Переговори у Женеві: Україна та США виступили зі спільною заявою

За результатами переговорів у Женеві українська та американська сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо мирного врегулювання. Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у спільній заяві України та США. Сторони відзначили конструктивність обговорень та суттєвий прогрес у погодженні позицій.

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Підсумки переговорів

"Обидві сторони визнали консультації вкрай продуктивними. Обговорення продемонстрували суттєвий прогрес в узгодженні позицій та визначенні чітких подальших кроків", — йдеться у спільній заяві. Також підкреслюється, що будь-яка майбутня угода має цілковито поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир.

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Україна подякувала США та особисто президенту Дональду Трампу за зусилля у завершенні війни та збереженні життів.

Сторони домовилися найближчими днями продовжити роботу над спільними пропозиціями та залишатимуть тісний контакт із європейськими партнерами.

"Остаточні рішення ухвалюватимуть президенти України та США", — додали у заяві.

Зеленський може відвідати Вашингтон цього тижня

Тим часом американські та українські посадовці обговорюють можливий візит президента України Володимира Зеленського до США, який може відбутися вже цього тижня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це поінформувало агентство Reuters із посиланням на два джерела, знайомі з перебігом переговорів у Женеві.

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За словами одного зі співрозмовників Reuters, головна мета поїздки полягає в тому, щоб Зеленський особисто обговорив із президентом США Дональдом Трампом найчутливіші елементи запропонованого мирного плану. Йдеться, зокрема, про питання територій, які є ключовими у майбутніх домовленостях.

Поки що офіційної дати візиту немає.

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Що було раніше

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України таСША щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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