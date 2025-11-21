Согласно "мирному плану" США, Россия получит без боя территорию Украины размером с Люксембург, - AFP
Реализация "мирного плана" США в нынешнем виде может привести к тому, что Россия без боя получит территорию площадью около 2300 квадратных километров, что почти равно площади Люксембурга (2590 кв. км).
Об этом пишет AFP, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Согласно плану, Украина якобы уступает:
-
почти 5000 кв. км в Донецкой области,
-
45 кв. км в Луганской области.
В обмен на это Россия якобы должна вернуть:
-
около 2000 кв. км в Харьковской области,
-
450 кв. км в Днепропетровской,
-
300 кв. км в Сумской,
-
20 кв. км в Черниговской области.
В материале AFP отмечается: "План, предложенный Вашингтоном, фактически предусматривает передачу 20% территории Украины для возвращения менее 0,5%".
Эксперты предупреждают, что такой сценарий может иметь для Украины серьезные политические последствия и всфере безопасности.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кацапи їжте не обляпайтесь
І економія в нього на закупівлі, як в завгоспа!
Коли довіра до верховної влади НУЛЬ ( ЗЕро) то потужні гасла ніхто не слухає..
Так нам би хотілося щоб мирняк не плутався на лінії фронту, заодно ловлячи КАБи і міни своєю башкою...
Але це така сама "мрія" як і повернутись у 2019 і не допустити держперевороту! . Ефективність хотіння однакова. Державність фактично розвалена, жоден інститут не працює
Дивіться правді у вічі. Просрали все що можна. Далі буде просто повний дерибан того що ще не докрали і виїзд шобли в Ізраїль на родіну.
так, але ми НЕ стали поганими гоями, що думають про ядерну зброю! американці не нервують, це досягнення.
Миша Дюжик-Миша Дюжик
Пристроил моторчик на свій вялий вужик
Моторчик замкнув,коротнув,запалав
Мішин стрючок потемнів і ..відпав
Одне погано - на ЄС ні "влада" ні попОзиція не закликають мирняк рятуватися в ЕС. Летить навіть в Тернопіль, і ніякі сильні прокльони московію не зупиняють. Це практикою доведено. Без ракет і 700 справжніх Фламінго тут не діє
Оглядач мюнхенської газети Süddeutsche Zeitung вважає, що політику Трампа щодо України можна "витримувати" хіба що "з гумором або його маленьким злим братом - сарказмом":
"Пропозиції Трампа начебто складаються з 28 пунктів. Але загалом вистачило б лише одного. Тоді документ виглядатиме так: нагорі в заголовку буде написано "Мирний план", під ним: "Пункт 1: Україна капітулює". А внизу: "Підписанти: Дональд Дж. Трамп, президент Сполучених Штатів; Володимир Володимирович Путін, президент Російської Федерації".
Адже на практиці у це воно й виллється - у капітуляцію України на умовах, яких бажає нападник, силою проштовхнутих двома правителями-егоманами з атомною зброєю, повз голови людей, на яких напали і які вже майже чотири роки воюють за те, аби якраз такого результату й уникнути.
І повз голову європейців, яких застало зненацька те, про що там домовився їхній начебто союзник у Вашингтоні, і чия власна безпека прямо залежить від долі України."
"Саме в цей момент на передній план знову виходить Вашингтон у звичній манері - зненацька. Поки республіканці просувають закон, покликаний накласти санкції на країни, які купують у Росії нафту та газ, раптом виринає одіозний "мирний план". Він є начебто результатом переговорів американців та росіян. Що саме в ньому міститься, поки що незрозуміло, ясно лише одне: якщо Київ на це піде (чи буде змушений піти), то це буде дорівнювати капітуляції, Москва в цьому разі досягне своїх максимальних вимог. Те, що ця ініціатива з'явилася саме зараз, не випадковість. Це радше дає підстави думати, що Україну хочуть підготувати до штурму ще й за допомогою дипломатичної зброї".
"Цей "план", укладений без участі українського керівництва та європейців, майже на 100 відсотків відповідає вимогам Путіна. Вільна частина України перетворилася б фактично на російську державу-васала, із благословення Трампа. Зеленський перебуває під тиском, зокрема, і через корупційний скандал. Українське населення виснажене російським бомбовим терором та втомлене від війни. Так само і європейці. Але якщо європейські держави не хочуть, аби мирний та безпековий порядок у Європі повністю рухнув, то вони не мають права прогинатися під диктат Трампа. путін уже давно озброюється на велику війну проти Європи. Без українського спротиву вона (Європа.) на цей момент мало що може йому протиставити".
Словам не вірити, а щось матеріальне, щось осяжне расія не дасть в заставу, для гарантій.
Це дітячи розмови
Якщо не впевнений в діяльності власного мзс,нехай звільнить його чільника ермака та його помічника сибіргу,та призначить,напр.Порошенка.А також,звільнить мясника,та призначить попереднього гк,а сам нехай відійде,як в Ізраїлі,де війною керує генерал.
доні до сраці на яких умовах ця війна буде припинена - йому потрібна 17та припинена.
бо між донею і війною - такий прекрасний океан!
в 79 то рочків, не кожний може розум зберегти
тим пачє як його не було з народження.
Хотілось би мені помилитися.
Тоді можно якось планувати оборону - москва не зможе одночасно бомбити і європу і Країну Мрій. А скільки мобресурсу вивільнеться від важкої праці - охорона, міліція, патрульна поліція, прокурори, госчиновникі, купа різних інспекцій та госнадзорів !!!
Все даремно?А скільки було залучено посадовців,переїзди,перельоти,гроші,зарплати.Результат де?Не здатний,об'єднуйся зі всіми хто має авторитет за кордоном з числа наших дипломатів,політиків,опозиції.
І крим і все освободимо,цеж просто
А не панікувать і скавучати