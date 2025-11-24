ЄС формує позицію, що спонукатиме Росію сісти за стіл переговорів, - Мерц

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що Європейський Союз формує спільну переговорну позицію щодо мирної ініціативи президента США Дональда Трампа.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив у відеозверненні, опублікованому на платформі X.

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За словами Мерца, ЄС працює над тим, щоб запропонувати узгоджений підхід, який буде прийнятним для України, США та європейських партнерів. У своїй заяві Мерц наголосив на необхідності зупинити війну та повернути сторони до діалогу.

"Я погоджуюся з усіма, включаючи Україну та Америку, що кровопролиття має припинитися. Ми формуємо переговорну позицію, яка повинна бути достатньо сильною, щоб її можна було узгодити з Україною, Америкою та переконати Росію сісти за стіл переговорів", — зазначив канцлер.

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Він додав, що ключове рішення про можливі подальші кроки залежатиме від реакції Росії, адже саме вона продовжує агресію.

Мерц підкреслив, що ЄС має намір відіграти активну роль у виробленні майбутньої архітектури безпеки, яка ґрунтуватиметься на підтримці України та забезпеченні стабільності в Європі.

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Рубіо заявив, що не бачив жодного європейського "контрплану"

Державний секретар США Марко Рубіо за підсумками переговорів у Женеві повідомив, що не знайомий із жодним планом Європи щодо припинення війни Росії проти України. За його словами, американська сторона проводила консультації з радниками з національної безпеки кількох європейських країн.

"Ми зустрічалися з радниками з нацбезпеки багатьох країн. Ми їм пояснили, теж без деталей, але загалом те, до чого ми просунулися сьогодні, що ми узгодили. Щось вимагало зворотного зв’язку від них, але з того, що я бачу, є багато позитиву і з американського, і з українського боку щодо всього цього", — сказав Рубіо.

На запитання про європейські контрпропозиції він додав: "Я не бачив жодного контрплану".

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Перемовини у Женеві

Нагадаємо, що у неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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