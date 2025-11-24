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Новини Мирний план США
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Мирний план США враховує позицію Росії і є "історично поганою угодою", - сенатор-демократ Ворнер

Марк Ворнер про мирний план США

Сенатор-демократ від штату Вірджинія, заступник голови Комітету Сенату з питань розвідки Марк Ворнер назвав мирний план США "історично поганою угодою", розробленою з урахуванням лише позиції Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Fox News.

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Ворнер порівняв можливе прийняття плану з поступкою, яку британський прем'єр-міністр Невілл Чемберлен зробив Адольфу Гітлеру перед початком Другої світової війни.

За словами Ворнера, цей документ передбачає "повну капітуляцію України".

"Очевидно, що цей план, принаймні спочатку, був розроблений виключно з урахуванням позиції Росії, без урахування позиції України", – зазначив сенатор.

Ворнер додав, що зараз адміністрація заявляє про врахування позиції Києва, але президент знову змінює свою думку щодо того, чи є пропозиція остаточною.

"Зрештою, ми всі хочемо миру, але ми не хочемо миру, який винагороджує очільника Кремля Володимира Путіна", – підсумував Марк Ворнер.

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Що відомо про мирний план?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності Збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

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Автор: 

путін володимир (25463) Україна (7360) капітуляція (36)
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Топ коментарі
+18
є тільки дві необхідні, але достатні дії для закінчення війни:
- озброїти Україну до зубів
- закрутити каціпії бейці санкціями так, щоб дихати не могли
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24.11.2025 08:07 Відповісти
+4
Зникнення назавжди Михайла Иляша- це ще не означає зникнення укрів.
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24.11.2025 08:37 Відповісти
+4
@ прозорлива карикатура часів "Будапештського меморандуму":

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24.11.2025 08:47 Відповісти
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є тільки дві необхідні, але достатні дії для закінчення війни:
- озброїти Україну до зубів
- закрутити каціпії бейці санкціями так, щоб дихати не могли
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24.11.2025 08:07 Відповісти
Європі та США це не дуже необхідно, бо вже б давно це сталось.
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24.11.2025 08:39 Відповісти
Ніхто не боїться міфічних правил. Всі воюють, але максимум тиждень, а потім їм стає страшно. Навіть Ізраїль лише імітує війну.
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24.11.2025 08:30 Відповісти
Зникнення назавжди Михайла Иляша- це ще не означає зникнення укрів.
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24.11.2025 08:37 Відповісти
Ви читали цей план? Він написаний в кремлі, з максимальними вимогами. Зеленський який раніше б відкинув кожен пункт цього плану, зараз бігає в поту щоб швидше його прийняти. Або справи на фронті зовсім погані і після Покровська почнеться пи*дець, або у США на Зе компромат.
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24.11.2025 08:19 Відповісти
не сумніваюсь що зебіл підпише найгірше, що можна було підписати
бо коли він зробив щось добре ? Н І К О Л И
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24.11.2025 08:40 Відповісти
А тим часом тампон репостить у себе в Truth Social ось такі картинки (на колінах Чак Шумер, Елізабет Уорен та Адам Шифф - всі троє сенатори-демократи):

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24.11.2025 08:42 Відповісти
@ прозорлива карикатура часів "Будапештського меморандуму":

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24.11.2025 08:47 Відповісти
Власне, хто заважав демократам за 3 роки укласти кращу угоду, або підготувати підґрунтя для укладання такої угоди?
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24.11.2025 08:49 Відповісти
Так, США і росія давлять на Україну, змушуютиь її підписати капітуляцію. Приводом до такої агресивної поверідки є дії нашої влади, організовані Зеленським злочинні організації, які з його дозволу і підтримки зайшли в кожне міністерстіво (приклад міндічі, цукермани) і вивозили звідти бюджетні гроші та частину допомоги Заходу. Схоплені за яйця, вони підпишуть що завгодно, аби тільки вигородити себе.
З ворогом можна і потрібно воювати, є приклад героїчних боїв проти цього монстра росії(тоді радянського союзу) УПА. Вони були одні без підтримки. Захід і всі країни світу підтримували тоді радянський союз. УПА без підтримки воювали аж до 60-х років минулого століття. Сьогодні весь цивілізований світ на боці України, крім режимів Китаю, Ірану, Північної Кореї. Трамп, то ще не все США, там також підт римують нас. Саме страшне, що з такою владою нам дуже буде важко здобути перемогу - Зеленський і його оточення, це ворог в серці України. Якщо провести аналіз їх слів і справ, то виходить - говорять як патріоти, а діють як найбільші вороги.
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24.11.2025 10:11 Відповісти
 
 