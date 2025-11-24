Будь-яке рішення щодо України визначить європейську безпеку на роки вперед, - Ліпавський

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що мирне врегулювання в Україні визначить безпеку Європи на десятиліття. Він підкреслив, що план США має бути доопрацьований із урахуванням інтересів ЄС та Чехії, та знову нагадав уроки Мюнхена 1938 року.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться в оприлюдненій заяві Міністерства закордонних справ Чехії.

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"Пам’ятаймо, що будь-яке мирне врегулювання в Україні безпосередньо вплине на безпеку всього європейського континенту на десятиліття вперед Водночас правдою є те, що європейська безпека дорівнює безпеці Чехії", - йдеться у заяві.

Ліпавський підкреслив, що у поточному проєкті плану є положення, які, окрім суверенітету та територіальної цілісності України, також впливатимуть на європейські оборонні можливості.

"Подальші дипломатичні кроки будуть спрямовані на доопрацювання плану таким чином, щоб це не вплинуло на безпеку Чехії.

Тому представники держав E3 (Німеччина, Франція, Велика Британія) та інших країн, які вже вступили в дипломатичні переговори зі США з метою створення іншої версії мирного плану, мають нашу підтримку", - додав Ліпавський.

Та наголосив, що Україна, яка була, є і повинна залишатися ефективним європейським оплотом для російських імперських амбіцій, також має нашу підтримку.

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"Ми вважаємо важливим знайти додаткові джерела підтримки для України та продовжити санкції, що обмежують російську військову машину.

Ви не можете вести переговори про Україну без України.

Ви не можете вести переговори про Європу без Європи.

Ви не можете вести переговори про Чеську Республіку без Чеської Республіки.

Здавшись агресору в 1938 році, Європа здобула мир на один рік. А потім почалася світова війна. Давайте винесемо з неї уроки.

Не зробимо такої ж помилки у 2025 році", - зазначив Ліпавський.

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