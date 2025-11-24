РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10724 посетителя онлайн
Новости Мирный план Трампа
1 437 8

ЕС формирует позицию, которая побудит Россию сесть за стол переговоров, - Мерц

Мерц: СЕ о мирном плане

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что Европейский Союз формирует общую переговорную позицию относительно мирной инициативе президента США Дональда Трампа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на платформе X.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По словам Мерца, ЕС работает над тем, чтобы предложить согласованный подход, который будет приемлем для Украины, США и европейских партнеров. В своем заявлении Мерц подчеркнул необходимость остановить войну и вернуть стороны к диалогу.

"Я согласен со всеми, включая Украину и Америку, что кровопролитие должно прекратиться. Мы формируем переговорную позицию, которая должна быть достаточно сильной, чтобы ее можно было согласовать с Украиной, Америкой и убедить Россию сесть за стол переговоров", — отметил канцлер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рубио о переговорах Украины и США в Женеве: Мы достигли большого прогресса

Он добавил, что ключевое решение о возможных дальнейших шагах будет зависеть от реакции России, ведь именно она продолжает агрессию.

Мерц подчеркнул, что ЕС намерен сыграть активную роль в выработке будущей архитектуры безопасности, которая будет основана на поддержке Украины и обеспечении стабильности в Европе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Reuters опубликовало еще одну версию мирного плана Европы по Украине: он состоит из 28 пунктов

Рубио заявил, что не видел ни одного европейского "контрплана"

Государственный секретарь США Марко Рубио по итогам переговоров в Женеве сообщил, что не знаком ни с одним планом Европы по прекращению войны России против Украины. По его словам, американская сторона проводила консультации с советниками по национальной безопасности нескольких европейских стран.

"Мы встречались с советниками по нацбезопасности многих стран. Мы им объяснили, тоже без деталей, но в целом то, к чему мы продвинулись сегодня, что мы согласовали. Что-то требовало обратной связи от них, но из того, что я вижу, есть много позитива и с американской, и с украинской стороны относительно всего этого", — сказал Рубио.

На вопрос о европейских контрпредложениях он добавил: "Я не видел ни одного контрплана".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенатор Линдси Грэм хочет, чтобы Конгресс оценил мирный план для Украины

Переговоры в Женеве

  • Напомним, что в воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский может посетить Вашингтон на этой неделе, - СМИ

Автор: 

Женева (91) Трамп Дональд (7115) война в Украине (6951) Фридрих Мерц (289)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так Мерц з Зе літять до Вашингтону, чи Мерца Трамп не запросив ?
показать весь комментарий
24.11.2025 01:53 Ответить
Перестаньте вже валяти Зеленського. Україна то не сприймає.
показать весь комментарий
24.11.2025 02:38 Ответить
Ніякий художній пістьож для власного використання не замінить далекобійні ракети, тобто єдине, на що ×уйлу не по×уй.
показать весь комментарий
24.11.2025 03:41 Ответить
Міністр фінансів США Бессент розкритикував підхід Європи до санкцій проти Росії

Бессент заявив, що саме європейські країни насправді відстають у питанні економічного тиску на Російську Федерацію. Він розкритикував велику кількість запроваджених Європою санкційних пакетів: «Європейці кажуть мені: ми вводимо наш 19-й пакет санкцій. З мого розуміння, якщо вам доводиться робити щось 19 разів, ви зазнали невдачі».

На противагу цьому, Міністр фінансів відзначив «сміливу ініціативу» президента Трампа, яку європейці не підтримали. Трамп запровадив 25% мито на Індію через те, що країна закуповувала російську нафту. Бессент пояснив парадокс: ця російська нафта, перероблена на індійських заводах, потім купувалася ким? «Європейцями. Вони фінансують війну проти самих себе», - підкреслив він.
показать весь комментарий
24.11.2025 07:00 Ответить
Тауруси спонукатимуть. Но вам реально пофіг.
показать весь комментарий
24.11.2025 07:24 Ответить
Немв такої позиції,котра б спинила агресора,а є лиш дії.
показать весь комментарий
24.11.2025 07:46 Ответить
.... и убедить Россию сесть за стол переговоров.

Не убедить, а заставить. Короче, сдулись друзья наши верные. Курс на выпрашивание мира остаётся неизменным.
показать весь комментарий
24.11.2025 08:19 Ответить
Краще б вони взяли курс на знищення росії як держави. Будь яке перемир'я це наша загибель через 2-3 роки.
показать весь комментарий
24.11.2025 08:31 Ответить
 
 