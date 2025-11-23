Рубио о переговорах Украины и США в Женеве: Мы достигли большого прогресса

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что США и Украина сегодня, 23 ноября, достигли "огромного прогресса" в работе над мирным планом в Женеве.

Об этом он сказал во время брифинга, передает Sky News, информирует Цензор.НЕТ.

Рубио отмечает прогресс в переговорах

"Я очень оптимистично настроен по поводу того, что мы можем что-то здесь сделать, потому что мы достигли огромного прогресса", - сказал госсекретарь США.

В то же время он отметил, что "еще есть над чем работать".

"Я не хочу объявлять здесь победу или завершение процесса. Еще есть над чем работать, но сегодня мы намного дальше впереди, чем были, когда начинали сегодня утром, и точно, чем неделю назад", - сказал глава американской дипломатии.

Рубио также отметил, что не обязуется соблюдать крайний срок Дональда Трампа до Дня благодарения, 27 ноября, зато выразил надежду, что соглашение будет достигнуто "скоро".

Во время вопросов журналистов Рубио неоднократно отказывался вдаваться в детали плана, заявляя, что работа продолжается.

"Нам просто нужно больше времени, чем мы имеем сегодня. Я искренне верю, что мы достигнем этого", - добавил американский чиновник.

Переговоры в Женеве

Напомним, что в воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

