ЕС формирует позицию, которая побудит Россию сесть за стол переговоров, - Мерц
Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что Европейский Союз формирует общую переговорную позицию относительно мирной инициативе президента США Дональда Трампа.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на платформе X.
По словам Мерца, ЕС работает над тем, чтобы предложить согласованный подход, который будет приемлем для Украины, США и европейских партнеров. В своем заявлении Мерц подчеркнул необходимость остановить войну и вернуть стороны к диалогу.
"Я согласен со всеми, включая Украину и Америку, что кровопролитие должно прекратиться. Мы формируем переговорную позицию, которая должна быть достаточно сильной, чтобы ее можно было согласовать с Украиной, Америкой и убедить Россию сесть за стол переговоров", — отметил канцлер.
Он добавил, что ключевое решение о возможных дальнейших шагах будет зависеть от реакции России, ведь именно она продолжает агрессию.
Мерц подчеркнул, что ЕС намерен сыграть активную роль в выработке будущей архитектуры безопасности, которая будет основана на поддержке Украины и обеспечении стабильности в Европе.
Рубио заявил, что не видел ни одного европейского "контрплана"
Государственный секретарь США Марко Рубио по итогам переговоров в Женеве сообщил, что не знаком ни с одним планом Европы по прекращению войны России против Украины. По его словам, американская сторона проводила консультации с советниками по национальной безопасности нескольких европейских стран.
"Мы встречались с советниками по нацбезопасности многих стран. Мы им объяснили, тоже без деталей, но в целом то, к чему мы продвинулись сегодня, что мы согласовали. Что-то требовало обратной связи от них, но из того, что я вижу, есть много позитива и с американской, и с украинской стороны относительно всего этого", — сказал Рубио.
На вопрос о европейских контрпредложениях он добавил: "Я не видел ни одного контрплана".
Переговоры в Женеве
- Напомним, что в воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бессент заявив, що саме європейські країни насправді відстають у питанні економічного тиску на Російську Федерацію. Він розкритикував велику кількість запроваджених Європою санкційних пакетів: «Європейці кажуть мені: ми вводимо наш 19-й пакет санкцій. З мого розуміння, якщо вам доводиться робити щось 19 разів, ви зазнали невдачі».
На противагу цьому, Міністр фінансів відзначив «сміливу ініціативу» президента Трампа, яку європейці не підтримали. Трамп запровадив 25% мито на Індію через те, що країна закуповувала російську нафту. Бессент пояснив парадокс: ця російська нафта, перероблена на індійських заводах, потім купувалася ким? «Європейцями. Вони фінансують війну проти самих себе», - підкреслив він.
Не убедить, а заставить. Короче, сдулись друзья наши верные. Курс на выпрашивание мира остаётся неизменным.