За "мирним планом" США Росія отримає без бою територію України розміром із Люксембург, - AFP

Реалізація "мирного плану" США в нинішньому вигляді може призвести до того, що Росія без бою отримає територію площею близько 2300 квадратних кілометрів, що майже дорівнює площі Люксембургу (2590 кв. км).

Про це пише AFP, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За планом, Україна нібито поступається:

майже 5000 кв. км у Донецькій області,

45 кв. км у Луганській області.

В обмін на це Росія нібито має повернути:

близько 2000 кв. км у Харківській області,

450 кв. км у Дніпропетровській,

300 кв. км у Сумській,

20 кв. км у Чернігівській області.

У матеріалі AFP зазначається: "План, запропонований Вашингтоном, фактично передбачає передачу 20% території України для повернення менше 0,5%".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна може опинитися перед вибором: або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера, — Зеленський. ВIДЕО

Експерти попереджають, що такий сценарій може мати серйозні політичні та безпекові наслідки для України.