Рубіо про перемовини України та США в Женеві: Ми досягли великого прогресу
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що США та Україна сьогодні, 23 листопада, досягли "величезного прогресу" в роботі над мирним планом у Женеві.
Про це він сказав під час брифінгу, передає Sky News, інформує Цензор.НЕТ.
Рубіо відзначає прогрес у перемовинах
"Я дуже оптимістично налаштований щодо того, що ми можемо щось тут зробити, бо ми досягли величезного прогресу", - сказав держсекретар США.
Водночас він зауважив, що "ще є над чим працювати".
"Я не хочу оголошувати тут перемогу чи завершення процесу. Ще є над чим працювати, але сьогодні ми набагато далі попереду, ніж були, коли починали сьогодні вранці, і точно, ніж тиждень тому", - сказав глава американської дипломатії.
Рубіо також зазначив, що не зобов'язується дотримуватися крайнього терміну Дональда Трампа до Дня подяки, 27 листопада, натомість висловив сподівання, що угода буде досягнута "скоро".
Під час запитань журналістів Рубіо неодноразово відмовлявся вдаватися до деталей плану, заявляючи, що робота триває.
"Нам просто потрібно більше часу, ніж ми маємо сьогодні. Я щиро вірю, що ми досягнемо цього", - додав американський посадовець.
Перемовини у Женеві
- Нагадаємо, що у неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
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цього року на День Подяки на столі у донні замість індички буде підсмажена Україна
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Кацап - нашваберньій раб дегенерат *****.
рфія - страна мразей и убийц.
Х7йло&кацап-дегенерат&рфія - ПНХ!
Старі, жадібні горлянки, які розпухли жерти бабло
Оце і ці ручколаматєлі скоро здриснуть
Европейские державы и Украина представили американцам пересмотренный вариант Плана Трампа, в котором отвергаются ограничения ВСУ и территориальные претензии России.
Европейский проект увеличивает предлагаемый лимит численности вооруженных сил Украины с 600 000 до 800 000 человек «в мирное время» и изымает формулировку США, подразумевающую, что некоторые регионы следует считать «де-факто российскими». Вместо этого в нем говорится, что любые территориальные переговоры должны начинаться с прекращения огня по линии фронта.
Также Европа забраковала пункт о размороженных активах.
Андрей Ермак:
«У нас была очень продуктивная первая встреча с уважаемой американской делегацией. Мы добились очень хорошего прогресса и движемся вперед к справедливому и прочному миру. Вторая встреча состоится уже сегодня, на ней мы продолжим работу над совместными предложениями с участием наших европейских партнеров.»
Госсекретарь Рубио заявил, что переговоры с Украиной были самыми продуктивными и полезными за всё время.
Вывод.
Из того, что я знаю, Рубио очень конструктивно воспринял все встречные предложения Европы и Украины. Работа над планом Трампа продолжится на следующей неделе и очень возможно, что Зеленскому придется лететь в США на встречу с Трампом для согласования самых последних и сложных моментов.
https://t.me/ToBeOr_Official/19343 Итого, самое главное:
▪️переговоры о территориях отталкиваются от текущей ЛБС, Украина не отдаёт Донбасс;
▪️украинская армия не 600 тысяч, а 800 тысяч;
▪️гарантии по принципу 5-й статьи НАТО;
▪️Украина не отказывается от НАТО, но среди членов НАТО нет консенсуса;
▪️если Россия нападёт, то на территорию Украины могут быть введены войска.
▪️Украина восстанавливается за счёт российских замороженных активов;
▪️убрана амнистия военных преступлений;
▪️убран пункт о гарантиях для российских СМИ и образования;
▪️убран пункт о "нацистской идеологии" в Украине;
▪️защита русского языка на уровне стандартов ЕС;
▪️в вопросе РПЦ Украина примет стандарты религиозной толерантности ЕС;
▪️выборы не через 100 дней, а как только это станет возможным.
Ну, адекватно, но нужно чтобы Трамп на это согласился для начала.
А що не так з тією толерантністю ? Та структура НЕканонічна , вона валить тонни хуцпи проти ПЦУ. Навіщо нам пускати в офіційне поле тих хто сіє розбрат
▪️убрана амнистия военных преступлений;
▪️убран пункт о гарантиях для российских СМИ и образования;
▪️убран пункт о "нацистской идеологии" в Украине;
це подобається. Здобуток Європейців Вопрєкі міндічам - алібабам. Інше малореально . Тим більше вірити що "війська введуть у разі нападу". Сама ідея хороша - але у нас немає союзних договорів з жодною державою. Якщо вспіють такі бомаги підписати - велком, вері велл !! 💪
Малюк передав Маляву через надійного патріота -дипломата Кислицю - Бєня готовий давати свідчення у США на МІНДІЧГЕЙ-ГЕЙ_ГЕЙ -банди за пом"якшення вироку для себе за відмивання коштів Приватного Банку. Й Європейці узгодили з Трампом подальші вкладення в Україну для дотиснення *****.