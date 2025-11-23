Рубио о переговорах Украины и США в Женеве: Мы достигли большого прогресса
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что США и Украина сегодня, 23 ноября, достигли "огромного прогресса" в работе над мирным планом в Женеве.
Об этом он сказал во время брифинга, передает Sky News, информирует Цензор.НЕТ.
Рубио отмечает прогресс в переговорах
"Я очень оптимистично настроен по поводу того, что мы можем что-то здесь сделать, потому что мы достигли огромного прогресса", - сказал госсекретарь США.
В то же время он отметил, что "еще есть над чем работать".
"Я не хочу объявлять здесь победу или завершение процесса. Еще есть над чем работать, но сегодня мы намного дальше впереди, чем были, когда начинали сегодня утром, и точно, чем неделю назад", - сказал глава американской дипломатии.
Рубио также отметил, что не обязуется соблюдать крайний срок Дональда Трампа до Дня благодарения, 27 ноября, зато выразил надежду, что соглашение будет достигнуто "скоро".
Во время вопросов журналистов Рубио неоднократно отказывался вдаваться в детали плана, заявляя, что работа продолжается.
"Нам просто нужно больше времени, чем мы имеем сегодня. Я искренне верю, что мы достигнем этого", - добавил американский чиновник.
Переговоры в Женеве
- Напомним, что в воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
Европейские державы и Украина представили американцам пересмотренный вариант Плана Трампа, в котором отвергаются ограничения ВСУ и территориальные претензии России.
Европейский проект увеличивает предлагаемый лимит численности вооруженных сил Украины с 600 000 до 800 000 человек «в мирное время» и изымает формулировку США, подразумевающую, что некоторые регионы следует считать «де-факто российскими». Вместо этого в нем говорится, что любые территориальные переговоры должны начинаться с прекращения огня по линии фронта.
Также Европа забраковала пункт о размороженных активах.
Андрей Ермак:
«У нас была очень продуктивная первая встреча с уважаемой американской делегацией. Мы добились очень хорошего прогресса и движемся вперед к справедливому и прочному миру. Вторая встреча состоится уже сегодня, на ней мы продолжим работу над совместными предложениями с участием наших европейских партнеров.»
Госсекретарь Рубио заявил, что переговоры с Украиной были самыми продуктивными и полезными за всё время.
Вывод.
Из того, что я знаю, Рубио очень конструктивно воспринял все встречные предложения Европы и Украины. Работа над планом Трампа продолжится на следующей неделе и очень возможно, что Зеленскому придется лететь в США на встречу с Трампом для согласования самых последних и сложных моментов.
https://t.me/ToBeOr_Official/19343 Итого, самое главное:
▪️переговоры о территориях отталкиваются от текущей ЛБС, Украина не отдаёт Донбасс;
▪️украинская армия не 600 тысяч, а 800 тысяч;
▪️гарантии по принципу 5-й статьи НАТО;
▪️Украина не отказывается от НАТО, но среди членов НАТО нет консенсуса;
▪️если Россия нападёт, то на территорию Украины могут быть введены войска.
▪️Украина восстанавливается за счёт российских замороженных активов;
▪️убрана амнистия военных преступлений;
▪️убран пункт о гарантиях для российских СМИ и образования;
▪️убран пункт о "нацистской идеологии" в Украине;
▪️защита русского языка на уровне стандартов ЕС;
▪️в вопросе РПЦ Украина примет стандарты религиозной толерантности ЕС;
▪️выборы не через 100 дней, а как только это станет возможным.
Ну, адекватно, но нужно чтобы Трамп на это согласился для начала.
А що не так з тією толерантністю ? Та структура НЕканонічна , вона валить тонни хуцпи проти ПЦУ. Навіщо нам пускати в офіційне поле тих хто сіє розбрат
▪️убрана амнистия военных преступлений;
▪️убран пункт о гарантиях для российских СМИ и образования;
▪️убран пункт о "нацистской идеологии" в Украине;
це подобається. Здобуток Європейців Вопрєкі міндічам - алібабам. Інше малореально . Тим більше вірити що "війська введуть у разі нападу". Сама ідея хороша - але у нас немає союзних договорів з жодною державою. Якщо вспіють такі бомаги підписати - велком, вері велл !! 💪
Малюк передав Маляву через надійного патріота -дипломата Кислицю - Бєня готовий давати свідчення у США на МІНДІЧГЕЙ-ГЕЙ_ГЕЙ -банди за пом"якшення вироку для себе за відмивання коштів Приватного Банку. Й Європейці узгодили з Трампом подальші вкладення в Україну для дотиснення *****.