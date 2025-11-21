Согласно "мирному плану" США, Россия получит без боя территорию Украины размером с Люксембург, - AFP

Реализация "мирного плана" США в нынешнем виде может привести к тому, что Россия без боя получит территорию площадью около 2300 квадратных километров, что почти равно площади Люксембурга (2590 кв. км).

Об этом пишет AFP.

Согласно плану, Украина якобы уступает:

почти 5000 кв. км в Донецкой области,

45 кв. км в Луганской области.

В обмен на это Россия якобы должна вернуть:

около 2000 кв. км в Харьковской области,

450 кв. км в Днепропетровской,

300 кв. км в Сумской,

20 кв. км в Черниговской области.

В материале AFP отмечается: "План, предложенный Вашингтоном, фактически предусматривает передачу 20% территории Украины для возвращения менее 0,5%".

Эксперты предупреждают, что такой сценарий может иметь для Украины серьезные политические последствия и всфере безопасности.