За "мирним планом" США Росія отримає без бою територію України розміром із Люксембург, - AFP
Реалізація "мирного плану" США в нинішньому вигляді може призвести до того, що Росія без бою отримає територію площею близько 2300 квадратних кілометрів, що майже дорівнює площі Люксембургу (2590 кв. км).
Про це пише AFP, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
За планом, Україна нібито поступається:
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майже 5000 кв. км у Донецькій області,
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45 кв. км у Луганській області.
В обмін на це Росія нібито має повернути:
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близько 2000 кв. км у Харківській області,
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450 кв. км у Дніпропетровській,
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300 кв. км у Сумській,
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20 кв. км у Чернігівській області.
У матеріалі AFP зазначається: "План, запропонований Вашингтоном, фактично передбачає передачу 20% території України для повернення менше 0,5%".
Експерти попереджають, що такий сценарій може мати серйозні політичні та безпекові наслідки для України.
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Все даремно?А скільки було залучено посадовців,переїзди,перельоти,гроші,зарплати.Результат де?Не здатний,об'єднуйся зі всіми хто має авторитет за кордоном з числа наших дипломатів,політиків,опозиції.
І крим і все освободимо,цеж просто
А не панікувать і скавучати
близько 2000 кв. км у Харківській області,
450 кв. км у Дніпропетровській,
300 кв. км у Сумській,
20 кв. км у Чернігівській області.
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Якщо план будуть обговорювати місяцями, то із цих дві тисячі кілометрів стане п'ять, а то й більше. Цинічно, але для нашого керівництва це може бути він-він, типу щось віддаємо, але щось і повертаємо.
хахаха
Точно нападе, привід навіть шукати не буде, адже Херс і Запор.обл в його канстритуції...
тр обіцяє ...захистити... але якщо Україна відповість на нову агрессію, то безпекові гарантії тр відмінить і звинуватить Україну
тобто, Україна смиренно має підставитись под бомби і ракети пуйла... адже не можна друзяуі тр боляче робити... з пешой доби зв'язує руки ЗСУ, не дозволяючи бити вглубь раши, тобто в піддавки має Україна з пу грати, а тр постійно пу козир за козирем підкидає
А що оон, міжн.право?
Існує лише право пу геноцидить, адже товстим ядерним жупелом володіє... тільки натякне і все... сдулись "партнери"(
о-ба-ма вже обіцяв...співчував, був озабоченним... приїхали(
Якщо в 2014 нато під провідом сша не наважилсь покласти край беззаконню, то що куди подінеться їз страх в наступний раз? Уви, булуть лише охи та вздохи
Без до зубів озброєних ЗСУ безпеки не буде
Від пу тр достатньо лише чесного слова... при тому, що вже купу своїх чесних" договорів пу похерів... він же вимушений асвабаждать адин нарот от київськой хунти...яка загрожує його імперським маренням.
єдине чесне, що каже пу, це те, що він не зупинеться, доки не демілітаризує і не денаціналізує Україну, тобто, поки не знищить укр державність разом з українцями.
У тр підгорає, адже за вождєленного Нобеля тр згоден на всі тяжкіє
+ жирний гешефт з пу...
= єдині приоритети тр(