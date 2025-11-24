ЕС формирует позицию, которая побудит Россию сесть за стол переговоров, - Мерц

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что Европейский Союз формирует общую переговорную позицию относительно мирной инициативе президента США Дональда Трампа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на платформе X.

По словам Мерца, ЕС работает над тем, чтобы предложить согласованный подход, который будет приемлем для Украины, США и европейских партнеров. В своем заявлении Мерц подчеркнул необходимость остановить войну и вернуть стороны к диалогу.

"Я согласен со всеми, включая Украину и Америку, что кровопролитие должно прекратиться. Мы формируем переговорную позицию, которая должна быть достаточно сильной, чтобы ее можно было согласовать с Украиной, Америкой и убедить Россию сесть за стол переговоров", — отметил канцлер.

Он добавил, что ключевое решение о возможных дальнейших шагах будет зависеть от реакции России, ведь именно она продолжает агрессию.

Мерц подчеркнул, что ЕС намерен сыграть активную роль в выработке будущей архитектуры безопасности, которая будет основана на поддержке Украины и обеспечении стабильности в Европе.

Рубио заявил, что не видел ни одного европейского "контрплана"

Государственный секретарь США Марко Рубио по итогам переговоров в Женеве сообщил, что не знаком ни с одним планом Европы по прекращению войны России против Украины. По его словам, американская сторона проводила консультации с советниками по национальной безопасности нескольких европейских стран.

"Мы встречались с советниками по нацбезопасности многих стран. Мы им объяснили, тоже без деталей, но в целом то, к чему мы продвинулись сегодня, что мы согласовали. Что-то требовало обратной связи от них, но из того, что я вижу, есть много позитива и с американской, и с украинской стороны относительно всего этого", — сказал Рубио.

На вопрос о европейских контрпредложениях он добавил: "Я не видел ни одного контрплана".

Переговоры в Женеве

Напомним, что в воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

