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Новини Мирний план США Мирний план Вимоги США до України для мирних переговорів
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За "мирним планом" США Росія отримає без бою територію України розміром із Люксембург, - AFP

Зустріч Трампа та Путіна на Алясці 15 серпня 2025 року

Реалізація "мирного плану" США в нинішньому вигляді може призвести до того, що Росія без бою отримає територію площею близько 2300 квадратних кілометрів, що майже дорівнює площі Люксембургу (2590 кв. км).

Про це пише AFP, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

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За планом, Україна нібито поступається:

  • майже 5000 кв. км у Донецькій області,

  • 45 кв. км у Луганській області.

В обмін на це Росія нібито має повернути:

  • близько 2000 кв. км у Харківській області,

  • 450 кв. км у Дніпропетровській,

  • 300 кв. км у Сумській,

  • 20 кв. км у Чернігівській області.

У матеріалі AFP зазначається: "План, запропонований Вашингтоном, фактично передбачає передачу 20% території України для повернення менше 0,5%".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна може опинитися перед вибором: або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера, — Зеленський. ВIДЕО

Експерти попереджають, що такий сценарій може мати серйозні політичні та безпекові наслідки для України.

Автор: 

США (26685) війна в Україні (8460)
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Топ коментарі
+34
Там не просто територія, а географічні засоби спротиву наступу. Це просто знищення своєї оборони на яку кацапи мали б покласти роки і сотні тисяч кацапят.
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21.11.2025 20:42 Відповісти
+33
А де наш план перемоги?А безпекові гарантії?
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21.11.2025 20:41 Відповісти
+30
Я хочу щоб ті хто в нас приймає рішення уявили, що відчувають зараз наші золоті люди в Крамі, в Слов'янську, Святогірську, Лимані інших містах Донбасу. Як ви собі ***** уявляєте вихід армії? Армія вийде і залишить наших людей на Бучу 2.0? Після такого України не буде
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21.11.2025 20:41 Відповісти
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Вся робота ЗЕленського,його команди,потужних менеджерів,виходить коту під хвіст.Їздив підписував безпекові угоди,видвигав плани перемоги і що ?
Все даремно?А скільки було залучено посадовців,переїзди,перельоти,гроші,зарплати.Результат де?Не здатний,об'єднуйся зі всіми хто має авторитет за кордоном з числа наших дипломатів,політиків,опозиції.
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21.11.2025 21:06 Відповісти
Тут скоро План Победы(да кто его помнит) от Зегевары свершится, так шо до жопы план надоеды Трампа. Все збс.
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21.11.2025 21:07 Відповісти
Підписуємо без всякого вводимо війська ,анлічан ,поляків,німців всіх хто хоче озброюємося до шариків ,і тоді кажемо ами передумали і як шандарахнемо що кацапи втечуть
І крим і все освободимо,цеж просто
А не панікувать і скавучати
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21.11.2025 21:08 Відповісти
А як же Кінсбурський півострів? Половина його належить до Миколаївської області, але він захоплений повністю. ВІн стратегічно важливий - вхід у гирло Дніпра і розміщений навпроти Очакова.
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21.11.2025 21:15 Відповісти
Та там є пункт, що, мовляв, орки не будуть перешкоджати Україні вільно пересуватися річкою Дніпро для комерційних потреб. Але, дійсно, дуже схоже що про окуповану частину Миколаївської області тупо забули.
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21.11.2025 21:42 Відповісти
Ага, стратегически. Правда в оккупации левый берег Днепра от устья до Каменского в Запорожской области.
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21.11.2025 21:49 Відповісти
Ну так Україна теж отримає майже 3000 ким без бою.
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21.11.2025 21:21 Відповісти
Ви не зрозуміли, як вони склали речення. Україна віддає 5000 кв км, ************ віддає 3000. Отже, в підсумку ************ здобува: 5000-3000=2000, що дорівнює площі Люксембургу. Отже, Україна, як Ви кажете, здобува 3000, але ж й втрачає 5000.
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21.11.2025 21:48 Відповісти
Нельзя Украине идти на какие-то либо переговоры нельзя отдавать территорию, потому что если россия получит все эти области тогда лет через 7 или 8 она снова нападет на Украину даже если не Путин будет призидентом россии, даже если будет другой призидент в России, он скажет чем я хуже путина я тоже хочу завоевать территорию , станет выбор на кого напасть на Казахстан нельзя там китай и Турция, на страны Балтии тоже нельзя там нато , на Беларусь нельзя это союзник , а вот на Украину можно недавно её победили территорию забрали почему бы ещё раз не напасть, если сейчас отдать территорию то это подписаться на следующию войну лет через 7 или 8 , тогда будут воевать ваши дети и внуки уже
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21.11.2025 21:40 Відповісти
Та всі розуміють. Але суспільство хворе, гниле, розшароване, як до 1917 року, на панів, що несамовито крадуть, та холопів, що вже геть нічого не віддупляють. Сподіватися можна було б лише на допомогу європейців, але вони ведуть якусь свою незрозумілу гру. Давно б же могли дати Тауруси, начно більше Скальпів та Штормів, й ракети повітря-повітря для виніщувачів. Але їм не на часі.
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21.11.2025 21:52 Відповісти
Я бы на месте Казахстана не был так уверен в своей неприкосновенности
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21.11.2025 22:53 Відповісти
А Китай ?
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22.11.2025 09:52 Відповісти
на жаль але у нас залишилась одна відповідь, заявити на сесії ООН що ми почали підготовку АЄС до вибухів. все, завдяки наші владі інших варіантів у нас не залишилось, і ми мусимо готувати іх до вибухів! набуй нам ця планета як не буде України!
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21.11.2025 21:44 Відповісти
Ааааа...людолови...забусярили...хавайся...зе нужна вайна...зе хоче здатца...уряд єдності спасе...уряд єдності до дного місця...Америка йде лісом з своїм планом, бо Європа протів...поляки з угорцями продались...а фбр хароше, бореться з корупцією разом з набу, то їхній президент тільки поганий, а іншого пока небуде. Чи як вас тут зрозуміти? Корітше, США настроїлись кинуть, тому танцюємо від того, що московити згодом кинуть і їх(безсумнівно). А ми вальнемо всі аес, до яких дотягнемся, всеодно без діла стоять. Чи слабо?
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21.11.2025 21:52 Відповісти
горсекгомосекмандраж ти такі жахливі речі написав про аес що від москви до вашингтона вже простяглася жирна коричнева лінія
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22.11.2025 07:33 Відповісти
А х*р ему !
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21.11.2025 22:25 Відповісти
Ну получит она ее через год, дальше что? Потужные париоты что-то не спешат в тцк пополнять ряды сил обороны. А людей катастрофически не хватает. Еще и молодняк выпустили заграницу. Кого дальше мобилизовать, женщин, детей? И какие будут условия после?
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21.11.2025 22:48 Відповісти
Або кацап-провокатор, або чистой воды ухилянт. Полюбос, термин про.идор - применим.
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22.11.2025 07:29 Відповісти
В обмін на це Росія нібито має повернути:
близько 2000 кв. км у Харківській області,
450 кв. км у Дніпропетровській,
300 кв. км у Сумській,
20 кв. км у Чернігівській області.

_________________________________________________________

Якщо план будуть обговорювати місяцями, то із цих дві тисячі кілометрів стане п'ять, а то й більше. Цинічно, але для нашого керівництва це може бути він-він, типу щось віддаємо, але щось і повертаємо.
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21.11.2025 22:49 Відповісти
Европа просыпайся. По ком звонит колокол? Он звонит по тебе!
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21.11.2025 23:09 Відповісти
Отримає Оо===========Ф
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22.11.2025 00:33 Відповісти
Это не мирный план, а принуждение к капитуляции с невнятными гарантиями безопасности и компенсации триллионного ущерба. Такое чувство, что это Украина напала на Россию и ее надо приструнить. Алле, гараж, вы че там курите?
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22.11.2025 01:04 Відповісти
Трамп - отримає ...Епштейна!!!
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22.11.2025 01:21 Відповісти
ТО ДЕ Ж ТВОЇ ТОМАГАВКИ !!!???
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22.11.2025 01:50 Відповісти
ГАВКИ Є ДЕ ТОМАГАВКИ !?)
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22.11.2025 01:51 Відповісти
ТРЕБА МІНУВАТИ ВСІ АТОМНІ СТАНЦІЇ Й ГЕС ТА ГОТУВАТИ ВСЮ ХІМІЧНУ Й БІОЛОГІЧНУ ЗБРОЮ !!!
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22.11.2025 01:53 Відповісти
санітарів негайнооооооо!!!
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22.11.2025 07:07 Відповісти
Хлопцы вы можете лить говно на лупатого как ниагарский водопад, его кагал вас на*бал, как детей обвёл вокруг пальца, Зельц свалит в Израиль, готов поспорить на почку!
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22.11.2025 02:26 Відповісти
******: то готовь вже почку, черга на твою почку неміряна!
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22.11.2025 08:02 Відповісти
Эти пассажиры с Ближнего Востока капец как коварны, арабы аллах бабах, там всё понятно, а пейсатые смерти подобны.
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22.11.2025 02:46 Відповісти
З Рашою про щось домовлятись - себе не поважати. Так. здається. і з Трампом
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22.11.2025 04:30 Відповісти
А з Юлькою i того бiльше - далi притча про западло та 1 га.
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22.11.2025 07:40 Відповісти
Це руде чудо з плівок епштейгна разом з путлєром хоче зламати світовий порядок і поставити світ з ніг на голову, якщо ми цьому кодлу це дозволимо?!...
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22.11.2025 06:06 Відповісти
Скоротити ЗСУ, позбавити дальнобойної зброї, значить і ПВО, і авіації взамін обіцянки пу не нападати?!
хахаха
Точно нападе, привід навіть шукати не буде, адже Херс і Запор.обл в його канстритуції...
тр обіцяє ...захистити... але якщо Україна відповість на нову агрессію, то безпекові гарантії тр відмінить і звинуватить Україну
тобто, Україна смиренно має підставитись под бомби і ракети пуйла... адже не можна друзяуі тр боляче робити... з пешой доби зв'язує руки ЗСУ, не дозволяючи бити вглубь раши, тобто в піддавки має Україна з пу грати, а тр постійно пу козир за козирем підкидає
А що оон, міжн.право?
Існує лише право пу геноцидить, адже товстим ядерним жупелом володіє... тільки натякне і все... сдулись "партнери"(
о-ба-ма вже обіцяв...співчував, був озабоченним... приїхали(
Якщо в 2014 нато під провідом сша не наважилсь покласти край беззаконню, то що куди подінеться їз страх в наступний раз? Уви, булуть лише охи та вздохи
Без до зубів озброєних ЗСУ безпеки не буде
Від пу тр достатньо лише чесного слова... при тому, що вже купу своїх чесних" договорів пу похерів... він же вимушений асвабаждать адин нарот от київськой хунти...яка загрожує його імперським маренням.
єдине чесне, що каже пу, це те, що він не зупинеться, доки не демілітаризує і не денаціналізує Україну, тобто, поки не знищить укр державність разом з українцями.
У тр підгорає, адже за вождєленного Нобеля тр згоден на всі тяжкіє
+ жирний гешефт з пу...
= єдині приоритети тр(
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22.11.2025 08:00 Відповісти
Іріска, так до чого ти ведеш?
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22.11.2025 08:37 Відповісти
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