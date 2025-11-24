Мирний план США враховує позицію Росії і є "історично поганою угодою", - сенатор-демократ Ворнер

Сенатор-демократ від штату Вірджинія, заступник голови Комітету Сенату з питань розвідки Марк Ворнер назвав мирний план США "історично поганою угодою", розробленою з урахуванням лише позиції Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Fox News.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Ворнер порівняв можливе прийняття плану з поступкою, яку британський прем'єр-міністр Невілл Чемберлен зробив Адольфу Гітлеру перед початком Другої світової війни.

За словами Ворнера, цей документ передбачає "повну капітуляцію України".

"Очевидно, що цей план, принаймні спочатку, був розроблений виключно з урахуванням позиції Росії, без урахування позиції України", – зазначив сенатор.

Ворнер додав, що зараз адміністрація заявляє про врахування позиції Києва, але президент знову змінює свою думку щодо того, чи є пропозиція остаточною.

"Зрештою, ми всі хочемо миру, але ми не хочемо миру, який винагороджує очільника Кремля Володимира Путіна", – підсумував Марк Ворнер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Будь-яке рішення щодо України визначить європейську безпеку на роки вперед, - Ліпавський

Що відомо про мирний план?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;

скорочення чисельності Збройних сил України;

скорочення військової допомоги США;

визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Переговори США та України в Женеві були відвертими й конструктивними, - Білий дім