Переговори США та України в Женеві були відвертими й конструктивними, - Білий дім

Зустріч американської та української делегацій у Женеві щодо мирної пропозиції США пройшла детально, відверто та у дусі партнерства. Переговори підтвердили спільне прагнення до справедливого й тривалого миру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Білого дому.

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"Обидві сторони зійшлися на думці, що консультації виявилися "вельми продуктивними". Обговорення продемонстрували суттєвий прогрес у зближенні позицій та визначенні чітких кроків для подальшої роботи", - йдеться у заяві.

Учасники перемовин підтвердили, що будь-яка майбутня угода повинна повністю підтримувати суверенітет України та забезпечувати стійкий і справедливий мир. За результатами дискусій сторони підготували оновлений та доопрацьований проєкт мирної угоди.

Україна та Сполучені Штати домовилися продовжити інтенсивну роботу над спільними пропозиціями протягом найближчих днів. Також буде підтримуватися тісний контакт із європейськими партнерами в міру просування процесу.

У Білому домі зазначили, що остаточні рішення в рамках цієї програми будуть прийматися президентами України та Сполучених Штатів.

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Що було раніше

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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