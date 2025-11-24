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Новини Мирний план США
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Переговори у Женеві: Україна та США виступили зі спільною заявою

План миру: спільна заява США і України

За результатами переговорів у Женеві українська та американська сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо мирного врегулювання. Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у спільній заяві України та США. Сторони відзначили конструктивність обговорень та суттєвий прогрес у погодженні позицій.

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Підсумки переговорів

"Обидві сторони визнали консультації вкрай продуктивними. Обговорення продемонстрували суттєвий прогрес в узгодженні позицій та визначенні чітких подальших кроків", — йдеться у спільній заяві. Також підкреслюється, що будь-яка майбутня угода має цілковито поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир.

Читайте також: Перемовини України та США в Женеві стали "продуктивними", - Axios

Україна подякувала США та особисто президенту Дональду Трампу за зусилля у завершенні війни та збереженні життів.
Сторони домовилися найближчими днями продовжити роботу над спільними пропозиціями та залишатимуть тісний контакт із європейськими партнерами.

"Остаточні рішення ухвалюватимуть президенти України та США", — додали у заяві.

Зеленський може відвідати Вашингтон цього тижня

Тим часом американські та українські посадовці обговорюють можливий візит президента України Володимира Зеленського до США, який може відбутися вже цього тижня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це поінформувало агентство Reuters із посиланням на два джерела, знайомі з перебігом переговорів у Женеві.

Читайте також: Зеленський після доповіді української делегації: Є сигнали, що команда Трампа чує нас

За словами одного зі співрозмовників Reuters, головна мета поїздки полягає в тому, щоб Зеленський особисто обговорив із президентом США Дональдом Трампом найчутливіші елементи запропонованого мирного плану. Йдеться, зокрема, про питання територій, які є ключовими у майбутніх домовленостях.

Поки що офіційної дати візиту немає.

Також читайте: Рубіо заявив, що не бачив жодного європейського "контрплану" щодо припинення війни в Україні

Що було раніше

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України таСША щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенатор Ліндсі Грем хоче, щоб Конгрес оцінив мирний план для України

Автор: 

заява (242) Зеленський Володимир (27933) Женева (100) Трамп Дональд (8909) війна в Україні (8475)
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Топ коментарі
+23
Я також шоб в РФ російська мова була другою державною - звісно після першої державної китайської .
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24.11.2025 03:01 Відповісти
+21
Москальський окупаційний виродок ''владіслав'' - вали в спам - в свій *********.
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24.11.2025 02:56 Відповісти
+20
москальський окупант - тобі скоро смерть - подихати будеш в страшних муках.
В спам вшива москальська гієна.
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24.11.2025 03:02 Відповісти
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Все кльово але головне питання територій ніхто не обговорював. А саме через це триває подальша окупація України. Рудий "відморозиться" з цього приводу і нагадає що в України "немає козирів". Таким стане кінцевий результат. Тобто всі разом перднули в калюжу. Війна триватиме до перемоги. І не факт що за існуючих реалій української влади вона буде на нашому боці(((
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24.11.2025 02:07 Відповісти
в України "немає козирів" ?

наші Воїни досі є в Покровську !
це неймовірно !
але так !
кожен наш Воїн - козирний туз проти кацапських шісток !

Краматорськ та Славянськ буйло буде брати до своєї смерті в 150 років !
хоча , безумовно що воно здохне скоро.
як і руда свиня

Слава ЗСУ !

.
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24.11.2025 05:08 Відповісти
Ніхто не збирається брати Краматорськ зі Слв'янськом. Якщо просто не віддадуть під тиском США то влаштують "ленінградську блокаду" і знищать там усе живе, перетворивши їх на Бахмут чи Авдіївку. ***лу не потрібні збережені українські міста. Діє тактика сарани, а значна перевага людського ресурсу цьому сприяє.
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24.11.2025 07:55 Відповісти
Де українскі генерали, які скажуть прямим текстом Вові **********: "Ти ніякий не президент , ти чмо болотне", і дадуть йому такого копняка під зад, що він полетить прямо в Ізраїловку? Де українські генерали з залізними Фаберже? Немає таких генералів. Що за нація, яка не може народити жодного сміливого генерала, який би взяв на себе відповідальність не тільки за себе, за свою шкуру, а і за державу? Ну то що ж ви хочете?
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24.11.2025 13:55 Відповісти
Питання "територій" (і людей на них, ворог та його нові американські партнери про це не кажуть) - друге.
Перше питання - що буде на вільних українських територіях. Там величезний набір руйнівних московських умов. Він їхньої мови та РПЦ "за найкращими європейськими стандартами захисту" до амністії всім колаборантам, шпигунам, навідникам ударів, диверсантам та іншим зрадникам. "Заборона нацистської ідеології" - читай заборона української ідентичності. Відновлення прав московських "інвесторів" на майно в Україні. І багато іншого. Про це зараз анічичирк. Увага переводиться на "території".
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24.11.2025 02:23 Відповісти
Следует понимать, что какие-то декоративные кости Путину придётся бросить. Например это переименованное РПЦ, руский язык признать языком меньшинства, коллаборантов депортировать в Расию этс. Ни в коем случае нельзя создать впечатление, что "Украина не хочет мира"....
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24.11.2025 13:21 Відповісти
Модифицирую ваш план: руский язык депортируется в расию вместе с меньшинством, переименованным рпц и коллаборантами одним рейсом.
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24.11.2025 21:03 Відповісти
это серьёзная игра, нельзя предоставить Трампу возможность заявить "это украинцы всё отбрасывают и значит это они не хотят мира!"
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25.11.2025 13:13 Відповісти
хлопцы, я свий
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24.11.2025 02:52 Відповісти
Де здесь останiвка?!
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24.11.2025 15:32 Відповісти
Москальський окупаційний виродок ''владіслав'' - вали в спам - в свій *********.
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24.11.2025 02:56 Відповісти
москальський окупант - тобі скоро смерть - подихати будеш в страшних муках.
В спам вшива москальська гієна.
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24.11.2025 03:02 Відповісти
В спам москальська окупаційна свино-собака.
Смерть твоя москалю буде жахливою.
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24.11.2025 03:24 Відповісти
облиште блаженного з кацапських болот

.
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24.11.2025 05:10 Відповісти
А чого це ми Польскі - не скрепно якось . Скрепний нік нейм давай - чи шо уява не дає використовувати такий скіл чи шо .
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24.11.2025 03:07 Відповісти
Highway to Hell for you Vladislav!
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24.11.2025 03:10 Відповісти
узкає пнх. твое мнение и в пдрашке ничтожно, а здесь и подавно
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24.11.2025 04:23 Відповісти
Я також шоб в РФ російська мова була другою державною - звісно після першої державної китайської .
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24.11.2025 03:01 Відповісти
дай адресу
я приїду тобі наведу лад на ****** твоєму кацап
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24.11.2025 03:21 Відповісти
півнику, галіфє випери. вже шматками рускій мір аідпадає
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24.11.2025 04:25 Відповісти
Я був у Лютiже 50 рокIв тому!🤦🏻‍♂️
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24.11.2025 15:35 Відповісти
ну зара багато красивих котеджів... лебеді плавають у заливі... красота
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24.11.2025 15:44 Відповісти
коли чекати? як виглядаеш? ну шоб не ********* когось помилково
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24.11.2025 06:10 Відповісти
Думаю, що ти не єдиний цьому ублюдку залюбки профіль поправиш.
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24.11.2025 03:42 Відповісти
воно чмошне чертило яке за 15 фублів тут шось висерає
таки обсераються - тільки ніж покажи
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24.11.2025 06:11 Відповісти
Та ви шо - вибачайте але українці не наймудріші , українці нічим не відрізняються від будь якого народу - а ось кацапи це інше . І кацапи то не визначення народу це визначення психотипу тих людисьок любої національності і етносу які самі не живуть і іншим не дають , які хочуть вбивати і грабувати когось іншого бо рука на сцаря батюшку чи бояр поміщиків не підніметься і ше інше . А росіяни є нормальні а ви кацап - такшо бажаю вам того самого шо ви бажаєте нормальним людям не більше і не менше .
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24.11.2025 04:20 Відповісти
Скіко було тотальних заборон української мови починаючи з 19 століття - і скіко подібних тотальних заборон було по відношенню до української мови ?
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24.11.2025 05:06 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8 - звісно теперка ви надрукуєте шо все це маячня .
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24.11.2025 05:17 Відповісти
Моделюємо ситуювинну - ви захворіли і лікар вам призначає лікарство на яке у вас алергія . Ви починаєте шось доказувати лікарю шо у вас алергія ( і навіть документи надаєте ) але він вас не слухає - "Поцієнте лежіть і не варнякайте шо у вас колись там було - крім того це було десять років тому такшо я дохтур і ліпше знаю шо маю робити ".
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24.11.2025 05:55 Відповісти
Так в тому й річ, що ніякої алергіі нема, це фікція, містіфікасьон.Умовний вкраїнчик доказує що любить Україну і ненавидить Росію, потерпає від неї, але дивлячись в анамнез , цей "алергетик" дурить сам себе, продаючи свою країну кацапам знову й знову багато разів за всю історію .Сотні тисяч ухилянтів, десятки тисяч дезертирів і дохтур умовному українцю каже, та ні, друже, у Махно не боліло співпрацювати з кацапами і в тебе не болить, нема в тебе алергіі, бо якби була ти б не стрибав через Тису і Карпати.
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24.11.2025 06:18 Відповісти
жилье не было лично собственным, это была коммунальная собственность.
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24.11.2025 06:05 Відповісти
Ну не зовсім так - на кінці існування совка були кооперативні квартири якби .
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24.11.2025 06:36 Відповісти
при чем тут кооперативы, когда речь о приватизированном жилье?
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24.11.2025 12:39 Відповісти
ти с ботом спілкуешся, забий
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24.11.2025 06:12 Відповісти
Я вибачаюсь але мало бути так " і скіко подібних тотальних заборон було по відношенню до російської мови " .
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24.11.2025 06:45 Відповісти
Та причому тут 5 графа? Радянський народ є повсюди на теренах союзу, оцей люмпен і підтримує амбіції, живе ящиком, ненавидить багатий захід. Тупо безбожники, від мавпи і таке інше
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24.11.2025 08:39 Відповісти
От чому кацапська рийка вічно в українському тарелі?
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24.11.2025 05:49 Відповісти
Вірно сказано, молодець. Якщо тут не буде радикальних змін і залишиться ця жопа, то держава розвалиться повністю.
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24.11.2025 06:16 Відповісти
Змаж піддувало, бо зламається, чорт!
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24.11.2025 07:08 Відповісти
Тупа москворота свинособака вибігла з незачиненого свинарника і перше, що зробила - висралася привселюдно.
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24.11.2025 03:26 Відповісти
Щось пердить собі бурят калічний своєю свинособачою говіркою - чи то вокзал шукає, чи то парадне, щоб посцяти. ))
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24.11.2025 03:42 Відповісти
Не нервуйтися - а спокійно і виважено реагуйте .
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24.11.2025 04:21 Відповісти
І де ви там у своїй уяві нерви побачили? Лише суха констатація за Дарвіном. ))
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24.11.2025 04:31 Відповісти
Побачив - не варто лаятись голосно з використанням абсестивної лексики , варто лаятись тихо з використанням нормальної лексики ( крім того це вправа для мозку - а тримати в тонусі мозок потрібно як і мязи ).
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24.11.2025 04:35 Відповісти
Звук чим вимірювали? ))) Звісно, тренуйте собі мозок, якщо слабенький - я ж не проти. ))
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24.11.2025 04:42 Відповісти
Матюкатися кожен може - а ось шоб звичайними словами допекти то є вміння .
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24.11.2025 04:57 Відповісти
Не матюкайтеся, хто ж вас змушує. ))
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24.11.2025 05:20 Відповісти
Так як у моєму Z 80 відсутній FPU то обробка даних наданих вами займе трішечки достатньо часу - такшо ліпше зізнавайтеся ви трілите чи ніт ?
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24.11.2025 05:30 Відповісти
Москалику, тебе ж відразу видно не тільки по твоім рогам і копитам що стирчать в усі боки, (яким би прапором ти не прикривався), не тільки по даті рєестраціі (бо вони всі свіженькі), і не тільки по свинособачій мові (бо іншоі людськоі мови ти не знаєш-бо щелепа в тебе не та, і ти тільки гавкати тут можеш) а по тій пропаганді російського агітпрому що ти тут намагаєшся поширювати. Бо кожне твоє слово як нібито хтось російський телевізор увімкнув зі скабєєвою і солов'евим ...... Порядок воно тут хоче навести бідолашне... Йди притрушене на своіх болотах підмосков'я спочатку порядок наведи...Більше половини краіни без доріг, без газу, з туалетом на вулиці- а воно сюди лізе патякати що ми себе в угол загнали.... Ти сочатку сам із дупи вилізь. там де твоя уся краіна зараз, вімийся від бруду, крові і ганьби, приповзи на колінах просячи прощення і каяття. І от коли вас може колись і пробачять і знову допустять до цивілізованого світу, сподіваясь на те що ви знову станете людьми- от тоді ми може тебе і послухаємо... Але наврядше чи це станеться ще за твоє життя... Так що. як ти там казав: ..Не позорься -- учись молчать мычать в тряпочку"....
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24.11.2025 05:11 Відповісти
Не доведи Боже мати такі рога і корита як у тебе ..... Як то кажуть: Дякую тобі Боже, що я не москаль... ,,демократичний і сильний" ти наш... Ви мабуть офігенно демократичну і єкономічно сильну єкономічну державу в себе на болотах побудували? ВІд тебе аж за милю тхне російською нахабною зарозумілістью і пихатостью, Тебе просто аж пре від твого надутого ,,величия" і презирства до інших..... Ви московити навіть не уявляєте які ви смішні у своєму пихатому зазнайстві.... і як ви на цьому палитесь....А про бананову республіку і неофеодалізм в Украіні -це по вашому геббельс РОС ТВ так на ваших болотах розповідають? . Може ще тут роскажеш і про нацизм в Украіні, і про секретні лабораторіі НАТО, і про роспятого хлопчика в трусіках? Не сміши моі капці на ніч глядючи казочник! P.S А з якого переляку ти вирішив що я Мандела? Чи ти історію вивчав тільки по надписах на стінах громадських туалетів. що окрім Мандели інших Нельсонів і не знаєш?
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24.11.2025 06:57 Відповісти
Упоротий дебіл гірше за ворога.
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24.11.2025 06:17 Відповісти
Якщо не знаєш як діяти у будь-якій ситуації, дій згідно Закону, а все Міжнародне право на стороні України !!! Виконання запропонованих 28 пунктів суперечить всьому загалу Міжнародного права !
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24.11.2025 03:04 Відповісти
Чхати донні-мачо хотів на все міжнародне право.

А увесь "західний світ" замість того, щоб це відкрито заявити, цілує йому дупу. Бо якось занадто швидко "вектори" у США повернулися на 180 градусів -- і дуже багато на тих США завʼязане.

Так ото і жиємо.
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24.11.2025 03:32 Відповісти
Ну тоді КНР конфіксує активи США в себе і державах які вони контролюють - і до речі КНР виграють справи проти них в судах США . Бо в США прецендентне право - такшо вдячні бізнесмени з США скажуть Трампу " велике дякую ".
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24.11.2025 04:32 Відповісти
У США і КНР є ядерна зброя, у них не було кучмів, які поздавали не тільки ядерну, а все, що летить далі 100 км, і яких ніхто не збирається судити, бо досі все просякнуто їхньою мафією.
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24.11.2025 08:02 Відповісти
Дід веде себе як агент краснов
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24.11.2025 08:41 Відповісти
Так це ж було вже! Лишилося тільки трохи почекати, коли ×уйло повертить на бую ці "вкрай продуктивні консультації".
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24.11.2025 03:31 Відповісти
Владислав польський ти очкошний русский фашист координати скинь шлюха заднеприводная проверим твою твой фашисткий задор
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24.11.2025 03:59 Відповісти
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24.11.2025 06:24 Відповісти
Вже ж було: і формула Миру і План Перемоги (за нього змусили терміново проголосувати в усіх Радах), сцанич щоки надував і....?
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24.11.2025 06:36 Відповісти
Золота орда буде процвітати при таких мирних планах.
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24.11.2025 08:18 Відповісти
Чёткий сигнал, твёрдая позиция, неизменный курс, решительная поддержка, справедливый мир и прочее бла-бла-бла - всё в гудок. Вове Путину на потеху.
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24.11.2025 08:25 Відповісти
Без Бога в голові - на посміховисько адекватним.
В гріхах каятись треба
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24.11.2025 08:43 Відповісти
В Умерова була синя лисина опісля візиту в США... Прийняв удар весь на себе....а потім протрубив - План окуїтельний.. Як сказав ЗЕ - Можемо втратити союзника... тобіш, нам нікуди можливо булд втікати, якщо на план капітуляції скажемо що це куйня кремлівська
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24.11.2025 09:20 Відповісти
А вам хотілося повторення Овального кабінету, "горить сарай, горі та хата", невже ваші курячі мізки не розуміють, який самовлюблений павич цей Трамп, і як треба поводитися з ним?
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24.11.2025 09:52 Відповісти
куди нам розуміти з курячими мізками...не кожному дано мати мізки гусака
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24.11.2025 10:14 Відповісти
Тобто чутливі питання, це питання територій, а щодо амністії окупантам, які вбивали цивільне населення та знущалися і розстрілювали українських військових, а що вони в полоні роблять з полоненими, це ж цілковито тортури!!! А репарації за всі знищені будинки, підприємства, інфраструктуру? Це не таке чутливе питання? І взагалі- всі ці 28 пунктів- це не американці написали, а писали в москві і акркдали Віткоффу. Тут і не потрібно бути провидцем. Всі ці пункти протирічать нашій Конституції!!! Все - більше немає чого додати. І якщо Зеленський підпише цей папірець, то він стане порушником Конституції країни. А це протизаконно!
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24.11.2025 11:46 Відповісти
Какие пожарки Зеленского Рутину на Новый год?
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24.11.2025 13:05 Відповісти
Думаю, що це чергове бла--бла і без результату.
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24.11.2025 16:08 Відповісти
Хочеш миру, готуй Томагавки. Єдино вірний спосіб.
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24.11.2025 16:36 Відповісти
Світан. Що Україні https://youtu.be/k1MFx-EXUPo?t=372 треба робити зараз?
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24.11.2025 16:38 Відповісти
Нищити москалів. Кругом. В укр владі тако ж.
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24.11.2025 22:39 Відповісти
Таких як Міндіч і Єрмак?
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25.11.2025 04:16 Відповісти
Лайно.
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24.11.2025 17:38 Відповісти
Кремль не боїться цих санкцій, потрібно Ємбарго, з цими санкціями вони зможуть воювати ще рік як мінімум, всі хто кажуть не так, або брехуни або агенти або слабоумні.
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24.11.2025 17:52 Відповісти
 
 