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Новини Мирний план США
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Переговори США та України в Женеві були відвертими й конструктивними, - Білий дім

Білий дім назвав переговори з Україною в Женеві "конструктивними та відвертими"

Зустріч американської та української делегацій у Женеві щодо мирної пропозиції США пройшла детально, відверто та у дусі партнерства. Переговори підтвердили спільне прагнення до справедливого й тривалого миру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Білого дому.

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"Обидві сторони зійшлися на думці, що консультації виявилися "вельми продуктивними". Обговорення продемонстрували суттєвий прогрес у зближенні позицій та визначенні чітких кроків для подальшої роботи", - йдеться у заяві.

Учасники перемовин підтвердили, що будь-яка майбутня угода повинна повністю підтримувати суверенітет України та забезпечувати стійкий і справедливий мир. За результатами дискусій сторони підготували оновлений та доопрацьований проєкт мирної угоди.

Україна та Сполучені Штати домовилися продовжити інтенсивну роботу над спільними пропозиціями протягом найближчих днів. Також буде підтримуватися тісний контакт із європейськими партнерами в міру просування процесу.

У Білому домі зазначили, що остаточні рішення в рамках цієї програми будуть прийматися президентами України та Сполучених Штатів.

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Що було раніше

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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Переклад - МИ СКАЗАЛИ татарам і ізраїльтянам небритим що закриємо очі на їх гроші і не посадимо як Лазаренка, а вони здали нам все - міліони людей, всі ресурси і етнос на який їм ПОФІГУ.
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24.11.2025 07:06 Відповісти
Вовандера зеленомордого розтягли як жабу на лабораторному столі, і тепер препарують разом з Україною. А цей 3,14дар тільки, й захищає інтереси свого статевого партнера дєрьмака та оточуюче його кодло
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24.11.2025 08:12 Відповісти
Відверто сказали, що ваша неголена чмоня просрала все і на всіх фронтах, тож вашу долю вирішить Віткофф та Кушнер.
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24.11.2025 07:22 Відповісти
Все це бла бла бла, українська дипломатія примітивна дворова команда із якихось делитантів і ублюдків грають проти профі. Спитайте в Китаю і РФ що вони думають про цей план. Путін цим планом підітреться в туалеті і вишле Зєлі і що далі??? Треба міняти військового політичне керівництвом України, кількість українців і України меншає а бла бла бла примітивних клоунів не помогає
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24.11.2025 07:22 Відповісти
зепоц влаштовує демонстрацію бурхливої діяльності як обісраний
думаю вже поняв шо йому писта!
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24.11.2025 07:34 Відповісти
Ми намалювали прекрасну картину..,але вам її не покажемо....блаблабла
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24.11.2025 07:51 Відповісти
- А що то за крики?

- Та то мирну угоду ніяк не укладуть. Вже 10-й варіант пишуть.

- Ну це зрозуміло. Ворогуючі сторони не можуть одразу домовитись і це природно.

- Ні, то з партнерами поки укладають. Вороги ще навіть не з'являлись. (c)
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24.11.2025 07:58 Відповісти
І в чому полягає сміливість Трампа? Мабуть,в прогибанні перед кремлівським упирем,в його вихвалянні та піднесенні?
Можливо,Байден і був слабий але він називав своїми іменами московських вбивць,в тому числі ху...ла " м'ясником".
А Трамп вихваляв бункерного,а це все рівно що бен ладена.
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24.11.2025 09:20 Відповісти
 
 