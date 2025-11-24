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Новини Мирний план США
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ЄС формує позицію, що спонукатиме Росію сісти за стіл переговорів, - Мерц

Мерц: СЄ про мирний план

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що Європейський Союз формує спільну переговорну позицію щодо мирної ініціативи президента США Дональда Трампа.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив у відеозверненні, опублікованому на платформі X.

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За словами Мерца, ЄС працює над тим, щоб запропонувати узгоджений підхід, який буде прийнятним для України, США та європейських партнерів. У своїй заяві Мерц наголосив на необхідності зупинити війну та повернути сторони до діалогу.

"Я погоджуюся з усіма, включаючи Україну та Америку, що кровопролиття має припинитися. Ми формуємо переговорну позицію, яка повинна бути достатньо сильною, щоб її можна було узгодити з Україною, Америкою та переконати Росію сісти за стіл переговорів", — зазначив канцлер.

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Він додав, що ключове рішення про можливі подальші кроки залежатиме від реакції Росії, адже саме вона продовжує агресію.

Мерц підкреслив, що ЄС має намір відіграти активну роль у виробленні майбутньої архітектури безпеки, яка ґрунтуватиметься на підтримці України та забезпеченні стабільності в Європі.

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Рубіо заявив, що не бачив жодного європейського "контрплану"

Державний секретар США Марко Рубіо за підсумками переговорів у Женеві повідомив, що не знайомий із жодним планом Європи щодо припинення війни Росії проти України. За його словами, американська сторона проводила консультації з радниками з національної безпеки кількох європейських країн.

"Ми зустрічалися з радниками з нацбезпеки багатьох країн. Ми їм пояснили, теж без деталей, але загалом те, до чого ми просунулися сьогодні, що ми узгодили. Щось вимагало зворотного зв’язку від них, але з того, що я бачу, є багато позитиву і з американського, і з українського боку щодо всього цього", — сказав Рубіо.

На запитання про європейські контрпропозиції він додав: "Я не бачив жодного контрплану".

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Перемовини у Женеві

  • Нагадаємо, що у неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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Автор: 

Женева (100) Трамп Дональд (8909) війна в Україні (8475) Мерц Фрідріх (448)
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Так Мерц з Зе літять до Вашингтону, чи Мерца Трамп не запросив ?
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24.11.2025 01:53 Відповісти
Перестаньте вже валяти Зеленського. Україна то не сприймає.
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24.11.2025 02:38 Відповісти
Ніякий художній пістьож для власного використання не замінить далекобійні ракети, тобто єдине, на що ×уйлу не по×уй.
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24.11.2025 03:41 Відповісти
Міністр фінансів США Бессент розкритикував підхід Європи до санкцій проти Росії

Бессент заявив, що саме європейські країни насправді відстають у питанні економічного тиску на Російську Федерацію. Він розкритикував велику кількість запроваджених Європою санкційних пакетів: «Європейці кажуть мені: ми вводимо наш 19-й пакет санкцій. З мого розуміння, якщо вам доводиться робити щось 19 разів, ви зазнали невдачі».

На противагу цьому, Міністр фінансів відзначив «сміливу ініціативу» президента Трампа, яку європейці не підтримали. Трамп запровадив 25% мито на Індію через те, що країна закуповувала російську нафту. Бессент пояснив парадокс: ця російська нафта, перероблена на індійських заводах, потім купувалася ким? «Європейцями. Вони фінансують війну проти самих себе», - підкреслив він.
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24.11.2025 07:00 Відповісти
Тауруси спонукатимуть. Но вам реально пофіг.
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24.11.2025 07:24 Відповісти
Немв такої позиції,котра б спинила агресора,а є лиш дії.
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24.11.2025 07:46 Відповісти
.... и убедить Россию сесть за стол переговоров.

Не убедить, а заставить. Короче, сдулись друзья наши верные. Курс на выпрашивание мира остаётся неизменным.
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24.11.2025 08:19 Відповісти
Краще б вони взяли курс на знищення росії як держави. Будь яке перемир'я це наша загибель через 2-3 роки.
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24.11.2025 08:31 Відповісти
 
 