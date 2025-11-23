Рубіо про перемовини України та США в Женеві: Ми досягли великого прогресу

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що США та Україна сьогодні, 23 листопада, досягли "величезного прогресу" в роботі над мирним планом у Женеві.

Про це він сказав під час брифінгу, передає Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

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Рубіо відзначає прогрес у перемовинах

"Я дуже оптимістично налаштований щодо того, що ми можемо щось тут зробити, бо ми досягли величезного прогресу", - сказав держсекретар США.

Водночас він зауважив, що "ще є над чим працювати".

"Я не хочу оголошувати тут перемогу чи завершення процесу. Ще є над чим працювати, але сьогодні ми набагато далі попереду, ніж були, коли починали сьогодні вранці, і точно, ніж тиждень тому", - сказав глава американської дипломатії.

Рубіо також зазначив, що не зобов'язується дотримуватися крайнього терміну Дональда Трампа до Дня подяки, 27 листопада, натомість висловив сподівання, що угода буде досягнута "скоро".

Під час запитань журналістів Рубіо неодноразово відмовлявся вдаватися до деталей плану, заявляючи, що робота триває.

"Нам просто потрібно більше часу, ніж ми маємо сьогодні. Я щиро вірю, що ми досягнемо цього", - додав американський посадовець.

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Перемовини у Женеві

Нагадаємо, що у неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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