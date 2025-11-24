Будь-яке рішення щодо України визначить європейську безпеку на роки вперед, - Ліпавський
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що мирне врегулювання в Україні визначить безпеку Європи на десятиліття. Він підкреслив, що план США має бути доопрацьований із урахуванням інтересів ЄС та Чехії, та знову нагадав уроки Мюнхена 1938 року.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться в оприлюдненій заяві Міністерства закордонних справ Чехії.
"Пам’ятаймо, що будь-яке мирне врегулювання в Україні безпосередньо вплине на безпеку всього європейського континенту на десятиліття вперед Водночас правдою є те, що європейська безпека дорівнює безпеці Чехії", - йдеться у заяві.
Ліпавський підкреслив, що у поточному проєкті плану є положення, які, окрім суверенітету та територіальної цілісності України, також впливатимуть на європейські оборонні можливості.
"Подальші дипломатичні кроки будуть спрямовані на доопрацювання плану таким чином, щоб це не вплинуло на безпеку Чехії.
Тому представники держав E3 (Німеччина, Франція, Велика Британія) та інших країн, які вже вступили в дипломатичні переговори зі США з метою створення іншої версії мирного плану, мають нашу підтримку", - додав Ліпавський.
Та наголосив, що Україна, яка була, є і повинна залишатися ефективним європейським оплотом для російських імперських амбіцій, також має нашу підтримку.
"Ми вважаємо важливим знайти додаткові джерела підтримки для України та продовжити санкції, що обмежують російську військову машину.
Ви не можете вести переговори про Україну без України.
Ви не можете вести переговори про Європу без Європи.
Ви не можете вести переговори про Чеську Республіку без Чеської Республіки.
Здавшись агресору в 1938 році, Європа здобула мир на один рік. А потім почалася світова війна. Давайте винесемо з неї уроки.
Не зробимо такої ж помилки у 2025 році", - зазначив Ліпавський.
Перемовини у Женеві
- Нагадаємо, що у неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
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