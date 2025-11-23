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Новини Мирний план США
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Рубіо про перемовини України та США в Женеві: Ми досягли великого прогресу

перемовини

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що США та Україна сьогодні, 23 листопада, досягли "величезного прогресу" в роботі над мирним планом у Женеві.

Про це він сказав під час брифінгу, передає Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

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Рубіо відзначає прогрес у перемовинах 

"Я дуже оптимістично налаштований щодо того, що ми можемо щось тут зробити, бо ми досягли величезного прогресу", - сказав держсекретар США.

Водночас він зауважив, що "ще є над чим працювати".

"Я не хочу оголошувати тут перемогу чи завершення процесу. Ще є над чим працювати, але сьогодні ми набагато далі попереду, ніж були, коли починали сьогодні вранці, і точно, ніж тиждень тому", - сказав глава американської дипломатії.

Рубіо також зазначив, що не зобов'язується дотримуватися крайнього терміну Дональда Трампа до Дня подяки, 27 листопада, натомість висловив сподівання, що угода буде досягнута "скоро".

Під час запитань журналістів Рубіо неодноразово відмовлявся вдаватися до деталей плану, заявляючи, що робота триває.

"Нам просто потрібно більше часу, ніж ми маємо сьогодні. Я щиро вірю, що ми досягнемо цього", - додав американський посадовець.

Читайте також: Зеленський після доповіді української делегації: Є сигнали, що команда Трампа чує нас

Перемовини у Женеві

  • Нагадаємо, що у неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

Читайте також: Рубіо після переговорів у Женеві: США внесуть "деякі зміни" до мирного плану

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перемовини (3807) США (26698) Рубіо Марко (446)
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Топ коментарі
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23.11.2025 22:36 Відповісти
+11
А "великий" прогрес на чию користь? Щось дуже неспокійно на душі.
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23.11.2025 22:35 Відповісти
+7
і ці два обличчя представляють Україну на переговорах? Щось стало незручно...
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23.11.2025 22:45 Відповісти
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А "великий" прогрес на чию користь? Щось дуже неспокійно на душі.
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23.11.2025 22:35 Відповісти
на користь помилуванної індички у Білому Домі

цього року на День Подяки на столі у донні замість індички буде підсмажена Україна

.
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23.11.2025 22:59 Відповісти
путин-*****.
Кацап - нашваберньій раб дегенерат *****.
рфія - страна мразей и убийц.
Х7йло&кацап-дегенерат&рфія - ПНХ!
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24.11.2025 00:15 Відповісти
Конфуцій? Вгадав?)))
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24.11.2025 08:00 Відповісти
як завжди ніачом
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23.11.2025 22:36 Відповісти
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23.11.2025 22:36 Відповісти
і ці два обличчя представляють Україну на переговорах? Щось стало незручно...
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23.11.2025 22:45 Відповісти
Вола такі, що комірці не застібаються.
Старі, жадібні горлянки, які розпухли жерти бабло
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23.11.2025 23:07 Відповісти
Рустем Умєров зламав ручку від «градусу» напруги на переговорах: перший раунд переговорів української та американської делегацій пройшов досить напружено. (c)
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23.11.2025 22:55 Відповісти
Той, хто ручку ламав, втекло і сидить не потикається.
Оце і ці ручколаматєлі скоро здриснуть
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23.11.2025 23:10 Відповісти
Ооо ! Ламання ручки , це поганий знак для чебурека.
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23.11.2025 23:29 Відповісти
Какие фотогеничные рожи.
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23.11.2025 22:58 Відповісти
Ці два нацмена - вороги і путінськи агенти.
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24.11.2025 03:16 Відповісти
"Вони *******!(С)"
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23.11.2025 22:36 Відповісти
Виглядає так, що вони все знов переписали. І вітьку, кушніру та дмітрієву знов доведеться новий план готувати.
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23.11.2025 22:39 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/vechernij-post-23-11-2025/ Олег Пономарь: Что касается переговоров в Женеве.
Европейские державы и Украина представили американцам пересмотренный вариант Плана Трампа, в котором отвергаются ограничения ВСУ и территориальные претензии России.
Европейский проект увеличивает предлагаемый лимит численности вооруженных сил Украины с 600 000 до 800 000 человек «в мирное время» и изымает формулировку США, подразумевающую, что некоторые регионы следует считать «де-факто российскими». Вместо этого в нем говорится, что любые территориальные переговоры должны начинаться с прекращения огня по линии фронта.
Также Европа забраковала пункт о размороженных активах.

Андрей Ермак:
«У нас была очень продуктивная первая встреча с уважаемой американской делегацией. Мы добились очень хорошего прогресса и движемся вперед к справедливому и прочному миру. Вторая встреча состоится уже сегодня, на ней мы продолжим работу над совместными предложениями с участием наших европейских партнеров.»

Госсекретарь Рубио заявил, что переговоры с Украиной были самыми продуктивными и полезными за всё время.

Вывод.
Из того, что я знаю, Рубио очень конструктивно воспринял все встречные предложения Европы и Украины. Работа над планом Трампа продолжится на следующей неделе и очень возможно, что Зеленскому придется лететь в США на встречу с Трампом для согласования самых последних и сложных моментов.
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23.11.2025 22:48 Відповісти
Як там план "анаконда"? Про який розповідав цей Пономар з 2014 року...
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23.11.2025 22:56 Відповісти
а як там шашлики в маю?
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23.11.2025 23:04 Відповісти
А ви не знаєте про державний переворот 2019, коли до влади дорвались міндічі, антимайдан - всі всі найлютіші українофоби. А в гамериці вже було два випадки обрання трампа..
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23.11.2025 23:35 Відповісти
https://t.me/ToBeOr_Official/19343 Быть Или (двома окремими постами наводить погоджені між американською та українською делегаціями переговорників в Женеві зміни до "плану Трампа з 28-ми пунктів". Кому цікаво: https://t.me/ToBeOr_Official/19341 перший і https://t.me/ToBeOr_Official/19342 другий пост. З висновками автора):
https://t.me/ToBeOr_Official/19343 Итого, самое главное:
▪️переговоры о территориях отталкиваются от текущей ЛБС, Украина не отдаёт Донбасс;
▪️украинская армия не 600 тысяч, а 800 тысяч;
▪️гарантии по принципу 5-й статьи НАТО;
▪️Украина не отказывается от НАТО, но среди членов НАТО нет консенсуса;
▪️если Россия нападёт, то на территорию Украины могут быть введены войска.
▪️Украина восстанавливается за счёт российских замороженных активов;
▪️убрана амнистия военных преступлений;
▪️убран пункт о гарантиях для российских СМИ и образования;
▪️убран пункт о "нацистской идеологии" в Украине;
▪️защита русского языка на уровне стандартов ЕС;
▪️в вопросе РПЦ Украина примет стандарты религиозной толерантности ЕС;
▪️выборы не через 100 дней, а как только это станет возможным.

Ну, адекватно, но нужно чтобы Трамп на это согласился для начала.
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23.11.2025 22:50 Відповісти
Путину такое и даром не нужно
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23.11.2025 22:52 Відповісти
Так, йому потрібна або повна-повнісінька капітуляція України зі знищенням власне нашої державності у всіх аспектах цього поняття (мова, віра, тощо) або буде воювати надалі.
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23.11.2025 22:55 Відповісти
- вопросе РПЦ Украина примет стандарты религиозной толерантности ЕС

А що не так з тією толерантністю ? Та структура НЕканонічна , вона валить тонни хуцпи проти ПЦУ. Навіщо нам пускати в офіційне поле тих хто сіє розбрат
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23.11.2025 23:38 Відповісти
** ▪️Украина восстанавливается за счёт российских замороженных активов;
▪️убрана амнистия военных преступлений;
▪️убран пункт о гарантиях для российских СМИ и образования;
▪️убран пункт о "нацистской идеологии" в Украине;

це подобається. Здобуток Європейців Вопрєкі міндічам - алібабам. Інше малореально . Тим більше вірити що "війська введуть у разі нападу". Сама ідея хороша - але у нас немає союзних договорів з жодною державою. Якщо вспіють такі бомаги підписати - велком, вері велл !! 💪
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23.11.2025 23:42 Відповісти
П#здеть не мешки ворочать, но такой оптимизм вызывает насторожение, особенно учитывая уровень патриотизма у этих двух "украинских" переговорщиков
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23.11.2025 22:51 Відповісти
Верю в Володю! Он обещал украинцам не предавать их и отстаивать их интересы! Боже Храни Зеленского!
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23.11.2025 23:00 Відповісти
Це сарказм, чи від щирого серця?
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23.11.2025 23:21 Відповісти
После победы будем за коррупцию рвать Зеленского на части. А сейчас он единственный кто может спасти Украину! Ослаблять власть сейчас нельзя. Это только на руку путину.
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23.11.2025 23:36 Відповісти
Це хуцпазм.
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24.11.2025 00:27 Відповісти
Ясно. Приймайте заспокійливе. Не нервуйте. Все буде добре
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23.11.2025 23:43 Відповісти
Я ПОМРІЮ , МОЖНА

Малюк передав Маляву через надійного патріота -дипломата Кислицю - Бєня готовий давати свідчення у США на МІНДІЧГЕЙ-ГЕЙ_ГЕЙ -банди за пом"якшення вироку для себе за відмивання коштів Приватного Банку. Й Європейці узгодили з Трампом подальші вкладення в Україну для дотиснення *****.
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23.11.2025 23:08 Відповісти
Ми в курсі, краще діду зайвий раз нагадай про найвеличнішого перемовника
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24.11.2025 02:02 Відповісти
 
 