не працює
21.11.2025 21:47 Ответить
як в Іловайську
показать весь комментарий
Ви хотіли перемогти чи хоча б встояти під керівництвом кварталу95?
Дивіться правді у вічі. Просрали все що можна. Далі буде просто повний дерибан того що ще не докрали і виїзд шобли в Ізраїль на родіну.
21.11.2025 20:51 Ответить
А шо тільки в ізраілі підар..аси живуть
показать весь комментарий
Ні. Просто відтіль богоізбранний народ нікого гоям не видає. Тому що надурити гоя - то святе. Це подвиг.
показать весь комментарий
>Після такого України не буде

так, але ми НЕ стали поганими гоями, що думають про ядерну зброю! американці не нервують, це досягнення.
показать весь комментарий
Боже,та прийми ти вже ліки,"ядерно-юродівий"
показать весь комментарий
+5 рублів за підтримку державної політики рф щодо без'ядерного статусу України.
показать весь комментарий
Навіщо ти мені свої кацапські розцінки оголошуєш,хворий баран-провокатор,повзи галаперидолу прийми.
показать весь комментарий
Там не просто територія, а географічні засоби спротиву наступу. Це просто знищення своєї оборони на яку кацапи мали б покласти роки і сотні тисяч кацапят.
21.11.2025 20:42 Ответить
Там ще и полезных ископаемых на 12трлн баксов к тому же....Хватит не то что все военные затраты "отбить",еще и останется...не говоря о территориях.Чи ти не знав...Біжи краще вужика собі погоняй...сьогодні вечір п'ятниці,можеш і до бабці Тамари завітать.....збочинець..спеціаліст по моторчикам
21.11.2025 21:09 Ответить
Виповзло Діма Самодроч. Ти де ховалось вже з місяць?
показать весь комментарий
Приветствую специалиста узкого профиля по секс-игрушкам..У тебя если руки ужом и бабкой Тамарой не заняты-то ты тут наяриваешь в коментах,який ти вумний...як вутка Шо там,дроч-моторчик гарно працює?? Чи ти вже інвалідність оформив дристануть за кордон??

Миша Дюжик-Миша Дюжик

Пристроил моторчик на свій вялий вужик

Моторчик замкнув,коротнув,запалав

Мішин стрючок потемнів і ..відпав
21.11.2025 21:20 Ответить
Ямб, хорей чи хоку? Бо я не ,,сільон в стіхотворствє,,
показать весь комментарий
Не знаю Миша...не знаю.Пишу разными стилями...ты своими выходками вдохновляешь Такие кадры "на дороге не валяются".Тебя надо в "червону книгу занести" як подвид сексуального збоченця Ладно,іди бабцю Тамару мацай.До зустрічи як небудь на просторах інету..Наступного разу-буде тобі новий вірш в твою "честь" бл...ржу-не могу
показать весь комментарий
Не підкажеш де цю бабцю Тамару шукати? Бо знаєш її тільки ти. І то, розумію, тільки по фото де вона раком на буряках була сфотографована. Тому самодроч на це чб фото тобі трохи голову звернув. Тому ти в літератори подався.
показать весь комментарий
А это 100%!!
показать весь комментарий
Доречі Краматорськ і Славянськ укріплений так, що цапи їх будуть брати років з 10. І втратятять ще декілька мільонів баранів
21.11.2025 20:46 Ответить
Про Авдіївку теж так казали. Але вони більше не штурмують в лоб. А винайшли нову тактику.
показать весь комментарий
а ти готовий втратити життя в битві за оброну Краматорська і Слов янська?
показать весь комментарий
Не знаю, як в Слов'янську, а на останньому Майдані мав три зломи, лікувавсь у київський нейрохирургії. Подяка лікарям і киянам, що мене витягли і прихистили. Ще повоюю, не зважаючи на вік
показать весь комментарий
Лікарям та Воні? Бо не вірю що ти не молився на косу у скруті.( Жартую. Не переймайся)
показать весь комментарий
Дбпшнх
показать весь комментарий
А кто ты такой, чтобы такие вопросы задавать? Из окопа пишешь?
показать весь комментарий
Що таке, цапюра, лячно)) Чорний мішок готуй по свому розміру
показать весь комментарий
Ну ты бы хоть обратил внмание, кому я ответил...
показать весь комментарий
Ты же вопросов не задавал вроде
показать весь комментарий
Ще одна фішка. Ждунів з ОТУ цапи вивозять на Сибір і Далекий Схід. Ціла держпрограма. Отакоє
показать весь комментарий
Дивився російські ролики з Ютубу де подібні ждуни вже навкруги Воркути в покинутих населених пунктах мешкають. Якщо приймемо ,,мирний план,, *****-Трампа то будемо всі там мешкати згодом.
показать весь комментарий
Я думав більше...
показать весь комментарий
Отримують понад те, що вже окупували... там реально небагато. Але ми ж усі розуміємо, що захочуть з часом більше
показать весь комментарий
Вони і зараз хочуть більше, так що нічого не зміниться.
показать весь комментарий
Вони то хочуть, але за 2-3 роки перейдуть до активних дій. Це ж очевидно.
показать весь комментарий
Вони і зараз ведуть активні дії, так що нічого не зміниться.
показать весь комментарий
Всюди наїбалово. Віддати відносно цілі Слов'янськ та Краматорськ - за розйобаний в хлам Вочанськ? Легше приєднати вільні райони Донеччини до Харківської області - та й по всьму.
показать весь комментарий
Два вороги
показать весь комментарий
Якби Жириновський був живий то святкування ,,мирного плану Трампа,, було б проголошено національним святом для Москви. Це квінтесенція результата роботи заздалегідь завербованого агента який не просто став найвищим посадовцев у своїй країні, а й ручною мавпою вербувальників.
показать весь комментарий
Навіть вони європейці розуміють це беззбройна здача територій яка в подальшому буде плацдармом для наступу на центральну Україну.
показать весь комментарий
Наступ, який плавно переросте з центральної України на Західну та Європу. Бо армію в Україні також ліквідовують згідно з планом.
показать весь комментарий
Тому й будуть за фактичне продовження війни! Для країни це = відмова від капітуляції.
Одне погано - на ЄС ні "влада" ні попОзиція не закликають мирняк рятуватися в ЕС. Летить навіть в Тернопіль, і ніякі сильні прокльони московію не зупиняють. Це практикою доведено. Без ракет і 700 справжніх Фламінго тут не діє
показать весь комментарий
DW

Оглядач мюнхенської газети Süddeutsche Zeitung вважає, що політику Трампа щодо України можна "витримувати" хіба що "з гумором або його маленьким злим братом - сарказмом":

"Пропозиції Трампа начебто складаються з 28 пунктів. Але загалом вистачило б лише одного. Тоді документ виглядатиме так: нагорі в заголовку буде написано "Мирний план", під ним: "Пункт 1: Україна капітулює". А внизу: "Підписанти: Дональд Дж. Трамп, президент Сполучених Штатів; Володимир Володимирович Путін, президент Російської Федерації".
Адже на практиці у це воно й виллється - у капітуляцію України на умовах, яких бажає нападник, силою проштовхнутих двома правителями-егоманами з атомною зброєю, повз голови людей, на яких напали і які вже майже чотири роки воюють за те, аби якраз такого результату й уникнути.
І повз голову європейців, яких застало зненацька те, про що там домовився їхній начебто союзник у Вашингтоні, і чия власна безпека прямо залежить від долі України."
21.11.2025 20:53 Ответить
Іще одна берлінська газета - tageszeitung - звертає увагу на те, що новина про американський мирний план з'явилася в той час, коли в Україні панує "глибока внутрішньополітична криза", військова ситуація "погіршується на очах", і Росія водночас постійно обстрілює критичну інфраструктуру:

"Саме в цей момент на передній план знову виходить Вашингтон у звичній манері - зненацька. Поки республіканці просувають закон, покликаний накласти санкції на країни, які купують у Росії нафту та газ, раптом виринає одіозний "мирний план". Він є начебто результатом переговорів американців та росіян. Що саме в ньому міститься, поки що незрозуміло, ясно лише одне: якщо Київ на це піде (чи буде змушений піти), то це буде дорівнювати капітуляції, Москва в цьому разі досягне своїх максимальних вимог. Те, що ця ініціатива з'явилася саме зараз, не випадковість. Це радше дає підстави думати, що Україну хочуть підготувати до штурму ще й за допомогою дипломатичної зброї".
показать весь комментарий
Видання Kölner Stadt-Anzeiger з Кельна окремо наголошує на небезпеці американсько-російського плану для Європи:

"Цей "план", укладений без участі українського керівництва та європейців, майже на 100 відсотків відповідає вимогам Путіна. Вільна частина України перетворилася б фактично на російську державу-васала, із благословення Трампа. Зеленський перебуває під тиском, зокрема, і через корупційний скандал. Українське населення виснажене російським бомбовим терором та втомлене від війни. Так само і європейці. Але якщо європейські держави не хочуть, аби мирний та безпековий порядок у Європі повністю рухнув, то вони не мають права прогинатися під диктат Трампа. путін уже давно озброюється на велику війну проти Європи. Без українського спротиву вона (Європа.) на цей момент мало що може йому протиставити".
показать весь комментарий
Не можна віддавати Райгородок (північно-східне передмістя Слав'янська), бо там починається Канал. Якщо орки заберуть це місце, вони зможуть нарешті дати воду з Сіверського Донці - каналом на Донецьк та Маріуполь. Саме тому вони прагнуть Райгородок понад усе, навіть готові чимось там "поступитися".
показать весь комментарий
Про що мова, коли немає гарантій що цапи вийдуть з Харковської та Дніпровської областей! А вони не виведуть поки не буде військового паритету або банкротства всіх НПЗ !!!
Словам не вірити, а щось матеріальне, щось осяжне расія не дасть в заставу, для гарантій.
показать весь комментарий
Хвилиночку. Звіздьож про якісь області необхідний Ху?лу з єдиною метою: відволікти увагу від Райгородка. В той же час він його вперто вимага, тобто "всю Донецьку область", саме Донецьку, від якої в нас фактично залишилися тільки Краматорськ та Слав'янськ з Райгородком. Але вони дуже серйозно підготовані до оборони, з точки зори як природних умов місцевості, так й інженерного облаштування. Тому він починає: а давайте Харківську, а давайте Чернигівську, давайте обговорювати що завгодно, але віддайте Райгородок! Сподіваюся, наше керівніцтво розуміє цей момент, та не збирається приставати на його умови. Без Райгородка Домбассу не жити. Води в них нема та не буде. Хай скидають Ху?ла та повертаються до України. Отоді отримають воду.
показать весь комментарий
Частини Херсонської та Миколаївської областей залишаються ворогу? Про них вже і не згадують. То буде у ***** привід знов почати війну
показать весь комментарий
Ну, якщо хтось з боку України підпише цей непотріб, складений в кремлі то треба відновлювати смертну кару в Україні за державну зраду.
показать весь комментарий
потрібно до .... підпису!
показать весь комментарий
Трамп іди нах.й
показать весь комментарий
а як ви хотіли? така ціна без'ядерного статусу, але тепер кожен, хто був проти створення ЯЗ зможе доповісти офіцеру фсб, що він підтримував російську позицію щодо без'ядерного статусу України.
показать весь комментарий
Куди ти її будеш кидати, сьогодні наприклад
Це дітячи розмови
показать весь комментарий
а не треба її сьогодні кидати, головне мати можливість знищити величезну кількість русні, і це буде стимулювати русню до мирного співіснування
показать весь комментарий
Рашка велика,і на 2-3 ляма холопів москві пох.
показать весь комментарий
Який ти ********
показать весь комментарий
молодець, що підтримуєш державну політику рф щодо без'ядерного статусу України
показать весь комментарий
Молодець що ******* живеш
показать весь комментарий
План Трампа передбачає проведення виборів на протязі 100 днів, банда зеленського на це не погодиться. Мирний план не буде підписано
показать весь комментарий
Хер ім на гризло. І *****, в Додіку і падлюке Zе.
показать весь комментарий
зєлічка на таке пойтіть не могёть!! він же домовився "сойтісь по срєдінє!" дніпра!
показать весь комментарий
Нічого з цього не вийде.
показать весь комментарий
А що зе реально може запропонувати?
Якщо не впевнений в діяльності власного мзс,нехай звільнить його чільника ермака та його помічника сибіргу,та призначить,напр.Порошенка.А також,звільнить мясника,та призначить попереднього гк,а сам нехай відійде,як в Ізраїлі,де війною керує генерал.
показать весь комментарий
Головне що ніколи не вір рашиському варвару ,між Україною і росією був підписаний договір про визнання кордонів і співробітництво ,його підписував ще кучма і що рашиські чорти дотримуются міжнародних договорів ?
показать весь комментарий
а там вже кацапні і до Люксембургу два дриска...
доні до сраці на яких умовах ця війна буде припинена - йому потрібна 17та припинена.
бо між донею і війною - такий прекрасний океан!
в 79 то рочків, не кожний може розум зберегти
тим пачє як його не було з народження.
показать весь комментарий
Боюсь,що отримаємо ситуацію схожу на кінець першої московитсько- чеченської війни, коли кацапи обісравшись в Чечні, взяли тайм-аут, підписавши Хасав'юртські угоди, а потім, провівши воєнні реформи, провели роботу над помилками, провели реорганізацію армії, підкупили шакалів - кадирових та почали другу московитсько - чеченську. Результат ми знаємо.
Хотілось би мені помилитися.
показать весь комментарий
Треба щоб хтось впливовий вмовляв ЄС перевозити до себе мирняк. Або будувати табори біженців в безпечних областях.
Тоді можно якось планувати оборону - москва не зможе одночасно бомбити і європу і Країну Мрій. А скільки мобресурсу вивільнеться від важкої праці - охорона, міліція, патрульна поліція, прокурори, госчиновникі, купа різних інспекцій та госнадзорів !!!
показать весь комментарий
От КУЯ уши кацапы получат
показать весь комментарий
Вони самі все й зпоганять, в них на це талант.
показать весь комментарий
Вся робота ЗЕленського,його команди,потужних менеджерів,виходить коту під хвіст.Їздив підписував безпекові угоди,видвигав плани перемоги і що ?
Все даремно?А скільки було залучено посадовців,переїзди,перельоти,гроші,зарплати.Результат де?Не здатний,об'єднуйся зі всіми хто має авторитет за кордоном з числа наших дипломатів,політиків,опозиції.
показать весь комментарий
Тут скоро План Победы(да кто его помнит) от Зегевары свершится, так шо до жопы план надоеды Трампа. Все збс.
показать весь комментарий
Підписуємо без всякого вводимо війська ,анлічан ,поляків,німців всіх хто хоче озброюємося до шариків ,і тоді кажемо ами передумали і як шандарахнемо що кацапи втечуть
І крим і все освободимо,цеж просто
А не панікувать і скавучати
показать весь комментарий
А як же Кінсбурський півострів? Половина його належить до Миколаївської області, але він захоплений повністю. ВІн стратегічно важливий - вхід у гирло Дніпра і розміщений навпроти Очакова.
показать весь комментарий
Та там є пункт, що, мовляв, орки не будуть перешкоджати Україні вільно пересуватися річкою Дніпро для комерційних потреб. Але, дійсно, дуже схоже що про окуповану частину Миколаївської області тупо забули.
показать весь комментарий
Ага, стратегически. Правда в оккупации левый берег Днепра от устья до Каменского в Запорожской области.
показать весь комментарий
Ну так Україна теж отримає майже 3000 ким без бою.
показать весь комментарий
Ви не зрозуміли, як вони склали речення. Україна віддає 5000 кв км, ************ віддає 3000. Отже, в підсумку ************ здобува: 5000-3000=2000, що дорівнює площі Люксембургу. Отже, Україна, як Ви кажете, здобува 3000, але ж й втрачає 5000.
показать весь комментарий
Нельзя Украине идти на какие-то либо переговоры нельзя отдавать территорию, потому что если россия получит все эти области тогда лет через 7 или 8 она снова нападет на Украину даже если не Путин будет призидентом россии, даже если будет другой призидент в России, он скажет чем я хуже путина я тоже хочу завоевать территорию , станет выбор на кого напасть на Казахстан нельзя там китай и Турция, на страны Балтии тоже нельзя там нато , на Беларусь нельзя это союзник , а вот на Украину можно недавно её победили территорию забрали почему бы ещё раз не напасть, если сейчас отдать территорию то это подписаться на следующию войну лет через 7 или 8 , тогда будут воевать ваши дети и внуки уже
показать весь комментарий
Та всі розуміють. Але суспільство хворе, гниле, розшароване, як до 1917 року, на панів, що несамовито крадуть, та холопів, що вже геть нічого не віддупляють. Сподіватися можна було б лише на допомогу європейців, але вони ведуть якусь свою незрозумілу гру. Давно б же могли дати Тауруси, начно більше Скальпів та Штормів, й ракети повітря-повітря для виніщувачів. Але їм не на часі.
показать весь комментарий
на жаль але у нас залишилась одна відповідь, заявити на сесії ООН що ми почали підготовку АЄС до вибухів. все, завдяки наші владі інших варіантів у нас не залишилось, і ми мусимо готувати іх до вибухів! набуй нам ця планета як не буде України!
показать весь комментарий
Ааааа...людолови...забусярили...хавайся...зе нужна вайна...зе хоче здатца...уряд єдності спасе...уряд єдності до дного місця...Америка йде лісом з своїм планом, бо Європа протів...поляки з угорцями продались...а фбр хароше, бореться з корупцією разом з набу, то їхній президент тільки поганий, а іншого пока небуде. Чи як вас тут зрозуміти? Корітше, США настроїлись кинуть, тому танцюємо від того, що московити згодом кинуть і їх(безсумнівно). А ми вальнемо всі аес, до яких дотягнемся, всеодно без діла стоять. Чи слабо?
показать весь комментарий
А х*р ему !
показать весь комментарий
